Нассим Талеб: Искусство покорять врагов

«Лучший враг — это тот, кто от вас зависит и при этом знает точные правила этой зависимости. Вы его щадите, и он понимает, что жив только благодаря вашей милости. Эта идея — что покоренный враг лучше, чем мертвый, — принадлежит древнему ордену ассасинов, поэтому мы сделаем некоторый экскурс в его историю.

Предложение, от которого невозможно отказаться

Помните сцену из «Крестного отца», когда глава голливудской киностудии, проснувшись, находит в постели отрезанную голову любимой лошади?

Он отказался нанять актера родом с Сицилии из страха, что «волшебный голос» соблазнит всех его любовниц. Правда, у актера (прототипом которого, возможно, был Фрэнк Синатра) были друзья, а у тех друзей свои друзья, а еще он был крестником Дона Корлеоне.

Посещение консильери семьи не поколебало позицию киношника — он не понял, что, когда известный гангстер летит к тебе через всю страну, ему нельзя сказать «нет», как если бы к тебе пришли с рекомендательным письмом от знакомого — ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться. Это была угроза, и не пустая.

Сегодня люди, обсуждая терроризм, путают две различные категории:

Первых террористов отличить очень легко, если вы не живете в Саудовской Аравии или не работаете в аналитическом центре на деньги какого-нибудь шейха.

Вторая группа — это боевики, которых террористами в основном называют враги, а те, кто им симпатизируют, используют термины «представители сопротивления», «сепаратисты» или «борцы за свободу».

В первую группу входят гражданские лица, которые целят тоже в основном в гражданских, пытаясь добиться наибольшего шума. Им не нужно пытаться нападать на военных, поскольку они не преследуют военных целей: их задача в том, чтобы как можно громче заявить о своей позиции, убив или ранив какое-то число людей; некоторые также надеются обеспечить себе таким образом райское блаженство.

К этой категории относятся большинство джихадистов-суннитов, для которых нет большего удовольствия, чем взорвать десяток-другой мирных жителей — это члены Аль-Каиды, ИГИЛ и так называемые умеренные сирийские повстанцы, которых охотно спонсировал бывший президент США Барак Обама.

Вторая группа занимается рассчитанными политическими убийствами: это Ирландская республиканская армия, большинство шиитских организаций, алжирские борцы за независимость от Франции, бойцы французского сопротивления во время немецкой оккупации, и т. д.

Методы и правила представителей последней группы, действующей на Ближнем и Среднем Востоке, происходят от методов и правил ордена ассасинов, который, в свою очередь, опирался на наследие иудеев-сикариев времен Римской империи.

Сикарии получили свое имя в честь кинжалов, которыми они убивали римских солдат и иудейские коллаборационистов, считая, что те оскверняют Храм и земли Израиля.

Я немного в этом разбираюсь: дело в том, что из всех выпускников моей школы, Французско-Ливанского лицея, перечисленных в Википедии, я единственный, на кого не было совершено покушения — успешного или не очень.

Ассасины

В 1118 году Ахмад Санджар стал султаном турецкой Сельджукской империи, охватывающей Малую Азию (то есть территорию современной Турции), Иран и часть Афганистана.

Однажды, вскоре после восхождения на трон, он проснулся и обнаружил рядом с кроватью воткнутый в землю кинжал. Согласно одной из легенд, к нему прилагалось письмо, в котором было сказано, что кинжал мог оказаться не в твердой земле, а в его мягкой груди.

Это было характерное послание хашашинов или ассасинов — так они намекали, что их нужно оставить в покое (прислать подарок на день рождения, нанять их актера для участия в картине).

Незадолго до этого султан Санджар оскорбил их мирных представителей — поэтому они перешли к следующей фазе. Они убедили его, что его жизнь в их руках и если он будет делать все правильно, ему не о чем беспокоиться, — то есть показали, что с ними можно работать и нельзя не работать. И действительно, в дальнейшем Санджар и ассасины успешно мирно сосуществовали. Заметьте, что никакой явной угрозы на словах не прозвучало — словесные угрозы не демонстрируют ничего, кроме слабости и ненадежности. Запомните, пожалуйста: никаких угроз.

Ассасины существовали в XI—XIV вв.еках, были близки к шиитскому исламу и (как их наследники сегодня) резко враждебны по отношению к суннитам. Часто их ассоциируют с тамплиерами, поскольку они часто воевали на стороне крестоносцев, и, видимо, тамплиеры на них отчасти повлияли, передав часть своих ценностей — в том, что касалось защиты слабых и невинных (как известно, рыцарский кодекс предписывает уважать и защищать слабых, больных и нуждающихся).

Другая легенда гласит, что ассасины отправили письмо Саладину. В нем говорилось, что пирог, который он собирался съесть, отравлен. Ими же. Этическая система ассасинов заключалась в том, что политическое убийство лучше войны, а еще лучше — просто кинжал, воткнутый в землю около кровати (многое из того, что мы знаем об ассасинах, может быть вымыслом их врагов, включая апокрифическую версию происхождения названия ордена; якобы они получили имя в честь гашиша, с помощью которого входили в транс перед убийствами). Считается, что они старались щадить мирных жителей и избегать случайных жертв. Сегодня мы бы назвали это «снижением жертв среди гражданского населения».

Убийство как маркетинг

Если кто-то из моих читателей когда-то пытался избавиться от досадной помехи, он, возможно, знает, что «заказать» обычного человека относительно несложно — существует вполне развитый подпольный рынок для таких «работ».

Чтобы смерть выглядела как несчастный случай, нужно заплатить чуть больше, но опытный военный историк порекомендовал бы прямо противоположный подход: заплатить побольше, но сделать так, чтобы убийство было очевидно преднамеренным.

Мы с коллегами углубились в историю насилия (пытаясь опровергнуть статью известного ученого и популяризатора Стивена Пинкера) и обнаружили, что стороны военных конфликтов регулярно завышали численность солдат противника. И монголы, и их напуганные жертвы были заинтересованы в подобном преувеличении, поскольку оно работало как сдерживающий фактор. Монголы не были кровопийцами — им нужно было подчинение, а его проще всего было добиться с помощью террора.

Кроме того, если изучить генетический состав завоеванных территорий, станет видно, что след, оставленный воинами из восточных степей, был больше культурным, нежели генетическим — перенос генов между регионами чаще происходит за счет миграций, чем войн.

Что касается более современных событий, то я обнаружил, что в ходе «резни в Хаме», устроенной Асадом-старшим над сирийскими джихадистами, погибло как минимум на порядок меньше людей, чем сообщается — число жертв без какого-либо повода постепенно раздулось с 2 тыс. до 40 тыс. человек.

Просто Асад тогда был заинтересован в запугивании своих врагов-исламистов и симпатизирующих им журналистов, а бывшему президенту США Бараку Обаме тоже было выгодно преувеличить масштабы злодеяний.

Убийство как демократия

Итак, вернемся к политике сегодняшнего дня. Демократическая система несовершенна, и не в последнюю очередь благодаря кумовству и скрытой легальной коррупции в стиле Хиллари Монсанто-Малмэйсон, как я ее называю. А если система не работает, то все мы знаем, что происходит: учащается смена верхушки. Как выразился граф Мюнстер, описывая российскую Конституцию: «Абсолютизм, смягченный убийством».

Сегодняшние политики жизнью не рискуют, и, пока они остаются у власти, бояться им нечего, а благодаря росту продолжительности жизни, у власти они остаются все дольше. Французский псевдо-социалист Франсуа Миттеран царствовал в течение 14 лет, то есть дольше многих французских королей, и, благодаря технологиям, у него было больше, чем у них, власти над населением своей страны. Даже президент США, современный аналог Императора (в отличие от Наполеона и царей, римские императоры до Диоклетиана не обладали абсолютной властью — был год, когда в Риме сменилось пять императоров, в другой — четыре), проводит на посту четыре года.

Механизм работал: заметьте, что все плохие императоры — Калигула, Каракалла, Гелиогабал, Нерон — были либо убиты преторианской гвардией, либо, как в случае с Нероном, покончили с собой в ожидании убийства. За первые 400 лет империи только 20 императоров (то есть треть от общего числа) умерли своей смертью — если, конечно, все эти смерти действительно были естественными».

Источник: econet.ru