Насколько опасна черная и белая магия?

Черная магия, являясь древнейшим учением, вызывает у современного человека беспокойство и страх, а маги, занимающиеся таким видом деятельности, являются чужими в нашем современном обществе. В мире магии нет явного ее разделения по цветам, это определенная сфера деятельности, но с разными направлениями.

О черной магии принято говорить, когда решение вопроса с ее помощью происходит в негативной форме, когда основной целью становится причинение вреда кому-то, когда в основе лежит агрессия. Здесь привычным делом является месть за обиду, и даже речи не ведется о малейшем прощении обидчика.

И если раньше колдунам нужна была целая жизнь для овладения всеми магическими тонкостями, то сейчас вся информация есть в интернете, в книгах, и каждый, кто пожелает, может с ней не только ознакомиться, но и применить на практике.

Почему люди решаются на проведение магического ритуала?

Возможно кем-то движет банальный интерес и недоверие, что магия вообще существует, кто-то таким способом пытается устранить соперника, повторяя написанные на экране монитора зловещие строчки заклинания. Самое удивительное, что ни одни, ни другие даже не задумываются о последствиях таких магических игр. И зря, ведь это может сильно повлиять на их привычный уклад жизни, на состояние здоровья и на судьбу человека в целом.

Волосы, шерсть, иголки, все это является неотъемлемой частью ритуалов черных магов, так как именно они особенно сильно впитывают негативную энергию. На них делают заговоры, используют для изготовления магических кукол, а в последствии подбрасывают человеку, на которого собственно и направлен негатив.

Несмотря на огромное количество отрицательных примеров в истории, интерес именно к черной магии всегда огромен. Она может дать возможность власти над другим человеком, может подарить успех и финансовую независимость. Только плата за эти блага порой не оправдана и слишком высока.

Маги-новички, не имея определенного опыта, оказывают некачественные услуги своим клиентам, умалчивая о последствиях порчи, сглаза, приворота. Если бы люди знали, что зло всегда наказуемо, и в любой момент вселенная может потребовать плату за это, то наверняка бы отказались от услуг черного мага. Любая негативная информация из фильмов, передач, книг или интернета тоже оставляет отпечаток на биополе человека, и его защита каждый раз снижается, он становится более уязвимым. Особенно сильно негативному воздействию подвержены такие сферы жизни, которые могут вызывать зависть у других людей (например, семейное счастье, успех в бизнесе). Все личное лучше не выставлять напоказ, чтобы не навлечь на себя беду.

В черной магии много других отраслей, возникших на ее основе, такие как спиритизм и сатанизм. В основе спиритизма лежат обряды, направленные на общение с умершими людьми. Прибегают к нему, когда хотят спросить совета у мертвых душ или причинить вред другому человеку. Маг буквально входит в состояние транса, вызывая дух умершего человека, и задает ему все интересующие вопросы. В популярных телевизионных передачах часто приходится наблюдать такие спиритические сеансы, и они поражают точностью информации, передаваемой из мира мертвых. Люди, потерявшие близкого человека, с большим желанием принимают участие в таких магических сеансах, ведь для них это еще один шанс пообщаться с родной душой. Спиритизм соединяет реальную жизнь с потусторонним миром, миром мертвых. Корнями своими он уходит еще в древние времена, но это не делает его менее популярным и в наше время.

Занятие черной магией под силу не каждому человеку, так как в ее основе лежит зло, агрессия и негатив, а это отнимает много сил. Решение о занятии такой деятельностью должно приниматься обдуманно и взвешенно, иначе последствия могут быть печальными. На просторах интернета можно найти различные тесты, которые проверяют человека на возможность занятия черной магией.

Если сказать вкратце о человеке, занимающемся черной магией, то это личность с очень сильной внутренней энергией. Поэтому часто от простых людей, столкнувшихся при тех или иных обстоятельствах с магом, можно услышать, что они рядом с ним испытывают не то страх, не то волнение, не то дрожь или холод. Такое влияние может оказать только энергия, исходящая от сильного человека. Именно такие люди добиваются в этом «ремесле» успеха и способны помогать другим в решении жизненных вопросов.

Сатанизмом называют направление в черной магии, отвергающее церковь и Бога и почитающее Дьявола и Сатану. Современная молодежь, испытывая непреодолимое желание кому-то поклоняться, отличаться от остальных, делает именно это направление чрезвычайно популярным. Они проводят обряды, делают жертвоприношения, рискуя при этом собственными жизнями. Это своего рода дань моде, которая проходит, а отпечаток от нее может остаться на всю жизнь.

Черная магия может оказать негативное влияние на жизнь любого человека и необязательно причиной будет какой-то магический ритуал. Социальное неравенство, успех в работе и счастье в семейной жизни может вызывать зависть у окружающих и стать причиной дальнейших неудач.

Каждый человек в силах уберечь себя и близких от неприятностей, усиливая постоянно защиту своей ауры, безгранично веря в Высшие силы. Именно вера способна творить чудеса, помогать и защищать, когда это необходимо.

Однажды, решив прибегнуть к силам черного колдовства, нужно понимать, что отказаться от него и вернуть все, как было, уже не получится. Сила его огромна, и она разрушительна. Самое страшное здесь то, что отвечать за грехи приходится потомкам. Расплата происходит по-разному, но всегда это сопровождается мучениями, страданиями, невозможностью жить нормальной и полноценной жизнью.

Никому не дано права распоряжаться и управлять чьей-то жизнью, но, если такое вмешательство все же произошло, ответить за него придется даже спустя десятилетия. Чистые, светлые мысли, отсутствие зависти и злости по отношению к другим людям, вот лучший гарант счастливой жизни, в которой нет места разрушительным черным силам.

Источник: http://tainy.net/