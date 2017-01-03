Насильно причинить добро или ЧЕМ опасна роль спасателя

Не делай добра, не будет зла.
Благими намерениями вымощена дорога в ад.
Народные пословицы
Что кроется под желанием помочь близкому человеку?
Стремление переделать самого человека, навязать ему свою точку зрения, воспитывать его, научить уму разуму.
Частая ситуация, когда у человека получилось что-то изменить в своей жизни благодаря трансформационным курсам или духовным практикам, и теперь ему хочется непременно сделать так, чтобы и у других все изменилось.
Человек видит неприятные ситуации в жизни ближнего, и он уверен, что понимает причины этих неприятностей.
И ему хочется заставить другого изменить свою жизнь, ведь близкому человеку в той жизни так плохо.
Он убежден, что его чистое и искреннее намерение, ни что иное, как сделать жизнь близкого друга хорошей и облегчить его страдания.
Именно по этим причинам: из благородства и по доброте душевной, многие кидаются «спасать», искренне веря, что они помогают.
Но если рассмотреть этот вопрос глубже, в действительности они причиняют вред, как ближнему, так и себе.
Навязывание ближнему своих убеждений как лучше жить — это коварное качество, которое ведет к проблемам в жизни – к эмоциональным срывам, к потере здоровья, к ухудшению отношений с людьми.
В этой статье рассмотрим такие вопросы:
- Почему доброе дело приводит к печальным последствиям?
- Почему помогая другим, пытаясь улучшить их жизнь, вы портите свою?
- Как взаимосвязаны понятия “помощь” и “вред”?
Позаботьтесь о себе, не кидайтесь спасать мир
Возможно, вам кажется, что кого-то нужно спасать, в вас есть желание уберечь весь мир от беды. Но все, чего хочет мир — это вашего собственного счастья.
Лучше сконцентрируйтесь на себе и займитесь своей жизнью. Сделайте её счастливой. Окружающие увидят ваши успехи и сами подтянутся и захотят узнать, как вы дошли до такой жизни.
Когда человек недополучает положительных эмоций и удовольствия от жизни, он на все реагирует агрессивно, оценивает все происходящее драматично.
У такого человека нет ресурсов, он не может помочь. Не от того, что человек черствый или равнодушный, а потому, что ему дать нечего.
Невозможно поделиться тем, что у вас у самих отсутствует. А если вы чем-то и поделитесь из последних сил, то ваша помощь окажется некачественной, потому что в ней изначально заложена энергия нехватки и ущерба.
Если вы обнаружили в себе роль спасателя, это повод обратить внимание на свою жизнь, заняться собой.
Перестаньте жить в драматизме
Как правило, ваша помощь близким людям ведет к тому, что вы впадаете в обиды, злобу, претензии.
Частый пример, когда родители влезают со своим “добром” в жизнь детей, а потом ждут за это вмешательство благодарности. Жалуются, что ребенок почему-то их благородных порывов доброты и помощи не оценил.
В таком родительском поведении есть еще одна неприятная сторона медали. Дети привыкают к подобному проявлению добра, когда не нужно просить и проявлять инициативу.
Они не учатся высказывать своих желаний, поэтому от окружающих будут ожидать проявления помощи как само собой разумеющиеся действия. В результате чего их ждет разочарование и убеждение, что мир жесток.
Одно дело, когда вы предлагаете помочь, и совсем другое, когда вы лезете непрошенные со своей помощью.
А нужна ли она, ваша помощь? И готов ли человек её принять?
Или это вы сами решили, как именно будет лучше для другого и пошли причинять ему добро?
Разрешите людям идти своим путем
Не ожидайте, что близкие люди оценят ваши порывы. Если изменения в вашей жизни происходят кардинальные, то люди сами на это обратят внимание.
А вот когда вы навязываете свое мнение и доказываете, что вы правы, а другой — нет, вы самоутверждаетесь за чужой счет.
В вас говорит гордыня: “Я знаю, как жить”, “Я научу тебя, как действовать”, “Я лучше знаю, что тебе нужно”.
Во-первых, так вы проявляете неуважение к человеку, не цените его право развиваться так, как он хочет. Не позволяете ему совершить ошибку, на которую он имеет право.
Проявите уважение к человеку, доверьте ему право распоряжаться своей жизнью.
Даже когда вы точно убеждены, что человек плохо выстраивает свою жизнь. Что ему не комфортно жить так, как он живет.
Во-вторых, это приводит к неприятным для вас последствиям. Даже если человек внешне с вами согласился, в душе останется осадок, который повлияет на дальнейшие ваши отношения.
Когда вы навязываете свое мнение и доказываете другому, что он не прав, вы лишаете его возможности жить своей жизнью.
Вы теряете свои силы, расходуете свою энергию на убеждения в своей правоте. И так же лишаете силы других людей, потому что не даете им шанса раскрыться и идти своим путем в своем темпе развития.
Если вам все-таки удастся заставить окружающих жить по вашим меркам, близкие вам люди просто потеряют себя в чужих стандартах.
Почему вы играете роль спасателя
Человек склонен считать, что проявляет заботу о других из любви.
Но любовь не совместима с недовольством к ближнему, с претензией к нему, с насилием, неудовлетворенностью.
Человек не может разрешить другим быть несовершенными, когда не позволяет этого себе.
Человек осуждает других, если осуждает самого себя. Ошибки в жизни неизбежны и нельзя себя или кого-либо винить за них.
Забота и участие, которую проявляет человек — попытка возместить этот пробел в себе.
За счет помощи другому, человек решает свои личные проблемы. Или убегает от собственных неурядиц. Ведь легче копаться в чужой жизни, чем признать несовершенство своей.
Когда человек умеет ценить себя, у него отсутствует надобность самоутверждаться посредством поучения других.
На что обратить внимание, если возникает желание спасать других
1. Такой человек постоянно замечает и указывает на мелкие просчеты других людей, которые привели к неприятностям в их жизни.
В отношениях это проявляется, когда кто-то в чем-то ошибся, и человек постоянно на это намекает и напоминает об этом.
2. Человек постоянно цитирует приятные слова и комплименты, сделанные в его адрес.
Такое случается, когда он справился с проблемой в сложной ситуации, что-то у него получилось хорошо, и он это постоянно озвучивает в разговоре с другими людьми.
Происходит попытка самоутвердиться за счет положительных высказываний в его адрес.
3. Когда человек в разговоре ведет себя так, что последнее слово всегда должно оставаться за ним.
4. Когда человек постоянно перебивает других в разговоре.
5. Когда человек накладывает высокие ожидания на других людей. У него внутри стойкое убеждение, как должны вести себя окружающие в той или иной ситуации.
И если люди не соответствуют этим убеждениям, ведут себя иначе, это приводит к разочарованию и к большому количеству претензий в адрес окружающих.
Что накладывает сильный отпечаток на отношения такого человека с окружением.
Желание переделать других и улучшить их жизнь связано с критикой с вашей стороны по отношению к близким.
Так как они, в вашем понимании, живут неправильно, поступают неверно, делают не то, что нужно делать.
Как только вы кого-то начинаете критиковать, у вас тут же закрывается сердце.
Сердце — это ваша способность любить, принимать себя и других людей, уметь выстраивать отношения с окружающими.
One thought on “Насильно причинить добро или ЧЕМ опасна роль спасателя”
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