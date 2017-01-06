Насильно причинить добро или ЧЕМ опасна роль спасателя

Не делай добра, не будет зла.

Благими намерениями вымощена дорога в ад.

Народные пословицы

Что кроется под желанием помочь близкому человеку?

Стремление переделать самого человека, навязать ему свою точку зрения, воспитывать его, научить уму разуму.

Частая ситуация, когда у человека получилось что-то изменить в своей жизни благодаря трансформационным курсам или духовным практикам, и теперь ему хочется непременно сделать так, чтобы и у других все изменилось.

Человек видит неприятные ситуации в жизни ближнего, и он уверен, что понимает причины этих неприятностей.

И ему хочется заставить другого изменить свою жизнь, ведь близкому человеку в той жизни так плохо.

Он убежден, что его чистое и искреннее намерение, ни что иное, как сделать жизнь близкого друга хорошей и облегчить его страдания.

Именно по этим причинам: из благородства и по доброте душевной, многие кидаются «спасать», искренне веря, что они помогают.

Но если рассмотреть этот вопрос глубже, в действительности они причиняют вред, как ближнему, так и себе.

Навязывание ближнему своих убеждений как лучше жить — это коварное качество, которое ведет к проблемам в жизни – к эмоциональным срывам, к потере здоровья, к ухудшению отношений с людьми.

В этой статье рассмотрим такие вопросы:

Почему доброе дело приводит к печальным последствиям?

Почему помогая другим, пытаясь улучшить их жизнь, вы портите свою?

Как взаимосвязаны понятия “помощь” и “вред”?

Позаботьтесь о себе, не кидайтесь спасать мир

Возможно, вам кажется, что кого-то нужно спасать, в вас есть желание уберечь весь мир от беды. Но все, чего хочет мир — это вашего собственного счастья.

Лучше сконцентрируйтесь на себе и займитесь своей жизнью. Сделайте её счастливой. Окружающие увидят ваши успехи и сами подтянутся и захотят узнать, как вы дошли до такой жизни.

Когда человек недополучает положительных эмоций и удовольствия от жизни, он на все реагирует агрессивно, оценивает все происходящее драматично.

У такого человека нет ресурсов, он не может помочь. Не от того, что человек черствый или равнодушный, а потому, что ему дать нечего.

Невозможно поделиться тем, что у вас у самих отсутствует. А если вы чем-то и поделитесь из последних сил, то ваша помощь окажется некачественной, потому что в ней изначально заложена энергия нехватки и ущерба.

Если вы обнаружили в себе роль спасателя, это повод обратить внимание на свою жизнь, заняться собой.

Перестаньте жить в драматизме

Как правило, ваша помощь близким людям ведет к тому, что вы впадаете в обиды, злобу, претензии.

Частый пример, когда родители влезают со своим “добром” в жизнь детей, а потом ждут за это вмешательство благодарности. Жалуются, что ребенок почему-то их благородных порывов доброты и помощи не оценил.

В таком родительском поведении есть еще одна неприятная сторона медали. Дети привыкают к подобному проявлению добра, когда не нужно просить и проявлять инициативу.

Они не учатся высказывать своих желаний, поэтому от окружающих будут ожидать проявления помощи как само собой разумеющиеся действия. В результате чего их ждет разочарование и убеждение, что мир жесток.

Одно дело, когда вы предлагаете помочь, и совсем другое, когда вы лезете непрошенные со своей помощью.

А нужна ли она, ваша помощь? И готов ли человек её принять?

Или это вы сами решили, как именно будет лучше для другого и пошли причинять ему добро?

Разрешите людям идти своим путем

Не ожидайте, что близкие люди оценят ваши порывы. Если изменения в вашей жизни происходят кардинальные, то люди сами на это обратят внимание.

А вот когда вы навязываете свое мнение и доказываете, что вы правы, а другой — нет, вы самоутверждаетесь за чужой счет.

В вас говорит гордыня: “Я знаю, как жить”, “Я научу тебя, как действовать”, “Я лучше знаю, что тебе нужно”.

Во-первых, так вы проявляете неуважение к человеку, не цените его право развиваться так, как он хочет. Не позволяете ему совершить ошибку, на которую он имеет право.

Проявите уважение к человеку, доверьте ему право распоряжаться своей жизнью.

Даже когда вы точно убеждены, что человек плохо выстраивает свою жизнь. Что ему не комфортно жить так, как он живет.

Во-вторых, это приводит к неприятным для вас последствиям. Даже если человек внешне с вами согласился, в душе останется осадок, который повлияет на дальнейшие ваши отношения.

Когда вы навязываете свое мнение и доказываете другому, что он не прав, вы лишаете его возможности жить своей жизнью.

Вы теряете свои силы, расходуете свою энергию на убеждения в своей правоте. И так же лишаете силы других людей, потому что не даете им шанса раскрыться и идти своим путем в своем темпе развития.

Если вам все-таки удастся заставить окружающих жить по вашим меркам, близкие вам люди просто потеряют себя в чужих стандартах.

Почему вы играете роль спасателя

Человек склонен считать, что проявляет заботу о других из любви.

Но любовь не совместима с недовольством к ближнему, с претензией к нему, с насилием, неудовлетворенностью.

Человек не может разрешить другим быть несовершенными, когда не позволяет этого себе.

Человек осуждает других, если осуждает самого себя. Ошибки в жизни неизбежны и нельзя себя или кого-либо винить за них.

Забота и участие, которую проявляет человек — попытка возместить этот пробел в себе.

За счет помощи другому, человек решает свои личные проблемы. Или убегает от собственных неурядиц. Ведь легче копаться в чужой жизни, чем признать несовершенство своей.

Когда человек умеет ценить себя, у него отсутствует надобность самоутверждаться посредством поучения других.

На что обратить внимание, если возникает желание спасать других

1. Такой человек постоянно замечает и указывает на мелкие просчеты других людей, которые привели к неприятностям в их жизни.

В отношениях это проявляется, когда кто-то в чем-то ошибся, и человек постоянно на это намекает и напоминает об этом.

2. Человек постоянно цитирует приятные слова и комплименты, сделанные в его адрес.

Такое случается, когда он справился с проблемой в сложной ситуации, что-то у него получилось хорошо, и он это постоянно озвучивает в разговоре с другими людьми.

Происходит попытка самоутвердиться за счет положительных высказываний в его адрес.

3. Когда человек в разговоре ведет себя так, что последнее слово всегда должно оставаться за ним.

4. Когда человек постоянно перебивает других в разговоре.

5. Когда человек накладывает высокие ожидания на других людей. У него внутри стойкое убеждение, как должны вести себя окружающие в той или иной ситуации.

И если люди не соответствуют этим убеждениям, ведут себя иначе, это приводит к разочарованию и к большому количеству претензий в адрес окружающих.

Что накладывает сильный отпечаток на отношения такого человека с окружением.

Желание переделать других и улучшить их жизнь связано с критикой с вашей стороны по отношению к близким.

Так как они, в вашем понимании, живут неправильно, поступают неверно, делают не то, что нужно делать.

Как только вы кого-то начинаете критиковать, у вас тут же закрывается сердце.

Сердце — это ваша способность любить, принимать себя и других людей, уметь выстраивать отношения с окружающими.