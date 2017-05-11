Нашу Землю окружает таинственный защитный барьер

Руководство NASA выступило с сенсационным заявлением, в котором говорится, что вокруг Земли обнаружена защитная оболочка – барьер, который надежно защищает планету от многих космических воздействий, например, от губительных частиц высокой энергии (источник esoreiter.ru).

Защитная оболочка вокруг Земли была обнаружена совсем случайно в процессе изучения так называемого радиационного пояса Ван Аллена. Такими поясами окружены все космические тела, однако астрономы в последнее время были обеспокоены тем, что пояс Ван Аллена мог за столетие отдалиться от Земли, отчего защищенность планеты снизилась. И вдруг такое!

Оказывается, Земля приобрела новую защиту в виде фантастического «пузыря», который оберегает планету куда лучше, чем пояс Ван Аллена. Вот только пока не понятно, откуда взялся этот барьер? Ведь его, уверяют ученые, раньше не было…

Загрузка...

Есть что сказать? Оставьте комментарий.

Ваш email адрес нигде не публикуется и не передаётся третьим лицам.