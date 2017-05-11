Нашу Землю окружает таинственный защитный барьер

Руководство NASA выступило с сенсационным заявлением, в котором говорится, что вокруг Земли обнаружена защитная оболочка – барьер, который надежно защищает планету от многих космических воздействий, например, от губительных частиц высокой энергии (источник esoreiter.ru).

Защитная оболочка вокруг Земли была обнаружена совсем случайно в процессе изучения так называемого радиационного пояса Ван Аллена. Такими поясами окружены все космические тела, однако астрономы в последнее время были обеспокоены тем, что пояс Ван Аллена мог за столетие отдалиться от Земли, отчего защищенность планеты снизилась. И вдруг такое!

Оказывается, Земля приобрела новую защиту в виде фантастического «пузыря», который оберегает планету куда лучше, чем пояс Ван Аллена. Вот только пока не понятно, откуда взялся этот барьер? Ведь его, уверяют ученые, раньше не было…