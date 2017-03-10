Наши предки — великаны

Описания огромных людей присутствуют не только в легендах многих народов мира, но и в исторических источниках XIX века, которые нередко сообщают об обнаружении в разных частях света останков людей невероятно большого роста.

Одна из древних книг, «История и античность», хранится в Оксфордском университете. Она содержит в себе отчет о найденном в средние века гигантском скелете. Длина этого скелета составляла 4 метра, а зубы достигали до 17-сантиметров.

В начале XIX века в штате Теннесси, в Америке, нашли руины древней крепости, а под ней – скелеты двух человек, ростом примерно 2 метра 15 сантиметров. Спустя 50 лет строители зернохранилища в Висконсине обнаружили гигантские позвонки и кости черепа, принадлежащие человеку.

В другой части земного шара, в Египте, археологами было обнаружено две мумии, женщины с рыжими волосами и младенца. Если о росте малыша ничего не сказано, то длина мумии его мамы составляла почти два метра. Похожие мумии были найдены уже в начале XX века в Неваде. Рост женщины составлял два метра, мужчины – почти три метра. Примечательно, что мумии не были характерными для египтян – рыжеволосые люди на территории Северной Африки в то время не проживали.

Немецкий ученый Ларсон Коль обнаружил скелеты огромных людей в Центральной Африке 12 мужчин имели рост от 3,5 до 3,75 метров, а самое удивительное то, что у них оказалось по два ряда зубов.

Примерно в это же время искатели яшмы в Австралии нередко находили отпечатки огромных человеческих ступней. Этих людей ученые окрестили мегантропами. Их рост составлял от 2,1 до 3, 65 метров. Рост гигантопитеков (род человекообразных обезьян), обнаруженных в Китае, был примерно таким же, а вес составлял почти 4 центнера. Также на территории страны-континента были найдены каменные инструменты, вес которых составлял от 4 до 9 килограммов. Более того, специальная антропологическая экспедиция, проведенная в 1985 году, обнаружила окаменевший зуб высотой 6,7 сантиметров и шириной 4,2 сантиметра. По подсчетам ученых, рост «владельца» зуба составлял не менее семи с половиной метров, а вес – почти 400 килограммов! Возраст этого артефакта составит 9 миллионов лет.

Ближе к концу XX века фермер, проводя работы на своем поле, нашел фрагмент челюсти, высота зубов которой составляла 5 сантиметров. Некоторое время спустя в Голубых горах был найден камень с отпечатком стопы. По данным антропологов, этот след оставил человек, рост которого составлял не менее 6 метров. Поскольку такие находки на территории Австралии далеко не редкость, можно предположить, что австралийские аборигены были далеко не первыми, кто заселял континент. Примечательно, что в эпосе австралийских народов также существуют легенде об аномально больших людях.

В одной из статей о гигантах автор рассказал о двадцатиметровом скелете человека, который хранится в Ватикане. Он был привезен испанцами из Америки, которые почему-то решили, что нашли останки Адама. Проповедники, которые путешествовали вместе с конкистадорами, отправляли в Рим много находок. Рукописи, созданные миссионерами во время поездок по Америке, быстро стали секретными. На многих артефактах также до сих пор стоит гриф «совершенно секретно». Впрочем, с одной стороны служителей Ватикана можно понять: к сожалению историков, в наши дни очень легко подкупить.

Нужно отметить, что некоторые «проплаченные» историки уничтожают не только останки древнего человека, но и его скульптурное изображение. В середине XX века недалеко от побережья Гватемалы люди нашли огромную статую, с чертами лица, не похожими на черты местного населения. Статуя была настолько старой, что вросла в землю. Спустя 50 лет, когда ученые все же решили сфотографировать столь необычную находку, обнаружилось, что от артефакта осталась только груда камней. Чьи это проделки до сих пор не знает никто.

Углубляясь в историю, можно заметить, что наши предки увлекались созданием огромных каменных изваяний, причем делали это на совесть. Но как такое возможно? Между блоками Баальбека, которые весят 800 тонн, нет никаких щелей, а их поверхность идеально гладкая. Даже в наши дни, когда наука шагнула далеко вперед, сделать это довольно сложно. Можно ли верить в то, что камни сами легли в нужном порядке с помощью магии или сверхъестественных сил?

В каменоломне, что находится в 20 километрах от Баальбекской веранды, был найден блок из гранита, длиной 25 метров и весом в тысячу тонн. Обычный товарный вагон может перевезти 60 тонн груза.

В Египте наблюдается такая закономерность: чем старше строение, тем больше весят камни, из которых оно построено, обработка более совершенна, а само сооружение больше. Можно предположить, что это связано с размерами человека – здания строились так, чтобы их владельцам было удобно в них жить.

О великанах, которые в прошлом жили на Земле, пишет и Библия. О подобном говорится в исторических хрониках шумеров: созданный Дизайнерами Жизни Кадишту человек, был призван следить за животными волшебного сада. Так где он был расположен? Бытует мнение, что садом из шумерских легенд была наша Земля. Шумеры пишут, что огромные Нам-Лу-у охраняли Землю до прибытия на нее анунну. Помимо этого, они обладали пара нормальными способностями: умели летать, были телепатами, обладали третьим глазом. Про Адама же в некоторых источниках написано, что тело его уменьшилось только после грехопадения и изгнания из Эдема.

Жизнь Адама также была невероятно долгой: в 130 лет Адам родил сына Сифа по образу и подобию своему, а в 930 — умер. Чем больше его дочери и сыновья смешивались с сыновьями Божьими, тем короче становилась их жизнь, хотя изначально она была столь же продолжительна, что и у их отца.

В начале XVIII века французский ученый Генрион создал таблицу, по которой можно проследить изменения роста человека. По его расчетам, рост Адама составлял 40 метров, а Ноя – уже чуть больше тридцати трех. Авраам был не выше девяти метров, а Моисей и того ниже – всего четыре. Причина, по всей видимости, кроется в хороших климатических условиях. Высокий процент кислорода в атмосфере обеспечивал хороший метаболизм. Содержание углекислоты было меньше, а давление – больше. Так вот, согласно гипотезе Генриона, миллионы лет назад Землю заселяли мегантропы, но так ли это на самом деле не знает никто.

Источник: http://tainy.net/