НАСА скрыло изображение планеты Нибиру (Видео)

Получено очередное доказательство того, что американское национальное космическое агентство скрывает от простых жителей Земли правду о происходящих в космическом пространстве событиях. Уфолог, зарегистрированный на известном видеохостинге «YouTube» под псевдонимом Ufonearsun, сделал любопытную находку, рассматривая в программе «Google Sky» полученные телескопом «Хаббл» изображения.

Виртуальный археолог обнаружил на одной из фотографий черный прямоугольник, который скрывает некий загадочный космический объект с прекрасно различимым радужным ореолом. Стоит отметить, что находящаяся на земной орбите обсерватория «Хаббл» делает снимки высокого расширения, лицезреть которые может любой пользователь Интернета. Потому вдвойне странно, что в НАСА решили «замазать» изображение, доступ к которому могут получить более сорока процентов землян. По словам уфолога, рано или поздно кто-то обязательно бы заметил этот странный артефакт и заподозрил неладное.

Ufonearsun сообщает, что на обычной фотографии звездного неба этот прямоугольник практически невозможно разглядеть. Тем не менее, он становится отчетливо виден, если рассматривать снимок в инфракрасном спектре. Включив представленную ниже видеозапись, вы можете увидеть все манипуляции специалиста с изображением. Черный артефакт является относительно ровным и выглядит исключительно как след ретуширования. Уфолог убежден, что это не может быть сбой в работе телескопа или сервера «Google Sky» – речь идет именно о целенаправленном сокрытии части снимка.

Трудно сказать, что именно захотели спрятать от глаз пользователей Всемирной паутины цензоры НАСА. Ufonearsun предполагает, что прямоугольник скрывает легендарную планету Нибиру, также известную как Планета Икс. Считается, что это таинственное небесное тело путешествует по Вселенной и в настоящий момент неуклонно приближается к Земле. По мнению многих исследователей космоса, Нибиру входит в Солнечную систему раз в 3600 лет и может запросто уничтожить нашу планету, пройдя между Марсом и Юпитером.

Прямые доказательства существования планеты Нибиру, как считается, пока отсутствуют. Представители официальных наук заявляют, что будут считать Планету X выдумкой до тех пор, пока ее не удастся запечатлеть на телескопы. Однако вдруг это уже произошло, а американские ученые оперативно засекретили сенсационную информацию? Ведь сотрудников NASA уже тысячи раз уличали во лжи и сокрытии правды.