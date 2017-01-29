НАСА рассказало о будущем New Horizons

В настоящее время New Horizons находится на расстоянии около 1,6 миллиарда километров за орбитой Плутона в поясе Койпера. Этот отдаленный регион Солнечной системы заполнен множеством ледяных небесных тел, изучением которых и займется New Horizons — единственный рукотворный объект, находящийся в данной области пространства.

К 1 января 2019 года станция должна достигнуть небесного тела 2014 MU69. В диаметре оно достигает 45 километров, а от других объектов пояса Койпера его отличает необычная орбита. Ее форма указывает, что 2014 MU69 возник на ранних этапах рождения Солнечной системы. В апреле 2017 года аппарат пройдет половину расстояния до данного объекта.