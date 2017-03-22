Найдите свое призвание! Выбираем работу и увлечение по знакам Зодиака

Найти свое призвание — дело тонкое. Но мы предлагаем тебе узнать, какие качества и способности, присущие именно твоему знаку, помогут тебе добиться успеха во всех начинаниях.

ОВЕН

Типичный Овен чрезвычайно работоспособен и энергичен. Главное, чтобы работа была интересна — тогда его КПД будет чрезвычайно высоким, а дела будут буквально спориться в его руках. Однако порой Овнам не хватает постоянства и настойчивости. Долгосрочные проекты, требующие огромного терпения — не для них.

ТЕЛЕЦ

Чего не скажешь о работнике Тельце. Телец — это пахарь всего Зодиака. По способности планомерно и размеренно достигать поставленных целей за счет усидчивости и терпения с ними не сравнится никто другой. Поэтому зачастую Тельцы достигают больших результатов. Правда,на это нередко уходит значительное время, в течение которого Тельцы накапливают опыт и знания. Главный плюс знака в том, что он может превращать теорию в практику и подавать пример другим.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы — те еще работники. Если, конечно, их работой не является ораторская деятельность и выступления на публике — здесь им точно нет равных. По способности договариваться с кем угодно и где угодно с Близнецами не сравнится никто. Однако ежедневная рутинная деятельность, требующая усидчивости, кропотливости и настойчивости, для типичных представителей этого знака мучительна. Поэтому большинство из них выбирает более мобильные и подвижные виды деятельности.

РАК

Раки обычно они не придают огласке свои планы, предпочитая достигать чего-то самостоятельно, без малейшей конкуренции. Работают они по настроению, а если точнее — под серьезным влиянием Луны. Сегодня они могут сутками сгорать на работе, а завтра — легко отпустят ситуацию и останутся дома только потому, что у них нет настроя на работу (самые хитрые в этом случае берут больничный), однако, отдохнув, они снова готовы к подвигам.

ЛЕВ

Работник-Лев — большой энтузиаст, способный заражать своим энтузиазмом других. Правда, продолжается это до тех пор, пока его не свалит приступ лени — тогда он может отлынивать даже от самых важных дел. Впрочем, после окончания приступа он снова хватается за работу, и тогда работоспособность его поистине поражает. Львы часто бывают отличными организаторами и идейными вдохновителями коллектива.

ДЕВА

Дева — классический работяга всего Зодиака. По способности к тщательному и детальному выполнению обязанностей с Девой не сравнится никто. Они способны увидеть и учесть любые мелочи, доводя работу до идеального состояния. Поэтому типичные представители этого знака — незаменимые исполнители и любимые работники начальников всех знаков Зодиака. А особенно ценят их старания Тельцы и Козероги.

ВЕСЫ

Весы — не самый работоспособный знак Зодиака. Но если их как следует заинтересовать и нарисовать красивую перспективу, они с удовольствием включатся в процесс и будут работать вполне добросовестно. Правда, выходить за рамки стандартов и правил они не спешат и вряд ли будут утруждать себя слишком большими нагрузками. Обычно они работают в рамках от и до, строго соблюдая регламент и формальности. Так что Весы-трудоголик — это нечто уникальное.

СКОРПИОН

Скорпион способен полностью погрузиться в рабочий процесс. Он буквально вцепляется в результат работы и доводит дело до совершенства. Если же Скорпион руководит процессом,а в его подчинении находится коллектив сотрудников, то он способен утомить всех постоянным контролем и требованием результатов. Результата он, конечно же, добивается, но средства и количество истощенных в процессе сотрудников не всегда оправдывают цели.

СТРЕЛЕЦ

Стрелец — не самый настойчивый и трудолюбивый в практическом смысле этого слова работник. А вот в качестве идеолога, идейного вдохновителя он прямо-таки незаменим. В общем, это, скорее, политрук или руководящий чиновник, чем рядовой пахарь. Довольно много Стрельцов трудится в юридической системе в виде адвокатов, судей и прокуроров. Лавры и полномочия для них гораздо важнее результата, именно поэтому среди представителей этого знака родилось так много бюрократов и чиновников.

КОЗЕРОГ

Работник-Козерог — классический администратор в лучшем смысле этого слова. Он способен трудиться планомерно и расчетливо, при этом у него неизменно присутствуют амбиции, которые он рано или поздно реализует. Он может быть как замечательным исполнителем, так и прекрасным руководителем. Сатурн, управляющий знаком Козерога, с годами приносит лавры в виде устойчивого социального положения, но только при условии планомерного и упорного движется к цели.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи — самые непредсказуемые и оригинальные представители Зодиака. Что они выкинут сегодня — известно одному лишь Богу. Именно Водолеи отличаются нестандартным подходом к работе и часто изобретают что-то новое в привычном рабочем процессе. Именно за это им прощают периодическую безалаберность и неисполнительность.

РЫБЫ

Типичные Рыбы работают в своем, только им ведомом рабочем ритме, который тесно связан с их настроением. Проблема в том, что настроение это постоянно меняется, поэтому Рыбы — одни из самых нестабильных и ненадежных работников. При этом прямое энергетическое воздействие на них (в виде крика или давления) абсолютно бесполезно. От любой ответственности или силового давления они ускользают и вывертываются подобно своему астрологическому символу. Так что Рыбам лучше будет работать в одиночку, чем в коллективе.