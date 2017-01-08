Найдена рука пришельца?

Перуанские археологи нашли еще один загадочный предмет, который перекликается с ранее обнаруженным здесь же черепом продолговатой формы, который очень напоминает строение головы инопланетянина. Теперь вот фрагменты кисти руки с удлиненными пальцами, что позволило ученым сделать предположение – это рука того же пришельца.

Кисть пришельца обнаружена в одной из пещер, где в ноябре прошлого года был обнаружен такой же загадочный череп. В настоящее время ученые сделали рентгеновский снимок кисти, который показал, что она значительно отличается от кисти человека. На ней обнаружен ноготь, весьма ухоженный, что не характерно для животных, к тому же на одной из фаланг пальца находится что-то металлическое, предположительно, кольцо.