Найдена рука пришельца?

Перуанские археологи нашли еще один загадочный предмет, который перекликается с ранее обнаруженным здесь же черепом продолговатой формы, который очень напоминает строение головы инопланетянина. Теперь вот фрагменты кисти руки с удлиненными пальцами, что позволило ученым сделать предположение – это рука того же пришельца.
Кисть пришельца обнаружена в одной из пещер, где в ноябре прошлого года был обнаружен такой же загадочный череп. В настоящее время ученые сделали рентгеновский снимок кисти, который показал, что она значительно отличается от кисти человека. На ней обнаружен ноготь, весьма ухоженный, что не характерно для животных, к тому же на одной из фаланг пальца находится что-то металлическое, предположительно, кольцо.
Пока все исследования, касающихся этих странных находок, строго засекречены, власти США намерены провести ДНК-тестирование фантастической руки, после чего, очевидно, данные будут опубликованы. Если анализ к тому же подтвердит родство руки и черепа «инопланетянина» – это будет дополнительной сенсацией.
Еще одной сенсацией может оказаться металлическое «кольцо» на кисти, поскольку его металл вызывает некоторое недоумение: он необычный, возможно, неземного происхождения. По крайней мере, так думают уфологи, которые не сомневаются, что перуанские археологи нашли пришельца. Вот только как поступят с этим останками власти, не известно, скорее всего, говорят уфологи, все это будет опять скрыто от широкой общественности.