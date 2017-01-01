Найден поразительный клад уфолога

Завсегдатай известного социального новостного сайта «Reddit» под псевдонимом TramStopDan утверждает, что случайно завладел недавно удивительным кладом.

По словам мужчины, он нашел в мусорном контейнере деревянный ящик ручной работы с уникальным содержимым. «Конечно, я не роюсь по помойкам. Просто выкидывал возле работы мешок с хламом и неожиданно заметил в контейнере красивую чистую коробку», – пишет пользователь.

На первый взгляд, ящик не представляет собой ничего необычного. Он снабжен петлями, ручками и парой замков. Однако открыв коробку, TramStopDan был поражен до глубины души. Внутри ее оказалось огромное множество странных дневниковых записей, рисунков, эскизов, чертежей, географических карт, схем и таблиц. Все эти бумаги так или иначе рассказывают о неопознанных летательных объектах, которые можно было наблюдать в этой местности с конца шестидесятых годов по середину восьмидесятых, о фантастических существах, неизведанных территориях Земли и тому подобном.

Неизвестный автор данных материалов исписал и изрисовал сотни листов, повествуя об НЛО, представителях внеземных цивилизаций, крылатых библейских сущностях и прочих невероятных вещах. Кроме того, среди бумаг оказались незапатентованные чертежи различных изобретений – например, железнодорожных колес нового поколения. При этом таинственный исследователь, как видится, с максимальным старанием выводил каждую букву и каждую закорючку на своих рисунках.

Когда эта публикация появилась на «Reddit», пользователи сайта сразу начали задавать множество вопросов, которые, вероятно, так и останутся без ответов. Кто автор этих чудесных материалов? Насколько правдива указанная в них информация? Зачем кому-то потребовалось выкидывать столь ценные записи и художества? Может, ему пришлось внезапно избавиться от них, чтобы не навлечь на себя неприятности? Но скорее всего, этот «хлам» выбросили дети уже умершего уфолога, посчитав все эти бумаги за ненужный мусор.

TramStopDan обещает не избавляться от найденного клада загадочного уфолога и в случае необходимости вернуть его прежнему владельцу, если таковой найдется. «Даже если этот человек сумасшедший, его фантазия, усердие и художественный талант все равно заслуживают наивысшей похвалы», – заключает пользователь.