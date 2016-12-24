Найден мертвым уфолог, опасавшийся за свою жизнь

Известный английский и американский уфолог Макс Спайерс был обнаружен мертвым в польской гостинице. Это случилось за несколько дней до того, как тридцатидевятилетний мужчина должен был выступить в Польше с докладом о неопознанных летательных объектах, теориях заговора и правительствах стран, которые скрывают информацию о представителях внеземных цивилизаций на нашей планете.

Отец двух мальчиков был найден мертвым на диване в гостиничном номере. Согласно официальной версии, он скончался от естественных причин, а именно от остановки сердца. Что интересно, медики неохотно и далеко не сразу провели вскрытие, а от токсикологической экспертизы почему-то отказались вообще. При этом родные мужчины сообщают, что он всегда отличался прекрасным здоровьем и почти никогда не болел, в особенности это касается его сердца, на которое Макс ни разу не жаловался.

Подозрительности и загадочности происшествию придает еще и то, что накануне уфолог отправил своей матери электронное сообщение со следующим содержанием: «Мама, мне кажется, что я в опасности. Если я вскоре вдруг умру, значит, меня убили. Сделай так, чтобы люди узнали это. Я тебя очень люблю. И мальчиков тоже».

Мать покойного, шестидесятитрехлетняя Ванесса Бэйт, не только опубликовала это послание в Интернете, но и рассказала пользователям Всемирной паутины о том, с какими опасностями приходилось сталкиваться по долгу службы ее сыну. Женщина сообщает, что Спайерс сделал себе имя как выдающийся теоретик заговоров. Он не боялся браться за рассекречивание самой хорошо охраняемой информации, выводя на чистую воду людей, которые скрывают от общественности правду по поводу НЛО и пришельцев.

Согласно словам Ванессы, Максу постоянно угрожали бизнесмены, журналисты, представители американских спецслужб и даже американские чиновники. Спайерс давно к этому привык и не боялся этого, поскольку понимал, что его имя слишком широко известно. Тем не менее, пред смертью он, вероятно, понял, что кто-то не хочет больше ограничиваться угрозами. Это, впрочем, не заставило уфолога отступиться. От был твердо намерен выступить на польском форуме, посвященном НЛО, и рассказать другим присутствующим нечто важное. По всей видимости, за это исследователь и поплатился жизнью.