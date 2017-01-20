Над Китаем снова возник призрачный город (Видео)

Над территорией Китайской Народной Республики в последнее время стали все чаще замечать поразительное явление. В густом смоге над крупными городами восточноазиатского государства, буквально из ниоткуда, вдруг вырастают невероятные мегаполисы с футуристическими небоскребами, вышками и башнями. Только за последние два года этот феномен наблюдали здесь более двух десятков раз, и в Интернете неизменно вспыхивали жаркие споры о природе данной аномалии.

Стоит ли говорить, что на самом деле никаких парящих небоскребов над привычными зданиями китайских городов не возникает. Тем не менее, данные миражи выглядят настолько четко и детально, что очевидцы волей-неволей задумываются о различных фантастических причинах появления призрачных мегаполисов. Кроме того, каждая такая иллюзия является достаточно продолжительной, поэтому во Всемирную паутину всегда попадает множество фотографий и видео этого явления.

Причины возникновения призрачного города

Очередной мираж возник в воскресенье, 15 января, над городским округом Юэянем на северо-востоке провинции Хунань. Сперва на двух больших облаках образовался расплывчатый силуэт, несколько напоминавший сказочный замок, затем оптическая иллюзия в одночасье преобразилась, приобретя высокую четкость. Над городом как по мановению волшебной палочки выросли пугающие своей реалистичностью высотки, которые, казалось, даже освещены были точно так же, как и настоящие дома в Юэяне. Это случилось среди бела дня, и феномен имели возможность лицезреть тысячи очевидцев.

Ниже представлена видеозапись, сделанная одним из таких свидетелей. На ролике прекрасно видны объемные «небесные» небоскребы с отчетливо различимыми стенами, крышами и даже окнами. Откуда они там взялись – настоящая загадка. Одни пользователи Сети считают, что произошел разрыв пространственно-временного континуума. Другие предполагают, что речь идет о сбое в работе так называемой «матрицы», где мы все якобы живем. Третьи комментаторы убеждены, что всему виной представители внеземной цивилизации, проводящие над китайцами непонятные эксперименты.