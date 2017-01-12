На Земле существует не менее 40 звездных врат, ведущих в иные миры

По словам парапсихолога из Австралии Жана Гримбриара, на Земле существует не менее 40 туннелей, ведущих в иные миры. Ежегодно множество людей исчезают в них. Не исключено, что туннелей больше — просто, об их месте нахождения никто даже не догадывается.

Историки уверены, что древние земные цивилизации знали о туннелях — «звездных вратах», а также умели ими пользоваться.

В настоящее время только возможностью перехода в параллельные миры и получения там доступа к высочайшего уровня технологиям, можно объяснить идеально ориентированные в пространстве мегалитические сооружения, наличие в рукописях древних календарей поражающей точности, запасные части от неизвестных аппаратов, которые находят в слоях, относящихся к доледниковому периоду и многое другое.

До сих пор неизвестны причины катастроф, уничтоживших древние цивилизации, имевших доступ к туннелям времени. С тех пор были потеряны и знания о путях к «звездным вратам».

Но то, что мы не умеем пользоваться технологиями «врат» совсем не означает, что обитатели других миров также «забыли» о них.

В мае 2011 года жителю американского города Форт-Уэрт (штат Техас) удалось заснять на пленку уникальное явление — в небе появились мощные вспышки света. После того как они прекратились, не было зафиксировано никаких разрушений, только несколько трансформаторов вышли из строя. По информации метеослужб штата Техас около 210 подобных вспышек были зафиксированы в тот же день и в городе Таррант-Каунти между 8 и 9 часами вечера.

Впоследствии выяснилось, что такое же явление и в то же время происходило и в Португалии.

В 2000 году в Аденском заливе начали бесчинствовать сомалийские пираты. В это же время, согласно сведениям, просочившимся в средства массовой информации, в Аденском заливе появилась огромная воронка, обладающая гигантской энергетикой, а также странными свойствами, которые невозможно объяснить известными знаниями по физике.

Обоснованным выглядит мнение о том, что международные военные силы (России, Китая, США и др.), направленные на обуздание пиратов, занимаются не уничтожением этих морских разбойников (огромные авианосцы против маленьких катеров), а исследованием этого интереснейшего и загадочного явления. Основная цель изучения воронки — узнать, откуда она взялась, куда ведет и какую угрозу может нести землянам?

Глубокой декабрьской ночью 2009 года многие жители Норвегии стали свидетелями загадочного явления — в небе развернулась огромная светящаяся спираль, которая постепенно приняла форму черной воронки, закрывающей все небо. Через пятнадцать минут воронка исчезла. Телефоны Норвежского метеорологического центра взорвались звонками напуганных жителей страны. Через некоторое время потомки бесстрашных викингов пришли к выводу, который удовлетворил всех любопытных — решили, что русские испытывали очередную баллистическую ракету и потерпели неудачу. Российская сторона не подтвердила эти предположения, но для норвежцев это было уже не важно.

Есть сведения, что такая же спираль появлялась и в небе Австралии через год после норвежского светового шоу.

Интересен следующий факт — через месяц после появления норвежской воронки, аденская приняла форму спирали, похожую на ту, которая появилась в небе северной страны.

Несомненно, любопытно — есть ли какая-нибудь связь между этими явлениями в разных регионах Земли? Многим хотелось бы знать — что же на самом деле происходит в Аденском заливе. Большое количество домыслов и предположений не укладываются, пока, ни в какую схему. Основываются выводы на имеющихся фактах, которых не достаточно для выработки обоснованного мнения.

Вот эти факты:

Декабрь 2009 года — под предлогом борьбы с Аль-Каидой, США начинают военную операцию в Йемене (государство вблизи Аденского залива). Для мирового сообщества запущена информация о существующей глобальной угрозе от действий террористов.

Январь 2010 года — произошло землетрясение, мощность которого составляла 6,5 баллов по шкале Рихтера. Но странная ситуация — никто из жителей населенных пунктов, рядом с которыми и произошло землетрясение, не почувствовали никаких толчков.

С 2003 года значительно усиливаются действия пиратов в Аденском заливе: захватываются заложники, вымогаются огромные суммы выкупа за судна с грузами и людей.

С 2009 года, под предлогом борьбы с пиратством, начинается международная военная операция. В заливе постоянно находятся военные корабли многих государств мира: Германии, США, Китая, России, Великобритании и т.д.

Всем стало понятным, что в Аденском заливе находится магнитная аномалия неизвестного происхождения. А любая неизвестность вызывает массу домыслов.

Считается, что под водой залива находятся «звездные врата» или космический портал, которым пользуются внеземные цивилизации для проникновения на Землю. И в данном случае возможны следующие ситуации: пришельцы приходят с миром, стараются уберечь человечество ошибок, которые могут привести к его уничтожению. Большое сомнение в том, что военной мощью землянам удастся прекратить вмешательство внеземного разума в дела землян.

Второй вариант — пришельцы враждебны земной цивилизации. И в этом случае врядли военная мощь землян сможет оказать им достойное сопротивление.

А пока придуманный сценарий с «сомалийскими пиратами» воплощается в жизнь в районе Аденского залива. Количество судов, проходящих по заливу, значительно уменьшилось. А военная операция, проводимая в заливе, скорее всего, имеет цель — контроль над космическим порталом. В настоящее время правды о реальных событиях, происходящих в Аденском заливе, никто не расскажет.

Но не только гигантские водовороты и «световые шоу» вызывают пристальное внимание ученых и военных всех стран. В последнее время в различных странах раздаются таинственные звуки, которые настолько сильны, что заглушают даже сигнализацию машин. Эти звуки похожи на мощные гудки и зафиксированы в Канаде и Европе. А в Германии даже удалось записать звук этих «небесных труб». Специалисты высказали предположения, что эти звуки вызваны электромагнитным шумом от радиационных поясов и полярных северных сияний, либо являются последствиями телефонных передач, либо отзвуками подземных землетрясений: но звучит это не убедительно.