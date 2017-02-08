На секретном объекте НАСА припаркована «летающая тарелка» ВИДЕО

Пользователь известного видеохостинга «YouTube» под псевдонимом name shame поделился с завсегдатаями ресурса поразительной находкой

Используя программу «Google Планета Земля», он неожиданно обнаружил на секретной американской базе неподалеку от города Пасадина в Калифорнии спокойно припаркованный неопознанный летательный объект. Точнее, сотрудники базы уже давно признали его своим, а вот уфологам придется теперь поломать голову.

По словам виртуального путешественника, ему стало интересно, что происходит в Лаборатории реактивного движения – окутанном тайной научно-исследовательском центре НАСА. По официальной версии, эта крупная лаборатория американского космического агентства служит для производства и обслуживания беспилотных летательных аппаратов, однако, если верить слухам, здесь происходит нечто, о чем мы с вами даже не догадываемся.

Секретную базу не зря установили в этой холмистой местности. Она окружена со всех сторон неприступными горами, а кроме того, охраняется высоким забором. На территории данного комплекса name shame увидел взлетно-посадочную полосу, а на ней – предполагаемую «летающую тарелку»! Трехметровый в диаметре диск серебристого цвета выглядит сверху как нечто из научно-фантастического фильма. Неужели НАСА завладело инопланетным космическим судном и даже не пытается скрыть его от любопытных глаз?

Кто-то из скептиков может сказать, что это, мол, просто люк в подземное помещение, поскольку трехмерность неопознанного объекта доказать нельзя.

Однако эти умники ошибаются. Дело в том, что «Google Планета Земля» позволяет просматривать спутниковые снимки нашего «голубого шарика», сделанные в различные годы. Автор находки определил, что этот «люк» периодические перемещается с места на место. Так, в 2014 году он находился строго на конце взлетной дорожки, а сейчас – на десятки метров вдали от нее, среди травы и кустарников. Что-то тут другое. И если это не аппарат инопланетян, то какой-то секретный летательный аппарат земного происхождения. И о нем пока никому ничего не известно…

Источник: esoreiter.ru