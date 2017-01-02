На полотне да Винчи нашли скрытое изображение пришельца

Легендарное полотно «Иоанн Креститель» кисти гениального итальянского художника Леонардо да Винчи, выполненное в 1514-1516 годах маслом по дереву, содержит, как оказалось, скрытое изображение. Примечательно, что столь важное открытие сделали не сотрудники Лувра, где хранится данный шедевр, или именитые искусствоведы, а уфологи. По мнению исследователей внеземных форм жизни, на картине можно отыскать голову представителя инопланетной цивилизации.

Тайные образы и знаки да Винчи

Как известно, многие работы да Винчи содержат различные тайные образы и знаки, которые увидеть невооруженным глазом невероятно сложно или даже невозможно без использования специальной электроники. Считается, что большая часть данных артефактов еще не была полностью исследована. Судя по всему, «Иоанн Креститель», относящийся к позднему периоду творчества живописца, не является исключением из этого правила, поскольку также не лишен своего секрета.

Полотно, к слову, само по себе весьма примечательно и загадочно. Образ ближайшего предшественника Иисуса Христа на нем разительно отличается от канонического. Иоанн Креститель изображен на картине не суровым стариком с длинной бородой, а симпатичным юношей с загадочной улыбкой на лице. Помимо этого, на заднем плане отсутствует красочный и яркий пейзаж, характерный не только для да Винчи, но и для других мастеров эпохи Возрождения. Вместо этого фигура пророка окутана темной дымкой, выполненной в технике сфумато, которую изобрел сам художник.

Сфумато, заключающееся в уникальном смягчении очертаний предметов и фигур, давно занимает умы ученых. Проведя рентгенологическое исследование картин итальянского живописца, специалисты определили, что для достижения необходимого результата в своей технике да Винчи порой наносил на холст краску толщиной всего два микрона, а общая толщина красочного слоя составляла тридцать-сорок микрон. При этом на полотнах напрочь отсутствуют мазки и отпечатки пальцев. Как художнику удавалось производить такую микроскопическую работу – настоящая загадка, которую лучшие умы планеты не могут решить до сих пор.

Скрытый пришелец

Но вернемся к нашему пришельцу. Чтобы получить его изображение, картину необходимо симметрично отразить по горизонтали. Но и так срытый объект увидеть нельзя. Уфологи использовали современные методы фотообработки и тонирования, чтобы сделать артефакт заметным. Включив представленную ниже видеозапись, вы можете лицезреть пошаговый процесс обработки изображения. На полотне действительно вырисовывается грушевидная голова некоего человекоподобного существа с высоким лбом, огромными глазами, маленькими ноздрями и тонким ртом с опущенными уголками губ.

Исследователи не сомневаются, что мастер добавил эту скрытую деталь на свой шедевр целенаправленно. Интересен и тот факт, что Иоанн Креститель на картине смотрит прямо на зрителя и показывает пальцем куда-то вверх, словно хочет что-то сказать наблюдателю. Мол, там, наверху, что-то есть. Такое количество фактов, косвенно говорящих о связи сюжета полотна с инопланетянами, вряд ли является совпадением.