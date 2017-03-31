На Луне нашли огромные «подземные» туннели

Исследователи из Страны восходящего солнца обнаружили на естественном спутнике нашей планеты глубокие и длинные подземные туннели. Японские ученые считают, что в далеком будущем эти каналы могут стать домом для первых поселений землян на Луне (источник esoreiter.ru).

Ни для кого не секрет, что человеческая популяция чрезмерно разрослась, и ресурсов нашего «голубого шарика» на всех уже не хватает. Кроме того, экологическая обстановка на планете становится хуже день ото дня. Многие ученые, похоже, уже забросили идею спасти наш общий дом и обратили свое внимание на вопрос колонизации других небесных тел. Сегодня активно разрабатываются проекты поселений на Марсе, Проксиме Центавра b, TRAPPIST-1 b и прочих планетах, гипотетически пригодных для жизни людей, другие, как член Межпланетного общества Великобритании Джерри Стоун, вынашивают планы построения орбитальных космических мегаполисов, ну и так далее

При этом большинство специалистов убеждено, что далеко от Земли улетать пока действительно нет резона да и возможностей тоже, и часть землян для начала может вполне колонизировать нашу родную Луну. Однако на Луне отсутствуют магнитное поле и атмосфера, которые, помимо всего прочего, защищают биологические организмы от негативного воздействия космической радиации. Выходит, что на спутнике придется строить невероятно дорогостоящие города под куполами, иначе люди просто не смогут там жить.

Тем не менее, новое открытие японцев говорит о том, что человеку не обязательно возводить на Луне купольные мегаполисы. Дело в том, что ближайшее к нам небесное тело, как оказалось, может иметь целую сеть многокилометровых подземных туннелей, которая в теории способна стать нашим новым домом, если мы, конечно, сумеем производить за пределами Земли кислород. Люди науки считают, что это вполне возможно.

Лунные туннели – перспектива для построения колоний

Японские ученые изучали глубокие ямы на Луне и неожиданно поняли, что многие из них являются вовсе не ямами, а туннелями, пронзающими горную лунную породу на десятки, а то и сотни километров. Первой такой дырой стала «яма» на плато «Холмы Мариуса», открытая еще в 2009 году. Американская программа «Gravity Recovery and Interior Laboratory» обнаружила в том регионе странные гравитационные аномалии, которые могли указывать на наличие подземных пустот. Сотрудники НАСА задались тогда вопросом, что это такое: горизонтальные туннели, лавовые каналы или нечто другое?

Теперь же японский аппарат «Кагуя» позволил ученым определить, что данные отверстия ведут в многокилометровые пустоты под поверхностью Селены. О своем удивительном открытии азиатские исследователи сообщили на 48-й международной научной конференции «Lunar and Planetary Science», недавно прошедшей в Техасе. На Земле, к слову, существуют похожие подземные образования, возникшие вследствие охлаждения и постепенного сжимания магмы. Впрочем, ученые пока не уверены, что пустоты на Луне являются именно лавовыми образования. Некоторые уфологи предполагают, что это рукотворные построения, не обязательно инопланетные, возможно, предыдущие земные цивилизации тоже обживали Луну. Хотя не исключен и худший вариант: Луна давно занята, и нам там никто не будет рад…

Тем не менее, если разведывательные миссии подтвердят, что спутник Земли действительно скрывает колоссальную сеть туннелей, то когда-нибудь эти подземелья вполне могут стать фундаментом для основания первых лунных колоний и научно-исследовательских лабораторий. Может, опасения насчет пришельцев на Луне не более чем плод фантазии уфологов и виртуальных археологов?..