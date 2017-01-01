На крыше населенного призраками отеля появилась крупнейшая в мире спиритическая доска

На крыше гостиницы «Грэнд Мидуэй» в американском городе Уиндбере (штат Пенсильвания) повесили крупнейшую на планете доску для спиритических сеансов. Как и полагается, «говорящая» доска Уиджа снабжена всеми буквами английского алфавита, цифрами от нуля до девяти, а также надписями «да», «нет» и «прощайте». Кроме того, к ней прилагается планшетка-указатель гигантских размеров.

Данный отель был построен в восьмидесятые годы девятнадцатого века. Поначалу здесь недорого сдавали номера горнорабочим. Затем углекопов перестали устраивать цены на проживание в гостинице, и они добились построения в Уиндбере шахтерского городка. Тогда «Грэнд Мидуэй» открыл свои двери для любых других постояльцев. Со временем здание стало обрастать слухами о фантомах и прочей чертовщине, которая происходит внутри. Сегодня это место неизменно привлекает внимание многочисленных охотников на привидений и прочих исследователей сверхъестественного.

Потребовалось восемь художников, чтобы изобразить на крыше сооружения масштабную копию классической доски Уиджи. Общая площадь картины превышает сто двадцать один квадратный метр. Автором этого арт-проекта является кинодел Блэр Мерфи, который два года назад остановился в одном из номеров гостиницы и провел спиритический сеанс с обычной доской. Мерфи был поражен тем, что духи действительно явились к нему и отвечали на все вопросы режиссера, что он не мог добиться ни в одной другой гостинице мира.

Вскоре отель посетят представители Книги рекордов Гиннесса, которые должны подтвердить беспрецедентность габаритов доски на крыше. А хозяева гостиницы надеются, что новое украшение здания привлечет сюда дополнительных постояльцев – любителей острых ощущений и просто тех, кто выбирает отель по принципу его уникальности и наличия некоторой изюминки.