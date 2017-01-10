Мы все с детства, еще не понимая значения слов, обучаемся по интонации оценивать эмоциональную окраску речи, звуков.

У каждого из знаков Зодиака есть своя совместимость с другими знаками. Выбирая себе партнеров, друзей, любовников, не забудьте проверить, подходит ли этот человек Вам по гороскопу.

Овен

ОВЕН И ОВЕН: Такие союзы заключаются достаточно редко. Брак между ними — не что иное, как вулкан с двумя кратерами, причем один из них всегда находится в рабочем состоянии. А иногда действуют сразу оба. Самое интересное и примечательное здесь то, что один Овен не похож на другого. Легкий ветерок для одного будет воспринят другим как настоящая буря, ураган. Как показывает совместная жизнь таких пар, этот союз полностью зависит от способности одного Овна подчиниться воле другого. Уже в течение «медового месяца» выяснится, кто кого будет укрощать, а кто из них станет «домашним и ручным». В случае сексуальных отношений женщина будет доминировать. Овен мужчина не будет довольствоваться в течение длительного времени ролью подчиненного. Каждый постарается стать лидером, и это создаст атмосферу ссоры. Плохая совместимость знаков.

ОВЕН И ТЕЛЕЦ: Две разные личности. Овну не нравится размеренный темп Тельца и отсутствие воображения. Импульсивность Овна при принятии решений раздражает консервативного Тельца, которому не по душе резкие перемены. Телец тянется к дому, а импульсивный Овен стремится к новым ощущениям и свободе. Телец обладает чувством собственности, он ревнив и консервативен. Потребность Овна отстаивать свою индивидуальность заставляет Тельца чувствовать себя отверженным. Телец умеет зарабатывать деньги, но Овен ещё лучше тратит их. Связь будет вызывать серьезные трения. Каждый должен иметь свое личное пространство, территорию, хотя ночью — только вместе. Их брак будет неспокойным, однако если они пробудут вместе достаточно долго, Овен оценит надежность и постоянство Тельца.

ОВЕН И БЛИЗНЕЦЫ: Оба живые и энергичные, они могут быть хорошими друзьями и любовниками. Они получают удовольствие от активного образа жизни, приключений и разнообразия, юмора и светской жизни. И все же длительный и счастливый брачный союз здесь не гарантирован. Главный виновник этого — весьма поверхностные чувства Близнецов и то обстоятельство, что у них почти всегда все «двоится», то есть существует в двойном размере — друзья и подружки, работа и хобби, дома и квартиры, а также и партнеры по любви и браку. Близнецы — это прекрасный и забавный возлюбленный на короткое время. Удивительно хорошее согласие между этими знаками существуют тогда, когда их объединяют общие идей и планы, общие дела и цели. Овен как деловой партнер Близнецам просто необходим. Близнецы фонтанируют идеями и планами, из которых Овен выберет только самые жизнеспособные, нужные и необходимые и, объезжая все «подводные камни», обходя все острые углы, не признавая никаких препятствий, претворят их в жизнь.

ОВЕН И РАК: Этот брачный союз весьма проблематичен. Несмотря на существование сильного физического влечения, у этой пары весьма большие расхождения во многих сферах и областях жизни. Овны постоянно притягивают более слабые создания, в том числе и Раков, которым так хочется на деле испытать огненный темперамент Овна. Рак в объятиях Овна в минуты забвения переживает огромные душевные волнения и бурю чувств. Проблема в том, что, когда чувства растрачены, мало что остается. Овен не находит достаточного удовлетворения, и они могут начать ссориться по пустякам. Несоответствие темпераментов не позволяют им войти в состояние «душа в душу». В этом союзе, разумеется, будет властвовать Овен, и только от его благоразумия и сдержанности будет зависеть судьба этой пары. Прогноз для этой связи неблагприятный.

ОВЕН И ЛЕВ: Хот эти огненные знаки совпадают и по характеру и по темпераменту, данный союз не может существовать без настоящей и глубокой любви. Львы со своей смелостью и храбростью могут преодолевать самые сложные препятствия в жизни и любви, но только не в брачном союзе. У обоих партнеров примерно одинаковая пылкость и страстность, но если у Овна его вулканическая деятельность имеет все же целевую цикличность, то Лев может дымиться и днем и ночью без перерыва. Это одна из наиболее существенных разниц между ними. Надо добавить, что семейные средства должны находиться в руках Овна, ибо Лев всегда будет их по-царски транжирить налево и направо. Этот брачный союз станет счастливым лишь в том случае, если Лев будет соответствовать всем требованиям Овна, как по внешним, так и по душевным качествам, если он будет безропотно подчиняться своему Овну, иначе разрыв и разлад супружеской жизни обеспечен.

ОВЕН И ДЕВА: Этот брачный союз всегда будет проблематичным. Храбрость Овна, вероятно, покорит воображение сдержанной Девы. Овен будет очарован тактом и самоконтролем Девы. Однако их темпераменты настолько различны, что потребуется немало терпения от обоих, чтобы дело пошло на лад. Связь будет приятной, но шансы на удачный брак — пятьдесят на пятьдесят. Зато здесь может существовать идеальное деловое сотрудничество.

ОВЕН И ВЕСЫ: Здесь Овен встречается со своей противоположностью из Зодиака. Агрессивному Овну трудно ужиться с Весами. Несмотря на то, что оба партнера по своему душевному складу различны, и у них существуют противоречия во многих областях жизни, они достаточно часто вступают в брак. Овнов притягивает внешняя красота Весов, а Весов — смелость, решительность и боевой дух Овна. Этот союз имеет право на жизнь, если здесь будут действовать принципы «демократии» и «равноправия», если Овен не будет гнуть партнера под себя, а Весы не будут пытаться везде и всюду вносить «гармонию», все сглаживать и выравнивать. Скорее возможна непродолжительная связь, но не длительный брак.

ОВЕН И СКОРПИОН: Оба знака независимы и не любят контроля. Они могут стать либо неразлучными друзьями, либо непримиримыми врагами. Только свобода и независимость, равноправие и самостоятельность могут лучше всего укрепить фундамент данного союза. Овен должен обязательно унять свою импульсивную натуру и неразумную ревность, свое своеволие и тягу к принуждению. А Скорпиону придется использовать свои прирожденные дипломатические способности, хитрость и лукавство. К своему Овну Скорпион должен подходить только по-хорошему, мягко и нежно. А от Овна требуется, кроме любви и нежности, еще внимание и верность. Если все эти требования будут соблюдены, союз может быть не только благополучным, но и счастливым.

ОВЕН И СТРЕЛЕЦ: Оба знака принадлежат к одной стихии Огня, и любовь между ними возникает с первого взгляда. Оптимизм Овна и хорошее чувство юмора Стрельца внесут игровое отношение к любви. Взаимопонимание, достигнутое в спальне, может создать благоприятную атмосферу для отношений. Их связь будет тесно связана с проблемой физического удовлетворения. Стрелец всегда и постоянно устремлен на поиски истины, и здесь его наилучшим помощником будет именно Овен, ибо споры, беседы и диспуты между обоими как раз и ведут к этой цели. Часто возможно и такое развитие событий: если промедлить с оформлением брака, то с уверенностью можно считать, что «поезд ушел», и эта пара разойдется на том же перроне и будет ждать следующего поезда, чтобы уехать уже с другим партнером. Любая медлительность и колебания вызывают в душе Стрельца разлад, и союз может лопнуть, как мыльный пузырь. Но следует отметить, что в отношении заключения брака инициатива исходит только от Овна. Женщины-Овны, как правило, быстро и легко справляются со своими Стрельцами. Их решительность всегда берет верх над колеблющимися чувствами Стрельца. До тех пор, пока Стрелец будет советоваться только со своим Овном, и считаться только с его взглядами и мнениями, с его точкой зрения — все будет хорошо в их семейной жизни. Брачный союз между ними обещает быть гармоничным и благополучным.

ОВЕН И КОЗЕРОГ: Овен — беспокойный, предвкушающий будущее, экспериментатор. Козерог — скорее консерватор. Темперамент, черты характера и ритм жизни у обоих партнеров настолько различны, что союз между ними существует в весьма редких случаях. От женщин-Овнов каждый более-менее солидный Козерог защищается, как только может. Женщины-Овны, как правило, не очень-то обременяют себя связями только с одним партнером, особенно в молодые годы. А конфликтов и расставания они не боятся. Пусть любой Козерог благодарит своего Овна за то, что получил в подарок целый «мешок пороха жизни», изгоняя из его души пагубную меланхолию и пессимизм. Если Козерог строит свою жизнь не спеша и планомерно, то у Овна процесс этот проходит бурно, хаотично, стремительно, с громом и молнией. В результате Овен является для Козерога только быстро пролетающей кометой, мигом вспыхнувшей и исчезнувшей.

ОВЕН И ВОДОЛЕЙ: Этот брачный союз может быть и счастливым, и благополучным при условии, что сильный Овен не будет подавлять столь же яркую индивидуальность Водолея, а последний не будет вызывать у Овна чувства ревности. Статистика подтверждает, что от этого брака рождаются самые талантливые дети. Физическая связь будет бурной и принесет много нового. Кто кого больше возбуждает и притягивает — сказать сложно. В этом брачном союзе если и возникают какие-то неполадки и трения, то выявляются они не сразу, а постепенно, с годами. И тут не сработает принцип Овна «гнуть и ломать», потому, что строптивого Водолея не очень-то согнешь и сломаешь. Но все же последнее слово остается за Овном.

ОВЕН И РЫБЫ: Смелость и уверенность Овна, дополненные интуицией и воображением Рыб, приведут к насыщенному событиями союзу. Различающиеся характеры и темпераменты дополняют друг друга. Овен самоуверен и полон жизненных сил, Рыбы робки и ведомы. Овну нравится повелевать, Рыбам требуется опора. Для счастливого союза от Овна потребуется лишь немного такта.

Телец

ТЕЛЕЦ И ОВЕН: Тяжелая совместимость знаков, поскольку это две разные личности. Овну не нравится размеренный темп Тельца и отсутствие воображения. Импульсивность Овна при принятии решений раздражает консервативного Тельца, которому не по душе резкие перемены. Телец тянется к дому, а импульсивный Овен стремится к новым ощущениям и свободе. Телец обладает чувством собственности, он ревнив и консервативен. Потребность Овна отстаивать свою индивидуальность заставляет Тельца чувствовать себя отверженным. Телец умеет зарабатывать деньги, но Овен ещё лучше тратит их. Связь будет вызывать серьезные трения. Каждый должен иметь свое личное пространство, территорию, хотя ночью — только вместе. Их брак будет неспокойным, однако если они пробудут вместе достаточно долго, Овен оценит надежность и постоянство Тельца.

ТЕЛЕЦ И ТЕЛЕЦ: Они оба трудолюбивы, разделяют любовь к деньгам и к накоплениям, и это обеспечивает согласие между ними. Однако они не всегда сексуально совместимы. Женщина сентиментальна в любви, у мужчины более земная натура. Мужчина Телец любит волочиться за женщинами. Женщина Телец не выносит обмана или невнимания к себе. Связь может и должна быть приятной, но о судьбе брака можно лишь только гадать.

ТЕЛЕЦ И БЛИЗНЕЦЫ: Несмотря на сильное чувственное притяжение, и много общего, этот брачный союз не жизнеспособен и не пригоден уже из-за того, что Близнецы, как правило, редко бывают дома, а Тельцы изводятся от приступов ревности и подозрений. Эти знаки Зодиака обладают совершенно разными характерами. Телец флегматичен, непоколебим, он сопротивляется переменам. Близнецы ветрены и беспокойны. Но именно поэтому они могут заинтересовать друг друга — но лишь на некоторое время. Близнецов привлекает страстность Тельца, но стремящийся к надежности и стабильности Телец начнет страдать из-за непостоянства партнера. Телец слишком сильно зависит от своих привычек, чтобы поладить с Близнецами, вечно нуждающимися в новых стимулах. В конце концов требования Тельца станут невыносимыми для Близнецов, которые предпочтут свободу. Вечные споры и ссоры — постоянные гости в их доме. Частое непонимание друг друга приводит к разрыву отношений и заканчивается разводом.

ТЕЛЕЦ И РАК: Между Тельцами и Раками могут образовываться и существовать прекрасные взаимоотношения, полное взаимопонимание — надежный залог твердого фундамента для брачного союза. Главное — у них очень много общего. Оба партнера — домоседы, склонны к сентиментальности, любят секс. Уравновешенность и безмятежность Тельца — хорошее противоядие от перепадов настроения Рака. Телец является единственным из всего Зодиака, кто спокойно переносит все душевные кризисы Рака без ущерба для состояния собственной души. В свою очередь Рак хранит верность Тельцу и удовлетворяет его потребности. Телец стремится к деньгам и защищенности, Рак имеет те же цели. Сходные интересы и желания обеспечивают гармоничный союз.

ТЕЛЕЦ И ЛЕВ: Несмотря на физическое притяжение, надежд на прочный союз мало. И главной причиной этого является то, что никто из них не способен к подчинению. Это рождает постоянные споры и ссоры, ухудшая взаимоотношения. Телец нуждается в том, чтобы его ценили, а Лев требует поклонения. Никто из них не получает того, что ему необходимо. В дополнение к этому Лев щедр и экстравагантен, а Телец бережлив. Главный конфликт порожден противоречием между стремлением Тельца к упорядоченности и потребностью Льва охватить в жизни все. Поэтому такого союза стоит избегать.

ТЕЛЕЦ И ДЕВА: Этот брачный союз удачен и благоприятен и для Тельца, и для Девы. Если между ними и не будет безумной любви, то глубокая симпатия и привязанность друг к другу могут сохраниться до конца жизни. В основном, их объединяют реалистичные взгляды на жизнь и здоровая практичность, что является прочным фундаментом гармоничной супружеской жизни. Упорство Тельца и острый ум Девы обеспечивают этой команде успех. Телец зорко следит за расходами, что нравится бережливой Деве. Дева почитает и ценит своего Тельца, а последний такому отношению только рад, и со своей стороны старается отблагодарить Деву своей любовью, заботой и чувствами. Оба уживчивы и миролюбивы, у обоих острое чутье ко всем хозяйственным и финансовым вопросам. Партнерам это приносит душевную гармонию и радость в совместной жизни, придает уверенность в будущем, поднимает дух и настроение.

ТЕЛЕЦ И ВЕСЫ: Телец видит в Весах теплого, романтичного, чуткого партнера. Весы рождены для того, чтобы очаровывать и будить чувства. Обоими знаками управляет Венера, но их чувственность проявляется по-разному. Несмотря на то, что у них весьма большое сходство и много общего, однако длительный брачный союз между ними невозможен из-за совершенно противоположных жизненных принципов. Со временем непостоянство Весов и небрежное отношение к любви могут вызвать ярость Тельца. Весов в свою очередь возмущают собственнические замашки Тельца. Эта романтическая связь продлится недолго.

ТЕЛЕЦ И СКОРПИОН: Эти знаки противостоят друг другу, но у них больше общего, чем у других антиподов. Между ними бывает или большое притяжение, или явный антагонизм, но равнодушие — никогда. Долгое время для этой пары главную роль играет интимная жизнь, эротико-сексуальная сторона. Искры любви и страсти Скорпиона сразу же воспламеняют горячую кровь Тельца. Оба партнера похожи друг на друга своим темпераментом, замашками собственника и буйными страстями. Оба решительны и честолюбивы, ни один не склонен к странствиям. Однако в этом союзе взаимодействуют две сильные воли. Верным спутником такого союза является чувство ревности, главный сценарист и режиссер всех домашних драм. Роман будет бурным, но у обоих партнеров не хватит терпения сделать этот союз длительным.

ТЕЛЕЦ И СТРЕЛЕЦ: Эта пара поладит, если Тельцу удастся обуздать Стрельца и удержать поводья. Они испытывают взаимное физическое влечение, потому что сексуальная раскованность Стрельца разжигает страсти Тельца. Но Телец плохо переносит непостоянство Стрельца и его стремление к новизне. Стрелец придерживается в сексе и всем остальном принципа «живи и не мешай жить другим», в то время как Телец серьезен и обладает чувством собственности. Стрелец отказывается находиться под чьим-то каблуком. Им не грозит скука, но ссоры будут частыми. Роман может доставить удовольствие. Брачный союз между Тельцом и Стрельцом обречен на гибель, как не имеющий под собой твердой опоры.

ТЕЛЕЦ И КОЗЕРОГ: Козерог хорошо подходит Тельцу, потому что у обоих чувства имеют постоянный и длительный характер. Их отношения будут не слишком романтичными, зато насыщенными здоровым сексом. Как в любви, так и в браке эта пара верна и преданна друг другу, что гарантирует стабильный союз с большим коэффициентом прочности. Между ними, как правило, не возникает любви с первого взгляда, но зато с годами углубляется взаимопонимание и согласие, крепнет чувство привязанности. У них общие цели, им нравятся одни и те же люди, оба ценят защищенность и деньги. В этом брачном союзе преобладают упорство и выдержка, выносливость и настойчивость, обдумывание и планирование, то есть все свойства человека, которые способствуют осуществлению жизненной цели. Сразу же после свадьбы у них появляются общие интересы и планы, которые в будущем двигают их вперед и вверх. Козерог более скрытен, чем хотелось бы Тельцу, но все же верность Козерога дает Тельцу ощущение покоя. Разногласия между ними настолько несущественны, что общему благу совершенно не мешают.

ТЕЛЕЦ И ВОДОЛЕЙ: Этот брачный союз для Тельца является одним из худших, ибо здесь он не будет иметь ни покоя, ни отдыха. Тельцу необходим спокойный образ жизни, гарантированное, обеспеченное будущее. У Водолея процветает богатая фантазия и яркое воображение, возникают внезапные мысли, идеи, весьма оригинальные, хотя часто и сомнительные, нередко наблюдается легкомысленность и ветреность, и бедному Тельцу постоянно приходится его «приземлять» для занятий чем-нибудь более практичным и полезным. Телец консервативен, осторожен, сдержан в словах. Водолей свободен от условностей, любит новизну, обладает живым характером. Телец похотлив и страстен, в то время как Водолей живет в духовном мире. Тельцу трудно удержать Водолея возле очага и удовлетворить домашними радостями. Водолей стремится в отношениях к открытому самовыражению, а Телец нуждается в комфорте и покое. Водолей, свободолюбивый одиночка, тяготится оковами и рано или поздно ускользнет от собственника Тельца. Этот союз чреват постоянными неожиданностями и сюрпризами, не всегда приятными. В результате расставание здесь гарантировано.

ТЕЛЕЦ И РЫБА: Такой брачный союз строится на прочном фундаменте, так как между ними существует и физическое притяжение, и любовь, и верность, и преданность. У этой пары много общего. Оба любят покой, особенно душевный. Оба любят уют и удобства, все красивое и дорогостоящее. Оба любят «сладкую жизнь». Разница только в том, что Рыбы — это врожденные лентяи, живущие только сегодняшним днем, а Телец — труженик, сам организующий вою судьбу. Этот брак будет великолепен при хороших материальных условиях. Он требует изобилия и зажиточную праздную жизнь, веселье и наслаждение и, разумеется, любовь, притом — страстную. Но, чтобы эта любовь не очень-то изнежилась, у Тельца всегда имеется реалистичный план и весьма надежный контроль над счетом в банке. Рыбам этот союз дает уверенность в завтрашнем дне, верность и преданность — ничего лучшего они не могут и пожелать. Тельцам тоже не приходится обижаться на своих партнеров из знака Рыб — те добросовестно отдают им искренние чувства, душевную теплоту и сердечность. Тельцы, как правило, много работают и, конечно, устают. Вот тогда им и нужен покой, забота и уход, а лучше Рыб этого никто не сделает — они врожденное милосердие. В свою очередь, практичная, спокойная натура Тельца помогает Рыбам справляться с перепадами настроения. В любви Телец предан, а Рыбы склонны к обожанию. Хотя Рыбы кажутся Тельцу несколько пассивными, они хорошо подходят друг другу в сексе. Телец страстен, Рыбы чувственны — союз обещает быть крепким.

Близнецы

Близнецы очень влюбчивы, но поверхностны и непостоянны в своих чувствах. Они быстро женятся и так же легко и быстро разводятся, склонны к связям на стороне, потому что всегда ищут новых ощущений. Партнерам Близнецов нужно быть живыми, интересными собеседниками и постоянно меняться вместе с ними.

Близнецы: совместимость знаков

БЛИЗНЕЦЫ И ОВЕН: Отличная совместимость знаков. Оба живые и энергичные, они могут быть хорошими друзьями и любовниками. Они получают удовольствие от активного образа жизни, приключений и разнообразия, юмора и светской жизни. И все же длительный и счастливый брачный союз здесь не гарантирован. Главный виновник этого — весьма поверхностные чувства Близнецов и то обстоятельство, что у них почти всегда все «двоится», то есть существует в двойном размере — друзья и подружки, работа и хобби, дома и квартиры, а также и партнеры по любви и браку. Близнецы — это прекрасный и забавный возлюбленный на короткое время. Удивительно хорошее согласие между этими знаками существуют тогда, когда их объединяют общие идей и планы, общие дела и цели. Овен как деловой партнер Близнецам просто необходим. Близнецы фонтанируют идеями и планами, из которых Овен выберет только самые жизнеспособные, нужные и необходимые и, объезжая все «подводные камни», обходя все острые углы, не признавая никаких препятствий, претворят их в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ И ТЕЛЕЦ: Несмотря на сильное чувственное притяжение, и много общего, этот брачный союз не жизнеспособен и не пригоден уже из-за того, что Близнецы, как правило, редко бывают дома, а Тельцы изводятся от приступов ревности и подозрений. Эти знаки Зодиака обладают совершенно разными характерами. Телец флегматичен, непоколебим, он сопротивляется переменам. Близнецы ветрены и беспокойны. Но именно поэтому они могут заинтересовать друг друга — но лишь на некоторое время. Близнецов привлекает страстность Тельца, но стремящийся к надежности и стабильности Телец начнет страдать из-за непостоянства партнера. Телец слишком сильно зависит от своих привычек, чтобы поладить с Близнецами, вечно нуждающимися в новых стимулах. В конце концов требования Тельца станут невыносимыми для Близнецов, которые предпочтут свободу. Телец, в свою очередь, не потерпит флирт Близнецов на стороне. Вечные споры и ссоры — постоянные гости в их доме. Частое непонимание друг друга приводит к разрыву отношений и заканчивается разводом.

БЛИЗНЕЦЫ И БЛИЗНЕЦЫ: Трудно найти более неугомонную, очаровательную и оживленную пару. Они никогда не надоедят друг другу, поскольку интересуются всем. Темп их совместной жизни будет бешеным, но ни одному из партнеров не придет в голову сбавить обороты. Они оба — блестящие собеседники, имеющие массу друзей. Вдвоем они устраивают чудесные вечеринки. Секс для них — удовольствие и забава. Но эта пара слишком поверхностна, нестабильна и беспокойна. Когда они покидают спальню, все становится слишком хаотичным — даже для пары Близнецов.

БЛИЗНЕЦЫ И РАК: Страстный Рак удовлетворит физические потребности Близнецов, а их жизнерадостность поднимет Раку настроение. Но очень скоро склонность Близнецов играть в любовь ранит сверхчувствительного Рака. Постоянное кокетство Близнецов лишит Рака покоя, и их союз станет неустойчивым. У этой пары слишком мало общего для длительного брака. Раку нужны защищенность и ощущение дома, а Близнецы ненавидят узы и ограничения. Их будут раздражать перепады в настроении Рака, к тому же острый язычок Близнецов причиняет боль ранимому Раку. Отношения обречены на спад.

БЛИЗНЕЦЫ И ЛЕВ: Это страстные любовники, доставляющие друг другу истинное удовольствие. Игривые Близнецы обретают в оживленном, общительном Льве заводного партнера. Самоуверенный Лев смотрит сквозь пальцы на флиртующих с другими Близнецов. Однако насмешливость Близнецов может разозлить самолюбивого Льва, и он, вероятно, потребует большего обожания, чем то, которое готовы демонстрировать Близнецы. В обществе каждый стремится затмить другого, но они получат много удовольствия, занимаясь этим. Оба любят посмеяться и в постели высекают друг из друга искры.

БЛИЗНЕЦЫ И ДЕВА: Им обоим покровительствует Меркурий, обуславливающий умственный подход к жизни. Но на этом их сходство исчерпывается. Дева считает Близнецов незрелыми и легкомысленными, а Близнецы находят Деву приземленной и скучной. Аналитический подход Девы кажется Близнецам холодным. Для Девы насыщенная светская жизнь Близнецов — проявление поверхностности и пустая трата времени. Страсти остывают, сексуальная жизнь приближается к точке замерзания. Расставание неизбежно.

БЛИЗНЕЦЫ И ВЕСЫ: Эта пара гармонична не только в интеллектуальном аспекте, но также и во всех остальных. Они стимулируют друг друга и получают удовольствие от легкого, восхитительного романа. Оба не склонны к соперничеству и, вероятно, будут всегда приходить к согласию. Они нежны, любят развлечения, светскую жизнь и путешествия. Неистовые в сексе, они не ревнивы, не предъявляют друг к другу чрезмерных требований. Весы идут навстречу Близнецам, расположенным к экспериментам. Их единственная проблема — оба любят тратить деньги. Во всех других отношениях союз идеален.

БЛИЗНЕЦЫ И СКОРПИОН: Наделенные воображением Близнецы и динамичный Скорпион составили бы хорошую пару, если бы могли ладить между собой. В спальне сначала полыхает огонь, но вскоре партнеры обнаруживают, что секс — это далеко не все. Скорпион обладает чувственностью, он страстен, требователен, ревнив и негибок. Близнецы непостоянны, ветренны, поверхностны, беспечны. Они рождены для светской жизни, а Скорпион любит уединение. Подозрительный Скорпион будет постоянно «кипеть» из-за пренебрежительного отношения Близнецов к любви. Очень скоро их терпение истощится, и союз распадется.

БЛИЗНЕЦЫ И СТРЕЛЕЦ: Эти противостоящие знаки Зодиака тянутся друг к другу, как магниты. Наибольшее удовольствие им доставляет духовное общение, поскольку они обладают широким кругом разнообразных интересов. Стрелец более интеллектуален, Близнецы тяготеют к светской жизни. Оба неугомонны, любят спорить и нуждаются в свободе. Возможно, в сексе их ждет разочарование, поскольку оба сдержанны, а Близнецы не полезут в карман за критическим словом. Вероятно, этот роман закончится так же бурно, как и начался.

БЛИЗНЕЦЫ И КОЗЕРОГ: Беззаботное, легкомысленное отношение Близнецов к жизни вызывает протест у консервативного, добропорядочного Козерога. Он заботится о защищенности, в то время как Близнецы жалуются на потерю свободы. Порядок и стабильность радуют Козерога, раздражая при этом Близнецов. Потребность Близнецов к насыщенной жизни не способствует покою Козерога. Его благоразумие угнетает воодушевленных Близнецов. Между этими партнерами не проскочит электрическая искра, но Близнецы, вероятно, разовьют чувственный потенциал Козерога.

БЛИЗНЕЦЫ И ВОДОЛЕЙ: Многогранные Близнецы и новатор-Водолей прекрасно поладят. Они оба любят новизну, путешествия, встречи с незнакомыми людьми. Поскольку оба непредсказуемы, отношения не всегда будут гладкими. Но любовь будет крепнуть, потому что Водолей восхищается остроумием жизнелюбивых Близнецов. Он отнесется с пониманием с некоторому непостоянству партнера. Если роман закончится, они останутся друзьями. В браке Близнецы и Водолей — скорее нежные, верные друзья, нежели страстные любовники.

БЛИЗНЕЦЫ И РЫБЫ: Их отношения насыщены страстью в такой же степени, как и проблемами. Эмоциональные Рыбы с излишней легкостью обижаются на неосторожных Близнецов. Близнецы лукавы и игривы, а Рыбы чувствительны и все принимают близко к сердцу. Каждый обманывает по-своему: Близнецы многое скрывают, Рыбы прячутся от реальности. Близнецы нуждаются в свободе и новых горизонтах, Рыбы — в безмерном восхищении. Рыбы просто не могут чувствовать себя в безопасности с вечно блуждающими Близнецами и стараются ограничить свободу партнера. Оказавшись в замкнутом пространстве, Близнецы начнут задыхаться.

Рак

Рак — самый чувствительный и эмоциональный из всех знаков Зодиака. Он ждет исключительной любви, понимающей, поддерживающей, в ответ он отдаст себя целиком и окружит партнера нежностью и вниманием.

Гороскоп совместимости знака Рак

РАК И ОВЕН: Плохая совместимость знаков. Овны постоянно притягивают более слабые создания, в том числе и Раков, которым так хочется на деле испытать огненный темперамент Овна. Рак в объятиях Овна в минуты забвения переживает огромные душевные волнения и бурю чувств. Проблема в том, что, когда чувства растрачены, мало что остается. Овен не находит достаточного удовлетворения, и они могут начать ссориться по пустякам. Несоответствие темпераментов не позволяют им войти в состояние «душа в душу». В этом союзе, разумеется, будет властвовать Овен, и только от его благоразумия и сдержанности будет зависеть судьба этой пары. Этот союз весьма проблематичен из-за слишком больших расхождений во многих сферах и областях жизни. Прогноз для этой связи неблагприятный.

РАК И ТЕЛЕЦ: Они оба нежны, заботливы и страстны, нуждаются в защищенности и постоянстве. Рак вносит элемент фантазии в несколько однообразный подход Тельца к сексу. Телец — собственник, и это вполне устраивает привязчивого Рака. Они умеют делать деньги и вместе наслаждаются домашним комфортом. Телец любит, чтобы его баловали, и Рак превосходно делает это. Уравновешенный Телец, в свою очередь, сглаживает свойственные Раку перепады настроения. Каждый из партнеров дает другому все необходимое. Сходные интересы и желания обеспечивают прочный фундамент для гармоничного союза.

РАК И БЛИЗНЕЦЫ: Искрометность Близнецов сразу интригует Рака, но Рак не чувствует себя в безопасности с этим ветреным, вечно ускользающим партнером. Рак обладает эмоциональной натурой, а Близнецы — ментальной, и это мешает их взаимопониманию. Хотя их сексуальные темпераменты хорошо совместимы, Раку будет трудно привыкнуть к свойственному Близнецам легкомысленному, небрежному отношению к любви. Будучи собственником, Рак постарается обуздать Близнецов, но они не потерпят этого. В итоге расставание неизбежно.

РАК И РАК: У них много общего, и именно это порождает проблемы. Они отлично понимают друг друга и могут с легкостью наносить партнеру раны. Оба слишком чувствительны, требовательны и зависимы. Раки чрезмерно озабочены своим душевным состоянием: они нуждаются в большом внимании, заботе, поддержке. Они негодуют, если не получают этого. Положительный момент: Раки — крайне чувственные любовники, разжигающие эротическое воображение друг друга. Но этого редко бывает достаточно. Такой союз не имеет больших перспектив.

РАК И ЛЕВ: Если Рак готов идти навстречу Льву, то возможна страстная связь и очень удачный брак. Рак должен привыкнуть к эмоциям, выплескивающимся у Льва через край. В остальных отношениях щедрый, искренний, сильный Лев — именно то, что ищет неуверенный в себе Рак. Восхитительная интуиция Рака точно подсказывает ему, как обращаться с гордым и ярким Львом. Чтобы заставить Льва умиротворенно мурлыкать, потребуется восхищение и большая доза лести. Лев властвует в спальне, он слишком прямолинеен в сексе для Рака. Но жизнерадостность Льва — отличное противоядие от уныния Рака.

РАК И ДЕВА: Реакции у Рака — эмоциональные, а у Девы — аналитические, но их личности взаимодействуют так успешно, что это разница не играет существенной роли. Эта связь может превратиться в надежные, приятные и нежные отношения. Стремление Рака к финансовой защищенности прекрасно уживается с целеустремленностью Девы. Рак понимает педантичность Девы, постоянство которой помогает неустойчивому партнеру обрести равновесие. Надежность Рака дополняется потребностью Девы защитить, каждый хочет порадовать другого. Хорошие перспективы для брака.

РАК И ВЕСЫ: Они живут в совершенно разных плоскостях: Рак хочет испытать в любви яркие чувства, Весы ищут полной интеллектуальной близости. Весы без понимания относятся к перепадам настроения Рака, который чувствует себя неуверенно из-за холодности и поверхностных эмоций партнера. Рак слишком темпераментен и ревнив для ветреных Весов. Им нелегко добиться взаимопонимания в сексе, и это огорчает Рака. Они оба любят жить в красивом доме, но Весы также нуждаются в вечеринках, гостях и удовольствиях на стороне. Когда Рак начинает критиковать Весы, вскоре они отправляются на поиски другого спутника жизни.

РАК И СКОРПИОН: Неистовая страсть Скорпиона разжигает чувственность Рака. Будучи верным в любви, Рак не провоцирует ревность Скорпиона. Собственнические чувства Рака дают Скорпиону ощущение покоя. Рак восхищается силой Скорпиона, в то время как Скорпион обретает душевный комфорт благодаря эмоциональной привязанности Рака. Оба обладают развитой интуицией и знают, чем можно порадовать партнера. Вдвоем они способны создать превосходный союз, в котором будут чувствовать себя защищенными и любимыми. Отношения характеризуются большой близостью, яркостью и глубиной. Со временем они будут только улучшаться.

РАК И СТРЕЛЕЦ: Обращенный лицом к внешнему миру Стрелец может открыть Раку новые интеллектуальные горизонты, но, к сожалению, в любви не даст ему защищенности, в которой Рак всегда нуждается. Ветреность и непостоянство Стрельца пробуждают у Рака ревность. Стрельца утомляет зависимость Рака. Стрелец любит странствия, в то время как Рак — домосед. Потребность Рака в полном единении лишь вызывает у Стрельца желание освободиться. К тому же прямота Стрельца постоянно ранит чувствительного Рака. Они будут лучшими друзьями, нежели любовниками.

РАК И КОЗЕРОГ: Изначально они испытывают сексуальное влечение друг к другу, поскольку это противостоящие знаки. Но стремящийся преуспеть в карьере Козерог имеет слишком много других интересов, чтобы дать Раку необходимое ему внимание. Рак робок, чувствителен, нуждается в любви, а Козерог резок, холоден и властен. Рак воспринимает сдержанность Козерога как личное оскорбление, становится мрачным и придирчивым. Различия характеров могут оказаться слишком значительными для длительного союза.

РАК И ВОДОЛЕЙ: Нежный, чувствительный Рак замерзает возле холодного Водолея. С другой стороны, привязчивый, излишне откровенный Рак лишает Водолея ощущения свободы. Порывистого, непредсказуемого Водолея раздражают осторожность и нерешительность Рака. Ранимого Рака обижает язвительный юмор Водолея. Рак не понимает природную бесстрастность Водолея. Рак нуждается в близости и защищенности, Водолей — одинокий волк. Секс может быть ярким, но больше эту пару ничто не связывает.

РАК И РЫБЫ: Эти любящие, чуткие партнеры будут тешить самолюбие друг друга. Оба наделены воображением, но Рыбы умеют мечтать, а Рак — работать. Вдвоем они способны превратить мечту в реальность. Рыбы вносят в жизнь Рака романтику, он же — исключительно заботливый любовник, в котором нуждаются Рыбы. Оба эмоциональны, преданны друг другу и хорошо чувствуют настроение партнера. В спальне их ждет праздник, потому что они весьма реактивные в сексуальном плане. Рак должен взять инициативу в свои руки, но Рыбы подчинятся с готовностью и страстью. Гармоничная пара.

Лев

В любви Лев очень страстен, ухаживает пламенно, но тех, кто сразу не покорится, не любит, так как в случае отказа страдает его гордость. Даже при большой страсти сохраняет самолюбие. Лев хочет найти партнера, достойного его самого и его романтической судьбы, для которой, по его мнению, он рожден. У партнера Льва обязательно должна быть красивая внешность.

Лев: Гороскоп совместимости

ЛЕВ И ОВЕН: Оба знака — суперзвезды Зодиака. Эти подходящие друг другу партнеры великолепно ладят в спальне. Никто не умеет лучше них извлекать радость и наслаждение из секса. В других областях жизни у них также сходные вкусы. Однако им понадобится максимум взаимопонимания, чтобы преодолеть одну проблему — лобовое столкновение двух супер-эго. Оба хотят играть ведущую роль. Они должны научиться делить центр сцены. Во всех остальных отношениях — прекрасная пара.

ЛЕВ И ТЕЛЕЦ: Плохой гороскоп совместимости. Законное право Льва повелевать сталкивается с потребностью Тельца настоять на своем. Оба знака — фиксированные, поэтому никто не отступит даже на дюйм. Лев сердится все сильнее, Телец упрямится. Экономного Тельца возмущает расточительность Льва. Телец осторожен и расчетлив, а Лев эмоционален и экстравагантен. Телец упрямо отказывается постоянно восхищаться Львом, чей эгоцентризм мешает ему проявлять преданность Тельцу, в которой тот нуждается. Лев неистовей Тельца в спальне и за её пределами. Возникает масса межличностных конфликтов. Прогноз для брака крайне неблагоприятный.

ЛЕВ И БЛИЗНЕЦЫ: Они тотчас находят общий язык, потому что любят одно и то же — блестящую светскую жизнь, вечеринки, театр, общение с друзьями. Живые, независимые Близнецы раскрывают жизнелюбие Льва. Их роман — веселая погоня за разнообразием и развлечениями. Лев получает удовольствие от сексуальной изобретательности Близнецов, но может испытывать ревность из-за их легкомысленного отношения к любви. Лев более глубок в чувствах, чем поверхностные Близнецы. Совместная жизнь будет бурной и нелегкой, но прогноз для брака хороший, если Близнецы смогут хранить верность. Иначе — крах!

ЛЕВ И РАК: Оба романтичны, хотя и по-разному: Лев стремится к ярким, волнующим отношениям, а Рак хочет, чтобы они были наполнены содержанием и приносили удовлетворение. Лев не испытывает такого возбуждения, как Рак, относящийся ко всему более серьезно. Раку нужны защищенность, покой, он — домосед. Лев — непоседа, любящий постоянно демонстрировать себя. Зависимость Рака понравится Льву, если она будет сдобрена толикой восхищения. Лев активен в любви, а Рак верен и глубок. Неоднозначный прогноз.

ЛЕВ И ЛЕВ: Когда король и королева появляются вместе, все поворачивают головы в их сторону. Эта пара великолепна в сексе — их объединяет великая страсть. Оба романтичны, ярки, жизнелюбивы и сексуальны. Главный вопрос: кто станет лидером? Льву трудно уступить место для ещё одного эго, такого же большого, как его собственное, но здесь требуется именно это. Каждый хочет не только сидеть на троне, но и быть силой, стоящей за ним. Великолепные любовники и интересные соперники.

ЛЕВ И ДЕВА: Льва притягивает ум Девы, но она не понимает неистовую натуру Льва. Он не может получить от сдержанной Девы тех сексуальных реакций, которых требует. Дева практична и осторожна, а Лев экстравагантен и расточителен. Льву нравится жить на широкую ногу, а Дева консервативна, экономна и придирчива, она гасит воодушевление Льва. Дева не позволит властвовать над собой. Лев нуждается в большом количестве лести, но Дева склонна «протыкать» раздувшееся, как воздушный шар, эго. Обоим стоит поискать другого партнера.

ЛЕВ И ВЕСЫ: Творческая сторона Льва хорошо сочетается с художественными и эстетическими запросами Весов. Чисто физический аспект любви интересует Льва больше, чем его партнера, но блеск и живость, присущие Льву, помогут ему завоевать Весы. Они нерешительны, и Лев, конечно, возьмет верх. С чековой книжкой возникнут проблемы, потому что оба расточительны и любят сиять среди эффектных декораций. Каждый будет стараться превзойти другого, чтобы привлечь к себе внимание. Но в спальне Лев будет господином, и эта роль ему по вкусу.

ЛЕВ И СКОРПИОН: Они тотчас очаровывают друг друга в сексуальном плане. Но Льву трудно мириться с ревностью Скорпиона и его чувством собственности. Неистовый, раскаленный Скорпион слишком быстро воспламеняется, в то время как Лев проявляет большую выносливость. Скорпион кажется Льву капризным и несдержанным, а Скорпион считает Льва напыщенным и хвастливым. Скорпион не понимает потребности Льва постоянно находиться перед восхищенной аудиторией. Скорпион предпочитает не восторгаться, а властвовать, и это не устраивает царя зверей. Вскоре выясняется, что секс — ещё не все. Из-за значительного несходства обоих партнеров, противоречий их характеров этот союз не только сомнителен, но и обречен на гибель.

ЛЕВ И СТРЕЛЕЦ: Лев покорен оптимистичным, экстравертным Стрельцом, а любящий удовольствия Стрелец очарован жизнерадостным, открытым для земных наслаждений Львом. Они оба разделяют любовь к свободе, приключениям и новым знакомствам. Они страстны, неистовы в сексе, и если кто-то способен добиться от Стрельца верности, то это Лев. Врожденная склонность Льва к лидерству раскрывает в Стрельце всю преданность, на которую он способен. Лев исключительно горд, но уверенный в себе и великодушный Стрелец охотно позволяет ему раздувать щеки. Сходство темпераментов и характеров обоих знаков являются залогом их прекрасного союза.

ЛЕВ И КОЗЕРОГ: Осторожный, практичный Козерог старается обуздать экстравагантного, щедрого Льва. Жизнерадостный царь зверей любит порезвиться, но Козерог осуждает чрезмерное потворство своим желаниям. Оба весьма сексуальны, но с существенными различиями. Лев нуждается в ярком сексе, которого Козерог дать не может. Лев считает Козерога холодным, потому что сдержанный, не склонный к проявлению чувств Козерог отказывает Льву в необходимом ему восхищении. Никто не согласится на роль ведомого и не позволит партнеру властвовать. В итоге эти знаки обречены на расставание.

ЛЕВ И ВОДОЛЕЙ: Изначально они испытывают физическое влечение друг к другу, но склонность Водолея анализировать и критиковать партнера поколеблет самоуверенность Льва и нанесет удар по его самолюбию. Нетрадиционный подход Водолея к любви, его тяга к экспериментам могут смущать Льва, который не расположен заходить слишком далеко. Оба любят светскую жизнь и новые знакомства, но Лев при этом хочет красоваться в центре сцены, что раздражает Водолея. Он слишком независим, чтобы стать верным подданным Льва. Между этими партнерами бывает много противоречий, но в итоге их почти всегда удается преодолеть. В таком брачном союзе разводы — редкость.

ЛЕВ И РЫБЫ: Лев активен, властен, Рыбы — неземной, мягкий знак. Они интригуют друг друга своим несходством, но оно не является взаимодополняющим. Кипучая, экспансивная натура Льва не гармонирует с мечтательной замкнутостью Рыб. Лев нуждается в общественном признании, а Рыбы предпочитают жить уединенно. Оба предпочитают брать, а не давать. Льву не понравится чрезмерная чувствительность Рыб и их склонность к экзотике в сексе. В итоге Лев быстро теряет к Рыбам интерес. Сказывается их несхожесть как в темпераменте, так и во взглядах на жизнь. Брачный союз между ними, как правило, терпит полное фиаско и крах.

Дева

У Дев к любви отношение очень практическое и нередко сопровождается материальной выгодой. От партнера они требуют порядка, верности, честности и ясности в отношениях.

Дева: Гороскоп совместимости знаков

ДЕВА И ОВЕН: Деву может заинтриговать дерзость Овна, но её осторожность вскоре вступит в конфликт с его яркой личностью. В общении у них возникнут проблемы, потому что Дева любит говорить, а Овен — действовать. Их споры, вероятно, будут более горячими, чем секс. Овен найдет Деву закомплексованной, а Овен ей покажется импульсивным и несдержанным. Овну нравится бурная светская жизнь. Дева счастлива со спокойными интеллектуальными друзьями. Овен пробудит в Деве её худшую черту — склонность придираться и жаловаться. Плохая совместимость знаков. Прогноз и для романа, и для брака неблагоприятный.

ДЕВА И ТЕЛЕЦ: Дева аналитична, а Телец чувственен, но его страстность способна разжечь Деву. Если это случится, они превосходно поладят в постели. Практичные, земные, удовлетворяющиеся испытанным, они имеют много общего. Оба стараются построить надежное будущее, оба домоседы, оба любят деньги. Рациональность Девы и настойчивость Тельца образуют сочетание, способствующее финансовому успеху. Самый многообещающий прогноз для брака.

ДЕВА И БЛИЗНЕЦЫ: Они тянутся друг к другу из-за общего интереса к интеллектуальным идеям. Оба обладают деятельным умом, но на этом сходство заканчивается. В любви Близнецы слишком импульсивны и непостоянны, чтобы подходить Деве. Близнецы считают Деву приземленной. Дева находит Близнецов безответственными и незрелыми. Близнецы нуждаются в свободе, чтобы удовлетворять свои разнообразные интересы. Деву это возмущает, она будет жаловаться и попытается захватить власть. Близнецы быстро уйдут от Девы к другому партнеру.

ДЕВА И РАК: Их ждет волнующий роман, потому что они пробуждают друг в друге скрытую чувственность. Рак не слишком напорист, что прекрасно подходит Деве. Он будет оказывать знаки внимания, которые Дева сумеет оценить. Рак нежен и сентиментален, и это дает Деве чувство защищенности. Они оба любят деньги и домашний комфорт. Зависимость Рака прекрасно сочетается с желанием Девы покровительствовать. К недостаткам этого союза относится чрезмерная придирчивость партнеров. Если Дева удовлетворит Рака в сфере любви и секса, тот сохранит ей верность и преданность до конца жизни.

ДЕВА И ЛЕВ: Слишком большая разница в темпераментах, характерах, привычках партнеров делает эти отношения весьма проблематичными. Лев не может перенести педантизма Девы, ее беспощадную критику, а Дева — эктравагантности Льва. Лев воспринимает как личное оскорбление, если холодная Дева не отвечает должным образом на его пылкость. Сдержанность и пассивность Девы разочаровывают Льва и ведет к ссорам. Дева скупа на похвалы, которыми питается Лев. Он расточителен, а Дева бережет каждую копейку. Они оба очень независимы, но Лев проявляет это бурно, а Дева очень скрытна. Здесь возможна только дружба и деловое сотрудничество.

ДЕВА И ДЕВА: Все будет идти гладко, пока два стремящихся к совершенству создания смогут сдерживать свою склонность отыскивать недостатки. У обоих партнеров великолепный педагогический талант, вот они и учат друг друга до конца жизни. Они ответственны, чувствительны, умны, серьезно относятся к любви. Обладающие интеллектуальными интересами, они никогда не надоедят друг другу. Оба считают, что в жизни есть вещи важнее секса, в конце концов они могут оказаться в постели просто собеседниками. Вероятно, возникнет борьба за лидерство, но у них слишком много общего, чтобы это оказалось камнем преткновения. В этом союзе измена или развод практически исключены.

ДЕВА И ВЕСЫ: Весы слишком легкомысленны и поверхностны для Девы. Весам нравится тратить деньги, ходить на вечеринки, находиться в центре внимания. Дева будет их критиковать, отчего Весы почувствуют себя нелюбимыми. Возможно, Весы раскроют спрятанную сексуальность Девы, но их характеры слишком несходны для настоящей совместимости. Дева постарается исправить непостоянного партнера, повернутого лицом к внешнему миру, подчинить его себе. Дева сдержанна и практична, Весы видят в этом личное оскорбление. Весы скоро отправятся на поиски спутников, больше любящих удовольствия. Такой брачный союз обречен на неудачу.

ДЕВА И СКОРПИОН: Чувственный Скорпион постоянно старается вовлечь Деву в смелые сексуальные эксперименты. Деве нравится то, что Скорпион — ревнивый собственник, при этом она чувствует себя любимой и защищенной. Они восхищаются умом друг друга. Дева обладает логикой, она умна и аналитична. Скорпион наделен воображением, развитой фантазией и восприимчивостью. Обоим порой трудно выразить свои истинные чувства: Скорпион непостоянен, но скрытен, а Дева дисциплинирована и сдержана. Возможен конфликт в вопросе о власти, но готовность Девы к компромиссу позволяет ей ладить со Скорпионом.

ДЕВА И СТРЕЛЕЦ: Свободолюбивый Стрелец не имеет ничего общего с трудолюбивой Девой. Он — безрассудный игрок, в том время как Дева тщательно строит надежное будущее. Дева и Стрелец относятся к интеллектуальным знакам, но их умы постоянно сталкиваются друг с другом. Стрелец экспансивен и тяготеет к роскоши, в то время как Дева предпочитает вести простую, упорядоченную жизнь без претензий. Стрелец находит отношение Девы к сексу несколько ханжеским. Из-за различий в темпераменте и во взглядах на жизнь такой брачный союз весьма проблематичен.

ДЕВА И КОЗЕРОГ: Очень гармоничная пара. Честолюбие Козерога и его жажда успеха хорошо уживаются со стремлением Девы к совершенству и её энергией. Оба старательны, дисциплинированны и целеустремленны. Они восхищаются друг другом и гордятся тем, что могут порадовать партнера. Оба нуждаются в уважении и одобрении (хотя не признаются в этом), каждый интуитивно дает другому именно это. Сексуальная совместимость становится общим достижением, однако в сексе главную роль обычно играет Козерог.

ДЕВА И ВОДОЛЕЙ: Они оба рациональны, обладают высоким интеллектом и отличаются умозрительным подходом к любви, но на этом их сходство заканчивается. Водолей предлагает смелые идеи, реакции Девы кажутся ему слишком сдержанными. На самом деле оба избегают близости: Дева осторожна в чувствах, мысли Водолея блуждают в облаках. Водолей интересуется другими людьми, делами, лучшим обустройством мира. Дева стремится к личным достижениям и финансовой защищенности. Водолей повернут лицом к внешнему миру, он изобретатель, фантазер. Дева сдержанна, осмотрительна и очень практична в своих желаниях. Они не смогут быть даже друзьями.

ДЕВА И РЫБЫ: Для Девы любовь означает защищенность и интеллектуальную совместимость. Для Рыб любовь — огромное всепоглощающее чувство. Сначала Дева испытывает мощное влечение к Рыбам, как это часто бывает с антиподами: сентиментальные, влюбленные в саму любовь Рыбы интригуют Деву, а их восхищает острый, аналитический ум партнера. Однако разочарование не заставляет себя ждать. Экстравагантность, скрытность и мечтательность Рыб быстро начинают раздражать прагматичную, дисциплинированную Деву. К тому же вряд ли Дева привыкнет к сексуальным вкусам Рыб.

Весы

Более других знаков Весы нуждаются в крепком союзе с партнером, чтобы чувствовать себя совершенными. Они сделают почти все, что угодно, лишь бы не быть одинокими.

Весы: совместимость знаков

ВЕСЫ И ОВЕН: Хотя их сразу влечет друг к другу, напряжение также возникает немедленно. Весы стремятся к гармонии и миру, в то время как беспокойный Овен упорно ищет новые испытания и миры, ждущие, когда он завоюет их. Весы находят Овна грубым и бестактным, а Овен считает, что Весы прячутся от реальности. Овен нуждается в независимости, но требует от партнера абсолютной верности и не может простить Весам нерешительности, с которой они отдают свою душу. Страстного Овна оскорбляют поверхностные чувства Весов. Физическая совместимость знаков поначалу кажется восхитительной, но противоречия во многих областях жизни не способствует их крепкому союзу.

ВЕСЫ И ТЕЛЕЦ: Они оба любят музыку и искусство, но больше их ничто не объединяет. Телец — домосед, что наводит скуку на Весы, любящие блистать в обществе. Весы тратят много денег на роскошь, Телец расходует средства с осторожностью. Весам не понравятся диктаторские замашки Тельца, их быстро начнет раздражать его тяжеловесный подход ко всему. К тому же романтические и непостоянные Весы пробуждают в Тельце ревность. Их сексуальный союз гармоничен, но когда дуэт спет, остаются только досадные воспоминания.

ВЕСЫ И БЛИЗНЕЦЫ: Любящие удовольствия Весы и смелые Близнецы — идеальная пара. Оба любопытны, оживленны и страстны. Любовь для них — никогда не останавливающаяся карусель. Да, забавы и развлечения не пробуждают глубокие страсти, но для этой пары важнее всего сиюминутное удовольствие. Ревность и собственнические чувства не испортят им праздника. Оба партнера несколько нерешительны, поэтому их ждут многочисленные дискуссии, а не действия. Однако они умеют с помощью своего обаяния заставлять других людей делать что-то для них. В этом союзе объединяется интеллект и чувства, а в совместном опыте рождается умение любить и искусство жить.

ВЕСЫ И РАК: Рак способен в конце концов понять романтическую натуру Весов, но он слишком осторожен, чтобы пробудить в нерешительных Весах тот эмоциональный отклик, в котором нуждается. Разочарованный поверхностностью Весов, Рак начинает критиковать их, и его клешни наносят глубокие раны. Ценящего деньги Рака раздражает расточительность Весов. Они любят блестящую светскую жизнь, а Рак лучше всего чувствует себя в тепле собственного дома. Со временем проблемы могут разрешиться, но обычно результат не стоит ожидания. Этот брачный союз всегда проблематичен и чаще всего заканчивается разводом.

ВЕСЫ И ЛЕВ: Интерес друг к другу возникает у них с самой первой встречи. Их совместная жизнь, как во время ухаживания, так и после него, полна радости и счастья, душевной теплоты и понимания. Игривость Весов превосходно гармонирует со стремительностью и энергией Льва. Его щедрая, экспансивная сексуальность разжигает огонь в Весах, и столбик термометра стремится вверх. Весы должны проявлять осторожность в вопросах, затрагивающих самолюбие, но это не составляет проблемы для тактичных Весов. Они умеют изящно уступить в серьезном конфликте. Партнеры разделяют любовь к роскоши, вечеринкам, красивому интерьеру, служащему декорациями для этих звезд. У такого брачного союза по статистике самый низкий процент разводов.

ВЕСЫ И ДЕВА: Весы слишком эмоциональны и легкомысленны для закрепощенной Девы, которая относится к любви очень серьезно. Дева воздерживается от бурных проявлений восхищения, служащего для Весов основой рациона. Любящую свой дом Деву раздражает присущая Весам тяга к светским развлечениям и удовольствиям. Дева осторожна, если не скупа. Весы находят Деву чересчур педантичной, придирчивой, негибкой. Любовь этой пары продлится недолго.

ВЕСЫ И ВЕСЫ: Одинаково экспансивные, живые, общительные, обожающие красивые вещи, они охотно доставляют друг другу сексуальное удовольствие. Но в любви этой пары много театрального. Проблема заключается в том, что никто не хочет посмотреть в глаза реальности. Очаровательные, миролюбивые и легко приспосабливающиеся, они нуждаются в более надежной опоре. Также из-за их большого сходства им будет угрожать скука. Но если оба найдут сторонние источники стимуляции, способные удовлетворить их аппетиты, этот союз может стать интересным.

ВЕСЫ И СКОРПИОН: Сначала неистовость Скорпиона в любви льстит Весам, вечно ищущим новые формы внимания. Но Скорпион также чувствителен, неуравновешен и с легкостью изливает свой гнев. Весы не потерпят таких качеств. Будучи собственником, Скорпион постарается подчинить себе возлюбленного, но Весы нуждаются в разнообразии и не останутся в сетях Скорпиона. Кокетство Весов и пренебрежительное отношение к сексу бесит чувственного Скорпиона. Разгневанный Скорпион будет становиться все более ревнивым и требовательным, и Весам придется либо сдаться, либо уйти.

ВЕСЫ И СТРЕЛЕЦ: Эта встреча должна превратиться в наполненные радостью, свободные, восхитительные отношения. Любовь Стрельца к приключениям стимулирует Весы, а его самого привлекает очаровательная нежность партнера. Оба весьма романтичны, хотя это качество больше преобладает в Весах. Они захотят остепениться раньше, чем Стрелец, но эту проблему удастся уладить. Очаровательные, умные Весы сумеют апеллировать к интеллектуальной стороне Стрельца и легко удержат его интерес. Между ними может складываться прочный и счастливый брачный союз.

ВЕСЫ И КОЗЕРОГ: Весов привлекает сексуальность Козерога, но на этом все заканчивается. Весы нуждаются в лести и внимании, но Козерог скрывает свои чувства. Сентиментальные, влюбленные в саму любовь Весы не находят большого понимания у трезвого, материалистичного Козерога. Лень и расслабленность Весов часто возмущает трудолюбивого и стремящегося к успеху Козерога. Весы любят общение и ночную жизнь, в то время как Козерог — одиночка, комфортабельно чувствующий себя с немногочисленными близкими друзьями. Между ними возможен лишь короткий роман.

ВЕСЫ И ВОДОЛЕЙ: Смелый, экспериментирующий в сексе Водолей взбодрит ленивые, чувственные Весы. У этой пары есть все предпосылки для прочной дружбы: совпадение светских и художественных интересов, даже общее увлечение общественными делами. Они будут получать удовольствие как от дружеского аспекта отношений, так и от романтического. Нерешительные Весы радуются тому, что находчивый Водолей любит принимать решения. Приносящий удовлетворение секс и жизнелюбие обоих сулят хорошие перспективы для брака.

ВЕСЫ И РЫБЫ: Их роман начинается чудесно, поскольку оба сентиментальны и нежны. В чем-то они сходны: оба хотят перенести свои романтические представления на реальность. Но Рыбы нуждаются в сильной руке, поддержке и постоянном внимании, а Весы находят это скучным и связывающим. Весы общительны и любят развлечения. Рыбам кажется, что ими пренебрегают, они жалуются, упрекают партнера. Рыбы чувствуют, что преданность Весов бывает неискренней, а их очарование весьма поверхностно. В сексуальных отношениях Весам приходится стать ведущим, и это их сильно раздражает. Здесь наблюдаются и разводы, и роковые разлуки по самым разным причинам.

Скорпион

Скорпион страстен и чувственен в любви. Союзы со Скорпионами прочны и нерасторжимы, причем штамп в паспорте роли не играет. Если Скорпион расстается с партнером, то, значит, уже ничто не может спасти этот союз. Скорпионы ревнивы и обмана не прощают. Спокойной жизни с ними ожидать не приходится.

Скорпион: совместимость знаков

СКОРПИОН И ОВЕН: Изначально между ними возникает сильное влечение. Овен обладает большим сексуальным воображением и склонен экспериментировать, и Скорпион оказывается достойным партнером благодаря своей страстности. Проблемы с совместимостью возникают в других областях. Они оба эгоистичны и хотят единолично принимать решения. Их воли сталкиваются, потому что Овен хочет властвовать, а Скорпион — управлять. Скрытность и задумчивость Скорпиона разочаровывают открытого, импульсивного Овна. Овен любит свободу и флирт, он повернут лицом к внешнему миру, и это бесит ревнивого Скорпиона. Различия характеров снижают их взаимопонимание.

СКОРПИОН И ТЕЛЕЦ: Непростая совместимость знаков.Телец обладает выносливостью и желанием удовлетворить Скорпиона в спальне. Но что эта страстная пара будет делать остальное время? Оба ревнивы и упрямы. Различие между ними в том, что Телец хочет владеть возлюбленным, как ценной вещью, а Скорпион — как объектом чувств. Оба любят деньги, но Скорпион бережлив и чужд лени, а Телец охотно тратит средства на создание комфорта. Скорпион настойчив, Телец упрям, и они оба хотят быть капитанами корабля, которому грозит гибель.

СКОРПИОН И БЛИЗНЕЦЫ: Живость Близнецов привлекает Скорпиона. Его сложная личность очаровывает любопытных Близнецов. Некоторое время Близнецов также интригует сексуальная ненасытность Скорпиона. Но Близнецы слишком переменчивы и непостоянны для неистового Скорпиона, который нуждается в полной преданности и требует её. Неугомонные Близнецы стремятся к независимости, в то время как Скорпион хочет владеть и властвовать. Скорпион от природы — одиночка, а Близнецам нравится блистать в свете. Они славно повеселятся вдвоем, но слишком скоро удовольствие померкнет, и Близнецы начнут искать выход из этих отношений. Между этими партнерами может существовать как физическая, так и духовная гармония, но их брачный союз всегда будет проблематичен.

СКОРПИОН И РАК: Это сочетание может оказаться удачным. Рак — пассивный партнер, но он обладает большим запасом горючего материала, которое воспламенится от страстей Скорпиона. Жар в спальне поможет смягчить конфликты между двумя ревнивцами. Скорпион предлагает силу и покровительство — именно то, что ищет привязчивый, незащищенный Рак. Нежный, щедрый, любящий и преданный, он — то самое, что нужно Скорпиону. Эти двое отлично поладят друг с другом.

СКОРПИОН И ЛЕВ: Скорпион не будет льстить Льву и признавать его господство. Скорпион стремится удовлетворить эротические фантазии возлюбленного, в то время как Лев хочет большой любви. Они оба — натуры сильные и страстные. Неистовый Лев экстравагантен и любит жить на широкую ногу, но Скорпион осуждает склонность к хвастовству и расточительности. Физическое влечение будет сильным, но недолговечным. Ревность Скорпиона породит искру, и когда произойдет взрыв, все взлетит в воздух! Из-за значительного несходства обоих партнеров, противоречий их характеров этот союз не только сомнителен, но и обречен на гибель.

СКОРПИОН И ДЕВА: Их интеллекты прекрасно взаимодействуют между собой, а характеры дополняют друг друга. Деве нравится то, что Скорпион — ревнивый собственник, при этом она чувствует себя любимой и защищенной. Их нельзя назвать ветреными или поверхностными: глубокие чувства, таящиеся в каждом, порождают привязанность и верность. У них так много общего, что, вероятно, Скорпион не станет огорчаться из-за того, что страсти Девы скорее умственные, чем физические.

СКОРПИОН И ВЕСЫ: Непредсказуемость Скорпиона интригует Весы, которым нравится коллекционировать интересных людей. Скорпион удовлетворяет потребность Весов в любви, ревность Скорпиона льстит Весам. Но Весы непостоянны и игривы, а Скорпион сверхчувствителен. Неистовый Скорпион серьезно относится к любви и взаимным обязательствам, Весам партнер необходим для того, чтобы оттенять собственный имидж. Непостоянство Весов в любви будет разочаровывать и беспокоить Скорпиона. Эта связь вряд ли приведет к чему-то постоянному.

СКОРПИОН И СКОРПИОН: Брак между Скорпионами встречается редко, как редка и дружба между ними. Сексуальное влечение в этом союзе весьма сильно, но эмоциональная температура не может подниматься бесконечно. Эти два человека плохо понимают друг друга. Если все же они и вступают в брачный союз, то заключается он между совершенно непохожими друг на друга партнерами. Например, у одного будет преобладать властолюбие, строгость и суровость, а у другого — дипломатичность, хитрость и душевная гибкость. Типы Скорпионов настолько различны, что дают возможность для многих сочетаний.

СКОРПИОН И СТРЕЛЕЦ: Скорпион очарован свободолюбивым, раскованным Стрельцом. Скорпион захватит власть, но недолго удержит в подчинении беспокойного, неугомонного Стрельца. Стрелец считает, что акцент следует делать на удовольствиях и новых приключениях, а Скорпион нуждается в защищенности и постоянной любви. Стрелец открыт, разговорчив, небрежен в личных отношениях, Скорпион сдержан, скрытен и очень ревнив. Скорпион хочет удежать Стрельца в доме, а Стрелец стремится к странствиям. Роман без будущего.

СКОРПИОН И КОЗЕРОГ: Страстность Скорпиона будет встречена здесь с радостью. Живые эмоции Скорпиона помогут задумчивому, интровертному Козерогу раскрыться, и это придаст остроту теплым, эмоциональным отношениям. Козерогу даже нравится ревность Скорпиона — она дает ему чувство защищенности. Оба обладают чувством цели: они честолюбивы, решительны, ответственны. У этой команды есть шансы добиться финансового успеха. Этот брачный союз прочный и крепкий, не дающий основания для беспокойства.

СКОРПИОН И ВОДОЛЕЙ: Скорпион предъявляет большие эмоциональные требования, но для Водолея даже любовный роман — всего лишь ещё один способ расширения своего кругозора. Скорпион не потерпит независимости Водолея и не поймет его небрежного отношения к любви. Водолей слишком бесстрастен и имеет чересчур много посторонних интересов, чтобы подходить ревнивому Скорпиону с его развитым чувством собственности. Скорпион постарается властвовать, но его будут тревожить непредсказуемость и свободолюбие Водолея. Скорпион хочет оставаться дома, Водолей — странствовать. Прогноз для брака неблагоприятный.

СКОРПИОН И РЫБЫ: Сила Скорпиона — идеальная опора для нерешительных Рыб. В свою очередь воображение Рыб разжигает творческие способности Скорпиона. Рыбы способны дать Скорпиону преданность и восхищение, в которых он нуждается, а их общее увлечение сексом обеспечит хорошую романтическую ауру. Склонность Рыб ко всему необычному обостряет желания Скорпиона, и мощные эмоциональные потребности обоих знаков хорошо дополняют друг друга. Интуиция Рыб и глубина чувств Скорпиона совместно порождают особую близость. Такой союз выдержит испытание временем.

Стрелец

Стрельцы предпочитают партнера, выделяющегося из общего окружения. Человека не только другой социальной среды, но и нередко другой расы или другой страны, к которому они рады переехать и жить.

Стрелец: совместимость знаков

СТРЕЛЕЦ И ОВЕН: Они разделяют сходное отношение к сексу и используют для этого каждую возможность. Оба любят активный отдых на природе и светскую жизнь. Эти партнеры подходят друг другу в интеллектуальном плане: у них широкий спектр интересов, о которых они любят говорить. Стрелец в большей степени философ, а Овен скорее склонен к личной вовлеченности. Они столкнутся с одной проблемой — у обоих взрывные характеры. Споры будут жаркими, но короткими, а примирение — радостным. Идеальная совместимость знаков.

СТРЕЛЕЦ И ТЕЛЕЦ: Телец хочет править балом, но Стрелец не подчиняется. Стрельцу нужны перемены, разнообразие и приключения. Это раздражает надежного, дисциплинированного и любящего дом Тельца. Он одобряет только испытанные методы, но Стрелец хочет экспериментировать. Прямолинейный Стрелец, не задумываясь, скажет то, что думает, и это заставляет Тельца закипать. Также возникнут финансовые проблемы, поскольку Стрелец склонен к азартным играм, а Телец копит средства на будущее. Этому союзу отведен короткий срок.

СТРЕЛЕЦ И БЛИЗНЕЦЫ: Они оба беспокойны, авантюристичны, наделены воображением и любят удовольствия. Никакие другие противостоящие знаки Зодиака не получают такого удовольствия от общения друг с другом. Некоторое время в спальне будет сверкать фейерверк, но потом на смену ему придут пререкания. Оба наделены острым умом, но Стрелец откровенен и властен, а Близнецы получают удовольствие от игры в слова. Слишком непоседливые и требовательные для того, чтобы остепениться, они в конце концов ответят на зов новых интересов и партнеров. Но расставание должно быть дружеским.

СТРЕЛЕЦ И РАК: Чувственность и романтическое воображение Рака интригует Стрельца. Но предприимчивым Стрельцом управляет интеллект, а осторожным Раком — эмоции. Эти партнеры никогда не поймут друг друга. Стрелец не может дать Раку необходимые ему защищенность и стабильность, а также терпеть перепады его настроения и ревность. Не сознавая этого, прямолинейный Стрелец будет ранить чувствительного Рака на каждом шагу. Когда Стрелец ищет стимулы вне дома, Рак жалуется и пытается удерживать его с ещё большей силой. Им лучше быть друзьями.

СТРЕЛЕЦ И ЛЕВ: Эту пылкую пару ждет восхитительное времяпрепровождение. Самоуверенный Лев владеет ключами от страстей Стрельца, их любовная жизнь станет приключением. Они получают удовольствие от путешествий, новых знакомств и общения друг с другом. Лев любит свободу не меньше Стрельца, поэтому у них не возникнут проблемы из-за ревности или чувства собственности. У Стрельца хватит такта не задевать монументальное эго Льва. Отличная пара.

СТРЕЛЕЦ И ДЕВА: Робкая, сдержанная Дева не может раскрыться, отчего кажется Стрельцу ханжой. Оба обладают интеллектуальными наклонностями, и в постели у них могут возникать интересные беседы. В других областях Дева стремится к порядку и простоте, в то время как Стрелец ищет удовольствий и нового опыта. Дева хочет длительных отношений с обязательствами, Стрелец нуждается в свободе. Торопливая небрежность Стрельца раздражает педантичную Деву. Критикуя и ворча, Дева порой демонстрирует свою любовь, но Стрелец никогда этого не поймет. Этот союз весьма проблематичен.

СТРЕЛЕЦ И ВЕСЫ: Стрелец очарован артистичностью и непринужденностью Весов, а их завораживает тяга Стрельца к приключениям. Весы романтичнее Стрельца, в остальных отношениях сексуальная гармония просто восхитительна. Весы терпимо относятся к шалостям Стрельца и могут даже немного уменьшить его активность, поскольку умеют пользоваться чувственным шармом. Весы любят дом и роскошь, а Стрелец предпочитает странствия. Но Весы умеют искусно улаживать такие проблемы. Между ними может складываться прочный и счастливый брачный союз.

СТРЕЛЕЦ И СКОРПИОН: Скорпион пытается подрезать Стрельцу крылья и удержать его в клетке. Задумчивый, напряженный Скорпион не может найти общий язык с распахнутым, оптимистичным, откровенным Стрельцом. Далекие интересы Стрельца постоянно вызывают ревность Скорпиона. Стрелец игрив в сексе, ему трудно справляться с неистовыми, властными страстями Скорпиона. Вскоре Стрелец начнет готовиться к бегству. Стрелец вспыльчив, но отходчив, а Скорпион накапливает гнев, прежде чем выпустить его наружу. Неспокойный и сложный союз.

СТРЕЛЕЦ И СТРЕЛЕЦ: Некоторые астрологи считают, что подходящей парой для Стрельца может быть только другой Стрелец. Эти независимые, свободолюбивые странники действительно будто созданы друг для друга. Но их волнительные, хаотичные, насыщенные событиями отношения слишком непредсказуемы, чтобы устраивать обоих. Они склонны раскрывать друг в друге худшие черты. Оба не связывают себя обязательствами и имеют много побочных интересов, поэтому со временем неизбежно разойдутся в стороны. Но пока праздник продолжается, они остаются хорошими друзьями.

СТРЕЛЕЦ И КОЗЕРОГ: Стрелец с его легкомысленным отношением к любви не удовлетворит запросы Козерога. Оба метят высоко, но их подходы к успеху сильно различаются. Козерог хочет забраться на вершину горы, а Стрелец — перелететь через эту вершину. Откровенный, прямолинейный Стрелец, несомненно, будет раздражать чувствительного партнера. Козерог требователен, независим, суров. Стрелец предприимчив, общителен, экспансивен. Козерог осторожен в финансовых вопросах и озабочен своим внешним обликом, чего нельзя сказать о Стрельце. Обоим стоит поискать что-то другое.

СТРЕЛЕЦ И ВОДОЛЕЙ: Они оба любят жизнь и устремлены в будущее. Ни один из них не станет связывать партнера. Оба стремятся исследовать возможности в полной мере, разделяют идеалистическое отношение к любви и жизни. Водолей — новатор. Стрелец любит экспериментировать. В спальне будет торжествовать бурная фантазия. Они будут относиться друг к другу с симпатией. Настоящая эмоциональная близость может появиться не сразу, но перспективы для длительного союза великолепны.

СТРЕЛЕЦ И РЫБЫ: Рыб привлекает жизненная сила Стрельца, а его — духовность Рыб. Но Стрельцу нужен приятель, а Рыбам — идеальный возлюбленный. Никто из них не поможет другому. Жизнерадостного Стрельца сковывает зависимость и робость Рыб. Эмоциональные Рыбы ищут нечто большее, чем временный партнер по сексу, а подвижный свободолюбивый Стрелец нуждается только в нем. Фейерверк в спальне будет какое-то время поддерживать жизнеспособность романа, который в конце концов медленно погрузится в трясину.

Козерог

В любви Козероги трезвы и практичны. Если найдут подходящего партнера, их брак будет незыблем. На первом месте у них всегда стоит долг.

Козерог: совместимость знаков

КОЗЕРОГ И ОВЕН: Они поладят как любовники, но даже в постели возникнут споры о деньгах, друзьях, светской жизни и лидерстве. Главное различие: Козерог и пальцем не пошевелит без уверенности в успехе, а Овен невероятно упрям и импульсивен. Споры никогда не утихнут, потому что оба партнера обладают сильной волей, напористы и стремятся властвовать. Ревность также заявит о себе, когда страсти Овна начнут переориентироваться в сторону более жизнелюбивого общества. Темперамент, черты характера и ритм жизни у обоих партнеров настолько различны, что союз между ними существует в весьма редких случаях.

КОЗЕРОГ И ТЕЛЕЦ: Прекрасная совместимость знаков. Телец восхищается целеустремленностью Козерога, а Козерог — надежностью Тельца в любви. Телец сумеет пробиться к осторожному Козерогу, дать ему поддержку и теплоту, в которой тот нуждается. Оба обладают страстными земными натурами, и чувственный Телец может выпустить на свободу романтизм, скрывающийся под маской сдержанности, которую носит Козерог. Они верны друг другу, и ревность не станет для них проблемой. К тому же оба ценят деньги, защищенность и тяготеют к домашнему очагу. Прочный, нерасторжимый союз.

КОЗЕРОГ И БЛИЗНЕЦЫ: Козерог изрядно помучается, удерживая на поводу возбудимых, кокетливых, своенравных Близнецов. Чтобы поладить с партнером, которого Козерог считает капризным, экстравагантным и легкомысленным, потребуется максимум терпения. Козерог ценит порядок и дисциплинированность, он подходит к жизни прагматично и рационально. Близнецы безалаберны, возбудимы и неустойчивы. Близнецы не полезут в карман за словом, и это пробуждает в Козероге тайный комплекс неполноценности. Они оба не отличаются избытком сентиментальности, поэтому их роман быстро закончится.

КОЗЕРОГ И РАК: Они испытывают сексуальное влечение друг к другу, но гармония в спальне едва ли компенсирует разногласия, которые будут возникать во всех других областях. Рака возмутит властность Козерога. Козерога раздражают бесконечные эмоциональные претензии Рака. Рак, нуждающийся в душевном тепле, будет разочарован холодной бесстрастностью Козерога. Оба партнера боятся оказаться отвергнутыми, но Рак склонен замыкаться в себе, а Козерог — проявлять тиранические замашки. Многое определяется тем, что это — противостоящие друг другу знаки.

КОЗЕРОГ И ЛЕВ: Дисциплинированный, организованный Козерог не понимает и не одобряет чрезмерную импульсивность Льва. Экстравертного Льва будет раздражать скрытность Козерога. Сдержанный Козерог не даст Льву того обожания, в котором он нуждается, а гордый царь зверей не уступит власть Козерогу. Расточительный Лев любит роскошь, а Козерог ставит превыше всего финансовую защищенность. К тому же они оба хотят править в спальне. Эта бесперспективная пара быстро распадется.

КОЗЕРОГ И ДЕВА: Организованность Девы хорошо сочетается с самодисциплиной и трудолюбием Козерога. Оба гордятся своим домом, предпочитают общество немногих близких друзей множеству знакомых, восхищаются интеллектуальными способностями друг друга. Нет причин, по которым эта пара не поладит — только в спальне сдержанной Деве требуется для возбуждения более сильный толчок, чем тот, который готов дать Козерог. Обоим нелегко проявлять спонтанную нежность. Однако это единственный минус в длинном перечне плюсов.

КОЗЕРОГ И ВЕСЫ: Козерога интригуют обаятельные Весы, а их очаровывает медленно раскрывающаяся страстность Козерога. Но в длительном путешествии Весы нуждаются в большем количестве возбуждения, романтики и любви, чем можно получить от Козерога. Он не разделяет влечения Весов к светской жизни и художественным ценностям. Козерог высоко ставит дисциплинированность и ответственность, Весы кажутся ему слишком легкомысленными, тщеславными и эгоистичными. Весы проявляют своенравие и начинают искать кого-то другого. Ревность Козерога подольет масла в огонь. Плохая совместимость.

КОЗЕРОГ И СКОРПИОН: Мощная чувственность Скорпиона будит дремлющие страсти Козерога. Скорпион — любовник с более развитым воображением, но выносливость Козерога окажется прекрасным дополнением. Будучи собственником, Скорпион даст Козерогу чувство защищенности. Эти двое — прекрасная команда: Козерог — личность высоко организованная, а Скорпион обладает природной хитростью. Оба ценят дисциплину и успех. Они наделены сильной волей, и иногда вспыльчивость Скорпион сталкивается с упрямством Козерога. Их схватки будут проходить так же бурно, как и примирения. Прогноз для брака благоприятный.

КОЗЕРОГ И СТРЕЛЕЦ: Оптимистичный Стрелец ободряет Козерога, Стрельца интригует глубина и замкнутость Козерога. Однако очень скоро Козерога начнет раздражать легкомыслие Стрельца и его потребность в неограниченной свободе. Козерог чувствует, что не может рассчитывать на верность Стрельца в любых обстоятельствах, его разочаровывает небрежное отношение Стрельца к любви. Стрелец расточителен и подвижен, в то время как серьезный Козерог любит свой дом. Непрочный союз.

КОЗЕРОГ И КОЗЕРОГ: Козерог ценит в людях свои собственные качества, и эти партнеры будут уважать друг друга. Оба осторожны, сдержанны, трудолюбивы и любят копить деньги. Но даже полная совместимость может иногда порождать скуку. Они хорошо подходят друг другу в сексуальном плане, но склонность обоих к мрачному пессимизму усиливается в этом союзе. Они не умеют расслабляться и отдыхать. Из них получатся неплохие партнеры, но радость не будет в их доме частым гостем. Любовь постепенно сойдет на нет.

КОЗЕРОГ И ВОДОЛЕЙ: Водолей кажется Козерогу слишком непредсказуемым, а безразличие Водолея тревожит Козерога. Присущее Козерогу уважение к условностям быстро начинает раздражать авантюристичного Водолея. Водолей ценит возможность самовыражения, Козерог — самодисциплину. Водолей склонен странствовать, а Козерог предпочитает домашний очаг. Свободолюбивый Водолей недолго останется привязанным к серьезному, степенному Козерогу. Однако благодаря взаимной симпатии любовь может превратиться в дружбу.

КОЗЕРОГ И РЫБЫ: Козерог служит якорем для мечтательных Рыб, обеспечивает необходимую им стабильность, которой они дорожат. Козерог больше всего любит быть объектом восхищения. В спальне он — капитан, а Рыбы — послушная команда. Любовь Рыб ко всему необычному может даже поколебать традиционализм Козерога. Щедрая нежность Рыб и надежная верность Козерога дают обоим чувство защищенности. Эти две очень разные личности удовлетворяют потребности друг друга. Прекрасный союз.

Водолей

Водолеи выбирают оригинальных и интеллектуальных партнеров. Они свободолюбивы и редко носят обручальные кольца. Водолеи с большей готовностью отдают себя обществу, чем одному человеку. Они могут больше дать чужим, чем членам своей семьи.

Водолей: совместимость знаков

ВОДОЛЕЙ И ОВЕН: Хорошая совместимость знаков. Их ждет масса удовольствий и веселых выходок. Воображение Водолея хорошо сочетается с настойчивостью Овна. В сексуальном плане страстность Овна подстегивает стремление Водолея ко всему оригинальному. Они не будут связывать друг друга, поскольку каждый понимает потребность партнера в свободе, приключениях и дополнительных интересах. Никто из них не любит подчиняться, однако Овен должен стать лидером. Если они уладят эту проблему, других преград на пути к счастью нет.

ВОДОЛЕЙ И ТЕЛЕЦ: Легкомысленное отношение Водолея к любви будет тревожить и в конце концов разозлит страстного Тельца, которому не нужен просто партнер для забав. Его ревность и чувство собственности заставят Водолея собрать вещи и ретироваться. Водолей любит странствия, а Телец — домашний очаг. Они оба упрямы, но по-разному: Водолей отказывается подчиняться условностям, а Телец непоколебимо привержен семье и стремится к защищенности. Водолея интересуют проблемы человечества, Телец сосредоточен на себе и своей собственности. Плохая совместимость во всем.

ВОДОЛЕЙ И БЛИЗНЕЦЫ: Близнецы согласны потакать любви Водолея к экспериментам. К тому же Водолей успокаивающе действует на ветреных Близнецов. Находчивые и умные, они будут к взаимному удовольствию оживленно обсуждать людей, идеи и места. Оба стремятся к гармонии и дружбе без эмоциональных бурь. Они любят светскую жизнь, не страдают избытком ревности и чувства собственности. Они будут хорошими любовниками и прекрасными друзьями.

ВОДОЛЕЙ И РАК: Водолей принимает в штыки собственнические замашки Рака и не понимает, почему тот не может наслаждаться свободой. Водолей относится к любви легкомысленно, отчего чувствительный Рак ощущает себя отвергнутым. Водолей возмущен требовательностью привязчивого Рака и его вечными жалобами, вызванными потребностью в постоянных доказательствах любви. Раку нужен надежный, безопасный дом, но Водолей склонен к перемене мест. Рак хочет приковать Водолея к домашнему очагу, но Водолей скоро предпочтет странствия. Прогноз для брака неблагоприятный.

ВОДОЛЕЙ И ЛЕВ: Лев восхищается сексуальной изобретательностью Водолея, которого в свою очередь привлекает душевный огонь и жизнелюбие Льва. Эти представители противостоящих знаков начинают роман на высокой ноте, но потом гармония пропадает. Лев — существо физическое, а Водолей — ментальное. Льву не удается получить поддержку и восхищение, в котором он нуждается, а Водолея возмущает стремление Льва властвовать. Они по-разному смотрят на независимость: для Водолея она означает возможность исследовать новые горизонты, для Льва — вести блестящую, роскошную жизнь. Между этими партнерами бывает много противоречий, но в итоге их почти всегда удается преодолеть.

ВОДОЛЕЙ И ДЕВА: Оба знака — скорее ментальные, нежели эмоциональные, но Дева видит темную сторону бытия, а Водолей — оптимист с богатым воображением. Водолей нуждается в активности, светских мероприятиях, широком круге знакомств. Дева получает удовольствие от спокойной жизни в кругу немногочисленных друзей. Их цели сильно разнятся: Водолей стремится к блеску, а Дева — к результатам. Они совместимы в интеллектуальном плане, но не доживут вместе до серебряной свадьбы.

ВОДОЛЕЙ И ВЕСЫ: Теплые, чувственные Весы с энтузиазмом принимают участие в эротических забавах и играх Водолея. Дипломатичные Весы умеют справляться с неожиданным упрямством Водолея. Им обоим нравится образ мышления партнера, они разделяют общие интересы в области музыки, театра и искусства. Оба любят вечеринки, общество других людей, строят многочисленные общие планы. У них не возникнет конфликта из-за вопроса о лидерстве, поскольку они оба — ярые сторонники равноправия. Этот роман может оказаться чудесным, но для длительных отношений кто-то должен остепениться.

ВОДОЛЕЙ И СКОРПИОН: Они будут наслаждаться необычным сексом, который подпитывается тягой Скорпиона к новизне и воображением Водолея. Но Водолея раздражает яростная ревность партнера, а Скорпиона — непредсказуемость настроения Водолея. Водолей ищет товарища по приключениям, в то время как Скорпион хочет иметь верного супруга. Водолей бесстрастен, сдержан и непоседлив, Скорпион требователен, нетерпим, обладает сильным чувством собственности. Водолей начинает искать счастье вне дома и может отправиться в странствия. Брак обещает множество проблем.

ВОДОЛЕЙ И СТРЕЛЕЦ: Они оба любят жизнь и устремлены в будущее. Ни один из них не станет связывать партнера. К тому же они вдохновляют друг друга интеллектуально, поскольку Водолей генерирует неожиданные, далеко идущие идеи, а Стрелец оптимистичен и обладает даром предвидения. Водолей может быть непоколебимым в своем либерализме, но это не беспокоит терпимого Стрельца. Оба любят светскую жизнь, новые знакомства и места, все непредсказуемое. Настоящая эмоциональная близость может появиться не сразу, но перспективы для длительного союза великолепны.

ВОДОЛЕЙ И КОЗЕРОГ: Представители этих двух знаков обладают сильным ощущением своего «я», но Водолей стремится к свободе, а Козерог хочет властвовать. У Водолея есть свое мнение по любому вопросу, он не ждет совета или распоряжения от строгого Козерога. Водолей постоянно находится в движении и любит тратить деньги. Козерог считает такое поведение легкомысленным и пытается установить жесткий контроль. Козерог осторожен, надежен и прямолинеен, он не понимает авантюрных идей Водолея. Недолговечная гармония завершится скукой, которая в итоге разрушит их союз.

ВОДОЛЕЙ И ВОДОЛЕЙ: Они относятся друг к другу с восхищением и симпатией, наслаждаются присущим обоим чувством юмора. Изобретательные, прогрессивные, любящие все новое и необычное, они будут прекрасными любовниками с общим кругом разнообразных интересов. Каждый вовлечен в многочисленные проекты и дружеские контакты. При таком объеме сторонней деятельности они будут проводить немало времени раздельно, и это им подходит. Они не найдут причины для ссоры, потому что во всем приходят к согласию: оба скорее рациональны, нежели эмоциональны. Их любовная жизнь не будет глубокой, как артезианская скважина, но живительная влага там все же появится.

ВОДОЛЕЙ И РЫБЫ: Водолей заинтригован романтическим обаянием Рыб, а их влекут к Водолею его возвышенные идеалы. Чувственные, наделенные воображением Рыбы пойдут навстречу любому желанию Водолея, и эта пара обретет исключительную близость. Однако дела пойдут под гору, когда Рыбы начнут требовать постоянных признаний в любви. Зависимые, нерешительные Рыбы нуждаются в сильной руке лидера. Водолей отвергает любые эмоциональные требования. Когда Водолей почувствует, что попал в сплетенную Рыбами сеть, он вырвется на свободу и пойдет своим путем. Проблематичный брак.

Рыбы

Рыбы способны на возвышенную бескорыстную любовь. Их чувства нежны и душевны, они закрывают глаза на недостатки любимых. Многие Рыбы влюбляются в ущербных людей, моральных и физических калек, которых пытаются спасти своей любовью, так как любовь для них означает помощь. Рыбы должны чувствовать себя желанными, и если это так, то нет более преданного, покладистого, прощающего партнера.

Совместимость знака Рыбы

РЫБЫ И ОВЕН: Чувственных Рыб притягивает страстность Овна, а готовность Рыб одарить возлюбленного нежностью польстит Овну. Воображение и загадочное обаяние Рыб раскроют чувствительность и романтизм этого агрессивного любовника. Овен будет принимать решения и защищать Рыб, которые нуждаются в этом. Упрямый Овен любит властвовать, но это не возмутит Рыб, ищущих крепкую опору. Однако Рыб может беспокоить готовность Овна критиковать. Для укрепления этого союза потребуется такт.

РЫБЫ И ТЕЛЕЦ: Хорошая совместимость. Сильный, властный Телец способен обеспечить защищенность и покой нерешительных Рыб. Художественные интересы Тельца стимулируют творческое воображение Рыб. Они будут поощрять любовь Тельца к комфорту, совместными усилиями эти партнеры обустроят любовное гнездышко. Оба исключительно страстны и чувственны, хотя Рыбы переменчивы и более эмоциональны, чем Телец. Собственнические наклонности Тельца дают Рыбам чувство защищенности, в котором они так нуждаются. Их брак обещает быть крепким.

РЫБЫ И БЛИЗНЕЦЫ: Рыб привлекают остроумие и общительность Близнецов, которых в свою очередь завораживает загадочность Рыб. Но это соединение нестабильно, как нитроглицерин — оно готова в любую минуту взорваться. Рыбам не по душе переменчивость и легкомыслие Близнецов. Близнецов раздражает эмоциональность и мечтательность Рыб. Незащищенные Рыбы проявляют чувство собственности и крепко держатся за партнера, который хочет развлечений и новизны. Оба подвижны и непостоянны, хотя и по-разному. Рыбы не могут выбрать направление, а Близнецы рвутся во все стороны одновременно. Обоим нужны более властные партнеры.

РЫБЫ И РАК: Рыбы получают удовольствие, удовлетворяя сексуальные запросы столь же чувственного Рака. Эти романтические партнеры обретут друг в друге страстность, чувствительность и нежность. Рыбы позволят Раку принимать большинство решений, забота Рака о защищенности и его финансовое чутье обеспечат материальную стабильность. Они оба сентиментальны и любят домашний очаг. Преданный Рак целиком отдает себя неуверенным Рыбам, а они в свою очередь восхищаются Раком. Хорошо совместимая пара.

РЫБЫ И ЛЕВ: Рыбы предпочитают размышлять, а не действовать, и это раздражает Льва, считающего Рыб праздным мечтателем. Эти партнеры очень несходны: Рыбы застенчивы, погружены в себя, уязвимы, в то время как Лев самоуверен, дерзок, властен. Оба эмоциональны, но Лев вспыльчив, а Рыбы прячутся в своих фантазиях. Льву трудно терпеть обидчивость и мечтательность Рыб. Общительный Лев нуждается в широком круге поклонников, а Рыбы требуют эксклюзивных прав на партнера. Лев любит странствовать, а Рыбы — нет. Сказывается их несхожесть как в темпераменте, так и во взглядах на жизнь. Брачный союз между ними, как правило, терпит полное фиаско и крах.

РЫБЫ И ДЕВА: Любящая натура Рыб сначала интригует Деву, но противоположность этих личностей исключает взаимопонимание. Дева, представительница ментального знака, не доверяет чувствам, в то время как жизнью Рыб управляют скорее эмоции, нежели разум. Сдержанная, критически настроенная Дева не принесет партнеру сексуального удовлетворения, её сексуальные претензии пробудят неуверенность Рыб. Дева не может дать Рыбам ту любовь и поддержку, в которых они нуждаются. Рыбы окажутся слишком непостоянными для придирчивой Девы. Ее будет раздражать зависимость Рыб. Их союз недолговечен.

РЫБЫ И ВЕСЫ: Эти любящие, творческие, обладающие художественным чутьем личности тотчас проникнутся взаимной симпатией. Но Рыбы ищут эмоциональной поддержки, которую Весы не могут им дать. Весы хотят любви и гармонии, но бегут от ответственности, обязательств и уз. Оба любят роскошь и красивое жилье, но Рыбы слишком ленивы, чтобы зарабатывать деньги, а Весы — экстравагантны и расточительны. Обладающим множеством сторонних интересов Весам кажется, что Рыбы душат их. Физической гармонии недостаточно для длительного союза. Но пока она сохраняется, партнеры, вероятно, получат удовольствие.

РЫБЫ И СКОРПИОН: Рыбы находят в Скорпионе прекрасного партнера — и кое-что еще. Скорпион подарит Рыбам восхитительный сексуальный союз, ценную эмоциональную поддержку, направляющую силу. Ревность Скорпиона, этого неисправимого собственника, не беспокоит Рыб — на самом деле благодаря ей они чувствуют себя любимыми. Зависимость Рыб — то самое, что ищет Скорпион. Они обретут особую общность на чувственном уровне. Оба неистовы в эмоциях, верны, обладают развитой интуицией, интересуются всем мистическим и необычным. Идеальное сочетание.

РЫБЫ И СТРЕЛЕЦ: Эти двое воспламеняют друг друга в спальне, но на этом их совместимость заканчивается. Рыбы мечтательны и наделены богатым воображением, но не умеют действовать, в то время как Стрелец получает удовольствие от непрерывной активности. Независимый Стрелец слишком любит странствия, чтобы удовлетворить потребность Рыб во внимании и преданности. Язвительность Стрельца ранит романтичных и чувствительных Рыб. Они стремятся к близости, но постоянно получают отпор со стороны Стрельца, стремящегося освободиться от обременительных эмоциональных требований. Рыбы зависимы, они любят дом, но беспокойный, авантюристичный Стрелец не задержится у домашнего очага.

РЫБЫ И КОЗЕРОГ: Эти две разные личности симпатизируют друг другу. Сильный, властный Козерог — то, что нужно Рыбам. Они чувствуют себя защищенными с практичным Козерогом, который берет на себя ответственность и принимает решения. В свою очередь Рыбы вдохнут романтику и идеализм в трезвый подход Козерога к жизни, его будет радовать щедрость, с которой Рыбы источают похвалу и любовь. Козерог с трудом облекает в слова свои глубокие чувства, но Рыбы интуитивно ощущают его преданность и любовь. В спальне все замечательно. Резко отличающиеся по характеру партнеры дополняют друг друга. Между ними возможен прекрасный союз.

РЫБЫ И ВОДОЛЕЙ: Романтический эротизм Рыб вдохновляет Водолея на эксперименты. Секс, вероятно, доставит им большое удовольствие, потому что оба предприимчивы, хотя и совершенно по-разному. Однако Водолей бесстрастен, его интересуют только идеи и мир в целом, в то время как Рыбы стремятся к эмоциональной близости. В конце концов общительный, светский Водолей начнет смотреть по сторонам, и Рыбы этого не потерпят. Независимый Водолей нуждается в свободе, его возмутит стремление Рыб держать партнера под домашним арестом. Прогноз для брака неблагоприятный.

РЫБЫ И РЫБЫ: Если бы можно было разрешить все жизненные проблемы в спальне, эти партнеры были бы счастливы, но каждый из них нуждается в том, что отсутствует в другом. Они слабовольны, зависимы, подзаряжаются эмоциями партнера. Оба склонны погружаться в пучину жалости к самому себе и неприятия реальной жизни. Каждый усиливает в партнере растерянность, стремление потакать своим слабостям и нечеткость мышления. Им трудно разрешать практические проблемы в отсутствие сильной руки, способной подтолкнуть в нужную сторону. У этого союза нет перспектив.