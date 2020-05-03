Мы все немного дураки?

«Человеку свойственно ошибаться», говорили древние. Казалось бы, делать глупости — часть нашей природы, но как же тяжело признаваться в своих промахах! Почему наш ум порой загоняет нас в ловушки, как окружающие подталкивают нас к совершению ошибок и можно ли со всем этим что-то сделать? Попробуем разобраться.

Есть «дурачок», к которому принято относиться снисходительно, «круглый дурак», вызывающий раздражение, и «придурок», который считает себя лучше всех, для кого другие практически не существуют. Он лезет без очереди в кассу, в битком набитом автобусе спешит занять единственное свободное место, не обращая внимания на женщину с маленьким ребенком или старика, с трудом стоящего на ногах. Нам приходится мириться с его существованием, с его требованиями, заскоками и делать вид, будто все, что он говорит, не вызывает возмущения. В этом смысле он действительно ужасен.

Каждый ежедневно становится свидетелем глупостей, слышит или читает о них. Себя мы при этом считаем справедливыми судьями. Но если задуматься, все мы совершаем глупости время от времени, несмотря на то, что очень хотелось бы быть разумными.

Разозлившись на себя, мы восклицаем: «Какой же я дурак!»/«Какая же я дура!» И все же нам бы никогда не пришло в голову назвать себя конченым придурком.

От глупости, проявляющейся в отсутствии сопереживания, порой не избавлены даже самые выдающиеся умы

«Подростковый период и некоторые другие могут временно превращать нас в дураков. Но настоящий придурок — тот, кто остается им на всю жизнь», — уверяет преподаватель философии в Калифорнийском университете Аарон Джеймс.

От глупости, проявляющейся в отсутствии сопереживания, порой не избавлены даже самые выдающиеся умы. Автор знаменитого педагогического трактата «Эмиль, или О воспитании» Жан-Жак Руссо бросил всех своих детей на произвол судьбы. Лауреат Нобелевской премии писатель Кнут Гамсун симпатизировал нацизму.

«Глупость глупости рознь, — замечает доктор психологических наук Мария Фаликман. — С одной стороны, каждому доводилось принимать неверные решения, например, погнавшись за немедленным вознаграждением вместо отсроченного или за двумя зайцами вместо одного. С другой стороны, известно немало великих открытий, которые современники считали не иначе как глупостью или невежеством. Порой такое «невежество» оказывается основой незашоренности, способности увидеть ситуацию не так, как привыкли видеть специалисты».

Худшие предположения

Ошибки в суждении универсальны: в тот или иной момент они вводят всех нас в заблуждение. Психолог Серж Чиккотти использует термин «когнитивные сбои». Самый распространенный из них — зацикленность на негативных установках. Это настоящий «радар глупости», который заставляет нас проявлять больше интереса к негативным сторонам жизни, а не к позитивным, и скорее обращать внимание на неудачи, а не на успехи. «Это то, благодаря чему нам легче выявить придурка, чем гения», — замечает психолог.

Такие негативные установки формируют легкую паранойю: «Если я не нахожу нужный предмет, так это потому, что кто-то его переложил. Когда мы едем в машине и нас на бешеной скорости обгоняет другой водитель, мы тут же решаем, что за рулем сидит чокнутый лихач, — нам и в голову не приходит мысль, что он везет жену или ребенка в больницу. Если сотрудник не сдает проект вовремя, то его начальник сразу же говорит себе, что он ленив, а тот просто перегружен работой».

Постоянная потребность находить всему объяснение и домысливать только усиливает этот сбой.

Ленивый ум

В большинстве случаев мы плохо или мало анализируем обстановку, прежде чем начать действовать: из-за лености ума используем «скрипты» — автоматически срабатывающие поведенческие привычки. Самый известный скрипт заключается в том, что мы машинально спрашиваем у плачущего человека: «С тобой все в порядке?» — хотя ответ очевиден.

Также есть глупый автоматизм, подталкивающий нас к поиску потерянного предмета в тех местах, где мы уже его искали. «Исчерпав все известные возможности, мы не можем себе представить, что потерянная вещь находится в другом месте, — замечает Серж Чиккотти. — Поэтому мы говорим себе, что плохо посмотрели, и снова начинаем искать все там же». И, как ни странно, иногда находим…

Когда нас несколько, мы становимся еще глупее, чем поодиночке

Тема всеобщей склонности к совершению глупых поступков также исследуется в работах лауреата Нобелевской премии по экономике 2002 года Даниэля Канемана и его коллеги Амоса Тверски. Для мышления мы используем две различные системы, работающие на двух разных скоростях. Система №1 напоминает популярные телепередачи, в которых нужно быстро дать ответ на поставленный вопрос. Эта система отличается быстротой, интуитивностью и управляется эмоциями. Ее задача — как можно быстрее найти решение. Система №2 работает куда более прицельно и точно, она включает усиленный контроль и тесную взаимосвязь с мыслительной деятельностью.

Но она требует дополнительных усилий, поэтому мы предпочитаем Систему №1, связанную с эмоциями и широко открывающую двери предубеждениям и всевозможным ошибкам в оценивании и суждении. Увы, даже высокий интеллект не защищает от ошибок такого рода! Основатель Apple и гениальный изобретатель Стив Джобс умер от рака поджелудочной железы, который часто успешно оперируется, из-за того, что предпочел лечиться с помощью акупунктуры, фитотерапии, сокотерапии и голодания и упустил таким образом драгоценное время.

НИКТО НЕ СОВЕРШЕНЕН

«Кого следует считать дураками?» Этим вопросом задался в 1950-е годы психолог, специалист в области изучения мышления Рене Заззо. Он предложил психологам, психиатрам и врачам список из 120 фамилий (в который входили все они, включая и самого Рене Заззо) и попросил их отметить в нем крестиком тех, кого они считали дураками.

«Не было ни одного человека без крестика напротив его фамилии. Итак, каждый из нас для кого-то дурак», — прокомментировал он.

Победителем в этом «соревновании» оказался крупный руководитель, хороший врач-клиницист, коэффициент интеллекта которого (IQ) составлял не менее 120 баллов, но он был напрочь лишен чувства юмора. Он не очень умел общаться с людьми, не отличался чувствительностью и не замечал, что обижал и унижал окружающих.

Коллектив не помогает

Когда нас несколько, мы становимся еще глупее, чем поодиночке. Эту грустную реальность обнаружил в 1950-е годы психолог Соломон Аш. Достаточно того, чтобы нелепая и лживая идея была поддержана большинством, — и к ней присоединится множество новых последователей. Из соображений конформизма мы готовы отказаться не только от убеждений, но даже и от своего восприятия действительности.

Чуть позже советские психологи подтвердили это, поставив следующий эксперимент1: группе молодых людей показывали две пирамидки, черную и белую. Нескольких из них исследователи заранее попросили утверждать, что они обе белые. Оставшиеся в меньшинстве соглашались с большинством. «Если семь человек говорят «да», то восьмому человеку тяжело сказать «нет», — объяснил один из участников.

Но дело не только в лукавстве: данные наблюдений, сделанных с помощью медицинской визуализации, свидетельствуют о том, что мозг вводит себя в заблуждение ради того, чтобы мы присоединились к мнению большинства.

Те, кто размышляет в одиночестве над тем или иным проектом, предлагают в два раза больше идей по сравнению с тем, когда они думают в коллективе, — это показали эксперименты, проведенные в 1993 году Полем Паулюсом и Мэри Дзиндоле.

В настоящее время глупость проявляется сильнее всего в работе, считает Жан Коттро. Кто-то притворяется дураком, чтобы польстить руководству и добиться таким образом повышения в должности: начальники любят окружать себя еще более глупыми людьми, чем они сами, чтобы блистать на их фоне. Тем не менее глупость часто представляет собой необходимое условие для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала — утверждает философ Маурицио Феррарис, добавляя при этом: «…Если ее избегать».

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ СОБСТВЕННОЙ ГЛУПОСТИ

Мы учимся на ошибках, и совершать их вполне естественно. Но некоторых из них можно избежать, чтобы не корить себя потом. Вот что предлагает для этого психолог Мария Фаликман:

Научитесь говорить «Я не знаю». Это поможет начать поиск информации, когда она нужна, и вовремя обратиться за советом к более опытному человеку.

Слушайте себя. У каждого накоплен богатый опыт, который может дать точную подсказку даже в новой обстановке.

Дайте себе время: множество глупостей совершаются нами в спешке, на бегу, когда мы не позволяем себе остановиться и подумать.

Относитесь к своим идеям критически, не переоценивая их. Увы, они могут быть не самыми совершенными, но лучше заметить это вовремя, чем бездумно настаивать на своем.

Различайте ситуации, где можно дать волю чувствам и где не следует идти на поводу у эмоций, которые часто становятся причиной когнитивных искажений наряду с нашим стремлением сделать мир простым и понятным. Глупости простительны влюбленным, но лишний раз подчиняться гневу или отчаянию определенно не стоит.

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