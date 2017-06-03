Мы никого не встречаем случайно: 3 вида неземной связи

Ничто не случайно.

В этом мире, где нам посчастливилось жить, каждая встреча и случайное знакомство служит определенной цели.

Иногда нам нужны люди, чтобы пробудить нас и помочь изменить направление нашей жизни; иногда — чтобы подбодрить нас и напомнить, кто мы на этой земле. А иногда это те, которые встречаются нам лишь на мгновение.

По иронии судьбы, мы не должны знать предназначение каждого человека, которого мы встречаем, но мы должны оставаться открытыми всему, что приносит с собой каждое новое знакомство.

Иногда стоит посмотреть на весь мир как переплетение нитей — серебряных или красных, каждая из которых отражает встречу с конкретным человеком, может даже еще не случившуюся.

Вся наша жизнь — это взаимодействие друг с другом. И хотя современные технологии, интернет, соцсети пытаются убедить нас в том, что это взаимодействие можно свести к минимуму, что-то меняется в нашем сознании, когда мы понимаем, что все в жизни происходит не случайно.