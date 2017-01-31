Мусор: глобальная проблема современности

На сегодняшний день современный человек потребляет в разы больше, нежели его предки. Каждый год объемы потребления возрастают, а вместе ними растет и количество отходов. В настоящее время проблема загрязнения является не просто трудностью, это уже экологическая катастрофа глобального характера, которую необходимо срочно решать. Часть стран уже предприняли определенные шаги после осознания всей опасности загрязнения бытовыми отходами, но в большинстве, к сожалению, ситуация не меняется.

Сильный толчок экологическому загрязнению дала промышленная революция, которая произошла в девятнадцатом столетии в Англии. Одним из основных ее достижений стало появление и достаточно быстрое распространение фабрик, на которых наряду с ручным использовался машинный труд. На протяжении двух столетий происходила эволюция этих фабрик, которые в современном мире превратились в огромные предприятия, полностью автоматизированные. Необходимо отметить, что благодаря использованию машин в производстве удалось достичь большого технического прогресса, поскольку без программируемых механизмов и сложных устройств человеку вряд ли удалось бы создать компьютер или автомобиль и создать множество других вещей, без которых современный человек просто не представляет жизни. К огромному сожалению, наряду с такими достижениями, технический прогресс имеет и массу недостатков, одним из главных среди которых является глобальное загрязнение Земли отходами.

Примечательно, что проблема мусора существовала всегда. Так, в частности, в период Средневековья на территории европейских стран действовали специальные законодательные акты, которыми запрещалось выливать отходы жизнедеятельности человека и нечистоты на улицы. Несмотря на то, что в тот период не существовало не только систем переработки отходов, но даже обычных свалок, тем не менее, проблема мусора была не такой острой. Причин тому было несколько. Во-первых, тогда люди практически не думали об экологии, более того, они даже не знали слова такого. Во-вторых, львиную долю мусора того времени составляли пищевые отходы, которые достаточно быстро разлагались.

Ситуация резко ухудшилась в прошлом столетии, когда появились пластмасса и прочие синтетические материалы, которые почти не разлагаются и наносят огромный вред флоре и фауне в радиусе сотен километров от территорий организованных захоронений. Усугубляет ситуацию и то обстоятельство, что производители преследуют исключительно собственные интересы, заботясь о получении прибыли, вынуждают потребителя покупать все больше товаров и избавляться от старых вещей, выбрасывая их на свалки, где лежат они многие годы, отравляя все вокруг.

Несколько десятков лет назад в некоторых развитых государствах осознали, что нельзя устраивать захоронения пластмассы на своих территориях. Это послужило началом, так называемой «миграции мусора», суть которой заключается в том, что пластмассовый мусор из развитых стран переправляют на территории бедных стран, преимущественно африканских. Конечно, подобное решение не могло обойтись без последствий. Много поселений, расположенных на берегу Атлантики, опустели, и над ними образуется постоянный смог. Жить в таких местах невозможно – на континенте гигиена и медицина находятся на очень низком уровне, а смог, который возникает из-за гор пластмассового мусора, в буквальном смысле убивает людей.

Конечно, некоторые люди не придают большого значения проблеме мусора, поскольку не понимают, какой вред, помимо неприятного запаха, он может нанести. На самом же деле, ситуация критична. В составе отходов могут находиться ядовитые летучие вещества, химические соединения, тяжелые металлы, которые вместе с осадками могут попадать в водоемы через грунтовые воды.

Если говорить о пластмассовых отходах, то они наносят просто колоссальный вред. Пластик разлагается на протяжении миллионов лет, в процессе выделяя разного рода вредные вещества. На большинстве свалок пластик сжигают с целью освобождения места для новых партий отходов, но при сжигании из пластика выделяются тяжелые металлы, разрушающие озоновый слой. Помимо этого, в результате сгорания образуется дым, который при попадании в организм человека или животного, может привести к смертельно опасным заболеваниям и даже смерти. Продукты распада пластмассы поднимаются в воздух и выпадают впоследствии обратно на поверхность Земли в виде кислотных дождей.

Свалки и территории организованных захоронений отходов занимают огромные площади, которые можно было бы с большей пользой использовать в сельском хозяйстве. К сожалению, рекультивировать те земли, на которых хотя бы несколько лет находилась свалка, почти невозможно, поскольку даже за короткий период в почве накапливаются вредные вещества, которые препятствуют росту растений.

Печальная статистика гласит, что ежегодно на одного жителя большого города приходится до 5 сотен килограммов отходов, жители городов поменьше оставляют после себя примерно 150-200 килограммов отходов. Самое большое количество промышленных отходов приходится на США, Норвегию, Испанию, Швецию, Нидерланды и Россию.

Результаты многих исследований говорят о том, что для разложения бумаги необходимо около 5-10 лет, для банки из-под консервов необходимо 90 лет, для разложения полиэтилена – 200-500 лет, а, чтобы разложилось стекло – 1000 лет.

Одной из самых загрязненных стран в мире являются Соединенные Штаты Америки, где каждый год образуется около 157 миллионов тонн мусора. К сожалению, проблему бытового мусора в стране почти не решают, перерабатывается всего лишь пятая часть отходов, все остальное свозится на муниципальные свалки.

В Швеции проблема мусора частично решена при помощи утилизации банок от пива и соков. Люди возвращают в специализированные точки приема две трети банок. За год, таким образом около 600 тысяч банок отправляется на переработку, что дает возможность сэкономить порядка 96 процентов на производстве новых банок.

Одним из лидеров, среди стран, по переработке мусора является Германия. Жители страны сортируют все отходы по мешкам для мусора, и только после этого отправляют его по специальным контейнерам.

Если говорить о России, то здесь проблема мусора решается по примеру Западной Европы, с помощью мусороперерабатывающих предприятий. Но в то же время, сами эти заводы очень загрязняют среду, из-за отсутствия газоочистительного оборудования, которое стоит примерно столько же сколько и сам завод.

Таким образом, вполне очевидно, что проблема мусора и бытовых отходов стоит очень остро. В такой ситуации либо человечество должно задуматься над путями решения проблемы, либо мусор просто уничтожит человечество.

Несмотря на то, что правительства многих стран занимаются вопросами поиска методов для борьбы с мусором, проблемы остаются. Во многих странах работают специализированные заводы, перерабатывающие большой спектр отходов, в частности, пластиковые и стеклянные. С экономической точки зрения, деятельность таких предприятий очень выгодна, поскольку примерно 80 процентов всех отходов, поступающих на переработку, обретают вторую жизнь. Но, как было сказано выше, многие из этих предприятий загрязняют окружающую среду.

В некоторых европейских странах поддерживается добровольный сбор и сдача мусора в специализированные точки переработки. К примеру, в Англии люди получают неплохие прибавки к зарплате за то, что сдают мусор в центры переработки. Помимо того, во многих государствах на улицах появились разноцветные мусорные контейнеры, в которые складываются различные виды отходов. Это значительно упрощает удешевляет переработку мусора. За выброс мусора в неположенных местах или устройство несанкционированных свалок во многих странах предусмотрен внушительный штраф, который зачастую равен месячному доходу человека, что автоматически отбивает желание выбрасывать мусор где попало.

Несомненно, мероприятия, которые проводятся на государственном уровне и направлены на решение проблемы отходов, имеют важное значение, однако полагаться исключительно на государство не стоит – люди должны сами делать все для того, чтобы правильно избавляться от отходов.

Существует несколько простых правил, придерживаясь которых, человек сможет уменьшить количество отходов на планете. В первую очередь, не стоит слепо доверять рекламе и выбрасывать вещи только потому, что они немного устарели. Новую технику или вещи нужно покупать только в том случае, если старые сломались окончательно или перестали быть нужными.

Вещи, ставшие ненужными, можно подарить кому-то или продать тем, кому они действительно необходимы. Это не только поможет пополнить семейный бюджет, но и продлит жизнь самой вещи.

Если срок годности продукции подошел к концу, его необходимо сдавать на вторичную переработку. Современная продукция почти на 80 процентов состоит из пригодных для переработки материалов.

Проблема глобального загрязнения отходами планеты в данный момент очень актуальна и таковой она будет оставаться на протяжении многих лет – до того времени, пока люди не придумают совершенно новые методы утилизации мусора, которые дадут возможность навсегда покончить с отходами. А до тех пор каждый человек должен помнить о важности переработки отходов, а также придерживаться нехитрых правил, позволяющих хотя бы немного уменьшить количество мусора на Земле.