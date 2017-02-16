Мудрая женщина, зная Знак Зодиака мужчины, легко покоряет его

Мудрые женщины избегают споров с мужчинами, а женщины не только мудрые, но и знающие, умеют одержать в таком споре верх.

«Если женщина неправа, пойди и извинись», — гласит французская поговорка. Другая небезызвестная народная мудрость говорит о том, что женщину следует выслушать и сделать наоборот. О том факте, что мужчина может быть неправ, заблуждаться, придерживаться ошибочной точки зрения многочисленные сборники афоризмов и полезных сентенций скромно умалчивают. Мудрые женщины избегают споров с мужчинами, а женщины не только мудрые, но и знающие, умеют одержать в таком споре верх. Для этого достаточно обладать достоверной информацией о том, к какому знаку Зодиака принадлежит данный представитель сильного пола.

Если он Овен, то спорить, в общем-то, незачем.

Гораздо проще перевести разговор на другую тему и сделать по-своему. Овны склонны отстаивать свою правоту до последнего, но теряют интерес к предмету спора, если в поле их зрения появляется нечто красивое, соблазнительное, вкусное или загадочное.

Стоит иметь в виду и то, что Овны очень любят парадоксы; пусть ваши слова нелогичны, но, если они расходятся с общепринятым мнением и здравым смыслом, то наверняка будут более или менее внимательно выслушаны.

К спору с Тельцом стоит подготовиться заранее.

В сложных случаях можно даже вооружиться загодя составленным планом интеллектуального нападения – собеседник выслушает ваши аргументы хотя бы из уважения к проделанной работе. Опирайтесь на факты, Телец вряд ли примет во внимание ваши эмоции, переживания и отвлеченные рассуждения.

Чем больше конкретики, тем лучше; в крайнем случае можно прибегнуть к тяжелой артиллерии — системам уравнений и интегральным вычислениям.

Спор с Близнецами – дело увлекательное и совершенно непредсказуемое.

Оппонент может согласиться с вами сразу, а потом изменить мнение на противоположное; а может, напротив, долго и увлеченно вести дискуссию, а затем, когда вы уже совсем потеряете терпение, произнести вожделенное: «Да, дорогая, ты права». Но расслабляться рано! Требуйте немедленного документального подтверждения консенсуса, иначе в ближайшем будущем выяснится, что вы все поняли неправильно, да еще и своего собеседника ввели в заблуждение.

Именно поэтому женщины, хорошо знающие Близнецов, предпочитают не спорить с ними, а просто озвучивать собственное решение.

Спорить с Раком нужно аккуратно и бережно, поскольку он раним, обидчив и чувствителен.

Тут следить придется не только за словами, но и за интонациями и взглядами, иначе вы и оглянуться не успеете, как окажетесь не непримиримой спорщицей, а смиренной утешительницей.

В сложных случаях можно прибегнуть к переписке – это, по крайней мере, позволит вам не видеть страдальческого выражения его глаз и проявить хоть какую-то настойчивость. Но нужно отметить, что Раки не глухи к доводам здравого смысла и редко отстаивают откровенно неправильную точку зрения; а потому, если спор затянулся, попробуйте пересмотреть собственные позиции.

В любом споре Лев не столько отстаивает свою точку зрения, сколько следит за собеседником,

а потому слушайте царственного оппонента внимательно и всячески выказывайте свою заинтересованность.

Обидные слова и нелестные высказывания в адрес собеседника строжайше запрещены; зато можно позволить себе «схитрить» дополнив его мысль собственной или истолковав так, как того требуют ваши интересы: искренне тронутый вашим уважением и восхищением Лев наверняка не заметит такой мелочи.

Ну а закрепить свою победу стоит искренним комплиментом – так Лев в следующий раз легче согласится на уступки.

Если истина и правда может родиться в споре, то только в споре с Девой.

Представители этого знака наделены редким талантом вести конструктивную дискуссию, выслушивать собеседника и принимать во внимание его аргументы. Тут уж будьте добры соответствовать – необдуманные высказывания могут быть использованы против вас. Для того, чтобы не выглядеть совершенно беспомощной, призовите на помощь логику и здравый смысл, но ни на минуту не забывайте, что Дева владеет этими мощными орудиями поистине виртуозно.

Милое женское кокетство, обиженно надутые губки и бесконечно грустный взгляд бесполезны; с их помощью вы добьетесь лишь того, что в следующий раз Дева не станет с вами спорить, а просто поступит по-своему.

Дискуссия с Весами может затянуться надолго.

Представители этого знака знают толк в логичных аргументах и взвешенных суждениях, поэтому каждое слово обдумывают долго, а отступать с достигнутых позиций им не приходится почти никогда. В таком споре нет места оскорблениям и резкостям, зато деликатность и такт будут весьма кстати. Весы стараются не обижать собеседника, но их внешняя мягкость не должна обмануть вас: если речь идет о принципиальных вопросах, уступок можно и не дождаться.

Спор с Весами не следует вести по телефону или в обстоятельствах, мешающих сосредоточиться. О попытках торопить собеседника забудьте сразу – он уклонится от продолжения разговора, если почувствует, что на него оказывают давление.

Спор со Скорпионом – это своего рода бой без правил.

Представители этого знака могут использовать самые непредсказуемые тактики и методы, чтобы добиться своего. Даже если Скорпион признал вашу правоту, радоваться рано: это вовсе не значит, что победа осталась за вами. Постарайтесь убедить собеседника, что не претендуете на лидерство в отношениях и не покушаетесь на его авторитет, иначе спор перерастет в хронический конфликт, который вполне может стать неразрешимым.

Внешнее спокойствие и уверенность в себе будут весьма полезны, а вот на рациональные доводы возлагать особых надежд не стоит – ум Скорпиона парадоксален, и даже очевидные факты представители этого знака могут изящно опровергнуть без особого труда.

Стрелец может казаться заядлым спорщиком, но это вовсе не значит, что вести с ним дискуссию бесполезно.

Главная хитрость состоит в том, чтобы вовремя проявить гибкость и пойти на уступки. Одержать верх над упрямым оппонентом – дело чести для Стрельца, но он наверняка смягчится, если поймет, что вы готовы пойти навстречу. А потому требуйте многого, но постепенно снижайте планку, стараясь создать у собеседника иллюзию, что он постепенно одерживает над вами верх.

Кстати, ничто человеческое Стрельцам не чуждо, и милые женские уловки наверняка сослужат вам хорошую службу.

Козерог, в общем-то, предпочитает не спорить, поскольку и так знает, что всегда прав.

Однако отстоять свою точку зрения можно, если запастись терпением и двигаться к цели постепенно. Возможно, вам не раз придется вернуться к неприятному разговору; в этом есть и свои плюсы – вполне можно сказать, что вам необходимо время для размышления и воспользоваться паузой, чтобы подготовиться к следующему раунду.

Будьте честны и с собеседником, и с собой: если Козерог поймет, что вы лукавите, то обидится не на шутку и станет совершенно непреклонным. Старайтесь избегать обобщений, обсуждайте конкретные моменты и опровергайте каждый аргумент отдельно – это убедит вашего собеседника, что вы готовы к спокойному и конструктивному диалогу.

Водолей весьма охотно идет на уступки,

но гибкость его не должна вводить вас в заблуждение – не исключено, что вам вскоре придется вернуться к, казалось бы, завершенному спору, но на этот раз тема его будет преподнесена под совершенно новым и гораздо менее аппетитным соусом.

Не вступайте в дискуссию, если речь идет об отвлеченных вещах или планов на отдаленное будущее: Водолеи становятся гораздо более сговорчивыми, если дело касается конкретики. Не пытайтесь настоять на своем, используя грубые и обидные замечания – достичь цели будет проще, если ваши слова окажутся приятными для слуха, а аргументы будут облечены в литературную форму.

Несмотря на всю свою романтичность и отрешенность от реального мира, Рыбы не остаются глухими к доводам здравого смысла.

Но действовать нужно очень осторожно; самое страшное, что вы можете сделать – разбить хрустальную мечту своего собеседника или нанести удар по его идеалам. После этого спор будет закончен раз и навсегда, но и продолжение каких бы то ни было отношений окажется под сомнением.

Женщина, гневно и яростно развенчивающая мифы и ведущая беспощадный бой с заблуждениями, наверняка будет услышана, но интерес к ней быстро угаснет. И не пытайтесь скрыть свои эмоции – Рыбы высоко ценят чужие чувства, хладнокровие же считают признаком неискренности.

Источник – moimozg.ru