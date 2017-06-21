Мудрая притча о том, как враги могут принести пользу

Враги и недоброжелатели — не такая уж редкость в жизни, особенно если вы добились каких-то успехов. Коллеги на работе, родственники и даже друзья могут перейти на сторону зависти, ненависти, всячески желая (пусть и неосознанно), чтобы у вас ничего не получилось. Простите их. Не опускайтесь до уровня склок и мести, иначе станете таким же. Тем более враг, делая гадости другому, в первую очередь роет яму себе…

Прочтите эту мудрую притчу:

Притча о врагах

В одном государстве настолько верили в провидение, что у них был такой обычай: каждому осужденному на смерть перед казнью предлагалось тянуть жребий судьбы. В мешочке были всего 2 листочка – «Жизнь» и «Смерть». Если осужденный вытягивал первый листок, его миловали. Если второй – приговор тут же приводили в исполнение. Таким образом, у каждого осуждённого была надежда до самого последнего момента, а у судей был дополнительный голос «свыше» за или против принятого ими решения.

Так уж случилось, что один человек открыл своё дело, оно стало понемногу процветать, а вместе с успешностью, как это часто бывает, появились недоброжелатели. Они сначала клеветой добились ареста человека, а затем и подписания ему смертельного приговора.

Зная о том, что у осуждённого всегда есть шанс на спасение, они обманом выкрали из мешочка листочек с надписью «Жизнь» и добавили второй листочек с надписью «Смерть». Таким образом враги не оставили человеку никакого шанса спастись – какой листочек он бы ни вытянул, его ждал смертельный приговор.

Но у человека были и друзья. Они разузнали о кознях врагов, проникли к осуждённому в тюрьму и рассказали, что в мешочке его ожидают два «смертельных» листочка. Друзья советовали рассказать об этом судьям и настоять на проверке мешочка со жребием.

Но, как ни странно, осужденный обрадовался этому известию, попросил никому об этом не рассказывать и сообщил, что это спасёт его. Друзья уж решили, что у него перед смертью помутился рассудок, но он уговорил их хранить молчание.