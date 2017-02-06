Мозг не резиновый: чтобы запомнить что-нибудь, надо забыть что-нибудь другое

Исследователи рассматривали работу мозга при помощи аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии. Испытуемым сначала продемонстрировали 144 пары слов и изображений. Затем они пытались запомнить 72 пары, то есть половину пар из первого набора, путём построения ассоциаций между словом и изображением. После этого они приступили к запоминанию второй половины из набора. И в последней фазе эксперимента они пытались вспомнить ассоциации из первого набора.

Сканирующий аппарат МРТ выдавал информацию в виде трёхмерной картинки, составленной из вокселей (трёхмерных пикселей), каждый из которых показывал уровень циркуляции крови в этом участке мозга. Мозг сканировали четыре раза – после запоминания первого набора, после запоминания второго, затем при попытках вспомнить первый набор и в последний раз – при попытках отличить картинки, которые они запоминали, от тех, что они не видели ранее.

В результате учёные утверждают, что им удалось увидеть механизм адаптивного забывания в действии. Попытки вспомнить ассоциации из второго набора приводили к забыванию первого. Когда испытуемых просили вспоминать второй набор, первый они уже не могли вспомнить с такой же эффективностью. Когда им показывали картинки из первого набора, уровни активизации мозга при попытках вспомнить нужные слова были даже ниже, чем при просмотре картинок, вообще не входивших в набор.

Из этого был сделан вывод, что предыдущие воспоминания активно подавляются мозгом. Получается, что забывание – такая же важная функция мозга, как и запоминание.

Источник econet.ru