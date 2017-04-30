Мощные советы от умирающего в возрасте 24-х лет

Он опубликовал свою историю на Reddit, и с тех пор она стала общеизвестной. Мы надеемся, что вы примите во внимание мудрые советы от этого молодого человека и поймете, как мало времени у нас есть. Выделенное нам время можно использовать с максимальной пользой: любить и жить по-настоящему, как это только возможно до тех пор, пока наше время не закончится.

Большинство из нас проводят свои дни на автопилоте. Проживая не реальную жизнь, а просто существуя. Мы имеем неограниченные возможности, но почему-то внутри себя чувствуем какую-то потерянность и пустоту. Мы позволяем нашему разуму контролировать себя до поздней ночи, размышляя над тем, что на самом деле не имеет особого значения. К примеру, счета, деньги, все, что о нас думают другие и прочие ненужные мысли.

Зачем мы делаем это с собой?

Конечно, никто из нас в действительности не знает ответов на эти вопросы и того, что происходит с нами после этой жизни. Поскольку все мы брошены в одну лодку. Однако, то, как мы ориентируемся в жизни, и какой выбор делаем на своем пути – все это определяет наш характер и существование. Наш опыт и выбор формируют нас, но многие из нас тратят наши жизни на ненужные обязательства, преследуя деньги, власть и стабильность. Вместо глубокого погружения в себя.

Мы ведем обратный отсчет времени, пока не вернемся домой, чтобы отдохнуть и проделать все то же самое на следующий день. Порой мы бегам вокруг чего-то, но проснувшись утром, приходим в недоумение. А после спрашиваем себя: зачем все это было нужно. Возможно, на данный момент вам неважно, что вы делаете с каждым подаренным вам днем своей жизни. Быть может, этот совет от умирающего 24-летнего парня заставит вас проснуться.

Он опубликовал свою историю на Reddit, и с тех пор она стала общеизвестной. Мы надеемся, что вы примите во внимание мудрые советы от этого молодого человека и поймете, как мало времени мы имеем. Выделенное нам время можно использовать с максимальной пользой: любить и жить по-настоящему, как это только возможно до тех пор, пока наше время не закончится.

Продолжай читать письмо и делиться им со всеми или делай, как считаешь нужным.

Итак, мощные советы от умирающего 24-летнего парня:

«Мне всего 24 года, но я уже определился с тем, каким будет мой последний галстук. Это тот, что спустя несколько месяцев будет на мне в день моих похорон. Возможно, он не совсем соответствует моим вкусам, но полагаю, что именно он идеально подходит для этого случая.

Страшный вердикт про онкологическое заболевание пришел слишком поздно, чтобы дать мне хоть малейшую надежду на долгую жизнь. При этом я сумел понять, что самое важное в смерти — это возможность покинуть этот мир лучшим человеком, чем тем, кем вы являлись до болезни. То, как я прожил свою жизнь до этих пор, все мое существование не будет иметь ни малейшего смысла. А все потому, что я жил, не делая ничего нужного.

Раньше в моей голове было так много всего. Но, когда я узнал, сколько мне осталось, стало ясно, какие вещи по-настоящему ценны. Итак, я пишу это письмо, исходя из эгоистических побуждений. Я хочу наполнить свою жизнь смыслом, поделившись с вами тем, что я понял:

— Не тратьте время на труд, который вам не нравится. Очевидно, что вы не сможете добиться успеха в том, что так не приемлете. Терпение, страсть и преданность приходят легко, только когда вы действительно любите то, чем занимаетесь.

— Глупо бояться чужого мнения. Страх ослабляет и парализует вас. Это чувство раздавит вас, пока от вас ничего не останется, кроме вас самого. Слушайте свой внутренний голос и следуйте ему. Некоторые люди могут назвать вас сумасшедшими, а для некоторых вы станете настоящей легендой.

— Возьмите контроль над своей жизнью. Возьми всю ответственность за то, что с вами происходит. Избавьте себя от вредных и пагубных привычек и постарайтесь вести более здоровый образ жизни. Найдите тот вид спорта, который сделает вас счастливым. Никогда не откладывайте. Пусть ваша жизнь будет состоять только из принятых решений.

— Цените окружающих вас людей. Ваши друзья и близкие станут нескончаемым источником силы и любви. Вот почему не стоит принимать их присутствие в вашей жизни как должное.

Мне трудно полностью выразить свои чувства по поводу важности этих, казалось бы, простых решений, но я надеюсь, что вы прислушаетесь к тому, кто испытал на собственном опыте всю ценность времени.

Я не расстроен, потому что я понимаю, что последние дни моей жизни стали более значимыми. Я сожалею лишь о том, что я не смогу увидеть много классных вещей, что произойдут в ближайшем времени. К примеру, создание искусственного интеллекта или очередной потрясающий проект Илона Маска. Я также надеюсь, что военный конфликт на территории Сирии и Украины скоро закончится.

Мы так заботимся о здоровье и целостности нашего тела, что до самой смерти не замечаем, что тело есть не что иное, как коробка — посылка для доставки нашей личности, мыслей, убеждений и намерений в этот мир. Если в этой коробке ничего нет, что может изменить мир, тогда не имеет значение факт ее исчезновения. Я считаю, что у всех нас есть потенциал, но для этого требуется мужество.

Вы можете плыть по жизни, созданной обстоятельствами, проживая день за днем, час за часом. Или бороться за то, во что вы верите и писать великую историю своей жизни. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор.

Оставьте след в этом мире. Проживите жизнь, наполненную смыслом. Не переставайте идти вперед. Место, которое мы покидаем — это прекрасная детская площадка, где возможно все. Но мы здесь не навсегда. Наша жизнь — короткая искра на этой прекрасной маленькой планете, которая невероятно быстро летит в бесконечную тьму неизвестной вселенной. Итак, наслаждайтесь отведенным вам временем, чтобы оно не пропало даром.

Спасибо!

Источник: Клубер