Молния сбила НЛО во Франции

Виртуальное сообщество «UFO Today», занимающееся сбором и анализом доказательств существования «летающих тарелок», выложило на известный видеохостинг «YouTube» поразительную запись, на которой запечатлено крушение в горах Франции неопознанного летательного объекта. Предполагаемый корабль представителей внеземной цивилизации не смог совладать с сильной грозой, что, судя по всему, привело к аварийной ситуации.
Представленный ниже ролик был снят недавно во Французских Альпах. На видео отчетливо заметно, как во время непогоды крупная молния бьет прямо в некое воздушное судно, и последнее, оставаясь некоторое время на прямой траектории, падает на землю. При этом за ним остается густой след из дыма. Нет никаких сомнений, что в горах потерпела крушение «летающая тарелка». На самолет, вертолет или аэростат этот НЛО совсем не похож. Кроме того, изучившие ролик специалисты единогласно заявили, что молния не могла ударить в птицу или пустое воздушное пространство.
Сообщается, что группа энтузиастов отправилась в данное место, дабы попытаться отыскать обломки загадочного летательного объекта. Тем не менее, французы не нашли даже малейших следов падения НЛО. Что же там произошло? Может, «летающая тарелка» на самом деле не разбилась? Или, рухнув на землю, она включила невидимый камуфляж? А вдруг туда быстрее добрались военные и правительственные агенты, которые оперативно замели все следы? Уфологи из «UFO Today» убеждены, что каждая из таких гипотез может быть верной, однако всей правды простые люди вроде нас с вами никогда не узнают.