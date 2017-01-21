Молния сбила НЛО во Франции

Виртуальное сообщество «UFO Today», занимающееся сбором и анализом доказательств существования «летающих тарелок», выложило на известный видеохостинг «YouTube» поразительную запись, на которой запечатлено крушение в горах Франции неопознанного летательного объекта. Предполагаемый корабль представителей внеземной цивилизации не смог совладать с сильной грозой, что, судя по всему, привело к аварийной ситуации.

Представленный ниже ролик был снят недавно во Французских Альпах. На видео отчетливо заметно, как во время непогоды крупная молния бьет прямо в некое воздушное судно, и последнее, оставаясь некоторое время на прямой траектории, падает на землю. При этом за ним остается густой след из дыма. Нет никаких сомнений, что в горах потерпела крушение «летающая тарелка». На самолет, вертолет или аэростат этот НЛО совсем не похож. Кроме того, изучившие ролик специалисты единогласно заявили, что молния не могла ударить в птицу или пустое воздушное пространство.