Мистический генералиссимус Сталин

Личность Иосифа Сталина неоднозначно воспринимается современной исторической наукой. Существует множество мнений касающихся этого человека. Некоторые считают, что вождь Советского Союза был настоящим диктатором, который стремился получить гегемонию над всем земным шаром. Другие приходят к мнению, что этот человек спас население страны от уничтожения со стороны нацисткой Германии. Благодаря его жестким мерам страна не проиграла во Второй Мировой Войне. В тяжелые послевоенные времена он смог направить весь научный потенциал СССР на создание ядерного оружия и нивелировать угрозу ядерной атаки со стороны союзников. Существует множество теорий и загадок вокруг Иосифа Сталина.

Особое внимание исследователи уделяют последним месяцем жизни вождя.

Совсем недавно были рассекречены секретные журналы медиков, занимавшихся лечением, а затем и вскрытием тела генералиссимуса. Историков сразу же привлекли некоторые нестыковки, обнаруженные в медицинских журналах. Это породило целую серию различных теорий, касающихся событий марта 1953 года.

Медицинские журналы

5 марта 1953 года в возрасте 74 лет скончался вождь Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Вскрытие проводилось через 4 часа после его смерти. Патологоанатомы очень дотошно и скрупулезно описывает тело покойного. Этот факт неудивителен, ведь от этого напрямую зависели их жизни. Историков изучающих результаты вскрытия удивило то, что в отчетах ничего не сказано от двух известных индивидуальных признаках, которые были у покойного.

Ещё в бытность того, как будущий Великий вождь был обычным преступником, и занимался банальным грабежом, на него была заведена специальная уголовная карточка. В ней было отмечено, что Джугашвили обладал сросшимися вторым и третьим пальцами на левой ноге и повреждённым локтем левой руки. Удивляет то, что в официальном медицинском отчете не говорится про эти две уникальные приметы.

Современные ученые предположили, что на самом деле вскрывали двойника вождя. Отдельные историки приходят к умозаключению, что 9 марта 1953 года вместо Иосифа Сталина был похоронен другой человек.

Сегодня уже достоверно известно, что Сталин отличался необычайной подозрительностью и осторожностью. Большую часть своего времени он проводил на своей даче в Кунцево, ночевал в одной из трех одинаковых комнат, которые открывались только изнутри с помощью сложного механизма. Дорогу от дачи до Кремля ежедневно охраняло более 1 200 человек.

Следует отметить, что начиная с 1939 года специальные органы НКВД получают секретные распоряжения искать по всей стране людей похожих на Сталина.

Дублеры вождя

Количество двойников вождя Советского Союза доподлинно неизвестно. Однако одним из наиболее известных людей, изображавших Иосифа Сталина являлся украинец Евсевий Лубницкий, скончавшийся естественной смертью в 1981 году.

В 1935 году он был завербован ОГПУ и перевезен в Москву. После полугодового обучения он освоил все нюансы характера и поведения Иосифа Сталина. Экзамен принимал лично генеральный секретарь СССР. Результатом он остался доволен и даже выпил со своим двойником несколько рюмок коньяка. После этого Лубницкий принимал участие в различных приемах и встречах. Бывало даже, иногда во время торжественных мероприятий стоял на пьедестале Мавзолея рядом с Берией, Маленковым и другими руководителями страны.

Другим дублеров стал человека по имени Христофор Гольштаб. Из рассекреченных источников известно, что сходство с Иосифом Виссарионовичем было достигнуто после некоторых хирургических манипуляций. Актерского мастерства у него хватало, чтобы посещать некоторые встречи и приемы. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна.

Историк из Канады Грэг Синько утверждает, что ему удалось разыскать документы подтверждающие наличие, как минимум еще двух двойников Сталина. Одним из них являлся необразованный крестьянин с Северного Кавказа по имени Рашид. Синько утверждает, что Рашид был убит в 1943 году при неудачном покушении на отца всех народов. Проверить утверждение канадского историка невозможно, потому что последний не предоставляет оригиналы документов, с которыми он якобы работал.

Сталин неизвестный мистик

Может показаться странным, но в стране с атеистическим режимом политическая номенклатура довольно сильно интересовалась различными религиозными и оккультными практиками. Можно даже сравнить засекреченную работу НКВД в этом направлении с деятельностью оккультного нацистского общества «Анненербе».

Из рассекреченных документов тридцатых годов следует, что НКВД занималась по личному указанию Сталина поиском различных мистических артефактов. Во время политической борьбы 1930 – 1933 годов в высших эшелонах власти, Сталин занимался тем, что как секретарь партии расставлял на все руководящие посты своих людей и методично собирал различные мистические вещи.

Не стоит забывать, что Сталин был студентом Тбилисской духовной семинарии и был знаком с религией не понаслышке. Ортодоксальное толкование Священного Писания его явно не устраивало. Достаточно вспомнить эпизод истории, когда Иосиф Виссарионович прочитал роман Булгакова «Мастер и Маргарита» и остался очень довольным. Необходимо отметить, что в романе этого автора Иисус Христос не Бог, а просто человек. Божество, как существо вообще вычеркнуто со страниц романа, вместо него существуют дьявол, обладающий всевластием и некоторыми атрибутами справедливости. Романтизированный образ сатаны, как раз и пришелся Сталину по вкусу.

Также довольно интересным является эпизод, когда Иосиф Виссарионович в личной беседе с местоблюстителем патриаршего престола Сергием (Старогородским), состоявшимся в 1944 году, цитировал некоторые места из Евангелия от Иуды и тибетского Евангелия.

Отсюда можно сделать вывод, что вождя увлекали мистические и оккультные трактовки евангельских событий. Согласно тибетскому Евангелию Иисус Христос не был распят на кресте, а спасен своими учениками и после этого он отправился в путешествие на Тибет. В одном из горных монастырей Химис он скончался. В Современной неортодоксальной исторической науке существует мнение, что Сталин решил повторить путь Христа и окончить свою жизнь на Тибете.

Доказательства

В архиве НКВД, который был недавно рассекречен, находится упоминание о секретной операции, которую лично Сталин поручил Берии. Операция заключалась в том, чтобы отправить группу ученых в Тибет. Записей касающихся задач, которые ставились перед учеными, не сохранилось. Операция получила кодовое название «Путешествие в Гималаи». Интересным является то, что в экспедицию было отправлено 10 человек, но когда историки стали анализировать техническое оснащение и экипировку, которая выдавалась исследователям, то обнаружили, что одежды, провизии, инвентаря, предполагалось выдать на 11 исследователей. Возникает закономерный вопрос, кто был 11 членом экспедиции?

Через шесть месяцев в Москву возвращается исследовательская группа, отправленная на Тибет, количество вернувшихся человек 10. Никаких данных относительно 11 секретного члена операции нет. Отчетов нет. В материалах дела существует записка, что было потрачено 10 килограмм золота для покупки какого-то объекта недалеко от монастыря под названием Химис.

После этого поведение вождя стремительно изменяется. Он становится еще более замкнутым и подозрительным. Как отмечают уцелевшие после репрессий чекисты из внутренней охраны, Иосиф Виссарионович стал всё свое время проводить в кабинете, выходить только для того, чтобы проследовать с дачи в Кремль. В период с 1952 по 1952 года он методично уничтожает всех людей, которые могли бы опознать его тело.

За эти два года были ликвидированы: генерал Власик начальник личной охраны, личный секретарь Поскребышев, врач Виноградов и даже фельдшер Егоров и многие другие кто часто видел Сталина.

Далее следует еще большее затворничество. Вождь по несколько дней не выходит из своей комнаты. Все переговоры ведет исключительно по телефону. Никого не допускает к себе. Так продолжается несколько месяцев. Всё это чередуется ежемесячными сменами охраны и обслуживающего персонала.

История завершается тем, что тело покойного Сталина вначале предают земле, но потом очень быстро кремируют. Некоторые ученые и историки уверены, что кремация было необходимой мерой, ведь появились слухи среди партийной номенклатуры о подмене Сталина. Сам же вождь мог переселиться в горы Тибета, в заранее подготовленное место и там доживать до смерти, практикуя оккультные практики по переселению в Нирвану. Загадок в этом деле очень много, но, к сожалению, узнать правду не удастся никогда.

Источник: http://tainy.net/