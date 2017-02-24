Мир становится тем хуже, чем хуже вы о нем думаете

Во все времена все люди думали: «Вот раньше было время!»
С возрастом жизнь кажется человеку все хуже и хуже. Он вспоминает свои юные годы, когда все краски были сочными, впечатления яркими, мечты выполнимыми, музыка лучше, климат благоприятнее, люди приветливей, даже колбаса вкуснее, не говоря уж о здоровье. Жизнь была наполнена надеждой, доставляла радость и удовольствие.
Теперь, по прошествии стольких лет, человек уже не получает такие же радостные переживания от тех же самых событий. Например, поход на пикник, вечеринка, концерт, кино, праздник, свидание, отдых на море, – все вроде имеет такое же качество, если рассудить объективно. Праздник веселый, кино интересное, море теплое. Но, все-таки, не то. Краски поблекли, переживания притупились, интерес угас.
Почему же в юности все было так здорово? Неужели восприятие человека с возрастом притупляется? Но ведь с возрастом человек не утрачивает способность плакать и смеяться, воспринимать цвета и вкусы, отличать правду от фальши, различать плохое и хорошее. Или мир действительно катится в яму?
На самом деле, окружающий мир сам по себе не деградирует и не становится хуже. Мир становится хуже для данного конкретного человека. Параллельно с линией жизни, на которую жалуется человек, существуют линии, которые он в свое время оставил и где по-прежнему все хорошо. Выражая недовольство, человек настраивается на действительно худшие линии. А коли так, его реально втягивает на эти линии.
В пространстве вариантов есть все и для всех. Например, есть сектор, где жизнь для данного человека потеряла все свои краски, а для других осталась прежней. Человек, излучая негативную энергию мыслей, попадает в такой сектор, где декорации его мира изменились. В то же время, для остальных людей мир остался прежним. И даже не обязательно рассматривать такие радикальные случаи, когда человек стал инвалидом, потерял дом, близких, или спился. Чаще всего в течение жизни человек медленно, но верно скользит на линии, где все краски декораций тускнеют. Вот тогда он вспоминает, каким все было живым и свежим много лет назад.
Рождаясь, человек сначала принимает мир таким, каков он есть. Ребенку просто еще неизвестно, может ли быть хуже или лучше. Молодые еще не очень избалованы и привередливы. Они просто открывают для себя этот мир и радуются жизни, потому что у них больше надежд, чем претензий. Они верят, что все и сейчас неплохо, а будет еще лучше. Но потом приходят неудачи, человек начинает понимать, что не все мечты сбываются, что другие люди живут лучше, что за место под солнцем надо бороться.
Со временем претензий становится больше, чем надежд. Недовольство и нытье есть движущая сила, толкающая человека к неудачным линиям жизни. Человек излучает негативную энергию, которая переносит его на линии жизни, соответствующие негативным параметрам.
Мир становится тем хуже, чем хуже вы о нем думаете. В детстве вы особо не раздумывали над тем, хорош этот мир для вас или нет, а принимали все как должное. Вы только начинали открывать мир и не очень злоупотребляли критикой. Самые большие обиды были в адрес ваших близких, которые, например, не купили вам игрушку.
Но потом вы начали всерьез обижаться на окружающий мир. Он стал вас удовлетворять все меньше и меньше. А чем больше вы предъявляли претензий, тем хуже был результат. Все, кто пережил юность и дожил до зрелости, знают, что раньше многое было лучше.
Вот такой вредный парадокс: вы встречаетесь с досадным обстоятельством, выражаете свое недовольство, а в результате ситуация еще больше усугубляется. Ваше недовольство возвращается к вам троекратным бумерангом.
- Во-первых, избыточный потенциал недовольства обращает против вас равновесные силы.
- Во-вторых, недовольство служит каналом, по которому маятник выкачивает из вас энергию.
- В-третьих, излучая негативную энергию, вы переходите на соответствующие линии жизни.
Привычка реагировать негативно настолько укоренилась, что люди потеряли свое преимущество перед низшими живыми существами – сознание. Устрица тоже реагирует негативно на внешний раздражитель. Но человек, в отличие от устрицы, может сознательно и намеренно регулировать свое отношение к внешнему миру. Однако человек не пользуется этим преимуществом и отвечает агрессией на малейшее неудобство. Агрессию он ошибочно интерпретирует как свою силу, а на самом деле, по факту, он просто беспомощно трепыхается в паутине маятников.
Вы считаете, что жизнь стала хуже. Однако тем, кто юн сейчас, жизнь кажется прекрасной. Почему же так получается? Может, потому что они не знают, как было хорошо тогда, когда вы были в их возрасте? Но ведь тогда жили люди старше вас, которые точно так же жаловались на жизнь и вспоминали, как было хорошо раньше. Причина здесь не только в свойстве психики человека стирать из прошлого плохое и оставлять хорошее. Ведь недовольство направлено на то, что есть сейчас, потому что оно якобы хуже того, что было раньше.
Получается, если принять тот факт, что жизнь становится с каждым годом все хуже и хуже, значит, мир уже давно должен был просто развалиться на части.
Сколько поколений уже прошло с начала истории человечества? И каждое поколение считает, что мир стал хуже!
Например, любой пожилой человек с уверенностью скажет, что раньше Кока-кола была лучше. Однако Кока-колу изобрели в 1886 году. Представляете, насколько она сейчас отвратительна!
Может, вкусовое восприятие с возрастом тускнеет? Едва ли. Ведь для пожилого хуже стало и любое другое качество: мебели или одежды, например.
Если бы мир был одним единственным на всех, то на него хватило бы всего несколько десятков поколений людей, а потом все должно просто провалиться в ад. Как понимать это парадоксальное утверждение, что мир не один на всех?
Все мы живем в одном и том же мире материальной реализации вариантов. Но варианты этого мира для каждого человека свои. На поверхности лежат явные различия в судьбах: богатые и бедные, преуспевающие и опустившиеся, счастливые и несчастные. Все они живут в одном мире, но мир у каждого свой. Тут, казалось бы, все ясно, как то, что есть бедные и богатые кварталы.
Однако различаются не только сценарии судеб и роли, но и декорации. Вот эта разница прослеживается не так очевидно.
- Один человек смотрит на мир из окна роскошного автомобиля, а другой из мусорного ящика.
- Один на празднике весел, а другой озабочен своими проблемами.
- Один видит веселую компанию молодых людей, а другой развязную банду хулиганов.
Все смотрят на одно и то же, но полученные картины сильно отличаются, как цветное кино от черно-белого. Каждый человек настроен на свой сектор в пространстве вариантов, поэтому каждый живет в своем мире. Все эти миры накладываются друг на друга слоями и образуют то, что мы понимаем под миром, в котором живем.
Представьте себе Землю, где нет ни единого живого существа. Дуют ветры, идет дождь, извергаются вулканы, текут реки – мир существует. Вот рождается человек и начинает все это наблюдать. Энергия его мыслей порождает материальную реализацию в определенном секторе пространства вариантов – жизнь данного человека в данном мире. Его жизнь представляет собой новый слой этого мира. Рождается другой человек – появляется еще один слой. Умирает человек – слой исчезает, или может быть, трансформируется, в соответствии с тем, что происходит там, за порогом смерти.
Человечество смутно догадывается, что существуют еще другие живые существа, которые якобы находятся в каких-то параллельных мирах. Но давайте, на минуту допустим, что живых существ в мире вообще нет, пока. Тогда какая энергия породила материальную реализацию мира, где нет ни одного живого существа? Об этом можно только гадать. А может быть, если умрет последнее живое существо, тогда и мир исчезнет? Кто может подтвердить, что мир существует, если в нем никого нет? Ведь если нет никого, кто может сказать, что мир (в нашем понимании) есть, значит, о мире как таковом вообще не может идти речи.
Ну довольно, дальше в дебри лезть не будем и оставим всю эту философию философам. Все представления людей об окружающем мире и жизни в нем – не более чем модели.
Истина – это абстракция. Нам дано познавать лишь некоторые проявления и закономерности. И наша цель состоит только в том, как извлечь практическую пользу из нашей модели.
Вернемся к мирам поколений. Каждый человек в течение жизни перестраивается с одного сектора пространства вариантов на другой и таким образом трансформирует слой своего мира. Поскольку человек охотнее выражает недовольство и излучает больше негативной энергии, чем позитивной, возникает тенденция ухудшения качества жизни. Человек может с возрастом нажить материальное благосостояние, но счастливей от этого не становится. Краски декораций тускнеют, и жизнь радует все меньше. Представитель старшего поколения и юноша пьют все ту же Кока-колу, купаются все в том же море, катаются на лыжах на склоне все той же горы – все вроде бы то же самое, что было много лет назад. Однако старший уверен, что раньше все было лучше, а для младшего сейчас все просто замечательно. Когда юноша состарится, история повторится заново.
В этой тенденции наблюдаются отклонения, как в худшую, так и в лучшую сторону. Бывает, что человек с возрастом только начинает ощущать вкус к жизни, а бывает, что вполне благополучный скатывается в глубокую яму. Но в общем среднем, поколения более менее единодушны в том, что качество жизни ухудшается. Так происходит смещение слоев поколений. Слой старшего поколения смещается в худшую сторону, а слой молодого запаздывает, но движется туда же. Это смещение происходит ступенчато, каждый раз начинаясь с оптимистической позиции. Именно поэтому мир в целом не превращается в ад. У каждого человека свой слой, который он сам выбирает. Человек действительно имеет возможность выбирать себе слой, что он и делает. Для вас уже постепенно проясняется картина, каким образом он это делает во вред себе.
Как вернуть свой прежний мир, возвратиться на линии, где жизнь так наполнена красками и надеждами, как это было в детстве и юности? И с этой задачей тоже можно справиться, но для начала необходимо разобраться, каким образом мы уходим с тех благополучных и полных надежд линий туда, где нас могут спросить: «Ну, и как вы докатились до такой жизни?»
источник econet.ru