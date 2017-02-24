Мир становится тем хуже, чем хуже вы о нем думаете

Во все времена все люди думали: «Вот раньше было время!»

С возрастом жизнь кажется человеку все хуже и хуже. Он вспоминает свои юные годы, когда все краски были сочными, впечатления яркими, мечты выполнимыми, музыка лучше, климат благоприятнее, люди приветливей, даже колбаса вкуснее, не говоря уж о здоровье. Жизнь была наполнена надеждой, доставляла радость и удовольствие.

Теперь, по прошествии стольких лет, человек уже не получает такие же радостные переживания от тех же самых событий. Например, поход на пикник, вечеринка, концерт, кино, праздник, свидание, отдых на море, – все вроде имеет такое же качество, если рассудить объективно. Праздник веселый, кино интересное, море теплое. Но, все-таки, не то. Краски поблекли, переживания притупились, интерес угас.

Почему же в юности все было так здорово? Неужели восприятие человека с возрастом притупляется? Но ведь с возрастом человек не утрачивает способность плакать и смеяться, воспринимать цвета и вкусы, отличать правду от фальши, различать плохое и хорошее. Или мир действительно катится в яму?

На самом деле, окружающий мир сам по себе не деградирует и не становится хуже. Мир становится хуже для данного конкретного человека. Параллельно с линией жизни, на которую жалуется человек, существуют линии, которые он в свое время оставил и где по-прежнему все хорошо. Выражая недовольство, человек настраивается на действительно худшие линии. А коли так, его реально втягивает на эти линии.

В пространстве вариантов есть все и для всех. Например, есть сектор, где жизнь для данного человека потеряла все свои краски, а для других осталась прежней. Человек, излучая негативную энергию мыслей, попадает в такой сектор, где декорации его мира изменились. В то же время, для остальных людей мир остался прежним. И даже не обязательно рассматривать такие радикальные случаи, когда человек стал инвалидом, потерял дом, близких, или спился. Чаще всего в течение жизни человек медленно, но верно скользит на линии, где все краски декораций тускнеют. Вот тогда он вспоминает, каким все было живым и свежим много лет назад.