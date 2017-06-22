Миллиардеры готовятся к апокалипсису. Они что-то знают?

Что приходит вам на ум, когда вы слышите слово «выживальщик»? Чудак в шапочке из фольги, запасшийся макаронами? Хиппи, схоронившийся в лесах?

На самом деле речь о «выживальщиках» иного рода — миллиардерах из Кремниевой долины в Калифорнии.

Да, вы не ослышались. Эти люди всерьез готовятся выживать в условиях полного распада нашего общества.

Некоторые из них покупают уже готовые роскошные бомбоубежища, снабженные бассейнами, гимнастическими залами и кинотеатрами и способные выдержать ядерный удар.

Ходят слухи, что даже Билл Гейтс имеет такие бункеры под своими поместьями в Калифорнии и штате Вашингтон.

Тим Чан, глава венчурной фирмы Mayfield Fund, недавно признался репортеру журнала New Yorker, что активно скупает недвижимость, чтобы в случае чего ему было где спрятаться.

Стив Хаффман, основатель и глава компании Reddit, собирается сделать себе лазерную коррекцию зрения.

«Если нашему миру придет конец, достать контактные линзы будет большой проблемой», — говорит он.

В чем дело? Что происходит?

Возможно, свет на эту загадку прольет нам Антонио Гарсиа-Мартинес, бывший сотрудник компании Facebook, недавно перебравшийся на остров Оркас в штате Вашингтон, где он проводит свои дни за написанием статей, подготовкой выступлений и советами стартапам.

Весной прошлого года, в разгар американской предвыборной кампании, Мартинес купил пять акров земли на этом островке, расположенном между Сиэтлом и Ванкувером.

Первым делом он приступил к оборудованию бомбоубежища, установил солнечные батареи, подключил генераторы и запасся патронами на всю оставшуюся жизнь.

«Кроме того, я пробурил артезианскую скважину и поставил насосы», — говорит он.

«Многие продвинутые люди в хай-теке сейчас говорят, что нас ждут радикальные перемены — в экономике, в технологиях. И я не думаю, что большинство осознает последствия. Но мы осознаем», — предупреждает Мартинес.

По его убеждению, люди, работающие в Кремниевой долине, могут видеть такие вещи лучше остальных.

«Это может прозвучать помпезно, но я считаю, что эти люди в Сан-Франциско уже сейчас живут в будущем, — говорит он. — И не только с точки зрения технологий, но и экономически, и в социальном смысле тоже».

И это будущее не особо радует. Мартинес считает, что роботизация и искусственный интеллект приведут к тому, что через 20-30 лет исчезнет половина всех рабочих мест в Америке.

Скорость, с которой будут исчезать целые отрасли промышленности, может привести к мощному социальному взрыву. Некоторые люди, располагающие огромными богатствами, уже сейчас стремятся себя от этого обезопасить.

Чаще всего это выражается в строительстве роскошного бункера.

Американская компания Survival Condo строит кондоминиумы, в которых можно пережить атомную войну.

Ларри Холл, основатель компании, рассказывает, что такие дома, стоящие до 4 миллионов долларов, имеют все современные удобства, включая бассейн, зал для бильярда и библиотеку.

Холл задумался над этой идеей сразу после событий 11 сентября 2001 года, когда резко возрос спрос на такие бункеры.

«После каждого стихийного бедствия или конфликта спрос на такие сооружения подскакивает», — говорит Холл.

Он, однако, отказывается рассказать, кто именно покупает подобные дома.

В Техасе сейчас строится целый подземный поселок под названием Трайдент-Лейкс. Поселок рекламируется в качестве курорта, готового к объявлению атомной угрозы Defсon-1 (высший уровень).

В поселке будут поля для гольфа, поло, атлетический центр, а также вертолетные площадки. Все это будет под контролем вооруженной охраны.

В Британии с 1979 года резко возросло неравенство между имущими и неимущими: самые богатые, представляющие 1% населения, имеют в 20 раз больше, чем беднейшие 20% населения.

В Америке неравенство между богачами и бедняками еще острее. По данным Национального бюро экономических исследований, в 1980 году богатейший 1% населения зарабатывал в среднем в 27 раз больше, чем 50% менее обеспеченных американцев.

В наши дни самые богатые зарабатывают здесь в 81 раз больше.

В 2016 году газета New York Times писала о палаточных лагерях в Сан-Франциско, города, в котором при высокой концентрации богатства и ценах на жилье, от которых просто глаза на лоб лезут, больше бездомных, чем в любом другом американском мегаполисе.

В придачу к этому, замечает Антонио Гарсиа-Мартинес, растет и политическая поляризация общества. Социальные сети, говорит он, превратили всех нас в кучку ворчащих идиотов. Все это, считает он, ничем хорошим не закончится.

По его мнению, растет вероятность гражданской войны, массовых волнений и прочих неприятностей.

Многие из факторов риска — роботизация, искусственный интеллект, социальные сети — были рождены именно в Кремниевой долине создателями всех этих новых компаний, движущих технический прогресс.

И похоже, что именно эти люди готовятся сейчас к тому, чтобы укрыться от последствий грядущих перемен в укромных уголках мира.

«Люди реагируют очень болезненно, и я это понимаю, — говорит Мартинес. — Эти негодяи, которые способствовали разорению целых отраслей экономики и подорвали наш демократический политический процесс, подсадив нас на социальные сети, теперь помышляют о бегстве, когда всё это взорвется».

Мартинес занят не только строительством собственного убежища. Он считает, что все, кто хочет пережить грядущую катастрофу, должны иметь свое ополчение, чтобы отбиваться от мародерствующих банд.

Он понимает, что все это звучит дико и попахивает паранойей, но настаивает: «Если настанет полный хаос, мы будем создавать такое ополчение».

Конец может оказаться ближе, чем мы думаем. И если он настанет, для выживания потребуются некоторые ценные навыки.

Например, военная подготовка.

Ну, и парочка миллиардов на банковском счету тоже не помешает. Так что ничего страшного.

Источник: http://x-files.org.ua/