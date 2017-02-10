Международный конгресс по НЛО может попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Наиболее значительным событием в жизни уфологов станет предстоящий Международный конгресс по проблемам НЛО, который пройдет 15 февраля нынешнего года в Аризоне, а именно — в Обсерватории Фаунтин-Хиллс, и может стать настолько ярким, что его пророчат в Книгу рекордов Гиннесса.

Среди докладчиков этого мероприятия – бывший американский физик-ядерщик Стэнтон Фридман, который был одним из первых исследователей катастрофы НЛО в Розуэлле, обвиняющий астрофизиков мира в слишком большом скептицизме по отношению к таким феноменам, как пришельцы и неопознанные летающие объекты над Землей.

Второй авторитетный докладчик конгресса, бывший профессор Нью-Йоркского Университета, невролог Боб Дэвис более тридцати лет занимается вопросами похищения людей инопланетянами и пришельцами. В его предстоящем докладе должна прозвучать главная мысль – в настоящее время происходит что-то запредельно важное для жителей Земли, и это не стоит сбрасывать со счета, не смотря ни на какие мировые политические и экономические проблемы. Достаточно сказать, что на нашей планете живут тысячи людей-контактеров и тех, кто был похищен и возвращен, не говоря уже о сотнях тысяч просто пропавших без вести.

Оба ученых проводят свои исследования на свой страх и риск без всякой поддержки со стороны государства. Третий главный докладчик конгресса Эрлинг Странд из Норвегии находится, можно сказать, в привилегированном положении, поскольку он руководит государственным проектом Хэссдален, изучающим необъяснимые явления, пришельцев и инопланетян. Например, в поле зрения этого проекта, входящего в соответствующую программу Эстфоллского госуниверситета, странные огни в норвежской долине Хэссдален, которые исследователи во главе с Эрлингом рассматривают, как проявление инопланетного интеллекта.

Международный конгресс по НЛО – мероприятие ежегодное, однако в этом году ему пророчат небывалый размах и успех, отсюда и разговор о Книге рекордов Гиннесса.

Источник: esoreiter.ru