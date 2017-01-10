Метод Хоопонопоно: 5 основных принципов гармонизации взаимоотношений

У метода Хоопонопоно существует 5 основных принципов:

1. Вы не знаете, что происходит и не можете этим управлять.

В каждый миг времени вокруг нас что-то происходит. Окружающая нас атмосфера заполнена светом, звуком, цветом, запахами, всевозможного рода информацией – от мыслеформ до радиоволн. По оценкам ученых, скорость потока информации, поступающей в наш мозг из внешней среды, равна 11 миллионам бит в секунду. И лишь только 40 бит из этих миллионов воспринимается нами осознанно. Вы только вдумайтесь — каких-то сорок бит из одиннадцати миллионов. Это пыль, ничто. Вся остальная масса оседает в ячейках нашей памяти в виде ненужного опыта или, я бы даже сказал, в виде ненужного хлама.

Да, все мы живем с своем индивидуальном мире, каждое мгновение создавая его прямо здесь и сейчас, но это происходит по большей части бессознательно, и мы не можем держать это под полным контролем.

И если нам кажется, что все идет по нашему плану, то это ловушка. Ловушка нашего Эго, создающего иллюзию, что весь мир у нас в кармане. Ну а поскольку наше Эго, или же наше Сознание, не в курсе происходящего в мире в каждый момент, то будет не совсем разумно отдавать ему пульт управления нашей жизнью и решать, что будет лучше для нас, не так ли?

Хотите рассмешить Бога? Расскажите ему о своих планах на завтра.

Согласно Хоопонопоно, у нас есть право выбора. Мы можем и должны выбирать то, что мы хотим пережить или испытать, но право решать, произойдет ли это событие, и если произойдет — то когда? — мы должны оставить Высшему.

Поэтому нет смысла беспокоиться о том, что происходит с вами в каждый конкретный момент. Вы просто должны этот момент принять. Принять и довериться Высшей силе.

2. Вы в состоянии исцелить каждого в вашей жизни.

По Хоопонопоно, что бы ни случилось в вашей жизни, какая бы проблема ни появилась на горизонте, в этом нет вашей вины. Но вы способны исцелить это по той простой причине, что это находится в вашей сфере, это касается вас лично, поэтому поддается исцелению.

Короче говоря, если вы смогли заметить проблему в ком-то другом и вас это задевает (не нравится вам или раздражает), то эта проблема уже находится в вас. А это значит, что вы в состоянии ее решить (стереть или удалить), исцелив себя.

Помните, как в Библии?

В своем глазу бревна не замечаем, а в чужом соринку видим.

Это все из одной оперы.

И чем чаще вы будете исцелять все то, что встретится на вашем жизненном пути, тем глубже вы сможете очиститься и тем больше высвободится при этом созидательной энергии, помогающей нам в исполнении желаний.

3. Вы несете стопроцентную ответственность за всю вашу жизнь.

Как уже говорилось выше, все происходящее в жизни не является вашей виной. Но вы несете полную (100%) ответственность за все события, потому что являетесь их автором. Вы несете ответственность не только за себя, но и за всех людей, появившимся в вашей жизни вмести с их проблемами. То есть если у кого-то в вашем окружении есть проблема, то это и ваша проблема тоже. Принятие этого факта и есть принятие 100% ответственности. Пожалуй, это самое главное в Хоопонопоно.

Мы не имеем права обвинять кого-то в происходящем. Мы можем лишь принять это и исцелить, исцелив самого себя. А сделать это мы сможем, лишь когда признаем его своим и полюбим. Любовь к проблеме исцеляет ее причину. При этом происходит очищение и усиливается наша связь с Первоисточником.

4. Ваш пропуск к жизни без ограничений – это повторение фразы “Я люблю тебя!”

Простая фраза “Я люблю тебя!” — способна перевернуть ваш мир, исцелить его и наполнить животворящей силой.

Повторяя “Я люблю тебя!” снова и снова, вы пробуждаетесь духовно и очищаете свое внутреннее пространство, тем самым открывая двери Чудесам.

Весь смысл Хоопонопоно в том, чтобы любить все вокруг – своего непослушного ребенка, придирчивого начальника, свой избыточный вес, плохую погоду, неугомонного соседа – любить их всех.

Сильнее Любви нет ничего на свете. Она очищает негативную энергию, преобразует ее и открывает дорогу Вдохновению.

Простые слова “Я люблю тебя!” становятся волшебным паролем к отсутствию ограничений.

5. Божественное Вдохновение важнее личного намерения.

В технике Хоопонопоно все наши намерения – это всего лишь игрушки нашего разума, а Вдохновение – это послание от Бога.

Намерение – это попытка управления своей жизнью при помощи внутреннего Эго, перегруженного памятью.

Вдохновение – это сигнал от Высшего с инструкциями к действию.

Намерение может сработать и принести результат.

Вдохновение срабатывает и творит Чудеса.

Шпаргалка по методу Хоопонопоно:

Если Вы решите практиковать метод Хоопонопоно, то Вам нужно твердо усвоить и ежедневно применять в своей жизни и для взаимоотношений с окружающими следующие 5 постулатов:

1. Физическая Вселенная – это воплощение моих мыслей.

2. Если мои мысли негативны, они создают негативную физическую реальность.

3. Если мои мысли совершенны, то они создают совершенную физическую реальность, излучающую ЛЮБОВЬ.

4. Я несу полную (100%) ответственность за создание моей физической Вселенной.

5. Ничто не существует отдельно от меня. Всё существует как мысли в моём разуме.

Техника очищения

Инструменты Хоопонопоно «Карандаш» (Ластик)

Техника Хоопонопоно, при помощи большого разнообразия своих «чистящих» инструментов, позволяет нам дойти до состояния «нуля» и действовать по Вдохновению.

Сегодня предлагаю вашему вниманию один из дополнительных – «Карандаш» или «Ластик»

Инструмент очищения «Хоопонопоно карандашом»

Техника его применения довольна проста:

Берете обычный карандаш с ластиком на конце (новый, не заточенный) и легонько стучите им по предмету, который вам нужно очистить (это может быть любая вещь, либо вы сами). Мысленно (про себя ) повторяйте при этом слово «Росинка» для усиления эффекта.

Также это могут быть ваши негативные воспоминания, от которых вам нужно избавиться (в этом случае простукивание делается по любой поверхности).

При этом происходит глубинное очищение через многие поколения. Как показала практика, некоторые тяжелые и глубоко сидящие проблемы, можно устранить только при помощи метода «Карандаш».

Джо Витале, популяризатор данного метода и автор бестселлера «Зеро лимит» (Жизнь без ограничений), сделавшей Хоопонопоно известным во всем мире, так описывает свой опыт работы с этим инструментом:

«… я понял, что могу применять резинку на другом конце карандаша для стирания негативных программ и очищения. Для этого нужно было всего лишь постукивать ею по предмету, который мне нужно было очистить. Это яркий символ очищения воспоминаний».

Очищайте свои воспоминания!