Месяц вашего рождения повлиял на ваш характер

Характер человека, конечно же, во многом зависит от генетики, образования и личностных характеристик. Но не все знают, что на индивидуальность каждого из нас также повлиял месяц рождения!

Выясните, раз и навсегда, какими чертами характера вы обязаны месяцу своего рождения.

Рожденные в январе.

Очень обаятельные люди. Они капризны, но редко проявляют сильные эмоции.

Люди, рожденные в этом месяце, очень чувствительны. Им требуется очень много времени, чтобы восстановиться после нанесенной обиды.

Январские люди решительные, уверенные в себе, целеустремленные и отзывчивые. Все трудности в жизни они переносят с гордо поднятой головой. По натуре они лидеры, и неосознанно ищут людей, с которыми можно было бы посоревноваться.

Рожденные в феврале.

Любят «витать в облаках» и часто отвлекаются. Это интеллектуалы, склонные часто менять свое мнение. Темпераментные личности, которые производят впечатление застенчивых скромняг.

В феврале рождаются непредсказуемые люди, у которых часто меняется настроение. Луше не попадать им под горячую руку, так как они бывают довольно агрессивными.

Люди, рожденные в феврале, чувствительны. Их легко обидеть. Не все об этом знают, потому что они редко показывают свою слабость.

Они очень ценят своих друзей, но почти никогда им этого не показывают. Они смелые, амбициозные и мечтательные. Они любят получать удовольствие, и знают, как это делать.

Они предпочитают тратить деньги, а не экономить.

Рожденные в марте.

Мартовские люди привлекательны и sексуальны. А еще они чувствительны, заботливы и застенчивы. По своей природе это отзывчивые, честные и щедрые люди. Рожденные в марте, ценят мир и спокойствие.

Такие люди тяжело переносят критику, они мнительные, чувствительные и нерешительные. По натуре они очень амбициозны и упрямы, но неудачи могут их легко сломить.

Обычно они не показывают свои эмоции на публике. Но под действием алкоголя (а это их слабость), все может быть.

Рожденные в апреле.

Это упрямцы с отличным чувством юмора. Они знают, как сохранять спокойствие в любой ситуации, и, в основном, добры и покладисты.

Это командные игроки и оптимисты. Они уверенны в себе, верные и щедрые друзья.

Рожденные в апреле, стремятся все знать и любят получать новую информацию.

Апрельские люди способны мотивировать себя и других. Они дарят окружающим счастье и положительные эмоции. Это гиперактивные люди, которые очень любят спорт, танцы, музыку и веселье.

Рожденные в мае.

Это сильные и решительные личности. Иногда они упрямы и жестоки, но, если надо, могут быть обаятельными.

У них нет проблем с мотивацией. Они любят быть в центре внимания и знают, как выглядеть безупречно.

Те, кто родился в мае, довольно стеснительны в отношениях с противоположным полом.

Им нравится мечтать, но они трезво мыслят. Они лучше других понимают ситуацию и в мире, поэтому могут дать хороший совет. А еще они умеют хранить секреты.

Это физически сильные люди, но иногда они страдают от проблем с дыхательной системой. Это ценители искусства, литературы и путешествий. Они не сидят дома и постоянно находятся в гуще событий.

Рожденные в июне.

Это позитивные люди, которые каждый день получают истинное удовольствие от жизни. Они любят поговорить, и легко заводят новых друзей.

Эти очаровательные женщины и мужчины часто становятся известными актерами, успешными политиками, и отлично проявляют себя в других «публичных» профессиях. Это эксперты в области кино, искусства и литературы.

Рожденные в июне живут по принципу: «все или ничего». В общем, живут так, как хотят.

Они достигают отличных результатов, но не благодаря кропотливой работе и настойчивости, а за счет природного обаяния. Они предпочитают жить легко и не строят долгосрочных планов.

Рожденные в июле.

Весельчаки, любящие быть центром внимания.

Как правило, они ведут себя очень мирно, но если они разнервничались или возбудились, в них «просыпается вулкан»!

Это честные люди с отличной репутацией. Июльские люди умеют ценить себя и гордятся своими достижениями.

Но еще больше они заботятся о чувствах других. Они открыты, очень эмоциональны и часто непредсказуемы.

Эмоции часто заставляют их страдать. И все же они не мстительны. Это люди, умеющие прощать, но не забывающие об ошибках прошлого. Они внимательные и любящие.

Это не агрессивные люди, но их легко спровоцировать. Им бывает очень трудно выйти из стрессового состояния, и они могут на долгое время впасть в уныние.

В июле рождаются чуткие люди. Они могут стать отличными учителями. Они счастливы, когда проводят время с друзьями. Они пытаются сохранить отношения со старыми друзьями, даже если долгие годы с ними не видятся.

Рожденные в августе.

Невероятно общительные, рисковые ребята. Им все время необходимо внимание, и всегда не достает самообладания. В общем, они слушают свое сердце, а не ум.

Это мстительные личности, но они способны найти общий язык с кем угодно. Они любят пение, музыку и обладают невероятным воображением. Это мечтатели, которых очень легко отвлечь.

Они любят, когда о них говорят. Они ненавидят рутину и жаждут свободы. Их любимое выражение: «Если нет боли, то будет результат».

Это посредственные командные игроки, но их индивидуальные достижения впечатляют.

Рожденные в сентябре.

Это активные и динамичные люди. Если они что-то решили, то, как правило, не жалеют об этом. У сентябрьских людей сильный характер. Они весьма привлекательны и знают, как заботиться о себе.

Это любители общественного внимания. Они всегда готовы помочь решить проблемы своей семьи. Они смелы и предприимчивы. У них много друзей и знакомых.

Рожденные в сентябре знают, как любить и заботиться. Они любят секс. Они эмоциональны и щедры. У них замечательная память. И они способны мотивировать любого.

Рожденные в октябре.

Любят быть в центре внимания. Это красивые, внутренне и внешне люди. Но их недостаток — ложь, часто безвредная и бессмысленная. Они редко лгут, преследуя личные интересы.

Это люди со смелым сердцем. Они способны легко подружиться с незнакомцами. Они любят давать советы и «учить своих друзей жить».

У октябрьских людей очень переменчивый характер. Они часто в чем-то сомневаются и боятся ошибиться.

Это очень умные, мечтательные и уверенны в себе люди. Они не особенно обеспокоены контролем эмоций, поэтому достаточно непредсказуемы.

Рожденные в ноябре.

Надежные и верные. Могут быть агрессивными, поэтому лучше их не расстраивать. Они очень независимы, хотя другим людям это не всегда заметно.

Они привлекательные и таинственные. Это люди, которые умеют получать удовольствие. Они шутники, но среди них встречаются и очень капризные и эмоциональные люди. В хорошем настроении, даже в незнакомой компании они чувствуют себя как рыба в воде.

Они целеустремленные и решительные, но достигать целей им часто мешают страхи и неуверенность в себе.

Они очень умные и многогранные, среди них больше всего блестящих специалистов в области точных наук.

Это физически и умственно сильные люди. Очень хорошо иметь такого друга, но лучше не враждовать с теми, кто родился в ноябре.

Рожденные в декабре.

Это очень дружелюбные, верные, ответственные и щедрые люди. Они любят соревнования и конкурсы, и участвуют во всех существующих состязаниях.

Они честолюбивы и стремятся влиять на других людей. С ними можно говорить на разные темы, но вот их самих понять крайне сложно.

Они думают о будущем. Это вежливые, добрые и чуткие люди. Они очень требовательны к людям и вещам.

Это темпераментные, нежные люди, с блестящим чувством юмора. Они любят публичные обсуждения. Они знают, как выразить свою точку зрения и при этом сохранить дружбу.

Люди декабря рассудительны и спокойны. Они ответственны и практичны.

Источник: lifter