Места силы в квартире: где хранить деньги, чтобы они приумножались

Порой даже высокая заработная плата не обеспечивает достаточного комфорта для проживания, а денежные средства буквально испаряются. Для того, чтобы ваши сбережения приумножались, необходимо задуматься о том, как и где вы их храните. Исключите хранение накоплений в местах с отрицательной энергетикой, чтобы негатив не препятствовал поступлению финансовой энергии.

Согласно учению фэн-шуй, дом разделен на определенные зоны. Одни привлекают в жилище любовь, другие — комфорт и удачу, третьи — достаток. Именно на такие места стоит обратить внимание.

Сектор юго-востока отвечает за материальное благополучие. Там стоит расположить копилку и постоянно пополнять ее, тем самым увеличивая финансовые потоки. Здесь стоит оставить часть денег, которые вы получили за свои заслуги и достижения на работе. Правильное устройство этого сектора завязано на цветах — эта зона должна содержать зеленые, фиолетовые, лиловые и золотые оттенки. Также туда следует поставить живые растения (например, горшок с денежным деревом) и деревянные предметы мебели. Вспомогательной стихией Воды вы увеличите действие зоны богатства. Расположите в секторе емкость с водой, небольшой аквариум или декоративный фонтанчик. Можно использовать фотографии с изображением водопадов, глубоководных рек, морей и океанов.

Использование талисманов богатства тоже раскрывает финансовый потенциал. Таковыми считаются золотые рыбки, денежная лягушка, монеты, нанизанные на красную нить, или иные предметы, способные притянуть материальное благополучие. Например, можно создать специальную вазу богатства, которая в учении фэн-шуй считается сильнейшим денежным талисманом. Многие удачливые люди идут на хитрость и располагают в этом секторе веточку или отросток растения, «украденного» в богатом доме.

Места силы в квартире

Хранить деньги так, чтобы они приумножались, можно в местах силы. Такие точки есть в каждой квартире, и найти их можно с помощью собственных ощущений. Это самые комфортные места, где вы получаете заряд бодрости, расслабляетесь после рабочего дня. Место силы можно создать самостоятельно, выбрав подходящее по энергетике помещение или часть его. В этих местах удачно хранить финансы, но для увеличения прибыли позаботьтесь о емкости. Лучше всего подойдут предметы красных или зеленых оттенков: деревянные шкатулки, кожаные кошельки, красивые коробочки, сделанные своими руками.

Наши предки обращались за помощью к потусторонним силам и призывали на помощь домового. Заручившись его поддержкой, можно не переживать о своем благосостоянии. Деловитая сущность ратует за счастье хозяев и обязательно поможет отыскать способ приумножить ваши финансы. Домовому на хранение необходимо отдать пятачок и попросить спрятать его так, чтобы ни один враг не нашел. Эти хранители домашнего уюта при должном обращении с собой часто договариваются с другими потусторонними сущностями о нахождении кладов, богатств или подсказывают места, где появляется вероятность заработать.

Хранение денег в местах с положительной энергетикой

Обустроить место хранения денежных средств в частном доме можно на чердаке. Наиболее благоприятным местом будет укромный уголок под птичьим гнездом или ульем с дикими пчелами или осами. Трудолюбие животного мира сообщает положительную энергетику вашим финансам, и они начинают привлекать к вам потоки финансовой энергии.

Любое место в вашем доме, где кипит жизнь, слышится частый смех и преобладает позитив, может стать хранилищем для денег. Именно такие места обладают небывалой мощью, которая никогда не оставит вас в нищете.

Привлечь денежное благополучие можно и с помощью специальных ритуалов. Для этого стоит воспользоваться проверенными методами и быть уверенными в своих силах.

P.S. Правильный ответ — 26 🙂

Источник — dailyhoro.ru