Менехуны — неизвестный народ

История человечества хранит множество тайн. Порой речь может идти о тайне существования не то что народа, но и целого вида людей, как это происходит с менехунами из легенд народов Океании. Ныне их все чаще начинают отождествлять с Homo floresiensis, останки которых были найдены на индонезийском острове Флорес в начале XXI века.

Маленькие маги

В 20-е годы XIX века, во времена царствования Каумуалии, последнего независимого правителя Кауаи, одного из Гавайских островов, была проведена перепись населения долины Вайниха. Тогда выяснилось, что из двух тысяч ее жителей 65 числятся как менехуне, и все они живут в общине под названием Лаау в глубине лесной чащи. Значительно раньше, в середине XVI века, гавайцы рассказывали первым достигшим удаленных островов европейским мореплавателям под руководством испанца Энрике Гаэтано, что они сами не первые обитатели этих мест. Им предшествовали менехуне — темнокожие карлики ростом едва по пояс европейцам. Даже по полинезийским меркам они вели первобытный образ жизни, охотясь на мелких лесных животных, которых убивали примитивными дубинками. Были они скрытные, необщительные. Под натиском иммигрантов карликам пришлось отступить в горы Пу’укапеле, «холмы Пеле», где они занимались тайными магическими искусствами.

Переводится слово «менехуне» приблизительно как «чародеи», ибо «хуне» означает «колдовство». Их также помнили под названием «кама’айана», которое можно перевести как «дети земли», что, видимо, указывает на их статус древнейших людей на Гавайских островах еще в дополинезийские времена. Южнее, на островах Общества, Кука и Туамоту этот древний народ местные жители знали, как манахуне и тоже считали сильными колдунами. Полинезийские легенды наделяли менехунов, как обобщенно называют этих человечков, сверхъестественными чертами: например, способностью мгновенно менять облик, а также переправляться через значительные водные пространства без помощи лодок. Менехунам приписывали сосредоточенный и неподвижный взгляд, наводящий ужас на окружающих, и телепатические способности.

На Гавайях сохранились живописные руины святилищ, каналы, запруды для мелиорации и пруды для разведения рыбы, сооружение которых легенды приписывают менехунам. Сказания единодушны в том, что описывают менехунов как народ строителей. Они якобы возвели множество сооружений, в том числе и мегалитических. Трудиться они предпочитали по ночам, любую работу делали играючи, за одну ночь, заканчивая ее до восхода солнца. Но вместе с тем эти карлики не умели пользоваться огнем, а растирали сырую пищу на камнях.

Древнейшие жители Гавайев

Если верить легендам, то в стародавние времена численность менехунов во много раз превосходила число остальных гавайцев. Только на Кауаи, этой «цитадели менехунов», когда-то жили более 500 тысяч карликов — 902 менехуна на каждую квадратную милю! Их было столько, что они могли выстроиться в два ряда на протяжении 50 километров. Жили они в хижинах из листьев бананов или же в потаенных пещерах, а то и вовсе ютились в полых бревнах. Интересно, что полинезийцы прибыли на Гавайи примерно в XIII-XIV веках, во всяком случае не ранее XI столетия, а археологи на Гавайях находили следы пребывания человека, относящиеся еще ко II веку. Может быть, это следы менехунов?

Полинезийцы считали, что на другие острова менехуны перешли с Кауаи. Но как они попали на Кауаи? Легенда говорит о том, что когда-то боги создали трехъярусный остров Куаихелани и поселили там племена карликов, среди которых были и менехуны. Вот что говорит об этом острове один из мифов Океании: «Кауихелани — сказочный остров, плавающий по ночам в облаках или в океане. Когда же менехунам нужно было перебраться для работы на другие острова, волшебный остров мягко опускался с облаков на поверхность океана и подплывал к нужному острову, куда высаживались менехуны. Если же у них не было желания оставаться в этих долинах, то сказочный остров принимал их обратно».

Находка на острове Флорес

Археологи и антропологи долгое время считали менехунов неким сказочным народцем вроде лепреконов из ирландских легенд. Однако в 1964 году на довольно большом (площадь 13 540 квадратных километров) индонезийском острове Флорес, расположенном к востоку от Явы и к северо-западу от Австралии, ученые нашли признаки необычайного древнего человеческого поселения в пещере Лианг-Буа, уходящей на 40 метров в глубь одного из холмов. В 1998 году в окрестностях этой пещеры были обнаружены примитивные каменные орудия, а в 2003-м археологи откопали неполный человеческий скелет, не похожий ни на один из числа виденных ранее. Началась кропотливая работа по воссозданию и идентификации костей в лаборатории Джакарты. Автор научно-популярных статей для международного информационного агентства Associated Press Джозеф Б. Веррен писал, что восстановленный скелет принадлежит «совершенно новому существу, и эта находка может переписать историю человеческой эволюции. Это будет восьмой подвид в категории Homo».

«Homo floresiensis, «человек с острова Флорес», по всей видимости, наиболее важная находка для истории человечества за время моей жизни», — говорил Бернард Вуд, антрополог из Университета Джорджа Вашингтона. А Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне назвал находку «самым причудливым персонажем, включенным в расширенную человеческую семью». Питер Браун из австралийского Университета Новой Англии, летописец истории открытия на острове Флорес, заявил, что «эволюция карликовых видов впервые была описана для ближайших родственников человека».

Обитатели Средиземья

Судя по всему, взрослая женщина, которой принадлежал скелет, обладала ростом каких-нибудь 90 сантиметров и весила едва ли 25 килограммов. Объем ее мозга не дотягивал до трети объема мозга современного человеческого, то есть был меньше, чем у шимпанзе. Однако при этом он имел сложное строение, что указывает на довольно высокий уровень разума.

— Мозг этого существа, — утверждает Дин Фолк, палеонтолог из Университета штата Флорида, — имеет особенности, которые мне никогда не приходилось наблюдать в мозге других млекопитающих сходного размера.

Орудия труда и другие предметы, обнаруженные рядом с женщиной и шестью ее карликовыми спутниками (найдены фрагменты их скелетов), могли быть изготовлены лишь хорошо развитыми людьми. Первоначально время существования этих людей варьировалось учеными от 12 тысяч до 95 тысяч лет назад, а в 2016 году были опубликованы новые оценки, основанные на радиоизотопном анализе останков и датирующие их периодом между 60 и 100 тысячами лет назад. Этих карликов прозвали хоббитами — в честь героев трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Они обитали в настоящем Средиземье, где водились гигантские черепахи, карликовые слоны размером с пони и огромные крысы, не уступавшие величиной собакам, крупным, как лабрадор.

Хоббиты были мореходами?

Человечки с острова Флорес не только умели изготавливать различные орудия, но и добывали огонь и охотились группами, что указывает на общинный образ жизни и активные контакты друг с другом. Но. как отмечает Джозеф Б. Веррен, «загадочное сочетание скромных размеров и грубых черт практически не имеет аналогов среди современных людей или наших крупных доисторических сородичей. Нижняя челюсть с большими тупыми зубами похожа на челюсть австралопитека, обитавшего в Африке более трех миллионов лет назад. Передние зубы меньше, чем у современного человека, глазницы большие, округлые».

На вопрос, почему хоббиты внезапно исчезли много тысяч лет назад, геологи дают вполне правдоподобный ответ. Ныне они считают, что на смену ледниковым эпохам не приходило постепенное потепление, как было принято считать до середины XX века. Последняя ледниковая эпоха закончилась извержениями вулканов и мощными сейсмическими толчками, которые приводили к образованию огромных цунами, уничтоживших множество живых существ, включая гигантских крыс, карликовых слонов и людей с острова Флорес.

Впрочем, возможно, хоббиты тогда вовсе и не исчезли? Генетический анализ костей, обнаруженных в пещере Лианг-Буэ, показал, что Homo floresiensis совершали путешествия за пределы

своей индонезийской родины. Веррен пишет, что даже предшественники Homo erectus «мигрировали с Явы на Флорес и другие острова, вероятно, на бамбуковых плотах около миллиона лет назад». Генетические следы и предания народов Океании указывают на то, что маленький народ прибыл на Гавайи за 10 тысяч лет до полинезийского заселения островов. Майк Морвуд, член группы археологов, работавших на Флоресе, заметил, что хоббиты должны были обладать достаточно хорошими мореходными навыками, чтобы преодолеть 15 миль открытой воды, что отделяли Флорес от азиатского берега того времени. Такую переправу, по его мнению, могли совершить только разумные люди, умевшие строить лодки. Хотя, как мы помним, согласно легенде, менехуны могли преодолевать водные преграды без лодок. Так что мы вслед за исследователем Фрэнком Джозефом, автором книги «Предки богов. Затерянная цивилизация Лемурии», вправе задаться вопросом: могли ли индонезийские Homo floresiensis уплыть еще дальше, перемещаясь с острова на остров вплоть до Гавайев, где полинезийцы впоследствии знали их как народ менехуне?

Источник: «Тайны XX века»