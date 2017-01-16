Мексиканская пещера – вход в параллельный мир?

Знаменитая мексиканская Пещера ласточек все больше привлекает исследователей паранормальных явлений, поскольку здесь отмечается наиболее интенсивное скопление так называемых «летающих стержней» — своеобразных НЛО, исследование которых представляет большой интерес для уфологов и в то же время огромную сложность из-за «нематриальности» и слишком быстрого перемещения этих странных объектов.

Впервые о «летающих стержнях» ученые заговорили более десяти лет назад. Но именно Пещера ласточек стала тем местом, где это паранормальное явление было отмечено в массовом количестве.

Экстремал Марк Литле и его друг однажды отправились к Пещере ласточек, чтобы попрыгать с парашюта. Этот мексиканский провал на самом деле уникален для такого экстремального спорта, поскольку имеет более полукилометровую глубину, а сама пещера расширяется к низу и обладает боковым выходом наружу.

Марк и его друг не просто прыгали, но и снимали свои полеты над бездной. Какого же их было удивление, когда на снятых видеороликах запечатлелись не только они сами и многочисленные ласточки (отсюда и название пещеры), но и какие-то загадочные яркие стержни. Причем отмечалось их немалое скопление в этом месте.

«Летающие стержни» представляют собой непонятные энергетические образования с отсутствием материальной оболочки. Отсюда ученые сделали вывод, что стержни могут являться представителями параллельного мира. Не случайно один из ведущих исследователей этого явления Хосе Эскамьо, когда увидел снятые Марком Литле кадры, буквально пришел в восторг. Дело в том, что «летающие стрежни» фиксируют по всей нашей планете, однако поймать их в объектив камеры удается редко, а потому сведения о них очень скудны.

Эти энергетические сгустки перемещаются в пространстве с огромной скоростью – от двух километров в секунду и выше. Зафиксировать их можно только с помощью видеосъемки, но как и где ее вести? И вдруг такая удача – в Пещере ласточек обнаружилось скопление «летающих стержней»!

Ученые пока точно не знают, что собой представляют эти сгустки энергии, однако сегодня они делают предположение, что мексиканский провал — загадочная Пещера ласточек может быть порталом, через который в нашу реальность проникают эти НЛО. Нам не дано знать и понять пока, ни что это такое, ни с какой целью эти НЛО появляются в нашем мире. Скорее всего, просто изучают нас, поскольку их фиксируют во всех уголках Земли. Однако некоторые ученые допускают мысль, что это может быть вторжением внеземного разума с целью порабощения нашей цивилизации. Правда, как говорят ведущие уфологи, это самая примитивная теория, основанная на недоразвитом человеческом сознании, страдающим агрессией и недопониманием истинных законов Вселенной…