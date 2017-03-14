Матрица судеб — узнай, кто ты есть на самом деле!

Карты рождения (или еще их называют Картой Солнца) во многом схожи с зодиакальными знаками. Каждая карта означает планету, которая правила в день нашего рождения. Люди, появившиеся на свет под влиянием определенной карты, имеют схожие цели и судьбу.

Говорят, что карта рождения — олицетворение того, кем мы будем в этой жизни.

Хотите узнать всё про свою судьбу? Выберите в таблице ниже день и месяц своего рождения, а затем прочитайте толкование вашей карты.

ПИКОВАЯ МАСТЬ

ТУЗ ♠ — КАРТА ЧЕСТОЛЮБИЯ И ТАЙН

Пиковый туз — древний символ тайных мистерий, самая духовная карта колоды, но тем не менее и самая честолюбивая и во многих случаях материально ориентированная. Ее называют также картой магов, поскольку туз пик был и остается символом, используемым во многих эзотерических школах. Среди них — «Орден Магов», члены которого отвечают за сохранение и распространение системы карт.

У людей, чьей картой рождения является пиковый туз, всю жизнь длится конфликт между материальными, мирскими потребностями и глубоким духовным наследием. Карты жизненного пути у туза пик — две семерки и две девятки. Оба этих числа связаны с высшей духовностью и олицетворяют испытания и несчастья в материальном плане. Эти четыре карты говорят тузу пик, что они могут обрести счастье, только если взглянут на свою жизнь с духовной точки зрения и будут искать удовлетворение в этой области. У туза пик больше способностей и возможностей в духовной сфере, чем у большинства других карт колоды, и если они пойдут в этом направлении, то перед ними откроется множество неведомых ранее дверей.

Туз пик — карта крайностей: личности, которые он представляет, либо сугубо материалистические, нацеленные лишь на работу или карьеру, либо высокодуховные, овладевшие эзотерическим знанием. Но даже материалистические личности стремятся одаривать других. Самоотдача — естественное проявление сущности пиковых тузов. Их кармическая карта — семёрка червей — означает, что часть наиболее трудных испытаний лежит для них в области взаимоотношений с семьей и друзьями. Но она также дарит пиковым тузам возможность помогать советами своим друзьям и всем, кто в этом нуждается. Некоторые даже становятся профессиональными советниками или консультантами. В конце концов тузы пик становятся очень любящими и заботливыми людьми. Жизненная задача тузов пик — обрести внутренний покой путем служения людям и следования высшим принципам.

ДВОЙКА ♠ — КАРТА ДРУЖБЫ

Двойка пик — это карта рабочего партнерства и дружбы. Для двоек вообще характерны страхи, в особенности страх остаться в одиночестве. И пиковая двойка — не исключение. Многие люди с этой картой рождения готовы пойти на всё, лишь бы сохранить компанию. Их особенно сильно ранит предательство дружбы или доверия. Кармическая Карта Пиковой Двойки — Шестерка Пик, одна из самых мощных Кармических Карт, придающая судьбе Двоек Пик особую фатальность. Из-за ее влияния жизнь Пиковых Двоек время от времени входит в наезженную колею, выбраться из которой очень сложно. Это же воздействие приносит проблемы со здоровьем; впрочем, большинству Пиковых Двоек не свойственны дурные привычки, что помогает противостоять болезням.

Представители этой карты одарены огромной интуицией, но чтобы реализовать потенциал, пиковая двойка должна искренне интересоваться духовной стороной жизни; а карты пиковой масти, как правило, игнорируют её в пользу профессиональных или карьерных интересов.

Двойки Пик отличаются хорошими умственными способностями и развитой логикой. Эти качества способствуют успехам в работе, но в личных отношениях порой оказываются помехой. Многие Двойки Пик оказываются настолько поглощены работой и заворожены силой собственной логики, что изо всех сил стараются избегать ситуаций, связанных с испытаниями в этих областях, а в число таких ситуаций входят и брачные отношения. Двойки Пик очень талантливы и способны многого достичь в социальной жизни, но Тройка Червей в качестве Карты Плутона указывает на скептическое и нерешительное отношение этих людей к любовным связям в частности и ко всему, что может нарушить привычный уклад их жизни, вообще. Но в целом жизненный путь Пиковых Двоек более гладок, чем у большинства карт, и люди с этой Картой Рождения не позволяют себе разлениться и попусту расслабиться. Нередко они вступают в брак ради денег.

ТРОЙКА ♠ — КАРТА АРТИСТА

Пиковые Тройки имеют возможность достичь в жизни больших успехов, если будут стремиться к этому. На них давит более тяжелый груз, чем на большинство других людей (на это указывает положение Тройки Пик в ряду Сатурна в Основном Жизненном Наборе). Однако если они приложат усилия, то получат щедрые дары Юпитера — планеты, в колонке которой стоит эта карта. Шестерка Бубен в качестве Кармической Карты говорит о том, что Пиковым Тройкам предстоит платить кармический долг, связанный с финансами или ценностями в самом широком смысле слова. Люди С этой Картой Рождения часто общаются с Шестерками Бубен, отдавая им долги подобного рода. Главный урок Тройки Пик состоит в том, чтобы научиться ответственности и честности в финансовых сделках и в отношении к деньгам вообще. Нередко Пиковым Тройкам приходится проходить ряд испытаний, в которых они оказываются жертвами нечестности в финансовой сфере. Но Кармическая Карта Шестерка Бубен указывает на то, что все эти испытания — лишь долги, тянущиеся из прошлых жизней.

Пиковые Тройки могут проявлять нерешительность в вопросах работы или здоровья; за здоровьем им необходимо тщательно следить. Чем больше они беспокоятся о своем здоровье, тем хуже может становиться их состояние, поэтому им следует быть особенно внимательными к своим мыслям и чувствам в этой области. Как правило, проблемы со здоровьем у этих людей возникают из-за эмоционального стресса. Чересчур усердная работа и карьерные хлопоты часто отвлекают внимание Пиковых Троек от их физического и эмоционального состояния. При своем большом творческом потенциале они чрезвычайно подвержены нервным потрясениям.

ЧЕТВЕРКА ♠ — КАРТА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ОТ РАБОТЫ

Четверка Пик — это карта удовлетворения от работы, одна из самых «прочных», «устойчивых» карт колоды. Люди с этой Картой Рождения часто вызывают ассоциацию с каменной скалой. Они чрезвычайно трудолюбивы и работоспособны; на них всегда можно положиться. В вопросах богатства и успеха они могут рассчитывать на постоянную удачу. Обычно они получают настоящее удовольствие от своего труда. Однако Бубновый Туз в качестве их Карты Сатурна говорит о том, что, несмотря на все успехи. Пиковые Четверки всегда озабочены денежными проблемами и могут сами ставить себе палки в колеса. Десятка Червей в качестве Карты Меркурия указывает на то, что они всегда ведут себя в обществе адекватно, а также наделены даром красноречия и могут стать превосходными ораторами. Нередко Пиковые Четверки оказываются талантливыми писателями, рекламными работниками или исполнителями в литературной области.

Все Четверки, как правило, очень упрямы, и Пиковая Четверка — не исключение. Благодаря Кармической Карте Десятке Треф Четверки Пик весьма эрудированны, умны и желают жить по собственным законам. Они восприимчивы, наделены великолепной интуицией и не выносят ограничений никакого рода. Десятка Бубен в качестве Карты Венеры дарит им богатых друзей, однако при выборе друзей и возлюбленных им не рекомендуется обращать чрезмерное внимание на денежный вопрос.

ПЯТЕРКА ♠ — СТРАННИК

Пятерка Пик — это карта перемен и путешествий. Люди, родившиеся под ее влиянием, беспокойны, что проявляется подчас весьма интересным образом. Как правило, они не любят монотонной рутины и выбирают себе профессию, позволяющую некоторое разнообразие. Пиковые Пятерки обожают путешествовать или часто менять место жительства. Иногда эта беспокойность сказывается в сфере духовных исканий — поисках истины и самосовершенствовании. Червовый Валет в качестве Карты Меркурия указывает, что Пиковые Пятерки нередко приносят какие-либо жертвы ради близких им людей или ради получения образования.

Это особенно ярко проявляется в ранние годы жизни. Их Кармическая Карта Десятка Червей предвещает им социальный успех, но иногда общественная жизнь может превратиться для Пятерки Пик в тяжкое бремя. Трефовая Девятка в качестве Карты Венеры говорит о том, что щедрую и любящую натуру Пятерки Пик могут безжалостно эксплуатировать другие люди. Множество разочарований в личных отношениях с друзьями и возлюбленными объясняется именно влиянием этой Девятки.

По этой же причине Пятерка Пик добивается больших успехов, работая в группе, чем в одиночестве. Пиковая Пятерка чрезвычайно тянется к духовности. Чтобы проявить высший потенциал духовных карт (Трефовой и Пиковой Девяток), связанных в ее Жизненном Наборе с личными планетами (Венерой и Марсом), Пиковая Пятерка должна научиться безвозмездно дарить и выражать свою любовь в близких отношениях. Впрочем, большинство карт ее Жизненного Набора благоприятны, и с материальной точки зрения следует считать Пятерку Пик одной из самых удачливых карт колоды.

ШЕСТЕРКА ♠ — КАРТА СУДЬБЫ

Шестерка Пик называется картой Судьбы потому, что она — самый могучий символ закона причин и следствий. Что мы посеем, то и будем пожинать, как добро, так и зло.

Если нашей Картой Рождения является Шестерка, то в любой момент жизни мы можем ожидать «роковых» событий. Эти события предопределены нашими словами или поступками, совершенными в прошлой жизни, следствие которых было пережито не сразу, а отложено до тех пор, пока не возникли подходящие условия для компенсации этих действий.

Одни из этих событий бывают позитивными и полезными, другие — показывают, какова может быть расплата за негативные поступки. Для самой сильной среди всех Шестерок — Шестерки Пик — таких роковых событий в жизни бывает более чем достаточно: они случаются так часто, что многие Шестерки Пик становятся фаталистами. Они начинают считать, что в жизни у них совсем немного выбора и мало сил, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Мы действительно не можем изменить ход событий после того, как они произошли, но в жизни все же есть много областей, за которые мы несем ответственность, и в этом отношении наш выбор всегда очень важен. Это — один из основных уроков для Пиковых Шестерок.

Шестерка Пик — сильная карта, это карта человека, который пришел в нашу жизнь, чтобы научиться ответственности за данную ему силу. Такие люди либо тянутся к высшей цели, пытаются осуществить свои мечты и достигают большого успеха, либо же их сила обращается против них самих, приводя их к краху.

Как правило, люди, родившиеся под влиянием Шестерки Пик, очень ответственны за свои поступки, но сильное влияние Нептуна может увести многих из них от действительности и погрузить в мир фантазий и иллюзий.

Эти люди — настоящие мечтатели, поэтому они должны следить, чтобы их мечты не расходились с высокими идеалами и принципами. Им необходимо использовать всю свою силу, чтобы достичь самой высокой своей мечты. Ничто не сможет остановить их, если эта мечта чиста. Осуществление ее на любом уровне гарантировано.

У Шестерки Пик гораздо больший потенциал для успеха и признания, чем у любой другой карты колоды, и многие из них рождены для великих подвигов. Восьмерка Бубен в качестве Карты Марса и Король Пик в качестве Карты Юпитера указывают на высокую вероятность огромной финансовой прибыли. Конечно, чтобы эта возможность реализовалась. Пиковым Шестеркам необходимо активно действовать и быть готовыми к большой ответственности.

СЕМЕРКА ♠ — КАРТА ВЕРЫ

Семерка Пик считается одной из самых духовных карт колоды. Люди, родившиеся под ее влиянием, могут добиться в жизни больших успехов, если будут прислушиваться к руководству внутреннего голоса мудрости. Они пришли в наш мир, чтобы научиться доверять себе и сохранять свою веру даже в самых сложных обстоятельствах. Главные проблемы их лежат в области работы и здоровья. Сохранить оптимизм — одна из самых трудных задач в случае, когда физическое тело страдает от недуга. Но именно эту задачу должны выполнить многие Пиковые Семерки.

Король Бубен в качестве Кармической Карты обязывает Пиковую Семерку жить по самым высоким стандартам. Только так она сможет достичь предназначенных ей даров и наград. Тот же Бубновый Король наделяет Пиковую Семерку внутренней силой и склонностью подчас торопить события. Бубновый Король — «одноглазый», то есть изображается в профиль. Это значит, что Семерка Пик должна остерегаться одностороннего и субъективного подхода в общении с другими людьми. У нее есть тенденция стричь всех под одну гребенку. Но если она поддастся этой тенденции и не научится рассуждать, говорить и действовать с более высокого духовного уровня, то ей предстоят многочисленные неприятности и страдания, обычно связанные с физическими болезнями, несчастными случаями, травмами и т.п.

Жизненный Набор Пиковой Семерки — один из лучших во всей колоде. Тот факт, что Семерка Пик стоит в колонке Юпитера, указывает, что люди с этой Картой Рождения могут добиться исполнения многих своих личных желаний. Они наделены разнообразными талантами, которые могут привести их на вершину успеха. Даже Карта Сатурна в их Жизненном Наборе благоприятна: это — Четверка Бубен, символ зашиты и безопасности. Пиковой Семерке ничто не может причинить реального вреда, кроме ее собственных страхов и сомнений.

ВОСЬМЕРКА ♠ — КАРТА СИЛЫ В РАБОТЕ

Пиковая Восьмерка — самая сильная из всех «карт силы». На ней лежит самое тяжелое бремя. Она обязана во что бы то ни стало пользоваться своей силой во благо. Все Восьмерки Пик сталкиваются с искушением применить эту силу, чтобы спастись от своих страхов. Но они пришли в наш мир, чтобы работать ради счастья человечества, и рано или поздно должны поставить эту задачу выше личного счастья. Пиковые Восьмерки — настоящие трудоголики. Их сила выражается в активной деятельности, в мощи их непреодолимой воли.

Вполне естественно, что эти люди, наделенные наибольшей силой среди всех остальных, с наибольшей вероятностью будут злоупотреблять ею. Сам факт обладания таким могуществом уже может послужить для них оправданием в этом. Пиковая Восьмерка может подумать: «Если мне дана такая огромная сила, это значит, что я должна ею пользоваться и что я всегда права». Но это не имеет ничего общего с истиной. И если Восьмерка Пик поддастся этому заблуждению, ей предстоят большие неприятности.

Масть Пик связана с духовным царством, хотя большинству людей этой масти только с большим трудом удается переключить внимание на духовные ценности с материальных. Добиться успеха в жизни Пиковым Восьмеркам достаточно легко, если они поставили перед собой цель. Они знают, что наделены огромной силой. Но всем им предстоит серьезное испытание, связанное с тем, как они будут эту силу применять. Если Восьмерки Пик предпочтут действовать на низком уровне или руководствоваться своими внутренними страхами, они могут воспользоваться своей силой, чтобы избегать истины, и в конечном счете придут к саморазрушению.

Пиковая Восьмерка нуждается в том, чтобы ею восхищались, и готова тяжело трудиться, чтобы заслужить это восхищение. Многие из людей, родившихся под влиянием этой карты, стремятся вступить в брак с состоятельным партнером. Если их брак распадается, они, как правило, всегда остаются в финансовом выигрыше. Пиковые Восьмерки умеют справляться с препятствиями. Они обладают огромным потенциалом целительной силы; если они смогут направить ее по верному руслу, то изменят к лучшему жизнь близких людей. Частью их жизненной задачи является развитие более оптимистического отношения к жизни, несмотря на все потрясения, которые наверняка уготовила им судьба. Обращение к духовным учениям всегда идет им на пользу и приносит личную свободу.

ДЕВЯТКА ♠ — КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Это самая сильная из всех универсальных карт, наделенная мошной внутренней потребностью избавиться от негативных схем личности и образа жизни. Среди Пиковых Девяток есть люди, чья жизнь полна утрат, но есть и такие, которые посвятили себя служению людям и достигли счастья. В Девятке Пик объединились все качества остальных Девяток. На каком-то уровне она должна освободить огромную часть своей души, некий ключевой аспект личности, чтобы «умереть» и возродиться заново. Это может быть все что угодно: от какой-либо личной или профессиональной привычки до общего подхода к финансовым делам или любовным отношениям. В некоторых случаях избавляться нужно от всего вышеперечисленного сразу. Пиковые Девятки никогда не могут полностью игнорировать присущую им от рождения духовность. Если они признают эту духовность важной частью своей личности, то смогут встать на путь универсальной самоотдачи и освободиться от того, что перестало служить их высшим интересам. Благодаря этому многие Девятки Пик способны внести важный вклад в историю человечества. Это карта величайшего самопожертвования.

Пиковые Девятки нередко становятся известными художниками, артистами-исполнителями или учителями. Король Червей в качестве их Кармической Карты и Карты Венеры одаряет их силой чувств и способностью к страстной любви, обаянием и мудростью, которые могут принести им успех и популярность. Многие из них — талантливые музыканты или актеры. Тот же Король Червей помогает Пиковым Девяткам пережить эмоциональные проблемы, с которыми они наверняка часто сталкиваются в своей жизни: мудрость Червового Короля позволяет им преодолеть все негативные эмоции и страхи.

Кроме того, Девятки Пик — способные бизнесмены. Они могут добиться большого финансового успеха. Однако самые великие их свершения лежат в сфере любви. Чем шире спектр их занятий и чем большую щедрость они проявляют к людям, тем ярче сияет их врожденная сила и тем дальше они продвигаются на пути к божественности.

ДЕСЯТКА ♠ — КАРТА УСПЕХА В РАБОТЕ

Десятки Пик могут быть чрезвычайными материалистами и настоящими трудоголиками. Если это так, то страдает в первую очередь их личная жизнь и они сами. Дело в том, что дом и семья не менее важны для Пиковой Десятки, чем работа. На чем именно Десятка Пик сосредоточит основное внимание, зависит только от нее самой, но, как правило, ее мучит конфликт между этими двумя сферами жизни. Пиковым Десяткам—женщинам в особенности трудно сохранить равновесие между семейной жизнью и карьерой. На судьбу Пиковой Десятки явственно влияют духовные силы, и это может помочь ей овладеть своими способностями в полной мере и употребить их на благо других людей. Однако для людей с этой Картой Рождения характерна также сильная тяга к материальным достижениям, которая может ограничить их кругозор и потенциал развития. Тем не менее, принадлежа к масти Пик, они вполне способны преодолеть материальные привязанности благодаря духовным прозрениям.

Пиковые Десятки могут проявлять нерешительность в любви и вопросах брака, связанную со страхом перед бедностью. Если они неверно приложат дарованную им силу, то столкнутся со множеством проблем в личной жизни. И все же эти люди способны на великую и безграничную духовную любовь. Если они обратятся к высшей стороне своей природы и прислушаются к голосу интуиции, то смогут добиться всего, чего желают.

Обе Кармические Карты Десятки Пик находятся под влиянием Нептуна в Жизненном Наборе. Это создает склонность чересчур увлекаться каким-либо одним делом. В сочетании с напористостью и усердием Пиковой Десятки это дает опасность чрезвычайного максимализма и впадения в крайности — как в добре, так и во зле. Впрочем, Пиковые Десятки способны многому научиться на опыте.

Десяток Пик ожидают в жизни потери, которые напомнят ей о необходимости уметь освобождаться от личных привязанностей к идеям и к привычному образу жизни. Справившись с этой задачей, Десятка Пик достигает высот духовного сознания, в чем отчасти и состоит ее миссия в нашем мире.

ВАЛЕТ ♠ — КАРТА АКТЕРА

Благодаря избытку мощных умственных способностей и творческой одаренности, Валет Пик может стать как мистиком, провидцем и духовным лидером, так и искусным вором. Эта карта символизирует «духовное посвящение», но её также можно назвать и «картой мошенника». Большинству Пиковых Валетов присущи оба этих качества, хотя бы в небольшой степени, и только от их индивидуальности зависит, насколько правильно и мудро они будут распоряжаться своими выдающимися творческими способностями. Если это им не удастся, они могут пасть жертвой собственных интриг.

В силе их творческой одаренности и в том, что их уму доступно все, сомневаться не приходится. Вопрос состоит лишь в том, в какую сторону они направят свою энергию, распорядятся ли они ею мудро и благоразумно или же соблазнятся легкими победами, которые могут извлекать из многих ситуаций, и опустятся до низшего уровня своей карты. Валет Пик занимает мощное положение в Жизненном Наборе, и эта сила может либо привести его к самым большим высотам, либо соблазнить самым низким уровнем.

По существу, среди всех карт колоды у Пикового Валета жизненный путь один из самых легких. Многое приходит к нему очень легко, но именно это и может стать основной причиной множества его проблем. Когда жизнь слишком легка, люди не ценят то, что имеют или получают, и более склонны злоупотреблять тем хорошим, что у них есть, или игнорировать его. Отчасти это и является причиной, по которой некоторые Пиковые Валеты выбирают для себя путь вора. Им хочется довести жизнь до крайности, испытав острые ощущения. Опасность попасть в тюрьму может быть именно одним из таких острых ощущений, к которым Валета Пик влечет. Многие Пиковые Валеты переживают духовную инициацию, свойственную их Карте, когда их разоблачают, и им приходится заглянуть себе в лицо. Тот, кто играет с огнем, рано или поздно сгорает. Но для Пикового Валета это огонь очищения.

Люди, чья Карта Рождения — Валет Пик, всегда умеют общаться с публикой и могут стать преуспевающими актерами. Они часто получают в наследство деньги, хотя могут и сами достаточно хорошо зарабатывать. Обычно они честолюбивы и в большинстве случаев могут надеяться на успешную жизнь. Этим они обязаны системе ценностей, которую усвоили еще в детстве.

ДАМА ♠ — КАРТА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Люди с этой Картой Рождения обладают большим могуществом и влиянием, но, к удивлению, не всегда достигают высокого положения и обретают власть. Нередко они до конца жизни остаются в подчиненном положении, о чем остается лишь горько сожалеть. Ведь они могли бы достичь подлинных высот в интеллектуальной или нравственной сфере. И все же Дама Пик — это карта самосовершенствования, которая занимает центральное место среди карт Духовного Набора. Если люди, родившиеся под ее влиянием, осознают свои выдающиеся способности и ощутят ответственность перед своей жизнью, они смогут подняться до любых вершин, каких только пожелают.

Среди Пиковых Дам встречаются как чрезвычайно язвительные и нетерпимые люди, так и настоящие матери мира — сострадательные и мудрые. Все они родились, чтобы властвовать, но осуществить свою судьбу они должны самостоятельно. Главную роль в том, какой будет их жизнь, играет система ценностей. Если Пиковая Дама нацелена только на достижение материальной выгоды (что нередко случается), она потеряет большую часть своей силы и потенциала. Дамы Пик достигают максимального успеха тогда, когда следуют своей интуиции и высшему руководству.

У всех Дам Пик Картой Планетного Управления является Король Треф. Он наделяет их большим умом и способностями лидера, а также приносит большие успехи в сфере образования или литературной деятельности. Кроме того, он дает Пиковым Дамам весьма независимый характер и тонкую интуицию. Если Дама Пик овладеет своим высоким потенциалом, она может стать учителем или духовным лидером.

Пиковой Даме не следует смешивать любовь и деньги. У нее часто возникают юридические затруднения. Ей нужно, по возможности, избегать споров с влиятельными людьми. Дамы Пик любят тратить деньги и ненавидят поражения в юридических делах, хотя зачастую именно этим заканчиваются все их судебные процессы. Лучше всего они действуют, когда осознают свое место в королевской семье и используют природную мудрость, присущую их Карте Рождения. Тогда они возвышаются в глазах Бога. Дама Пик обладает всем необходимым, чтобы добиться успеха в любой сфере деятельности.

КОРОЛЬ ♠ — КАРТА ВЛАСТЕЛИНА

Люди с этой Картой Рождения — хозяева всего, что они задумали сделать. Если только они не предпочтут действовать на уровне Валетов, они всегда поднимаются на вершину в своей профессиональной области. Интересно, однако, что многие Пиковые Короли идут работать в сферу развлечений, так и не воспользовавшись полностью всем дарованным им потенциалом. Пиковые Короли— женщины по большей части проявляются наподобие Пиковых Дам. Если они окажутся неосторожны, то могут погрязнуть в посредственности, как это нередко случается с Дамой Пик. Впрочем, даже если этого не случится, они все равно не будут соответствовать высочайшему уровню, который доступен Королю Пик, не отрекшемуся от своей Карты Рождения. Будучи самым сильным из Королей, Пиковый Король способен справиться с огромной ответственностью, и некоторые из людей с этой Картой Рождения действительно становятся великими лидерами. Чтобы достичь этого, Король Пик должен с готовностью принять всю ответственность, которая связана с ролью руководителя. Он должен избавиться от присущего ему беспокойства и вплотную заняться каким-либо одним делом. Благодаря этому он сможет принести человечеству много пользы.

Пиковый Король — последняя карта колоды, а значит — самая мудрая и могущественная. Люди с этой Картой Рождения любят учиться и готовы делать все, что необходимо ради успеха и признания. Они способны управлять большими организациями, но далеко не всегда предпочитают карьеру такого рода другим возможным путям. Эти люди абсолютно фиксированы. Они не подвержены посторонним влияниям и обладают невероятной внутренней силой и решимостью. Однако в критических ситуациях эти ценные качества превращаются в недостатки, поскольку мешают приспособиться к переменам в жизни.

Пиковые Короли нерешительны в любви. Иногда они остаются холостяками на всю жизнь. Они предприимчивы и честолюбивы, очень редко ленятся и не поддаются низменным инстинктам. И даже если Пиковый Король не достиг вершин карьеры, он все равно остается мудрым, прозорливым и благородным. При всем этом, однако, он часто бывает недоволен жизнью. Это может проявляться двояко: и как стремление улучшить окружающий мир, и как пессимизм. Если Король Пик обратится к духовной жизни, он с легкостью сможет постичь глубочайшие тайны Вселенной. Пиковые Короли — владыки физического и духовного мира. Если они добровольно принимают бремя ответственности и корону власти, дарованную им по праву рождения, у них есть все шансы послужить человечеству.

КРЕСТОВАЯ МАСТЬ

ТУЗ ♣ — ЖАЖДА ЗНАНИЯ

Суть Трефового Туза — жажда знаний в сочетании с жаждой любви (Кармическая Карта Туза Треф — Двойка Червей). Соедините эти качества — и получите человека, который, с одной стороны, исследует любовь, а с другой — искренне стремится найти идеального супруга. Такие люди известны своей неразборчивостью, однако она проявляется лишь до тех пор, пока они не обретают предмет своих мечтаний. Тузы Треф предпочитают одиночеству чье-нибудь общество, но они не отдают себя никому целиком до тех пор, пока не встретятся именно с тем человеком, который им нужен. Как и все тузы, они нетерпеливы и беспокойны. Их любопытство порождает жажду знаний, заставляет собирать большие библиотеки и всевозможные научные коллекции. Благодаря этому любопытству Трефовые Тузы сохраняют молодость даже в поздние годы жизни. Их всегда интересуют новые вещи, идеи, предметы дискуссий.

Трефовые Тузы очень находчивы и используют свои умственные и творческие способности как капитал. Эти люди могут зарабатывать деньги в областях, связанных с искусством, и вообще везде, где их способности и быстрый ум могут принести выгоду. Они очень сочувственно и внимательно относятся к другим людям, что помогает приобрести друзей на работе и способствует хорошему общению. Находясь рядом с Тузами Треф, многие чувствуют себя очень комфортно, так как эти Тузы помогают людям почувствовать собственную значительность и неповторимость. Тузы Треф — остроумные и приятные собеседники.

Матери Тузов Треф часто играют в их жизни весьма важную роль. Обычно это очень сильные женщины, обладающие острым умом и развитой интуицией. Как и в случае с Тузами Бубен, у которых Картой Меркурия также является Дама, отношения с матерью оказывают длительное воздействие на Трефовых Тузов, часто определяющее всю их любовную жизнь и отношения с женщинами.

Поздние годы жизни не принесут Трефовым Тузам радости, если они не обратятся за руководством к духовным силам. Две Семерки, связанные с Ураном и Нептуном (планетами, представляющими последний период жизни Трефового Туза), могут принести либо материальные проблемы, либо успех в духовной области. Самыми счастливыми будут те люди, чей неустанный поиск знания устремится также и к самопостижению. Часто Трефовые Тузы — вечные странники, которым необходимы путешествия и перемены в жизни и работе, чтобы одновременно удовлетворить жажду знаний и избавиться от внутреннего беспокойства.

ДВОЙКА ♣ — КАРТА БЕСЕД

Можно заметить, что люди с этой Картой Рождения обладают разнообразными характерами. Некоторые из них почти всего боятся — в особенности одиночества — и делают все возможное, чтобы окружить себя людьми, которые любят их или с которыми можно поговорить. Они общительны и получают наслаждение от увлекательных бесед. Но есть и другие Двойки Треф — живущие уединенно и, казалось бы, ни в ком не нуждающиеся. Однако на самом деле они точно так же боятся одиночества и рядом с ними всегда находится какой-нибудь человек, к которому они очень привязаны. Поведение Двоек Треф во многом объясняется их Кармической Картой — Тузом Пик, означающей скрытый страх смерти или перемен.

Тем не менее эти люди наделены многими природными способностями и талантами. Они незаменимы в бизнесе и для людей, предпочитающих партнерские отношения в работе. Их жизненный путь часто оказывается на удивление гладким. Этой карте предоставлена мощная зашита, и Двойке Треф есть за что благодарить судьбу. Если они просто поймут, насколько изобильна их жизнь, то это поможет им избавиться от скрытых страхов.

Двойки Треф любят беседовать и обмениваться идеями. У них блестящие умственные способности, которыми они прекрасно умеют пользоваться. Эти люди остроумны и обаятельны, если только их не одолевает страх, от которого они становятся раздражительными и вздорными.

В жизни Двоек Треф многое предопределено, поэтому часть их задачи состоит в том, чтобы просто принимать вещи такими, какие они есть (особенно — самих себя и свое ближайшее окружение).

ТРОЙКА ♣ — КАРТА ПИСАТЕЛЯ

Творческие способности этой карты проявляются в различных вариантах. На высоком уровне люди, родившиеся под влиянием Тройки Треф, могут стать известными писателями, учителями или исполнителями. На низком уровне они могут страдать от беспокойства и нерешительности и тратить время на пустые, легкомысленные развлечения. И даже у самых развитых Трефовых Троек беспокойство и нерешительность часто остаются основными жизненными темами.

Успех в жизни всегда зависит от индивидуальности человека и от того, как данная конкретная личность применяет свои природные таланты и способности. Трефовые Тройки весьма одарены, но страх перед бедностью нередко подталкивает их использовать свой творческий потенциал сомнительными способами. И войдя однажды в порочный круг, разорвать его бывает очень непросто. Тройка Треф может стать преуспевающим торговцем или пропагандистом, но по-настоящему эффективной ее деятельность будет только тогда, когда она выработает твердые убеждения и мировоззрение.

Трефовая Тройка — одна из самых благоприятных карт для бизнеса. Ее вторая Кармическая Карта — Король Бубен — наделяет Трефовую Тройку природным талантом в сфере деловых отношений. Тройки Треф могут стать крупными бизнесменами и с легкостью занять руководящую должность, где бы они ни работали. Однако первая Кармическая Карта — Пятерка Бубен — подталкивает их выбирать такую профессию, которая не особенно стесняла бы их свободу. Поэтому Трефовые Тройки часто оказываются «свободными художниками». Благодаря своим врожденным талантам они могут стать преуспевающими литераторами, ораторами или продюсерами.

Однако жизненный путь Трефовых Троек не всегда усыпан розами. Им часто приходится справляться с эмоциональными проблемами, поскольку Тройки Треф склонны завязывать любовные отношения, кармически обреченные на неудачу, и при этом полагать, что такой союз будет длиться вечно. Но если относиться к этим неудачам как к своего рода достижениям — ступеням, ведущим на более высокий уровень, — то можно избежать тяжелых разочарований. Потенциал любви Трефовых Троек может быть реализован на более универсальном уровне.

Если Тройка Треф воспользуется своими врожденными духовными знаниями, то добьется большего успеха в жизни. Людям с этой Картой Рождения предназначено быть «трансформаторами энергии», превращающими беспокойство в творчество, а страх — в веру. Поступая так, они могут послужить великолепным примером для каждого из нас.

ЧЕТВЕРКА ♣ — КАРТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Четверка Треф — это карта стабильности; однако Трефовая Пятерка в качестве ее Кармической Карты указывает на присущее ей скрытое беспокойство, которое может проявляться различными способами. Люди с этой Картой Рождения прогрессивны и способны применять в своей работе творческие идеи, не позволяя себе отвлекаться от продвижения к успеху. Они имеют твердые убеждения и не меняют их в зависимости от посторонних влияний, если только не видят важных причин для такой перемены. Слово «упрямство» приложимо к Четверкам Треф почти во всех областях их жизни. Они любят спорить, поскольку чаше всего выходят из дискуссий победителями, а также обычно выигрывают все судебные процессы.

Четверки Треф наделены крепким телосложением и не боятся физической работы. Это одна из самых успешных карт колоды. Трефовые Четверки хорошо проявляют себя в торговле. Они любят беседовать с другими людьми о своих убеждениях и мировоззрении. Если они держат под контролем свою страсть к дискуссиям, то, как правило, сохраняют за собой репутацию отличных работников. Однако этого им недостаточно. Четверки Треф хотят добиться такого же успеха в любовной сфере, и это становится их главной жизненной задачей.

Нередко под решительностью и напором Трефовых Четверок скрывается жажда признания со стороны окружающих, несмотря на то, что сами они весьма неохотно признают достоинства других людей. Кроме того, жажда успеха в работе соперничает в их душе с жаждой любви. В поздние годы жизни Четверки Треф обычно добиваются успехов во всем и выходят на высокий материальный уровень. Трефовые Четверки известны как «хранители знания». Они демонстрируют всем, что информация имеет практическую ценность и что человек может достичь счастья и процветания, используя то, что даровано ему от природы.

ПЯТЕРКА ♣ — ИСКАТЕЛЬ ИСТИНЫ

Пятерка Треф означает переменчивость и беспокойный ум. Люди с этой Картой Рождения отличаются большим любопытством, которое постоянно побуждает их к переменам. Пятерка Червей в качестве их Кармической Карты говорит о том, что множество перемен у них происходит также и в любовной жизни, поэтому Пятерки Треф обычно не совсем подходят для брачной жизни. Как правило, эти люди безрассудно смелы и любят заниматься различными исследованиями и поисками. Именно поэтому они бегут, как от чумы, от всяких дел и людей, требующих соблюдения каких-либо обязательств. В некоторых случаях это превращает их в бродяг и крайне непостоянных людей. Пятерка Треф — самая беспокойная карта колоды. Хотя они очень легко приспосабливаются к новым условиям, легко переезжают в новые дома или меняют образ жизни, при этом обычно возникает много ответственности и спорных ситуаций, что в их Жизненном Наборе символизирует Карта Сатурна — Пятерка Пик.

Туз Пик в качестве Карты Венеры указывает на тайные любовные связи и нерешительность в выборе партнера. Этот же Туз наделяет многих Пятерок Треф повышенной сексуальностью и красивым голосом. Семерка Бубен в качестве Карты Юпитера — это знак миллионера, и многие Трефовые Пятерки действительно богаты, хотя тратят или теряют деньги так же быстро, как и приобретают. Пятерке Треф следует избегать спекуляций и азартных игр. Хоть они и более удачливы, чем другие карты, но склонность к тратам не позволяет им правильно распоряжаться деньгами. И это явственно ощущается, когда приходит время расплачиваться. Пятерки Треф непревзойденные в торговле и посредничестве, так как они умеют устанавливать связи с людьми на своем уровне. Пятерки Треф, родившиеся под знаками Близнецов или Девы, часто обладают особой силой внушения или особыми способами самовыражения, что может приносить большой успех в области торговли или посредничества.

Природное любопытство Трефовых Пятерок дает им много знаний, но часто они не используют их или зацикливаются на одной мысли. Эта особенность превращает их в скептиков, и при этом они даже не получают удовольствия от собственных убеждений. Нередко Пятерки Треф занимают в спорах сторону, противоположную их точке зрения, и именно поэтому не привязываются к одной идее. В поздние годы интерес к духовным занятиям помогает Трефовым Пятеркам достичь большего удовлетворения, и они получают ответы на вопросы, которые вносят в их жизнь покой и гармонию. В этом отношении может оказаться полезным духовный учитель.

ШЕСТЕРКА ♣ — КАРТА МИССИОНЕРА

Трефовую Шестерку называют также картой экстрасенса; но любопытно, насколько редко люди, родившиеся под ее влиянием, осознают свои врожденные дары. Кроме того, Шестерка Треф означает ответственность за истину. Люди с этой Картой Рождения должны выработать для себя систему истин, которой смогут руководствоваться в своей жизни. Обретя такую систему, Трефовые Шестерки способны принести в мир очень много добра.

Пока Шестерка Треф не нашла свой путь в жизни, она остается чрезвычайно обеспокоенной и нерешительной. Ей необходимо научиться поддерживать внутреннее равновесие и гармоничное общение с окружающими людьми. Нередко Трефовые Шестерки с легкостью добиваются финансового благополучия; вообще эта карта предрасположена к достижению высочайшего уровня материальных и духовных успехов. Однако существует опасность, что Шестерка Треф удовольствуется тем, что уже имеет, и не захочет двигаться дальше.

Будучи картой ответственности за произнесенное слово, шестерка треф всегда испытывает проблемы, связанные с исполнением обещаний. Некоторые Трефовые Шестерки годами могут гордо демонстрировать свою обязательность, оставаясь в глубине души лжецами. Но рано или поздно эта лживость оборачивается против них, нанося тяжелый урон. Люди, представляющие высший уровень Шестерки Треф, всегда ведут себя соответственно своим декларируемым убеждениям и тщательно следят за своими словами.

На Трефовых Шестерках лежит особая карма, связанная со злоупотреблением силой. Обычно им рано или поздно приходится столкнуться с этой проблемой: либо они попадают на руководящую должность, где учатся правильному обращению с властью, либо привлекают в свою жизнь какого-нибудь сильного человека, с которым вынуждены бороться. Так или иначе, в конце концов они постигают истинный смысл власти и понимают, какой соблазн она собой представляет.

Некоторые Трефовые Шестерки наделены в жизни особой миссией, которая заключается в том, чтобы привести других на порог некоей древней и могущественной истины. Эти люди — носители света. Если они осознают свои скрытые ресурсы и свою природную интуицию, то обретут защиту и покровительство в жизни от высочайших сил.

СЕМЕРКА ♣ — КАРТА ДУХОВНОГО ЗНАНИЯ

Все Семерки — высокодуховные карты, но проявить эту духовность и претворить негативные тенденции в подлинные достижения и личную свободу человек должен самостоятельно. В противном случае влияние Семерки будет приносить ему только неприятности. Проблемы Семерки Треф относятся к негативным аспектам мышления, вызывая беспокойство, сомнения и пессимизм. Трефовые Семерки наделены врожденной интуицией и проницательностью, однако если они не будут следовать своим внутренним импульсам, влияние Сатурна принесет им множество разочарований и подчас даже длительную депрессию. У Трефовых Семерок достаточно сил, чтобы справиться со своими проблемами и добиться славы и признания, к которым они втайне стремятся, однако для этого им нужно приложить много усердия.

Вполне вероятно, что в разные периоды своей жизни Семерка Треф будет получать крупные суммы денег, но она склонна тратить эти деньги с невероятной легкостью. Мудрое распоряжение финансами не относится к числу способностей Трефовой Семерки. Восьмерка Бубен в качестве Кармической Карты внушает Семерке Треф желание славы и признания, но может при этом превратить ее в транжиру и мота. Семерка Треф проматывает деньги быстрее, чем зарабатывает. Причины этих неприятностей таятся в ее образе мышления. Поэтому Семерка Треф просто обязана следить за своими мыслями, не допуская ни малейшего уныния и пессимизма. На нее всегда оказывает положительное влияние контакт с духовными учениями или идеалами.

Вторая задача Трефовой Семерки — выработать в себе честность и нравственную чистоту. Это связано с ее второй Кармической Картой — Валетом Пик, которую иногда называют картой вора. Если Семерка Треф допустит, чтобы ее жажда успеха возобладала над моральными принципами, ей придется тяжело страдать, особенно в области любовных и семейных отношений.

ВОСЬМЕРКА ♣ — КАРТА УМСТВЕННОЙ СИЛЫ

Восьмерка Треф — одна из трех фиксированных карт. Она наделена огромной силой ума, и убедить ее встать на чужую точку зрения очень нелегко. Восьмерки Треф часто становятся хорошими адвокатами. Но и к другим областям интеллектуальной деятельности они также весьма способны. Под влиянием этой карты родилось немало известных химиков, ракетных конструкторов и физиков-ядерщиков. В принципе Трефовая Восьмерка способна постичь любую область знания.

Жизненный путь Трефовой Восьмерки гладок и приятен. Она может добиться почти всего, если поставит перед собой четкую цель. Многие Восьмерки Треф с легкостью достигают богатства и славы. Однако им нужно следить за тем, чтобы жизнь их протекала в равновесии. Для успеха им необходимо умственное и эмоциональное спокойствие. Трефовые Восьмерки обладают большой психической энергией и могут стать великими целителями. Любой из талантов Восьмерки Треф может сделать ее знаменитой, и чтобы жизнь ее была полна успешных свершений и счастья, ей нужно лишь четко осознавать свои цели.

Но такая стабильность имеет и определенные недостатки. Главный из них состоит в том, что Трефовой Восьмерке бывает трудно приспособиться к меняющейся ситуации. Ее концепции, идеи и принципы чрезвычайно негибки. Нередко она уже рождается с определенной системой принципов и не желает отступать от нее ни на шаг. Однако в жизни Трефовой Восьмерки рано или поздно обязательно будет такой период (или даже несколько периодов), когда ей во что бы то ни стало потребуется произвести перемены в своем мировоззрении. Такие периоды трудны, но они — необходимая часть кармы Трефовой Восьмерки. Совершив в своем сознании нужные перемены, Восьмерка Треф словно возродится, станет сильнее и счастливее.

Если Трефовая Восьмерка объединит усилия с Червовым Валетом или Пиковым Королем в своей работе на благо человечества, то возможны весьма успешные и долгосрочные результаты. Для большего успеха нужно осознать, что эта работа — важнее личных желаний.

ДЕВЯТКА ♣ — КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

Девятка Треф — это карта расширенного сознания. Люди с этой Картой Рождения получают откровения о жизни и истинное знание о том, что происходит на Земле. Эти откровения приходят к ним тогда, когда Трефовые Девятки освобождаются от своих предубеждений и жестких систем мировоззрения. Девятка Треф — это карта скептицизма. Люди, родившиеся под ее влиянием, должны избавиться от пессимистических представлений, унаследованных ими из прошлых жизней. Только после этого они получат доступ к внутренней силе своей карты. Многим из них это удается, и они достигают славы и признания, помогая человечеству своими идеями.

Кроме того, Девятка Треф — это карта сексуальных наслаждений. Дама Червей в качестве Кармической Карты и Двойка Червей как Карта Венеры наделяют их чувственностью и влюбчивостью. Но если Трефовая Девятка пойдет на поводу у чувственной стороны своей натуры, она может попусту потратить много времени и энергии, которые необходимы ей для более серьезных задач.

Девятка Треф пришла в наш мир для того, чтобы завершить большой цикл в развитии души и поделиться со всеми людьми богатством своих познаний. Ей нужно уплатить старые долги, особенно — своим родственникам и людям, чьей Картой Рождения является Дама Червей. Как только она освободится от этих долгов, перед ней откроется путь к исполнению своей кармической задачи, связанной с просвещением человечества. В финансовой сфере Трефовые Девятки обычно преуспевают, если не забывают в погоне за деньгами о своих духовных ценностях. В деловой жизни им обычно помогают удачливые предприниматели масти Бубен.

Часть жизненных задач Трефовой Девятки вращается вокруг честности и откровенности. Нередко они связываются с людьми, не отличающимися высокой нравственностью, и те могут тянуть их на дно. Девятки Треф должны научиться сосредоточивать свою ментальную силу и придерживаться философии, которая сможет безболезненно провести их через все взлеты и падения на жизненном пути.

ДЕСЯТКА ♣ — КАРТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Десятка Треф — чрезвычайно независимая личность. Она ведет себя так, как обычно держатся Дамы или Короли. Для женщин с этой Картой Рождения характерен мужской склад ума. Все Трефовые Десятки желают полной и неограниченной свободы, чтобы всегда делать то, что им заблагорассудится. Десятка Треф завершила полный цикл в своем «походе за знанием». У нее исключительно сильный интеллект. Всепоглощающая жажда нового знания делает Трефовых Десяток прогрессивными людьми и обычно позволяет им достичь успеха в жизни, однако они должны научиться контролировать свой ум, поскольку тот, похоже, уже начал жить собственной жизнью. Нередко Десятки Треф жалуются, что им трудно уснуть по ночам из-за неумолкающего внутреннего диалога. Лучший способ овладеть собой в этом отношении — направить свой ум на работу над нужными задачами и достижение высших целей. Чтобы быть счастливой, Десятка Треф должна много работать и постоянно чувствовать себя при деле.

Тройка Червей в качестве Карты Марса указывает на эмоциональное беспокойство и нерешительность в выборе профессии, которая может помешать Трефовым Десяткам реализовать свои амбиции. Об этом же свидетельствует и Тройка Бубен, указывающая на то, что Десятка Треф будет много экспериментировать, прежде чем поймет, что ее действительно удовлетворяет.

Валет Пик в Качестве ее Кармической Карты может оказаться и благословением, и проклятием — в зависимости от того, как Десятка Треф им распорядится. Валет Пик — это одновременно карта актера, карта вора и карта духовного адепта. Трефовая Десятка обладает большим потенциалом успеха в области искусства и в духовной сфере, но также может использовать свои таланты нечестным путем.

Жажда духовной мудрости и изучение духовной философии помогут Трефовой Десятке насладиться жизнью более полно. Высшая самореализация для нее возможна через работу, предоставляющую ей определенную степень свободы и поле для творческого самовыражения. Главная задача Десятки Треф состоит в правильном выборе жизненного пути и в умении понять, что именно принесет ей наибольшее удовлетворение.

ВАЛЕТ ♣ — ТВОРЧЕСКИЙ УМ

Творческая личность, нечестный человек… или то и другое вместе? Вполне возможно, что самый талантливый из Трефовых Валетов одновременно окажется и лучшим мошенником. Валет Треф — это карта незаурядного ума и финансовой одаренности. Люди с этой Картой Рождения энергичны и продуктивны. По своим блестящим умственным способностям они намного опережают обычных людей. Это люди эры Водолея, сочетающие в себе черты обоих полов. Они прогрессивны и олицетворяют собой вершину эволюции нашего общества и цивилизации.

Валеты Треф обладают чрезвычайно утонченным умом и всегда могут с его помощью хорошо зарабатывать на жизнь. Нередко они становятся антрепренерами (чаше мужчины, чем женщины). Если работа позволяет им проявить творческие способности, они могут найти собственную нишу и получать настоящее удовольствие, одновременно с этим зарабатывая большие деньги.

При всем своем блестящем уме Валеты Треф часто бывают неуступчивыми и любят спорить (что символизирует Двойка Треф в качестве Карты Марса). Обычно они не понимают, что часто не ладят с окружающими именно по причине собственной склонности к дебатам. Трефовые Валеты готовы спорить при любом удобном случае, и они всегда получают удовольствие от возможности проявить свою изобретательность. Упрямство иногда мешает Трефовым Валетам увидеть истинное положение вещей, но зато оно дает им возможность доводить до конца начатые дела и отстаивать то, во что они верят.

Будучи членом «королевской семьи», Трефовый Валет питает отвращение ко всему низменному, и недостатки окружающих его несколько раздражают. Ему требуется уважение и такое положение, при котором он со своими блестящими умственными способностями сможет беспрепятственно царить в мире творчества и знаний. Валет Треф никогда не испытывает недостатка в идеях, которые порой приносят ему огромные финансовые прибыли.

Но, проявляясь с негативной стороны, он может быть безответственным, а иногда и нечестным. Валет Треф способен смотреть на вещи с таких различных сторон, что просто не может дать им однозначную положительную или отрицательную оценку. Кроме того, он в состоянии очень быстро и правдоподобно убедить вас в том, что он способен объяснить практически все, что угодно. Впрочем, он не так уж много выигрывает от этого. Влияние Сатурна всегда напоминает Трефовому Валету о границах, которые удерживают его в рамках равновесия и честности. Серьезные неприятности начинаются лишь тогда, когда Валет Треф сам начинает верить в собственные выдумки, слишком далеко уходя от реальности.

В сущности Трефовые Валеты — добрые и бескорыстные люди. И несмотря на свою любовь к спорам, ко всем окружающим они относятся дружелюбно.

ДАМА ♣ — КАРТА ПРИРОДНОЙ ИНТУИЦИИ

Все Дамы по своей природе восприимчивы и призваны служить и помогать людям. Вследствие интеллектуальной природы, присущей трефовой масти, Дамы Треф склонны к издательскому делу и административной работе, а самые развитые из них — к занятиям экстрасенсорикой. Будучи Королевой, Дама Треф всегда осознает свое место при королевском дворе и оказывает сопротивление каждому, кто пытается низвести ее до уровня стандартной личности. Тройка Червей, ее Кармическая Карта, а также Пятерка Треф в качестве ее карты Венеры говорят о том, что нерешительность и неуверенность Дамы Треф в любви и дружбе не дают ей возможности обрести устойчивое счастье. Дамы Треф обладают большими умственными способностями и, осознают они это или нет, всегда получают необычные знания благодаря врожденному экстрасенсорному дару. У людей с этой Картой Рождения невероятные организационные таланты, но они ведут настолько напряженную жизнь, что часто переутомляются или же проявляют чрезмерное усердие.

Туз Пик в качестве Карты Юпитера обещает Дамам Треф множество благ в жизни, но только при условии, что они будут в своей работе или занятиях следовать духовным путем. Из прошлых воплощений они унаследовали глубокие познания и всегда свободно пользуются ими. Дама Треф также известна как «Карта Богоматери», и у многих людей, родившихся под ее влиянием, есть родной или приемный ребенок либо несколько детей, ради которых они должны приносить жертвы в своей жизни — подобно тому, как Деве Марии пришлось пожертвовать своим сыном Иисусом.

Трефовые Дамы очень способны и изобретательны, они часто делают сразу несколько дел, у них множество интересов. Они лучше работают, когда их профессия имеет творческий характер и когда они обладают свободой передвижения. Дамы Треф горды, честолюбивы и хорошо выполняют свою работу. Их природное стремление помогать другим и воспитывать их может найти свое выражение в работе, направленной на помощь множеству людей.

КОРОЛЬ ♣ — ВЛАДЫКА ЗНАНИЯ

Венчая масть, связанную со знаниями и общением, Трефовый Король располагает всем, что нужно для авторитетного положения в любой сфере деятельности. Люди с этой Картой Рождения имеют прямой доступ к знаниям, накопленным в течение множества прошлых воплощений. Они редко обращаются к чьему-то чужому учению или философии. Они черпают мудрость сами из неистощимого источника и живут по своей собственной правде.

Трефовых Королей можно встретить в любой профессии; обычно они занимают ответственные посты. Они всегда пользуются уважением. Среди них есть выдающиеся артисты, государственные деятели и музыканты. Одно из их величайших преимуществ состоит в проницательности и сообразительности, а также в обаянии, благодаря которому они становятся популярными. Они лучше работают с партнером, чем в одиночку.

Жизненные проблемы большинства Трефовых Королей вращаются вокруг злоупотребления наркотиками или алкоголем либо каких-то иных форм эскейпизма. В своем стремлении понять и разрешить внутренние конфликты Трефовый Король может пройти через множество испытаний, подчас недостойных, казалось бы, его огромного потенциала. Однако приблизительно к тридцатилетнему возрасту Трефовый Король словно пробуждается и осознает свою силу и связанную с ней ответственность.

Это — самая духовно восприимчивая карта колоды. Интуитивный подход к жизни — прирожденное свойство Короля Треф. Главные проблемы человека с этой Картой Рождения лежат в области брака и связаны с привычкой увязать в удобном рутинном образе жизни, забывая о своем высшем предназначении. Король Треф может многое дать миру, и если он не реализует свой потенциал, ему придется об этом сожалеть.

БУБНОВАЯ МАСТЬ

ТУЗ БУБЕН — ЖАЖДА ЛЮБВИ И ДЕНЕГ

Страсть, присущая этой карте, может выражаться разными способами, но все же Бубновым Тузам трудно сочетать одновременно и деньги (карьеру) и любовь. Возможно, это происходит оттого, что они сосредоточиваются лишь на чем-то одном, исключая все остальное. Это характерно для всех бубновых тузов — как для мужчин, так и для женщин.

Они могут быть нетерпеливыми, эгоистичными и расчетливыми, но могут и бескорыстно отдавать все другим людям. В Основном Жизненном Наборе их Карта Рождения связана с Юпитером и Нептуном, и Юпитер временами доводит до крайности идеализм и милосердие Нептуна. С одной стороны, Бубновые Тузы проявляют добросердечие и могут в ущерб себе помогать тем, кто менее счастлив. Они заботятся о животных и не выносят чужих страданий. Сильное влияние Нептуна может духовно облагородить их. Многие бубновые тузы вносят большие пожертвования на достойные дела. Большинство Бубновых Тузов считают себя спасителями того или иного рода, помогая своим друзьям, родным, коллегам по работе, любовникам или супругам. Но Нептун может порождать иллюзии, которые направляют человека по пути больших заблуждений и ложных идеалов. Все зависит от личной проницательности. Например, Пол Ньюмен — Туз Бубен, который много занимается благотворительностью. А другой Туз Бубен, но с дурной репутацией, — Адольф Гитлер, считавший, что несет миру добро и стремившийся оправдать этим уничтожение миллионов невинных людей. Эти две личности — представители крайних полюсов идеализма. Мечтательность и оптимизм Бубновых Тузов могут выражаться самыми разными способами, но они всегда присутствуют в характере людей с этой Картой Рождения.

Бубновые Тузы — творческие люди, способные заниматься одновременно несколькими делами. Они часто встречаются с новыми людьми, и большинство этих знакомств приносят им удачу. Они честолюбивы и могут обладать артистическими способностями. Бубновые Тузы любят путешествия, с которыми часто бывает связана их работа. Жизнь их представляет собой ряд телефонных звонков и разного рода общение и обычно переполнена активностью. Независимо от своей деятельности Бубновые Тузы считают, что смысл их существования в том, чтобы помочь обществу и внести важный вклад в его развитие. Все Бубновые Тузы имеют способности медиумов, и многих из них привлекает метафизическая сторона жизни. Если деньги и власть не стоят на первом месте в их системе ценностей, то эти люди могут вести жизнь, полную довольства и благополучия.

ДВОЙКА ♦ — ИЗВОРОТЛИВЫЙ ДЕЛЕЦ

Бубновым Двойкам присуща врожденная интуиция. Если они будут руководствоваться ею, то обязательно пойдут по верному пути, который приведет их к успеху. С этим даром интуиции тесно связаны высокая система ценностей и чувство особой миссии в жизни, в исполнение которой нередко включаются партнеры и даже просто знакомые Двойки Бубен. Эти люди в определенной степени честолюбивы и чаше всего стремятся к деньгам. Это честолюбие полезно, поскольку подталкивает их выходить из наезженной колеи (застревать в которой Двойки Бубен склонны, особенно в любовных отношениях). Если Бубновые Двойки будут прислушиваться к внутреннему голосу, то довольно быстро обретут заслуженную награду. Как правило, они стараются целиком посвятить себя одному делу и дойти в этой области до вершины. Это одна из самых удачливых карт колоды, и если Двойка Бубен не смогла добиться процветания, то винить в этом ей следует только себя. Эту карту назвали изворотливым дельцом потому, что связанные с ней люди обычно занимаются бизнесом и финансовыми вопросами. Часто они работают в партнерстве с друзьями и приятелями. Двойка Бубен — вообще партнерская карта: ее представители редко работают в одиночку.

Двойка — это число логики, и Двойки Бубен весьма рассудительны и расчетливы. Зачастую им нравится работать на компьютере (и хорошо это удается). Но если Бубновая Двойка испытывает эмоциональные проблемы, ее острый ум превращается в критичный и пессимистичный.

С финансовой точки зрения, это одна из самых успешных карт колоды. Как правило, Двойкам Бубен удается извлекать большую прибыль из своей деятельности, особенно после 35-летнего возраста. Им есть за что благодарить судьбу.

Бубновым Двойкам надо внимательно следить за тем, чтобы социальные обязательства не подрывали их здоровье и благосостояние. Иногда они настолько погружаются в работу, что забывают заботиться о себе. Они могут разбогатеть благодаря недвижимости, особенно в поздние годы жизни, и сохранить до старости хорошее здоровье. Такие люди вполне способны дожить до ста лет.

Некоторые Двойки Бубен чувствуют, что жизнь их наполнена особым смыслом и направлена на выполнение некой миссии. Эта миссия состоит в том, чтобы принести высшее знание того или иного рода человечеству и близким людям. Бубновые Двойки — это вестники Света.

ТРОЙКА ♦ — ФИНАНСОВОЕ ТВОРЧЕСТВО

Считается, что среди всех карт у Бубновых Троек едва ли не самая трудная судьба. Особенно верно это в отношении Бубновой Тройки — женщины, поскольку ее Личная и Кармическая Карта — Дама Бубен, еще одна из самых проблемных карт колоды. Неустойчивость системы ценностей Бубновой Тройки и тяжелая любовная карма из прошлых жизней (первая Кармическая Карта — Шестерка Черви) могут привести к серьезным затруднениям в личных отношениях. Вдобавок Тройки Бубен чрезвычайно озабочены своим финансовым положением. Они испытывают постоянную тревогу и нерешительность и должны искать позитивные применения своему чересчур активному интеллекту. Лучшим решением проблемы может стать творческое самовыражение.

Чтобы достичь гармонии в своей жизни и преодолеть множество соблазнов и испытаний, Тройкам Бубен следует развивать свой прирожденный интерес к метафизике. Эти люди от природы способны проникнуть разумом в тайны Вселенной. В числе этих тайн — понимание сущности своей собственной жизни и личной кармы, с которой предстоит справляться Тройкам Бубен. Это понимание вселит мир и спокойствие в их душу.

Бубновые Тройки всегда умеют отличить правду от лжи, хотя иногда пытаются игнорировать эту свою способность. Впрочем, не все Тройки Бубен сталкиваются с этой проблемой. Пользуясь высшими дарами своей Карты Рождения, они эффективно применяют свои творческие силы и прекрасно самовыражаются разнообразными способами. Они могут стать величайшими ораторами и общественными деятелями.

Бубновые Тройки наделены мощным интеллектом и столь же внушительным даром красноречия. Благодаря этому они способны претворить в жизнь любую идею, в которую искренне поверят. Если вас или вашу продукцию пропагандирует Тройка Бубен, считайте себя счастливчиком.

Тройки Бубен стремятся к такой профессии, которая позволила бы им много путешествовать или заниматься самыми разнообразными делами. Как правило, в их жизни присутствует более молодой человек, ради которого им приходится идти на жертвы (нередко в такой роли выступают дети Бубновой Тройки). Две Девятки, присутствующие среди их Карт Жизненного Пути, могут указывать на неприятности во второй половине жизни, но этого можно избежать, если обратиться к духовной стороне жизни. Это внесет в жизнь Бубновой Тройки мудрость и гармонию. Тройки Бубен пришли в наш мир, чтобы проверить на опыте множество идей, найти среди них истинную и утвердить ее. Они всегда извлекают пользу из путешествий и перемен, поэтому им желательно избрать такую карьеру, которая допускала бы определенную свободу в этой области.

ЧЕТЫРЕ БУБЕН ♦ — КАРТА УСТОЙЧИВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Четверка Бубен — карта стабильности в финансовой сфере. Эта стабильность достигается благодаря тяжелому труду. Бубновая Четверка в большей степени, чем все прочие карты колоды, должна прикладывать усилия, чтобы получить награду за свои труды; и награда обязательно придет к ней. Однако если люди с этой Картой Рождения пойдут по пути наименьшего сопротивления, их ждут только разочарования и неудачи. Все деньги, которые они получают, неизменно связаны с определенной ответственностью.

У Бубновых Четверок отличное деловое чутье; они способны великолепно организовывать бизнес и управлять им. Хотя другие люди могут считать их упрямцами, Четверки Бубен знают: если они будут поддерживать порядок в своей жизни и четко определять свои цели, то обязательно добьются успеха и счастья. Если жизнь их идет по накатанной колее, они ни за что не станут ничего менять, как бы ни относились к этому окружающие. Еще в детстве большинство Бубновых Четверок твердо осознают, что в жизни для них важно, а что — нет.

Чтобы достичь успеха, Бубновым Четверкам часто приходится решать проблемы с присущими им беспокойством (Кармическая Карта — Пятерка Пик) и недовольством, мешающими развиваться в одной избранной области и поступательно продвигаться вперед. Работа, которой заняты Четверки Бубен, нередко бывает связана с их брачными партнерами или ближайшими друзьями. Бубновые Четверки весьма общительны, имеют множество приятелей и друзей. Одна из главных проблем, с которой они могут столкнуться, — склонность «застревать», останавливаться на достигнутом и нежелание идти дальше. В сущности, все, что нужно Бубновым Четверкам для счастья, — это работа. Стоит им приняться за работу, как все у них в жизни налаживается и внутренние страхи рассеиваются сами собой.

В поздние годы Четверки Бубен добиваются большей свободы, счастья и материального благополучия. Обычно они — долгожители и в пожилом возрасте любят путешествовать по миру, наверстывая то, что упустили в юности.

ПЯТЕРКА ♦ — ИСКАТЕЛЬ ДОСТОЙНОЙ НАГРАДЫ

Этой карте выпадают на жизненном пути как проблемы, так и щедрые дары. Подобно всем Пятеркам, Пятерка Бубен ненавидит рутину и сторонится всего, что может ограничить ее свободу. Бубновая Пятерка может стать вечным странником, не задерживающимся нигде достаточно долго, чтобы обрасти связями. Но другие представители этой карты, напротив, находят счастье в работе или прочных взаимоотношениях, создавая себе островок стабильности в ненадежном мире. Беспокойство Бубновых Пятерок проявляется в первую очередь в их отношении к работе и к личной жизни. Всем Пятеркам Бубен свойственно внутреннее недовольство, однако при этом им хочется создать нечто ценное и добиться стабильности в жизни. Эти два идеала часто соперничают в душе Бубновой Пятерки, и ей нелегко найти профессию, которая бы их примирила. Многие останавливают свой выбор на работе в сфере торговли. Благодаря этому они получают возможность общаться с людьми на самых разных уровнях и обычно добиваются больших успехов.

При этом Бубновую Пятерку подстерегают финансовые проблемы и ситуации, в которых ей придется платить большую цену за свою доброту. Кармическая Карта Девятка Бубен делает Бубновую Пятерку чрезвычайно щедрой и указывает на то, что ей предстоит выплатить большие долги из прошлых воплощений. Бубновые Пятерки щедро делятся своими доходами с родственниками и близкими друзьями, хотя порой могут использовать других людей, впоследствии раскаиваясь в этом.

Пятеркам Бубен присущ врожденный дар духовности, на что указывает положение этой карты в колонке Нептуна. Они понимают, в чем заключаются истинные ценности. Многие Бубновые Пятерки наделены особыми психическими талантами, и перед ними стоит задача применять на практике эти дары. Пятерки Бубен приходят в наш мир отягощенными довольно тяжелой кармой, изжить которую удается не сразу. Им предстоит тяжелая работа, и лениться здесь нельзя. Бубновые Пятерки должны исполнять положенные им задания, не пытаясь убежать от ответственности. Сильное влияние Нептуна подразумевает желание помогать другим людям. Если Бубновая Пятерка начнет работать ради некой высокой цели или идеала, она сможет сама творить свою судьбу и добьется гораздо больших успехов.

Первые 45 лет жизни для Бубновых Пятерок особенно сложны. Но затем их жизненные обстоятельства существенно улучшаются. В середине жизни Пятерка Бубен может оказаться на распутье: перед ней встанет необходимость раз и навсегда покончить со своими страхами. В этот период многие Бубновые Пятерки обращаются к духовности. Тогда они претерпевают трансформацию, и жизнь их во многих отношениях меняется к лучшему. Многие из них добиваются авторитета в той или иной области (к примеру, в работе писателя или учителя), и люди обращаются к ним в поисках руководства и мудрого совета.

ШЕСТЕРКА ♦ — КАРТА ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Число шесть символизирует ответственность и карму. Бубновая масть связана с финансами. Люди, чьей Картой Рождения является Бубновая Шестерка, очень щепетильно относятся к финансовым долгам и их оплате. Эта черта личности часто проявляется в виде параноидальной боязни неуплаченных долгов. Например, Шестерки Бубен могут заранее оплачивать счета за телефон и коммунальные услуги лишь потому, что они не хотят беспокоиться о возможном долге.

К Шестеркам Бубен, как и ко всем другим Шестеркам, в течение жизни возвращается именно то, что они отдали другим. Это могут быть и огромные финансовые потери, и прибыли — все определяется поступками этих людей в прошлом воплощении. Как личности Бубновые Шестерки делятся на две категории: одни выполняют свою кармическую задачу, выплачивая долги, другие ведут себя безответственно, когда у них появляются деньги и возникает необходимость научиться стоять на собственных ногах. Иногда Шестеркам Бубен могут возвращать старые долги другие люди. Но независимо от ситуации можно не сомневаться, что Бубновые Шестерки получают в жизни именно то, что заслужили.

Из-за своей инертности они могут терпеть неудачи, поэтому должны время от времени подталкивать себя к деятельности. Заставив себя действовать, они могут добиться всего, чего желают. Бубновые Шестерки располагают защитой и покровительством в работе и деятельности, но им не стоит надеяться на случайный выигрыш в лотерею.

На более глубоком уровне люди, связанные с этой картой, должны понимать, что родились в этом воплощении, чтобы помочь другим лучше осознать подлинные ценности. Если они примут то, что подсказывает им природная интуиция, они всегда будут счастливы, независимо от своего материального положения. Если Бубновые Шестерки поймут свою особую миссию в жизни, их не будет беспокоить то, сколько у них денег. Такие люди становятся великими учителями. Они охотно отдают и жертвуют, и на них можно возложить большую ответственность. То, что они должны дать нам, — это ясное понимание высших ценностей и умение сделать правильный выбор в жизни. Шестерки Бубен — хранители закона.

СЕМЕРКА ♦ — КАРТА ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Семерка Бубен — одна из уникальных карт колоды, называемых Полуфиксированными Картами. Принадлежа к «семейству» из семи необычных карт. Бубновые Семерки несут на себе особую метку. Они чрезвычайно упрямы, но при этом весьма изобретательны. Если эти люди научатся действовать на духовном уровне своей Карты Рождения, то имеют большие шансы разбогатеть.

Масть Бубен связана с деньгами. Но, родившись под влиянием духовного числа «семь», Бубновые Семерки обязаны освободиться от внутренней привязанности к деньгам, иначе их ожидают постоянные проблемы в финансовой области. Либо они будут постоянно беспокоиться о деньгах, либо перестанут беспокоиться и получат от жизни все, что им необходимо. Третьего не дано. В области финансов Семерка Бубен столкнется со множеством жизненных уроков.

Другая проблемная область для нее — это личные взаимоотношения. Для Бубновой Семерки чрезвычайно важны родственники, возлюбленные и друзья. Нравится им это или нет, но Бубновые Семерки всегда тесно связаны со своей семьей и вынуждены разделять с ней все испытания. В принципе Семерка Бубен обладает высокодуховной любящей натурой, которая позволяет ей приносить личные жертвы во имя семьи и близких друзей.

Ради своих родителей, супругов и детей Бубновая Семерка готова почти на все. Это — одна из самых духовных карт колоды, и поэтому ее жизненный успех напрямую зависит от способности преодолеть рутинный образ жизни и материализм.

Наибольших успехов добиваются те Семерки Бубен, которые смогли поверить в то, что все их потребности будут удовлетворяться сами собой по мере возникновения. Обычно Бубновые Семерки беспокойны, они часто меняют профессию или место жительства. Их любовная жизнь будет полна жертв и разочарований, пока они не научатся предоставлять партнеру свободу.

В духовных занятиях Семерка Бубен сможет обрести внутреннюю гармонию и в полной мере оценить свою тонкую интуицию. Вступив на путь духовности, она сумеет направить свою жизнь в позитивное русло и преуспеть в любом избранном деле.

ВОСЬМЕРКА ♦ — КАРТА СОЛНЦА

Будучи Картой Солнца, Восьмерка Бубен имеет возможность подняться на самую вершину успеха. Невзирая на то, будет она стремиться к славе или нет, ее всегда будут уважать. Бубновые Восьмерки любят блистать и вызывать восхищение у других людей; они наделены талантом лидера. Люди, родившиеся под влиянием этой карты, очень сильны, но если они попадут в зависимость от своей силы, то превратятся в тиранов. Большую часть своей негативной кармы они отрабатывают в силовых столкновениях и в борьбе за власть с другими людьми. Они не любят, когда их контролируют, и стараются всегда сохранять за собой руководящую роль в любых отношениях.

Сила Восьмерки и положение в коронном верхнем ряду Жизненного Набора одаряют эту карту стремлением к независимости и пробивным характером. Бубновые Восьмерки всему знают цену и способны справиться с самой сложной ситуацией. Для многих из них сила приравнивается к богатству и возможности тратить много денег. Последнее нередко входит в дурную привычку. Восьмерки Бубен способны растранжирить огромную сумму в мгновение ока.

Впрочем, они могут достичь всего, чего хотят, благодаря невероятному трудолюбию и врожденной интуиции. Если Бубновая Восьмерка научится обращать свою силу на себя в целях личной трансформации и прекратит попытки изменить внешний мир, она обретет стабильную внутреннюю гармонию и умение владеть собой — ключевые понятия ее Кармической Карты, Дамы Пик.

Бубновые Восьмерки умны и весьма любознательны. Если они захотели что-либо узнать, их ничем не остановить. Присущая им огромная сила позволяет одерживать победы и мудро руководить другими людьми, если они прикладывают эту силу в правильном направлении. Иногда Восьмерки Бубен боятся или не желают брать на себя ответственность, связанную с этой силой, но тем самым они теряют львиную долю дарованного им потенциала.

ДЕВЯТКА ♦ — КАРТА САМООТДАЧИ

Девятки Бубен пришли в наш мир для того, чтобы завершить большой этап в развитии своей души и личности. Это означает, что они должны щедро делиться с другими своим достоянием и с готовностью отпускать из своей жизни вещи и людей, когда придет время. Если они не придерживаются этих правил, жизнь их полна разочарований и огорчений. Но если Девятка Бубен щедра и не привязывается к материальным ценностям и человеческим отношениям, она достигает подлинного счастья. У нее есть возможность непосредственно испытать возвышенное состояние сознания, связанное с полноценным участием в универсальной жизни Вселенной.

Несмотря на периодические утраты. Бубновые Девятки могут добиться значительных успехов в бизнесе, особенно если он связан с торговлей или какими-либо творческими проектами. Если Девятка Бубен сама поверила в ту или иную идею, она превращается в превосходного пропагандиста. Она наделена даром красноречия и убеждения. Многие Бубновые Девятки становятся профессиональными советниками; другие — известны как чрезвычайно мудрые советчики в кругу родных и близких. Если Девятка Бубен придерживается в своей жизни высших ценностей, она может накопить большое богатство. Но неуважение к высшему закону (состоящему в том, что мы должны что-то отдавать, чтобы получать взамен) всегда ведет ее к несчастьям и бедам. Бубновая Девятка должна быть особенно осмотрительна за рулем и вообще в любых рискованных ситуациях. Она довольно часто теряет голову и попадает в аварии.

Бубновые Девятки чрезвычайно умны, и часто их привлекают профессии, требующие приложения интеллектуальных способностей. Многие из них становятся процветающими адвокатами. Они преуспевают в любой сфере деятельности, связанной с общением, благодаря мощному Королю Треф в качестве Карты Марса. Этот же Трефовый Король приносит им исключительную удачу в судебных процессах. Кроме того, Девятка Бубен одарена талантами в области торговли и рекламы. Торговля может принести ей больше доходов, чем любой другой карте колоды, хотя, как правило, Бубновая Девятка предпочитает все же более интеллектуальную карьеру.

Одна из задач Девятки Бубен состоит в том, чтобы развивать и использовать свое обаяние и мастерство в работе. Многим из представителей этой карты суждено внести большой вклад в историю человечества. Нередко они руководят другими людьми на пути к высшей форме знания.

ДЕСЯТКА ♦ — КАРТА БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Эта карта расположена в самом центре Жизненного Набора. Она защищена со всех сторон благословением Юпитера. В принципе она считается картой материального изобилия, хотя далеко не все Десятки Бубен реализуют свой потенциал в этой области. Однако все они застрахованы от серьезных финансовых убытков, и всем им до определенной степени сопутствует удача, чтобы достичь вершин успеха. Бубновая Десятка должна посвятить себя бизнесу, предпочтительно — собственному. Она способна превосходно управлять бизнесом практически любых масштабов. Многие Десятки Бубен получают крупное состояние в наследство или от богатого супруга. Они любят быть в центре внимания, что объясняется положением этой Карты Рождения в центре Жизненного Набора.

Можно было бы подумать, что при такой благосклонности судьбы к Бубновым Десяткам они должны быть очень щедрыми людьми. Однако это не всегда верно. Многие из них просто посвящают себя добыванию денег и иногда даже становятся безразличными ко всему остальному. Впрочем, некоторые Десятки Бубен прислушиваются к советам своей Кармической Карты — Дамы Треф, которая связана с интуицией, служением другим людям, знаниями и с посвящением своих талантов и способностей благу человечества. Всем Десяткам грозит опасность чересчур увлечься делами, относящимися к их масти. В случае с Десяткой Бубен — это деньги. Некоторые Десятки Бубен чрезвычайно эгоистичны. Благодаря своему уму и творческим способностям они всегда преуспевают в любом деле. Обычно они направляют свои таланты в область бизнеса и финансов, и нет такого предприятия, с которым они бы не справились. Но если Бубновая Десятка обратит внимание на духовную сферу, в поздние годы жизни она сможет посвятить себя расширению кругозора и просветлению духа, вместо того чтобы погрязнуть в сомнениях и страхах. Во второй половине жизни многие Бубновые Десятки обращаются к творческому самовыражению и достигают на этом поприще больших успехов.

ВАЛЕТ ♦ — КАРТА ТОРГОВЦА

Валет Бубен — это карта торговца. Эти люди проницательны, умны и всегда способны устроить себе хорошую жизнь, используя свой ум и обаяние. Это очень независимые и творческие личности, которые действуют как инстинктивно, так и при помощи рассудка. В жизни у них все складывается удачно благодаря врожденным способностям разбираться с финансовыми делами. Те немногие из них, кто внимательно относится к своим высшим идеалам, становятся Королями своей масти. Природные экстрасенсорные способности могут привести Бубновых Валетов к полному духовному осознанию, однако, как правило, они чересчур сконцентрированы на своем разуме, часто мешающем им использовать свой самый великий дар — интуицию. Некоторые Бубновые Валеты становятся профессиональными экстрасенсами, в то время как другие могут бояться своих открытых каналов, но в любом случае большинству из них рано или поздно приходится использовать эти каналы.

Валеты Бубен обладают большой силой убеждения. Они с успехом работают там, где нужно руководить и вести за собой людей, а также неплохо справляются с профессиями в области развлечений и целительства. Многие из них имеют артистические наклонности, а некоторые даже обладают особой одаренностью в этой области. Им часто хочется сделать что-нибудь хорошее для мира. Но все же, будучи Валетами, они могут посвятить всю жизнь лишь развлечениям и веселью.

Являясь картой Урана и Нептуна, Бубновый Валет обычно любит оставлять за собой право выбора в работе и вообще в жизни. Свобода (Уран) значит для таких людей очень много: часто она для них просто священна (Нептун). Нередко их притягивает самостоятельная работа или такой род занятий, который не мешает заниматься своими делами. Возможно, именно по этой причине многим Бубновым Валетам нравится карьера продавца или торгового агента. В этой сфере деятельности они непревзойденны. Знаменитое выражение о продавце, который «способен продать лед эскимосам», следует отнести именно к Бубновому Валету.

Все Валеты могут быть легкомысленны и в чем-то ненадежны и обычно не смущаются, даже когда не могут выполнить своих обещаний. Они любят игры, даже в пожилом возрасте, возвращаясь к молодости. Любовь к общению делает их самыми лучшими работниками в сфере торговли из всех карт колоды. Бубновым Валетам необходимо найти себе профессию, которая даст выход их творческим способностям и признание их особых талантов.

ДАМА ♦ — КАРТА ФИЛАНТРОПА

Дама Бубен очень нерешительна в своей системе ценностей (сказывается влияние Кармической Карты — Тройки Бубен). Это означает, что у людей, родившихся под влиянием Дамы Бубен, часто будут возникать затруднения при выборе. Бубновые Дамы любят разнообразие и очень талантливы и изобретательны, если только их мысли не поглощает беспокойство о деньгах (что с ними случается довольно часто). У них хороший вкус. Если у Бубновой Дамы появляются деньги, она любит тратить их на первосортные и дорогостоящие вещи, поэтому она часто живет не по средствам, что усугубляет ее заботы о финансах. Но, несмотря на это, Дама Бубен — одна из самых щедрых карт колоды, Девятка Червей как карта Юпитера и Девятка Бубен в качестве второй Кармической Карты наделяют Даму Бубен врожденной способностью и природной страстью делиться своим богатством с другими людьми. На определенном уровне символ Бубновой Дамы — богатая тетушка или бабушка (дедушка), которая ведет вас в магазин за покупкой новой одежды или покупает вам дорогой подарок на день рождения.

Бубновые Дамы— обаятельные люди. Они умеют наслаждаться прекрасными вещами, постоянно ищут новых приключений, а иногда стремятся часто менять партнеров. Дамы Бубен наделены хорошим врожденным деловым чутьем и талантами в сфере рекламы. Они могут преуспевать во многих областях и обладают качествами лидера. Чем бы ни занималась Дама Бубен, она всегда остается Королевой, а значит, склонна опекать и воспитывать других в работе и в жизни.

Дамы Бубен от природы наделены критическим умом, что дает умение тщательно анализировать и планировать ситуации, а также видеть насквозь любую ложь и обман. Однако эти же качества ума могут проявиться негативно, если все идет не так, как планировалось. Все Бубновые Дамы временами склонны к пессимизму, хотя иногда сами этого не сознают. В противовес этому им необходимо вырабатывать в себе уверенность в будущем.

Если Бубновая Дама следует в своей жизни духовным путем, она может реализовать свою миссию и достичь высот духовной реализации и самопознания (это символизирует Дама Пик в качестве Карты Нептуна). Кроме того, Дамы Бубен наделены особым даром постижения древних учений. Природное влечение к древним таинствам и оккультным наукам способствует познанию вечных истин, что поможет Дамам Бубен облегчить многие земные проблемы. Если Бубновая Дама ориентируется на высшую цель, то для нее не существует преград в духовном восхождении.

КОРОЛЬ ♦ — УДАЧЛИВЫЙ БИЗНЕСМЕН

Бубновый Король — владыка ценностей, финансов и бизнеса. Он может преуспевать в любом деловом предприятии благодаря врожденному знанию этой сферы деятельности. Бубновые Короли всегда добиваются больших успехов, возглавляя собственное предприятие, а не работая на кого-то другого. Они могут быть весьма расчетливы и корыстны, когда дело касается денег или бизнеса, но это — необязательная их черта.

Бубновый Король — единственный «одноглазый» король колоды, а это означает, что он бывает слеп к определенным аспектам жизни и ситуациям.

Кроме того, он может быть чрезвычайно упрям, рассматривая вещи с какой-либо одной, избранной точки зрения. По этой причине Бубновый Король часто наживает себе врагов. Возможно, поднятый боевой топор, изображенный на этой карте, символизирует именно страсть к соперничеству. Впрочем, все Короли Бубен понимают, в чем состоят истинные ценности, и если они следуют этому знанию, не поддаваясь страхам и сомнениям, то становятся весьма уважаемыми людьми в деловом мире.

Они должны остерегаться злоупотреблять своей властью за счет других. Обладая такой огромной силой, Бубновый Король может избегать собственных чувств, что создает множество проблем. Нередко эмоциональные проблемы возникают у него еще в детстве, и их предстоит решить, прежде чем проявится высший уровень этой Карты Рождения. До тех пор же Бубновый Король холоден и безжалостен.

Короли Бубен весьма изобретательны и благодаря этому способны заработать много денег. Они сильны и на высоком уровне развития способны принести людям много пользы.

ЧЕРВОННАЯ МАСТЬ

ТУЗ ♥ — ЖАЖДА ЛЮБВИ

Червовый Туз — первая карта колоды. Ключевые слова для него — жажда любви. Но для этой карты также характерна и жажда денег (ведь Кармической Картой Червового Туза является Бубновый Туз). Червового Туза как первую карту колоды можно сопоставить с Овном — первым знаком Зодиака — юной душой, подверженной многим ошибкам и склонной к эгоизму. Но это относится не ко всем Червовым Тузам. Многие люди, связанные с этой картой, добиваются большого успеха в своей жизни как писатели или творческие деятели в других областях. Они находятся под влиянием двух тузов, что придает им импульсивность. Червовый Туз — настоящий символ мужества и отваги, это одна из его главных черт. Чего им часто не хватает, так это мудрости, которая в сочетании с присущей им смелостью помогла бы им быстрее достичь успеха. Чтобы преуспеть, им надо действовать терпеливо и внимательно и поменьше рисковать.

Люди с этой Картой Рождения наделены мощным духовным потенциалом, но их часто сбивают с пути нерешительность и тайные страсти. В частности, им нужно преодолеть страх перед отсутствием денег: только тогда они обретут внутреннее спокойствие, необходимое для успеха. Кармические Карты Червового Туза указывают на необходимость развивать чувство благодарности судьбе. Но вместе с тем Туз Бубен в качестве Карты Меркурия из Основного Жизненного Набора Червового Туза ставит акцент на потребности накапливать деньги и приобретать вещи. Эти люди часто добиваются своих целей и достигают больших финансовых успехов.

Червовые Тузы должны проявлять осторожность, не заходить слишком далеко и не действовать сразу во многих направлениях, иначе их ожидают материальные проблемы и сильный стресс. Тройка Червей в качестве Кармической Карты вместе с двумя другими Тройками в Основном Жизненном Наборе Червового Туза придают ему огромный творческий потенциал. Но каждый дар может временами превращаться в недостаток, и оборотная сторона Тройки — нерешительность, беспокойство и стресс. Отдых от работы для таких людей — это целебный бальзам. Те же Тройки требуют разнообразия в работе, и устраивать свою жизнь и работу им нужно так, чтобы не терять гибкости. Все они — Козероги, поэтому для них очень важно признание, которое приносит работа. Тройка Пик, Карта Планетного Управления, говорит о том, что многие Червовые Тузы достигают славы на творческом поприще. Они смогут избежать многих проблем из прошлого воплощения, как эмоциональных, так и психических, если обратятся к метафизике и самопознанию. Если они сосредоточатся на поисках духовного смысла, то поздние годы жизни станут для них самыми счастливыми.

Червовые Тузы — это беспокойные души; самым тяжким крестом для них может стать постоянная смена ценностей. Чтобы обрести покой для души и сердца, им нужно избегать непостоянства и беспорядочной жизни. Наивысшую награду они получат тогда, когда найдут возможность бескорыстной самоотдачи.

ДВОЙКА ♥ — КАРТА ЛЮБОВНОЙ СВЯЗИ

Описание личности

У Двойки Червей, принадлежащей к особой группе Полуфиксированных Карт, есть Кармический Духовный Двойник — Туз Треф, с которым она разделяет много общих свойств. Принадлежность к Полуфиксированным Картам дает двойкам червей силу воли: они уверены в своих действиях и не принимают чужого руководства. Они от природы наделены превосходным умом и ненасытным любопытством, что способствует интенсивному интеллектуальному развитию. Но при этом Двойки Червей никогда не изменяют сути своей карты: прежде всего, они — «влюбленные». Для них характерны большая потребность в общении с людьми и очень высокие, порой нереалистичные идеалы в отношении любви и брака. Двойки Червей всегда предпочитают одиночеству общество других людей. Они могут ждать сколько угодно единственно нужного им человека, чтобы подарить ему абсолютную и преданную любовь. Однако в некоторых случаях Двойки Червей могут сильно отшатнуться от того, чего они так желали, если их хрупкие идеалы разобьются о суровую реальность. Им необходимо найти равновесие между стремлением к высокодуховной любви и реальностью, в которой мы живем и с которой так часто сталкиваются их мечты о любви. Развитие более практического подхода к любви может принести им большую пользу.

У Двоек Червей вполне счастливая жизнь, особенно в области материального благополучия и бизнеса. Но все же им нужно быть осторожными во всех деловых отношениях. Во избежание проблем следует очень точно оформлять финансовые соглашения. Двойки Червей почти всегда приходят к партнерству в бизнесе — вот почему им необходимо учиться быть внимательными. Следует также по возможности не смешивать деловые отношения с любовными (вполне вероятная ситуация для Двоек Червей).

Червовые Двойки обычно предпочитают общество состоятельных и влиятельных людей. Время от времени у них возникают страхи и опасения в области финансовых дел, и нужно следить, чтобы это не повлияло на их здоровье и благополучие. Двойкам Червей полезно изучать метафизику. Многие из них наделены природными способностями медиумов и могут пользоваться ими ради забавы или для пользы дела. Но, будучи Козерогами (эта Карта Рождения приходится всего на один день в году — 29 декабря), все Двойки Червей склонны относиться к себе и другим слишком требовательно и практично.

ТРОЙКА ♥ — РАЗНООБРАЗИЕ В ЛЮБВИ

Тройка Червей стоит на первом месте в Основном Жизненном Наборе карт. Ее символ — изгнание Адама и Евы из Рая. Причиной их падения было искушение, и Червовая Тройка представляет это искушение на самых разнообразных уровнях. Кроме того, как первая Карта Жизненного Набора она олицетворяет момент вступления в мир двойственности и смешения. Опыт Тройки Червей можно сравнить с первой высадкой на какую-нибудь чужую планету, где необходимо самостоятельно продумывать каждый свой шаг.

В связи с этим Тройки Червей отличаются неуемным любопытством и наделены превосходными умственными способностями, позволяющими оценивать и анализировать все, что попадает в поле зрения. Они прекрасно умеют общаться и сотрудничать с представителями обоих полов. Они прогрессивны в работе. Нередко им удается улучшить свое финансовое или жизненное положение благодаря путешествиям или профессиональным нововведениям. Тройки Червей трудолюбивы и добиваются успеха в любом деле. Но чтобы чувствовать себя счастливыми, они должны часто путешествовать или постоянно что-то менять в своей жизни. Тройки Червей располагают великолепным творческим потенциалом и художественным талантом. Умение самовыражаться — одно из самых ярких их достоинств.

Два самых важных урока, которые за свою жизнь должны усвоить Тройки Червей, таковы: преодолеть страх перед нищетой и претворить свою нерешительность в творческий подход к работе. Червовым Тройкам нужно поверить в то, что при необходимости они всегда смогут найти средства для жизни. Беспокойство по поводу денег (обоснованное или не очень) объясняется на самом деле тем, что Тройки Червей никак не могут решить, что для них в жизни самое важное. Здесь их врожденные творческие способности могут сыграть с ними злую шутку, превратившись в тяжелый груз сомнений. Перед Червовой Тройкой встает такое разнообразие идей, за которые можно было бы приняться, что ни одна из них не доводится до конца и не приносит материальной стабильности. Та же нерешительность может лежать в основе трудных и обусловленных кармой любовных отношений, в которых Тройки Червей сталкиваются с людьми, обладающими сходными чертами и заставляющими их сомневаться в том, любимы они или нет.

Если Червовая Тройка осознает ценность стабильности и прочности в жизни, ее творческие способности превратятся в настоящий талант, который быстро приведет к поставленной цели. Освоив представление о том, что отдавать не хуже, чем получать, Червовая Тройка обретет счастье в самоотдаче и доверии. А если она посвятит себя вопросам метафизики или религии, то достигнет еще большей гармонии и внутреннего спокойствия.

ЧЕТВЕРКА ♥ — КАРТА БРАКА И СЕМЬИ

Перед нами — первая из Четверок колоды, первая карта на пути поисков стабильности и надежности. Четверка Червей пытается обрести эти качества в партнерских отношениях — как с близкими друзьями, так и с членами семьи. Для людей с этой Картой Рождения характерны высокие идеалы в любви и романтические представления о семейной жизни, и если эти идеалы оказываются недостижимыми, Червовые Четверки сильно страдают и могут надолго замкнуться в себе в поисках утешения. Но если им удается сочетать свои идеалы с реалистическим взглядом на мир, они могут достичь истинного счастья в семейной и любовной жизни. Четверки Червей способны интуитивно ощущать, кому требуется их помощь и поддержка, и щедро оказывать эту поддержку, пренебрегая даже личными интересами. Если это им удается, они становятся гораздо более счастливыми людьми и реже сталкиваются на своем пути с разочарованиями.

Многие Четверки Червей — прирожденные целители и опекуны. Окружающие тянутся к ним за утешением в минуты горя. Червовые Четверки могут полностью выразить себя в самоотдаче и в заботе о других людях. Они также хорошо справляются с работой в группе и организациях и часто оказываются прекрасными учителями. Некоторые Четверки Червей обладают превосходным интеллектом и научным складом ума. Кроме того, они умеют обращаться с деньгами. Если Червовым Четверкам недостает в жизни счастья и удачи, винить им в этом некого, кроме самих себя. Людям с этой Картой Рождения рекомендуется обращать побольше внимания на свое здоровье, поскольку они больше других склонны потакать себе как в физической, так и в эмоциональной области.

Все Четверки склонны к деспотизму, и Червовые Четверки — не исключение. Эти люди стремятся держать свою семью под контролем, чтобы не растерять главное, по их мнению, сокровище в жизни — семейное единство. Но если они перестараются, то им предстоят тяжелые страдания в момент, когда их дети захотят стать самостоятельными. Четверки Червей часто пытаются контролировать также своих близких друзей, чтобы привнести в жизнь больше стабильности. Это отрицательная черта, и от нее лучше избавиться. Что бы ни думали Четверки Червей, далеко не каждому человеку на свете необходимы опека и постоянная забота.

Четверки Червей наделены особыми физическими достоинствами, и если будут развивать их, то смогут добиться в жизни больших успехов. Все эти физические достоинства они, сознавая это или нет, применяют в своей работе. Обычно наилучших результатов они достигают тогда, когда избирают одно направление деятельности и неуклонно следуют ему до конца.

Многим Четверкам Червей суждено добиться важного положения в своей профессиональной сфере; однако на пути к успеху их ожидают проблемы, связанные с деньгами и властью. Важным шагом в развитии Четверок Червей будет овладение своей внутренней силой — любовью к людям и заботой о них. На этой прочной основе покоится все их благосостояние.

ПЯТЕРКА ♥ — ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Всем Пятеркам стоит заняться каким-либо определенным делом, если они хотят достичь в своей жизни стабильного успеха. И Пятерки Червей в этом отношении — не исключение. Четверка Бубен в качестве их Кармической Карты говорит о том, что эти люди испытывают затруднения с надежностью и защитой, которые могут длиться всю жизнь, если они не осознают их. Самое главное их опасение относится к финансовой области. Усердная работа и привязанность к одному делу всегда будут приносить Пятеркам Червей успех. Вопрос лишь в том, смогут ли они достаточно долго оставаться на одном месте, чтобы дождаться вознаграждения. Многим из них это удается, но зачастую не так уж легко и естественно. Пятеркам Червей хочется испытать все, что могут предложить им любовь и деньги. Но как же они могут это осуществить, если привязаны к одному месту и одной работе? Выход может быть один: профессия или род занятий, связанные с путешествиями. Частые и разнообразные путешествия — именно то, что нужно Пятеркам Червей. Обычно они почти готовы и способны отправиться куда угодно.

Будучи по своей природе искателями, Пятерки Червей находятся в постоянных поисках новых и разнообразных взаимоотношений с людьми. Обычно каждые новые взаимоотношения являются для Червовых Пятерок очередным жизненным опытом. Если Червовая Пятерка долго находится в браке, то лишь потому, что надеется почувствовать и пережить нечто важное благодаря ему. Как только Пятерки Червей получат полное удовлетворение — от общения с человеком или от чувств, которые испытывают к нему, — они тут же без колебаний могут двинуться дальше. Некоторые Пятерки Червей неразборчивы в знакомствах и вообще необязательны по отношению к партнерам. Но иногда их поиск жизненного опыта может удовлетворяться в результате путешествий и визитов в чужие страны. Масть Червей помимо любовных взаимоотношений связана также с домом и семьей. Чтобы удовлетворить свою жажду новизны, Червовые Пятерки могут приобретать себе за границей новые дома и создавать повсюду круги дружеского общения.

Второй Кармической Картой у Пятерок Червей является Пятерка Треф, а Карта Сатурна в Жизненном Наборе — Пятерка Бубен. Это делает их более беспокойными, чем другие Пятерки. Вообще в их Жизненном Наборе почти все карты — с нечетными числами. Это свидетельствует о том, что Пятерки Червей — творческие и гибкие люди. Многие из них обладают артистическим талантом, который проявляется либо в профессиональной деятельности, либо при общении с любимыми людьми и в различных домашних занятиях. Они также наделены даром понимания духовных идей и принципов, а некоторые Пятерки Червей — даже необычными психическими способностями: наподобие фотографической памяти или мгновенного математического счета.

Вообще большое количество карт с нечетными числами олицетворяет собой острые ситуации и проблемы, которые должны быть разрешены на основе духовных принципов. Например, две Девятки в позициях Марса и Плутона показывают, что Червовые Пятерки часто вынуждены отказываться от своих личных желаний и страстей, чтобы в конечном счете достичь желаемого. Если они пытаются разрешить дела иным способом, их часто постигает разочарование. Но когда они решаются «плыть по течению-, то все идет как положено. Такой парадоксальный подход к жизни типичен для всех людей, у которых в Жизненном Наборе имеется много карт с нечетными числами, и задача их состоит в том, чтобы понять и усвоить это. В конце концов личности, связанные с Пятеркой Червей, научаются идти путем веры, которую символизирует Семерка Пик — карта их Космической Награды. Они осознают, что если следовать своим особым принципам и быть честными с самими собой, то в жизни все повернется к лучшему. Как только Пятерки Червей начинают осваивать свой жизненный опыт, они приобретают желаемую мудрость, и эта мудрость часто приводит к ответственности за других. Многие из них становятся прекрасными учителями. И то, что они передают другим, приходит от мудрости их непосредственного жизненного опыта.

ШЕСТЕРКА ♥ — КАРТА МИРОТВОРЦА

Это — карта мира, гармонии и стабильности в любви и семье. Люди с этой Картой Рождения осознают «закон любви» и стремятся поддерживать гармонию во взаимоотношениях. Однако эта гармония может оказаться как счастьем, так и однообразной рутиной. Все зависит от индивидуального подхода. Некоторые Шестерки Червей слишком консервативны и ненавидят перемены и потрясения. Иногда это может удерживать их рядом с неподходящим партнером дольше, чем того требуют их собственные цели и намерения.

Обычно Шестерки Червей добиваются успеха почти в любой сфере деятельности, хотя временами им кажется, что их недооценивают. Основа их успехов — выдающиеся интеллектуальные способности, эрудиция и общительность. Как правило, Шестерка Червей достигает большего, если избирает для себя какую-либо одну область и идет в ней до конца, ни на что не отвлекаясь. Люди с этой Картой Рождения способны обучиться почти всему. Шестеркам Червей присущ врожденный творческий талант. Многие из них хорошо проявляют себя как дизайнеры и художники или в сфере творческого планирования финансов. Они весьма предприимчивы и никогда не испытывают недостатка в выгодных идеях.

Шестерки Червей пришли в этот мир, чтобы заплатить кармический долг, связанный с любовью, чтобы научиться прощать и забывать обиды. Если им это удается, они могут подняться на высоты духовного просветления. Червовые Шестерки стараются никогда не наносить другим людям душевных ран. Поскольку эта карта управляет, в частности, днем Рождества (25 декабря), люди, родившиеся под ее влиянием, весьма щедры и участливы к другим, они всегда готовы поделиться с окружающими своей любовью. Любопытно, что у Шестерок Червей часто оказывается либо шесть детей в семье (масть Червей связана с детьми), либо шесть ближайших друзей в окружении. То же правило работает и по отношению к другим картам червовой масти.

Когда Шестерка Червей чувствует, что с ней или с кем-либо другим поступают несправедливо, проявляется агрессивная сторона ее натуры. В таких ситуациях Шестерка Червей действует в полную силу. Эта агрессивная сторона может применяться также к решению деловых проблем или к занятиям спортом. Червовые Шестерки способны сохранять внешнюю невозмутимость даже в самой ожесточенной борьбе.

Некоторые Шестерки Червей обнаруживают, что у них в жизни есть особая миссия, суть которой — дарить любовь другим людям. Осознав это, Червовая Шестерка обретает истинное счастье и выходит на самый высокий уровень самовыражения.

СЕМЕРКА ♥ — КАРТА ДУХОВНОЙ ЛЮБВИ

Семерке Червей предстоит в жизни непростой поиск истины в любви и личных отношениях. Под влиянием этой карты воплощаются старые души, которые пришли в наш мир, чтобы достичь высших степеней в области любовной жизни. В их Жизненном Наборе присутствуют две Девятки, а это значит, что Семерке Червей надлежит завершить большой цикл в эволюции души и избавиться от множества отживших свой век привычек, которые мешают переходу на следующий уровень развития. Червовые Семерки должны научиться свободе от личных привязанностей и щедрости к другим людям вне зависимости от какой-либо награды. На низшем уровне Семерку Червей могут мучить подозрительность, зависть и ревность, которые, в сущности, являются лишь проекциями ее внутренней тревоги. На высшем уровне Червовые Семерки — прекрасные советчики и помощники; они способны на большие личные жертвы ради счастья других людей. Семерка Червей всегда поймет вас и посочувствует. Чтобы достичь счастья и внутренней гармонии, Червовая Семерка должна найти какой-то способ делиться с миром своим богатством. Обычно это проявляется в работе учителя, советника, консультанта.

Червовым Семеркам необходимо тщательно следить за своим здоровьем, поскольку тяжелая карма из прошлых воплощений может выражаться у них в форме физических недугов. Все проблемы со здоровьем, которые испытывает Семерка Червей, как правило, требуют смены образа жизни — полной или хотя бы частичной. К примеру, у Червовой Семерки может возникнуть необходимость уйти с работы, поскольку ее профессия связана с частыми стрессовыми ситуациями. Нередко Червовые Семерки приходят в эту жизнь с определенными физическими привычками, сложившимися еще в прошлых воплощениях. К числу таких привычек может относиться, например, даже курение. Избавиться от них бывает чрезвычайно сложно, но именно в этом и состоит задача Червовой Семерки.

Любопытно, что многие Червовые Семерки—мужчины работают в сфере финансов. Под влиянием этой карты родилось множество успешных бизнесменов и менеджеров. Как мужчины, так и женщины с этой Картой Рождения весьма честолюбивы, напористы и умеют делать карьеру. Одна из задач Червовой Семерки заключается в том, чтобы привести в равновесие свою тягу к материальному успеху и жажду честности в дружеских и любовных отношениях. Сильное честолюбие подчас может вступать в конфликт с желанием гармонии в партнерстве.

Все люди, родившиеся под влиянием Семерки или Девятки, должны научиться щедрости и самоотдаче, а также свободе от личных привязанностей; иначе их ждут разочарования и страдания. Семерка Червей должна щедро делиться с другими людьми знаниями и любовью. Только таким путем она достигнет высочайшей степени любви, не ведающей никаких условностей и ограничений.

ВОСЬМЕРКА ♥ — КАРТА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СИЛЫ

Восьмерка Червей — это «сила любви». Эта карта, как и все другие Восьмерки, должна научиться пользоваться своей силой разборчиво и чувствовать ответственность за ее применение. Червовые Восьмерки обладают непреодолимым обаянием и магнетизмом, но если они сами попадут в зависимость от своей силы, то начнут пользоваться ею неразумно и за счет других людей. Обе Кармические Карты Червовой Восьмерки — Семерки. Это значит, что при неправильном приложении силы кармическое возмездие не заставит себя долго ждать. Но те же Семерки наделяют Восьмерку Червей духовной мудростью, которая может направлять их действия по верному пути. Поступая по справедливости. Червовые Восьмерки могут подняться до истинных духовных высот и щедро делиться с другими людьми своей любовью и целительной силой. Ведь Червовая Восьмерка — это еще и карта целителей, людей, самоотверженно отдающих другим свою душевную силу.

Жизненный Набор Восьмерки Червей — один из самых благоприятных во всей колоде. Многие люди с этой Картой Рождения становятся известными учителями, художниками, государственными деятелями. Среди карт их Жизненного Набора — Десятка Треф, Восьмерка Бубен и Король Пик, которые составляют верхний, «коронный» ряд основной системы Жизненного Набора. Это — указание на огромный потенциал успеха и славы. Даже на самом низком уровне Восьмерка Червей может добиться признания в кругу своих друзей и родных.

В области здоровья Червовую Восьмерку ожидают некоторые проблемы, если она будет относиться к своему физическому состоянию невнимательно. Многие Восьмерки Червей настолько погружаются в работу и семейные дела, что забывают следить за собственным телом. Первая их Кармическая Карта — Семерка Пик — может навлечь на них серьезные неприятности за пренебрежение здоровьем. Располагая таким большим потенциалом успеха, Восьмерки Червей, казалось бы, могут спокойно расслабиться и наслаждаться жизнью; однако зачастую они выбирают такой напряженный жизненный ритм, что на отдых у них просто не остается времени.

Любопытно, что Червовые Восьмерки очень часто собирают круг близких людей (друзей или родственников), состоящий ровно из восьми человек. Восемь Червей- «Сердечек» — это восемь человек, которым Восьмерка Червей дарит свою любовь. Не исключены ситуации, когда у Червовой Восьмерки — восемь детей, восемь жён.

Люди с этой Картой Рождения очень интеллектуальны. Они превосходно справляются с профессией учителя и вообще с любым занятием, требующим хороших умственных способностей. Чтобы заработать деньги, им приходится тяжело трудиться, но без работы они никогда не останутся. Многие Восьмерки Червей добиваются в жизни определенной известности, особенно в возрасте после 36 лет. Имея в распоряжении такой огромный запас энергии, они могут достичь почти всего, если только им не помешают собственные страхи и сомнения.

ДЕВЯТКА ♥ — КАРТА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛЮБВИ

Девятка Червей — это карта великих свершений, великих потерь или того и другого вместе. Она, как и ее карта – отражение, Семерка Бубен, связана с числом духовности, поэтому все ее достижения редко оказываются личными: чтобы добиться успеха, она должна выстроить правильную иерархию своих желаний. Червовая Девятка находится под двойным влиянием Сатурна, а это значит, что за малейшее отклонение от истины и справедливости ее настигает быстрое и подчас жестокое возмездие. Все Девятки пришли в наш мир для того, чтобы окончательно рассчитаться с долгами из прошлого, заплатить по счету — и двинуться дальше. В случае с Червовой Девяткой это означает завершение неких ключевых взаимоотношений с людьми, равнозначное прохождению определенных этапов развития души. Если Червовая Девятка сопротивляется этой необходимости, она воспримет завершение важных отношений как разочарование или потерю, а не как достижение, которым оно в действительности является. Жизненный путь Девятки Червей состоит из духовных уроков. Те Червовые Девятки, которые прислушаются к высшему зову, будут вознаграждены за это относительно счастливой жизнью; те же, кто пойдет на поводу у своих страхов и желания бежать от действительности, подвергнутся болезненным испытаниям. Вполне вероятно, что в определенные периоды жизни Девятка Червей будет переживать значительные финансовые потери, но понимать это следует не как трагедию, а как выплату старых долгов.

Девятки Червей — щедрые и самоотверженные люди, готовые поделиться со всем миром своим душевным богатством. Врожденное желание помогать другим приводит их к профессии советников и консультантов. Однако им все же следует проявлять осмотрительность и не жертвовать собой слишком рьяно. Червовые Девятки наделены непревзойденной изобретательностью и творческими талантами, которые можно с большим успехом применить в любой области науки или деловой жизни. Частью их задачи является мудрое использование этих талантов и способность удержаться от нечестности и мошенничества. Девятка Червей — либо очень счастливый, щедрый человек, либо страдалец, чья жизнь представляет собой сплошную череду проблем и неприятностей. Но следует помнить, что человек всегда в состоянии избрать для себя высший путь, даже работая с такой проблемной Картой Рождения, как Червовая Девятка.

ДЕСЯТКА ♥ — УСПЕХ В КОЛЛЕКТИВЕ

Подобно Червовым Тузам, Десятки Червей весьма честолюбивы, и амбиции могут завести их чересчур далеко. Однако они уже постигли истину в предыдущем цикле опыта и могут руководствоваться ею в нынешней жизни. Они изобретательны и, как правило, артистичны. Это лидеры, а не подчиненные. Они любят детей и такие коллективы, которые можно воспринимать как детей или восхищенную публику. Обычно Червовые Десятки избирают профессию, связанную с публичными выступлениями, или же посвящают себя труду на благо многочисленной семьи. Так или иначе, их окружают любящие сердца, символы которых изображены на их Карте Рождения.

Имея двух Тузов в своем Жизненном Наборе и сама будучи до некоторой степени Тузом (1 + 0 = 10), Десятка Червей испытывает сильную тягу к самопознанию. Ей нужно понять себя и определить, что для нее в жизни является главным. Поскольку многие Червовые Десятки берутся за этот поиск с огромным энтузиазмом, забывая обо всем на свете, другие люди могут считать их эгоистичными или эгоцентричными. Однако эгоизм по-настоящему проявляется только у тех из них, кто стремится накапливать деньги и ценности, пренебрегая нуждами окружающих. Как правило же, Десятки Червей ценят свои отношения с людьми выше материальных приобретений. Они добры и участливы.

Серьезная проблема для этой карты — честность. Десятка Червей должна быть честна с самой собой и выработать для себя такую философию, которая помогла бы ей в любых обстоятельствах быть откровенной с другими людьми. До тех пор пока Червовая Десятка не сделает этого, все ее силы будут уходить на поддержание созданных ей же самой иллюзий. Гораздо эффективней было бы тратить эту энергию на конструктивные формы самовыражения.

Червовые Десятки — настоящие новаторы; они способны внести большой вклад в избранную ими область деятельности, если будут сохранять ясность суждений. Обычно их успех всецело зависит от того, какими мотивами они руководствуются: эгоистическими или филантропическими. Десятки Червей независимы и импульсивны, но, как правило, мудрость помогает им сохранять равновесие. Они могут добиться очень многого благодаря своим врожденным талантам. Обычно они кротки и мудры; мудрость защищает их и руководит ими в большинстве случаев жизни.

ВАЛЕТ ♥ — КАРТА ЖЕРТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Будучи одной из трех Фиксированных Карт, Валеты Червей весьма стабильны в своих представлениях о том, что такое любовь. На высоком уровне они воплощают в себе дух жертвенной христианской любви. Несмотря на некоторую незрелость и легкомыслие, свойственные им как Валетам, они все же руководствуются духом мудрости и высшими мотивами. Однако им нужно тщательно следить за тем, чтобы жертвы, которые они приносят, не были бесполезными. Червовым Валетам грозит опасность слишком сильно погрузиться в себя и потерять связь с реальностью, однако это скорее исключение, чем правило.

Сила Червовых Валетов — в могуществе любви. Они пришли в наш мир, чтобы любить других людей и подавать им пример своей любовью. Как только Валет Червей осознает, что именно в этом заключается его миссия, он с готовностью примет на себя связанную с ней ответственность и будет превосходно с нею справляться. Валеты Червей часто приносят жертвы и могут отказываться от личных желаний ради высокой цели или духовной философии. Будучи прирожденными лидерами, они способны добиться больших успехов в избранной профессии. Они упрямы и руководствуются сильным чувством долга и справедливости. На них можно положиться. Они исполняют свои обещания, если только не попадутся в сети низменной стороны своей натуры и не пойдут по пути «Валета-мошенника».

Все, с кем общается Червовый Валет, ощущают исходящее от него душевное тепло. Высшая самореализация людей с этой Картой Рождения состоит в движении по пути духовности или в том, чтобы привносить в свою жизнь и работу духовные энергии.

ДАМА ♥ — КАРТА ЛЮБЯЩЕЙ МАТЕРИ

Находясь под двойным влиянием Нептуна, Дама Червей в полной мере обладает идеализмом этой планеты. Все люди с этой Картой Рождения наделены обаянием и магнетизмом, привлекающими других людей. Дамы Червей — это матери любви, и они делятся этой любовью со всеми, кого встречают в жизни. Они либо вступают в брак и посвящают себя семье, либо отдают все свои силы профессиональной карьере. У них весьма высокий потенциал для достижения успеха во многих областях, и, независимо от своего пола, они особенно удачливы в мужских профессиях. Это связано с Королем Пик в качестве Карты Марса — очень сильной картой, которая приносит многим Червовым Дамам огромный успех в жизни.

Червовые Дамы обоего пола относятся к своей роли матерей или отцов очень серьезно. Если они становятся родителями, то с детьми у них возникает тесная душевная связь. Они очень похожи на Червовых Королей, которые обычно больше посвящают себя своим детям, чем супругам.

Люди, родившиеся под влиянием Червовой Дамы, обычно очень привлекательны, общительны и доброжелательны. Они могут стать выдающимися артистами или музыкантами-исполнителями; в любом случае они высоко ценят искусство и красоту. Многие Червовые Дамы осознают это и извлекают пользу из своих экстрасенсорных способностей или музыкального таланта. До тех пор пока в своих идеалах они руководствуются истиной, Червовые Дамы могут жить спокойно, занимаясь воспитанием детей и подопечных и щедро делясь любовью с людьми, что является их правом по Карте Рождения. Дама Червей — это карта любящей матери. Ее жизненное призвание состоит в том, чтобы разделять свою любовь с другими.

Если Червовая Дама действует на низком уровне, она может чрезмерно потворствовать себе, быть ленивой и легкомысленной. Это карта чувственных наслаждений и переживаний. Среди Червовых Дам встречается много иждивенцев, эскейпистов и алкоголиков. Но если они обратятся к своим высоким идеалам и решатся преодолеть лень и самодовольство, то смогут подняться в своей работе и карьере чрезвычайно высоко.

КОРОЛЬ ♥ — КАРТА ЛЮБЯЩЕГО ОТЦА

Возглавляя масть любви, Король Червей признает, что любовь — это высочайшая в мире сила. Люди с этой Картой Рождения становятся великолепными родителями, но, к сожалению, не самыми лучшими супругами. Преданность детям и своей профессии зачастую мешает им выражать любовь к жене или мужу.

Разумеется, Червовые Короли любят всех людей возвышенной и неизменной любовью, однако неправильный выбор брачного партнера нередко приносит им неприятности. Им ни в коем случае не следует вступать в любовную связь на основании низменных мотивов.

Червовый Король может превратиться в тирана, как и все другие короли; но это случается с ним лишь тогда, когда его предают близкие люди. Из прошлого воплощения Король Червей унаследовал умение владеть своими эмоциями и мудро руководить семейной жизнью. Если в вашей семье есть Червовый Король, считайте, что вам повезло.

Люди с этой Картой Рождения могут преуспеть в бизнесе, особенно в роли советника по финансам. Они добиваются больших успехов в деловом партнерстве с другими людьми, чем в одиночку.

Они более чем удачливы также в юридических делах. Попусту спорить и ссориться с ними нежелательно: они всегда найдут, чем ответить на вызов.

Короли Червей обречены на потери возлюбленных, но они знают истину и смиряются с этими утратами, хотя испытывают боль так же, как все люди. Многие Червовые Короли наделены особыми умственными, а подчас и экстрасенсорными способностями. Они почти без труда могут достичь вершин карьеры.

ДЖОКЕР

Джокер — Сам себе закон

Джокер — это карта-загадка, и соответствующие ей загадочные люди рождаются в день Джокера!

Известная как «вещь в себе», эта наиболее неотразимая и непонятная карта также известна как хамелеон; у них имеется множество разнообразных масок.

У них в распоряжении имеется огромные запасы личной силы, но знание как воспользоваться этой силой в жизни — это уже совсем другой вопрос…

У Джокера также есть тёмная сторона. Они могут становиться навязчивыми, хитрыми, и эгоистичными. Они мастера маскировки и будут скрывать их подозрительные характеристики при помощи искусной двусмысленности (от переводчика: те, кто смотрели фильм Трасса 60, видели что чёткого ответа Джокер никогда не давал — «Мне верить ему?» — «Решай сам»).

Как маятник, Джокер может как отклониться в сторону благодетели великой силы, так и в сторону мелкого эгоизма. Только через практическое приложение собственных внутренних сил, Джокер может превзойти в себе эту тёмную сторону, которая, однако также ему хорошо известна.

Все Джокеры удивительно уникальные и загадочные люди, и имеют возможность обрести великую мудрость. Их почти невозможно проанализировать так как они сами держат ключ к себе, и этот ключ они запрятали очень хорошо!

Джокер очень страстен в вопросах симпатии и антипатии. Эти крайности могут быть источником недовольства в их отношениях, но когда они чувствуют безопасность в любви — они самые страстные и творческие из любовников!

Источник — mirkrasoty.life