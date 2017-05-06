Мастер Ошо объясняет, почему «позитивное мышление» — бред. Причем полный!

На самом деле, христианская Библия не должна быть конкурентом, потому что ее часто дают бесплатно.

Но люди покупали книги Дейла Карнеги. Никто их бесплатно не раздавал. И это создало определенный тип идеологии, которая породила много подобных книг. Но для меня это отвратительно.

…Дейл Карнеги создал школу позитивной философии, позитивного мышления: не вижу негативной части, не вижу темной стороны.

Но почему вы считаете, что если не замечать негатив, то он исчезнет? Вы просто дурачите себя. Вы не можете изменить реальность. Ночь все равно наступит. Вы можете думать, что день длится 24 часа, но от одной вашей мысли солнце не начнет светить в месте, где вы живете, 24 часа в сутки.

Негатив – такая же часть жизни, как и позитив. Они уравновешивают друг друга.

Есть еще одна популярная книга, ставшая столпом этой философии — «Думай и богатей»:

«Что касается Наполеона Хилла, я помню…что он сам был бедным человеком. Этого достаточно, чтобы опровергнуть всю его философию. Он разбогател, продавая книгу «Думай и богатей». Но его сделало богатым не позитивное мышление, а дураки по всему миру, которые покупали книгу. Его сделала богатым его работа, его труд, его усилия.

Но в первые дни, когда вышла его книга, он сам стоял в книжных магазинах, лично убеждая людей купить ее.

И случилось так, что Генри Форд вышел из своей машины последней модели и зашел в книжный магазин, чтобы купить что-то почитать.

И Наполеон Хилл не хотел упустить этот шанс. Он подошел к Форду со своей книгой, и сказал:

«Только что была опубликована прекрасная книга — вы будете счастливы с ней. Это не просто книга, это верный метод успеха».

Генри Форд посмотрел на мужчину и сказал: «Вы автор этой книги?»

Наполеон Хилл гордо сказал: «Да, я автор книги». И он может этим гордиться: эта книга — произведение искусства. А создать произведение искусства из дерьма — настоящее мастерство.

Генри Форд, не касаясь книги, задал только 1 вопрос: «Вы приехали сюда на своей машине или на автобусе?»

Наполеон Хилл не понял, что он имел в виду, и сказал: «Конечно, я приехал на автобусе».

Тогда Генри Форд сказал:

«Посмотрите на улицу. Вон стоит моя личная машина, и я Генри Форд. Вы обманываете людей. У вас даже нет личного автомобиля, а вы пишете книгу «Думай и богатей!». А я разбогател, не подумав, поэтому я не хочу беспокоиться об этом. Вы думаете и богатеете? Вот когда разбогатеете, тогда и приходите ко мне. Это будет доказательством. Книга — не доказательство».

Говорят, что Наполеон Хилл так и не смог собраться с духом и снова встретиться с этим стариком, Генри Фордом, хотя он стал немного богаче. Но по сравнению с Генри Фордом он всегда был бедным человеком.

Так или иначе, логика Генри Форда ясна.

Нет. Я не верю в философию позитивного мышления.

Опасная полуправда.

Ошо говорит, что, заставляя себя думать позитивно, вы просто отрицаете реальность жизни, и в конце концов она вас больно ударит.

«Вы спрашиваете меня: не против ли я позитивной философии? Да, я против, и я также против отрицательной философии.

Я против и того и другого, потому что обе эти философии признают лишь половину факта, и обе пытаются игнорировать другую половину. И помните: полуправда гораздо опаснее лжи, потому что рано или поздно любая ложь будет открыта. Как долго она может оставаться незамеченной? Ложь, конечно, остается ложью. Она похожа на карточный домик — небольшой ветерок, и он развалится. А полуправда опасна. Вы никогда не сможете ее обнаружить, думая, что это истина. Итак, настоящая проблема — не сама ложь, настоящая проблема — полуправда, притворяющаяся правдой; И именно это делают эти люди».

Отрицательные идеи вашего ума должны быть освобождены, а не подавлены.

Ошо говорит, что вредно подавлять отрицательные эмоции:

«Негативные идеи вашего ума должны быть освобождены, а не подавлены позитивными идеями. Вы должны создать сознание, которое не является ни положительным, ни отрицательным. Это будет чистое сознание. Только в чистом сознании вы будете жить самой настоящей и блаженной жизнью… Вы не любите человека, вам не нравятся многие вещи, вы не любите себя, вам не нравится ситуация, в которой вы находитесь. Вся эта фигня продолжает собираться в бессознательном, а на поверхности появляется лицемер, который говорит: «Я всех люблю, любовь — это ключ к Блаженству». Но в жизни этого человека нет блаженства. У него внутри ад. Он может обманывать других, и если он достаточно долго обманывает, то начинает обманывать себя. Но это не приведет к изменениям. Это просто трата жизни, которую вы не сможете вернуть. Позитивное мышление — философия лицемерия, вот ее правильное название.

«Когда вам хочется плакать, она учит вас петь. Вы можете это делать, но подавленные слезы вылезут в какой-то момент, в определенной ситуации. Существует ограничение сдерживания. И песня, которую вы пели, была абсолютно бессмысленной. Вы не чувствовали этого, это не рождалось в вашем сердце».

Источник: http://lifter.com.ua/