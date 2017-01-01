Маски под которыми мужские Знаки Зодиака прячут свои слабости

Принято считать, что мужчины сильнее женщин не только в физическом плане, но и в моральном. Мужчины не плачут, мужчины должны носить женщин и тяжелые сумки, открывать двери, стелить свое пальто на лужи, забивать гвозди, вешать картины и прочее, прочее. Женщинам, которые считают мужчин этакими “железными дровосеками”, иногда бывает очень сложно удержать мужчину. Вроде, все так хорошо начиналось, он был такой мужественный, сильный, делал все, что ни попрошу, а потом взял и пропал в один день.

Конечно же, он пропал. Кому понравится, что его за человека не держат? Мужчина — не только добытчик. Прежде всего он — человек, у которого есть свои привычки, сильные и слабые стороны, которому нужны ласка и понимание, доброе слово и отдых после рабочего дня. Зная скрытые стороны характера мужчины, можно построить с ним долгие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.

Предлагаем вам узнать, какими масками прикрываются мужчины разных знаков Зодиака и какие слабости за ними таят.

Овен

Его маски:

  • создает впечатление “настоящего мужчины”;
  • открытое дружелюбие;
  • крепкое рукопожатие;
  • смел до безрассудства;
  • бывает внезапно щедр.

Его слабости:

  • не может отказать друзьям;
  • не хватает терпения слушать и выполнять нудную работу;
  • слишком беспечен к здоровью и режиму;
  • не умеет подчиняться;
  • любит исчезнуть, а потом появиться вновь, не объясняя причину.

Рекомендации: попробуйте за излишками его энергии и за эгоцентризмом в характере разглядеть ранимость маленького мальчика, нуждающегося в опеке.

Телец

Его маски:

  • кажущее благополучие и комфорт;
  • семьянин с умелыми руками;
  • хозяйственный мужчина с претензией на хороший вкус;
  • настойчив.

Его слабости:

  • упрямство и неумение устоять перед наслаждениями;
  • страх стать “подкаблучником”;
  • тяга к любимому дивану;
  • триста лет будет обещать починить велосипед;
  • пасует перед интеллектуальными собеседниками;
  • любовь к вкусной еде и десертам подрывает его здоровье, создает полноту.

Рекомендации: этот мужчина вечно недоласканный…

Близнецы

Его маски:

  • обаяние и остроумие;
  • находчив и оригинален;
  • отличный гость в любой компании;
  • “свой парень”.

Его слабости:

  • обещает больше, чем способен выполнить;
  • непоседлив, временами гонится за двумя зайцами;
  • не знает, чего хочет;
  • в нем живет дух противоречия, восставший против авторитетов.

Рекомендации: ему следует помочь определить цель в жизни, а потом держать эту цель под контролем. Близнецу нужны две любви, но не обязательно две женщины. Попробуйте разгадать эту загадку.

Рак

Его маски:

  • сверхчувствительный настрой к женщине;
  • способность к нежной заботе, хорошая нянька;
  • мужчина, который любит говорить “по душам”.

Его слабости:

  • долго залечивает раны, возвращаясь в прошлое;
  • боится стать “отшельником”;
  • даже для стирки с него не снимешь старенький свитер;
  • очень раним, немногословен, памятлив, ворчлив, капризен.

Рекомендации: оставьте его в покое, когда он сердится и уходит в себя. Не можете его растормошить? Притворитесь приболевшей.

Лев

Его маски:

  • красивая, яркая внешность и одежда;
  • ему важно держать репутацию “сердцееда”;
  • будто он романтик, по-царски щедр, а манеры как у аристократа.

Его слабости:

  • боится неуважения и невнимания к собственной персоне;
  • любимое кресло, газета и коньяк;
  • лев-неудачник в социуме — жалкое зрелище.

Рекомендации: дайте понять, что он — ваш Король. Не забывайте, что вы – Королева. Главное – бесконечное восхищение, похвала и чистоплотность.

Дева

Его маски:

  • ясный логический ум и система во всем;
  • выслужливый и пунктуальный;
  • умение владеть собой.

Его слабости:

  • он должен выработать жизненную позицию, а потом уж следовать ей, отстаивая и исповедуя;
  • раб своего логического обоснования;
  • боится ответственности, потому как сам чрезмерно ответственен.

Рекомендации: если вы смогли хоть в чем-то его переубедить, значит, ради вас он пойдет на многое.

Весы

Его маски:

  • красивая улыбка;
  • умеет обезоруживать обаянием и уступать.

Его слабости:

  • всегда мечтает, что проблема разрешится сама собой;
  • не умеет отказать;
  • “теряет рассудок” перед яркими женщинами;
  • эстет;
  • его настроение может испортиться даже от запаха рыбы, которую вы жарите ему на ужин.

Рекомендации: все решения принимайте сами. Долой бигуди и халат! Красивое платье, интерьер, сервировка, свечи – и он ваш.

Скорпион

Его маски:

  • проницательный, порой немигающий взгляд;
  • кажущаяся сила и надежность;
  • прирожденный психолог;
  • твердость перед любым ударом судьбы.

Его слабости:

  • беспощаден к женскому флирту и кокетству;
  • потребность иметь все или ничего;
  • у него своя мораль, отличная от общепринятой, от чего бывает не в ладу с законом;
  • часто болеет от разрушающих душу внутренних противоречий.

Рекомендации: от вас должно исходить терпение и беспредельная преданность. Имейте в виду, он помнит все – и обиды, и радости.

Стрелец

Его маски:

  • респектабельность “на голом месте”;
  • прекрасный мот;
  • веселый и жизнелюбивый;
  • у него всегда “раздутые” связи, которые по его словам решают все;
  • любовь к спорту … по телевизору.

Его слабости:

  • он искренен и правдив с вами во всех своих бывших увлечениях, в том числе и любовных;
  • вечный холостяк: от жены к любовнице и обратно, пока не выдохнется.

Рекомендации: не привязывайте его к дому и семье, заявите, что сами любите свободу. Создавайте иногда интригу тайными звонками или цветами в вазе.

Козерог

Его маски:

  • надежность;
  • любовь с гарантией на всю жизнь;
  • стабильность эмоционального и материального положения.

Его слабости:

  • без брака он чувствует себя неуверенно;
  • ему трудно выразить свои чувства и ласку;
  • сам сильно нуждается в любви;
  • обычно ждет, что его будут ценить, благодарить и им восхищаться;
  • очень хочет контролировать семейный бюджет.

Рекомендации: не пленяйте его красотой и нарядами, лучше покажите, какая вы хозяйка и мать.

Водолей

Его маски:

  • отстраненно-мечтательный взгляд, будто его мысли парят где-то далеко;
  • колкости – верный признак его заинтересованности в вас;
  • готов подружиться даже со своим соперником.

Его слабости:

  • кидается на все новое и необычное – будь это человек или идея;
  • он безразличен к материальному благу, может довольствоваться минимумом удобств;
  • ему важно чувствовать себя непривязанным.

Рекомендации: не открывайте сразу все свои “козыри”. Постоянно дразните его любопытство.

Рыбы

Его маски:

  • жизнерадостная улыбка, а в глазах уход в океан безбрежных грез и мечтаний;
  • явный романтизм;
  • человек с “большим сердцем” — всегда готов вас понять и утешить.

Его слабости:

  • ему трудно постоянно находиться в реальной действительности;
  • иногда забывает поесть и безразличен к собственным удобствам;
  • большая самоотдача и служение идеям, друзьям и любимой женщине;
  • за его юмором прячется печаль и скорбь.

Рекомендации: нельзя обижать его мечту, он этого не простит. Лучше разделите ее вместе с ним и помогите воплотить ее в реальность.

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