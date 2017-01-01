Маски под которыми мужские Знаки Зодиака прячут свои слабости

Принято считать, что мужчины сильнее женщин не только в физическом плане, но и в моральном. Мужчины не плачут, мужчины должны носить женщин и тяжелые сумки, открывать двери, стелить свое пальто на лужи, забивать гвозди, вешать картины и прочее, прочее. Женщинам, которые считают мужчин этакими “железными дровосеками”, иногда бывает очень сложно удержать мужчину. Вроде, все так хорошо начиналось, он был такой мужественный, сильный, делал все, что ни попрошу, а потом взял и пропал в один день.
Конечно же, он пропал. Кому понравится, что его за человека не держат? Мужчина — не только добытчик. Прежде всего он — человек, у которого есть свои привычки, сильные и слабые стороны, которому нужны ласка и понимание, доброе слово и отдых после рабочего дня. Зная скрытые стороны характера мужчины, можно построить с ним долгие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.
Предлагаем вам узнать, какими масками прикрываются мужчины разных знаков Зодиака и какие слабости за ними таят.
Овен
Его маски:
- создает впечатление “настоящего мужчины”;
- открытое дружелюбие;
- крепкое рукопожатие;
- смел до безрассудства;
- бывает внезапно щедр.
Его слабости:
- не может отказать друзьям;
- не хватает терпения слушать и выполнять нудную работу;
- слишком беспечен к здоровью и режиму;
- не умеет подчиняться;
- любит исчезнуть, а потом появиться вновь, не объясняя причину.
Рекомендации: попробуйте за излишками его энергии и за эгоцентризмом в характере разглядеть ранимость маленького мальчика, нуждающегося в опеке.
Телец
Его маски:
- кажущее благополучие и комфорт;
- семьянин с умелыми руками;
- хозяйственный мужчина с претензией на хороший вкус;
- настойчив.
Его слабости:
- упрямство и неумение устоять перед наслаждениями;
- страх стать “подкаблучником”;
- тяга к любимому дивану;
- триста лет будет обещать починить велосипед;
- пасует перед интеллектуальными собеседниками;
- любовь к вкусной еде и десертам подрывает его здоровье, создает полноту.
Рекомендации: этот мужчина вечно недоласканный…
Близнецы
Его маски:
- обаяние и остроумие;
- находчив и оригинален;
- отличный гость в любой компании;
- “свой парень”.
Его слабости:
- обещает больше, чем способен выполнить;
- непоседлив, временами гонится за двумя зайцами;
- не знает, чего хочет;
- в нем живет дух противоречия, восставший против авторитетов.
Рекомендации: ему следует помочь определить цель в жизни, а потом держать эту цель под контролем. Близнецу нужны две любви, но не обязательно две женщины. Попробуйте разгадать эту загадку.
Рак
Его маски:
- сверхчувствительный настрой к женщине;
- способность к нежной заботе, хорошая нянька;
- мужчина, который любит говорить “по душам”.
Его слабости:
- долго залечивает раны, возвращаясь в прошлое;
- боится стать “отшельником”;
- даже для стирки с него не снимешь старенький свитер;
- очень раним, немногословен, памятлив, ворчлив, капризен.
Рекомендации: оставьте его в покое, когда он сердится и уходит в себя. Не можете его растормошить? Притворитесь приболевшей.
Лев
Его маски:
- красивая, яркая внешность и одежда;
- ему важно держать репутацию “сердцееда”;
- будто он романтик, по-царски щедр, а манеры как у аристократа.
Его слабости:
- боится неуважения и невнимания к собственной персоне;
- любимое кресло, газета и коньяк;
- лев-неудачник в социуме — жалкое зрелище.
Рекомендации: дайте понять, что он — ваш Король. Не забывайте, что вы – Королева. Главное – бесконечное восхищение, похвала и чистоплотность.
Дева
Его маски:
- ясный логический ум и система во всем;
- выслужливый и пунктуальный;
- умение владеть собой.
Его слабости:
- он должен выработать жизненную позицию, а потом уж следовать ей, отстаивая и исповедуя;
- раб своего логического обоснования;
- боится ответственности, потому как сам чрезмерно ответственен.
Рекомендации: если вы смогли хоть в чем-то его переубедить, значит, ради вас он пойдет на многое.
Весы
Его маски:
- красивая улыбка;
- умеет обезоруживать обаянием и уступать.
Его слабости:
- всегда мечтает, что проблема разрешится сама собой;
- не умеет отказать;
- “теряет рассудок” перед яркими женщинами;
- эстет;
- его настроение может испортиться даже от запаха рыбы, которую вы жарите ему на ужин.
Рекомендации: все решения принимайте сами. Долой бигуди и халат! Красивое платье, интерьер, сервировка, свечи – и он ваш.
Скорпион
Его маски:
- проницательный, порой немигающий взгляд;
- кажущаяся сила и надежность;
- прирожденный психолог;
- твердость перед любым ударом судьбы.
Его слабости:
- беспощаден к женскому флирту и кокетству;
- потребность иметь все или ничего;
- у него своя мораль, отличная от общепринятой, от чего бывает не в ладу с законом;
- часто болеет от разрушающих душу внутренних противоречий.
Рекомендации: от вас должно исходить терпение и беспредельная преданность. Имейте в виду, он помнит все – и обиды, и радости.
Стрелец
Его маски:
- респектабельность “на голом месте”;
- прекрасный мот;
- веселый и жизнелюбивый;
- у него всегда “раздутые” связи, которые по его словам решают все;
- любовь к спорту … по телевизору.
Его слабости:
- он искренен и правдив с вами во всех своих бывших увлечениях, в том числе и любовных;
- вечный холостяк: от жены к любовнице и обратно, пока не выдохнется.
Рекомендации: не привязывайте его к дому и семье, заявите, что сами любите свободу. Создавайте иногда интригу тайными звонками или цветами в вазе.
Козерог
Его маски:
- надежность;
- любовь с гарантией на всю жизнь;
- стабильность эмоционального и материального положения.
Его слабости:
- без брака он чувствует себя неуверенно;
- ему трудно выразить свои чувства и ласку;
- сам сильно нуждается в любви;
- обычно ждет, что его будут ценить, благодарить и им восхищаться;
- очень хочет контролировать семейный бюджет.
Рекомендации: не пленяйте его красотой и нарядами, лучше покажите, какая вы хозяйка и мать.
Водолей
Его маски:
- отстраненно-мечтательный взгляд, будто его мысли парят где-то далеко;
- колкости – верный признак его заинтересованности в вас;
- готов подружиться даже со своим соперником.
Его слабости:
- кидается на все новое и необычное – будь это человек или идея;
- он безразличен к материальному благу, может довольствоваться минимумом удобств;
- ему важно чувствовать себя непривязанным.
Рекомендации: не открывайте сразу все свои “козыри”. Постоянно дразните его любопытство.
Рыбы
Его маски:
- жизнерадостная улыбка, а в глазах уход в океан безбрежных грез и мечтаний;
- явный романтизм;
- человек с “большим сердцем” — всегда готов вас понять и утешить.
Его слабости:
- ему трудно постоянно находиться в реальной действительности;
- иногда забывает поесть и безразличен к собственным удобствам;
- большая самоотдача и служение идеям, друзьям и любимой женщине;
- за его юмором прячется печаль и скорбь.
Рекомендации: нельзя обижать его мечту, он этого не простит. Лучше разделите ее вместе с ним и помогите воплотить ее в реальность.