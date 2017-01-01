Маски под которыми мужские Знаки Зодиака прячут свои слабости

Принято считать, что мужчины сильнее женщин не только в физическом плане, но и в моральном. Мужчины не плачут, мужчины должны носить женщин и тяжелые сумки, открывать двери, стелить свое пальто на лужи, забивать гвозди, вешать картины и прочее, прочее. Женщинам, которые считают мужчин этакими “железными дровосеками”, иногда бывает очень сложно удержать мужчину. Вроде, все так хорошо начиналось, он был такой мужественный, сильный, делал все, что ни попрошу, а потом взял и пропал в один день.

Конечно же, он пропал. Кому понравится, что его за человека не держат? Мужчина — не только добытчик. Прежде всего он — человек, у которого есть свои привычки, сильные и слабые стороны, которому нужны ласка и понимание, доброе слово и отдых после рабочего дня. Зная скрытые стороны характера мужчины, можно построить с ним долгие отношения, основанные на взаимной любви и уважении.