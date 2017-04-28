Малоизвестные факты и тайны Эвереста

Ещё в начале 1852 года, благодаря расчетам топографа-математика Радханата Сикдара из Индии, стало известно, что высочайшим пиком на планете является гора, всем известная под названием Эверест. Над уровнем моря она достигает 8848 метров. Названа так гималайская «крыша мира» в 19 веке Эндрю Ворк в честь главного геодезиста топографической службы британской Индии Джорджа Эвереста. А знаете, какие ещё имена носит эта величественная вершина?

У неё есть три названия. Общепринятое английское именование – Эверест, тибетское Джомолунгма (в переводе означает «матерь, богиня всех гор»), непальское – Сагарматха (в переводе с непальского языка означает «небесный лоб»). Прошло уже шестьдесят лет с момента покорения альпинистами Тенцингом Норгей и Эдмундом Хиллари высочайшей горной вершины Эвереста в мае 1953 года, однако до сих пор новые факты и мини открытия сопутствуют ей. В среднем, с 2004 года, на гору ежегодно осуществляют восхождение примерно 7000 горных туристов, при этом коммерческий поток туристов только усиливается. Сверхскоростной подъем зафиксирован именно с этого года. Шерп Пемба Доржи установил такой рекорд, поднявшись всего лишь за восемь часов от базового лагеря на вершину горы Эверест.

Невероятно, но факт — на огромной высоте с разреженной атмосферой горной поверхности, на которой температурный режим практически не бывает выше нуля, зато опускается в минус до шестидесяти градусов Цельсия, обитают живые пауки. В расщелинах гор, там, где высота достигает 6700 метров, скрываются гималайские пауки-скакуны (Omnisuperstes euophrys), которые легко выживают в таких крайне тяжелых условиях. Питаются пауки насекомыми, случайно занесенными наверх ветром. На высоте, чуть ниже привычной для пауков, были найдены неизвестные ранее новые виды кузнечиков. Здесь же встречаются и редкие разновидности птиц.

По подсчетам экологов в предгорье Эвереста скопилось уже более пятидесяти тонн мусора, оставленных туристами. С загрязнением ведет борьбу специальная группа альпинистов «Эко Эверест», собравшая здесь за время своей экспедиции уже тринадцать тонн отходов. Для восходящих альпинистов существует требование, чтобы они обязательно принесли с собой при возвращении с вершины восемь килограмм мусора, иначе их даже могут лишить депозита в сумме 4000 долларов.

Горные породы Эвереста очень древние. В верхних слоях под снежным покровом после схода лавин находят останки морских существ и части древних ракушек. Ученые установили, что эта горная гряда когда-то была частью океана. Впервые подобные окаменелости были обнаружены в 1924 году Ноэлем Оделем. Из-за сдвига континентальных тектонических плит пятьдесят миллионов лет тому назад океаническое дно стало быстро подниматься, достигнув неимоверных высот. Причем процесс горного роста не прекратился и по сей день. Очередные исследования 1994 года выявили, что ежегодно Эверест приподнимается миллиметра на четыре.

Горная вершина очень коварна и жестока к своим покорителям. В ясную погоду температура на гималайских высотах в среднем держится на минус двадцати градусах, а в моменты внезапных снежных бурь с ураганными порывами ветра, градус Цельсия резко опускается вниз до сорока и ниже. Альпинисты, попавшие в такую бурю, редко возвращаются без обморожений. В итоге не многим из них удается избежать дальнейшей ампутации конечностей. Но те, кто оказывается отрезанным шлейфом бури на горных склонах выше остальных туристических палаточных лагерей, приходится расплачиваться самой высокой ценой – своей жизнью. Прийти им на помощь в снежной мгле физически никто не может. Жестокое негласное правило высокогорья гласит – не можешь дальше идти, умирай. На огромных высотах стирается грань между моральными принципами и выживанием, поэтому случается, что альпинисты продолжают восхождение к вершине, проходя мимо и не останавливаясь около тех, кто умирает, но еще жив.

В наши дни уже более трехсот оледеневших трупов не погребённых альпинистов и скалолазов молчаливо покоятся на склонах горы Эверест. Снять с горы их очень сложно, и даже дошло до того, что по ним отмечают пройденные этапы восхождения. К примеру, у альпинистов есть отметка высоты под названием «зеленые ботинки», названная по обмундированию замерзшего индийского скалолаза. Часто высокогорные туристы рассказывают, что во время подъема ощущали на склонах заснеженного Эвереста присутствие призрачных теней. Им мерещились какие-то странные силуэты, и слышалось, леденящее человеческую душу, жуткое шептание с просьбой о помощи потусторонних существ. Обычно сталкиваются с жуткими черными человеческими тенями на отметках в пять и в восемь тысяч метров высоты.

С медицинской точки зрения такие факты можно объяснить. Какой бы маршрут не выбрали скалолазы, им обязательно придется пройти через зону смерти чарующего заманчивого притягивающего к себе Эвереста. Эта опасная зона начинается с высоты более 7600 метров, когда разреженность воздуха достигает крайних пределов выживания и уровень кислорода составляет лишь одну третью часть от значений уровня моря, сознание человека при этом сильно затуманивается, мыслительные процессы замедляются. Такая чуждая живым существам окружающая среда способствует замедлению мыслительных процессов и торможению принятия каких-либо жизненно важных решений в экстремальных условиях. Отсюда и странные видения, и размытые неясные призрачные очертания.

Однако, есть свидетельства очевидцев, среди туристов, о необъяснимых внезапных исчезновениях реальных физических предметов на больших горных высотах. Без потустороннего вмешательства призраков такие явления и не объяснить научно. Ведь вокруг там нет ни единого живого существа. Зачем духам погибших скалолазов чужая одежда и вещи из альпинистского снаряжения? Этот вопрос остается загадкой для многих участников экспедиций на Эверест.

Отсчет людских потерь и страшных исчезновений начался уже с первой экспедиции, стартовавшей ещё в 20-е годы прошлого века с целью покорить неприступную вершину Махалангур-Химал, расположенную на гималайском горном хребте. Члены этой группы исчезли бесследно при очень странных обстоятельствах. И до сих пор Эверест считают хранителем многих загадок и тайн.

Источник: tainy.net