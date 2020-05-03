«Мадам Пенициллин», спасшая тысячи жизней во время ВОВ

Она первая в СССР разработала пенициллин, спасший тысячи жизней во время Великой Отечественной войны, и смогла в условиях осаждённого Сталинграда остановить распространение холеры.

Опасный эксперимент

Зинаида Ермольева как никто другой знала, как можно победить холеру. Желание найти лекарство от этой страшной болезни и побудило её стать врачом. Ещё будучи студенткой, она вставала ни свет ни заря и пробиралась через форточку в лабораторию, чтобы лишние пару часов отдать опытам.

Зинаида много времени посвятила изучению холеры. Она знала, как коварна эта острая кишечная инфекция. Она всегда протекает с тяжёлой диареей, рвотой, что приводит к обезвоживанию организма. Распространяется, как правило, в форме эпидемий. Заражение происходит главным образом при питье необеззараженной воды. Инфекция поражает как детей, так и взрослых и при отсутствии лечения может за несколько часов приводить к смерти.

В 1922 году вспышка холеры охватила Ростов-на-Дону. Тогда причиной стали грязные воды Дона и Темерника. 24-летняя выпускница медицинского факультета Ермольева решилась на опасный эксперимент. После нейтрализации желудочного сока содой она приняла 1,5 млрд микробных тел холероподобных вибрионов и исследовала клиническую картину классического холерного заболевания на себе.

Полученный результат дал возможность быстро диагностировать болезнь и лёг в основу санитарных норм хлорирования воды, которые применяются до сих пор.

Заражённый Сталинград

В 1942-м фашистские оккупанты предприняли попытку заразить водоснабжение Сталинграда холерным вибрионом, – рассказала порталу Девичий-спецназ.рф заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №2 Ростовского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Галина Харсеева. – Туда в срочном порядке направили десант, состоящий из эпидемиологов и микробиологов во главе с Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. В склянках с собой они везли бакте­рио­фаги – вирусы, поражающие клетки возбудителя холеры. Эшелон Ермольевой попал под бомбёжку. Множество медикаментов было уничтожено.

Фашисты рассчитывали при помощи заражения жителей Сталинграда холерой наименьшими усилиями расправиться с мирным населением и распространить инфекцию по путям эвакуации дальше.

Шесть месяцев Зинаида Ермольева находилась в прифронтовой полосе. Несмотря на то, что привезённой с собой противохолерной сыворотки было явно недостаточно, ей удалось организовать сложнейшее микробиологическое производство в подвале одного из зданий осаждённого немцами города.

Благодаря созданному Зинаидой Ермольевой препарату смертность от ран и инфекций в армии снизилась на 80%, а количество ампутаций конечностей – на 20-30%. Фото: Леонид Доренский / Фотохроника ТАСС

Каждый день жизненно важное лекарство принимали почти 50 тысяч человек, чего в истории ещё никогда не было. В городе провели хлорирование всех колодцев, организовали массовые прививки, и эпидемия была остановлена.

«Мадам Пенициллин»

Работая в Сталинграде, Зинаида Виссарионовна внимательно наблюдала за ранеными солдатами. Большинство из них умирало после операций из-за гнойно-септических осложнений. Ермольевой сложно было осознавать, что солдаты мучительно погибают в госпиталях от заражения крови, в то время как на Западе уже вовсю применяли чудодейственный препарат – пенициллин. Продавать лицензию на изготовление лекарства союзники отказывались даже за очень большие деньги. А технология его получения хранилась в строжайшем секрете.

За создание отечественного аналога взялась Ермольева. Необходимый для производства лекарства грибок искали повсюду – в траве, на земле, даже в бомбоубежищах. Из собранных образцов сотрудники лаборатории выделяли грибковые культуры и проверяли их воздействие на патогенные бактерии стафилококка, которые умирают при контакте с антибиотиком.

Всего за несколько месяцев Зинаида Ермольева смогла создать препарат, аналогичный импортному. Он получил название «Крустозин». Заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №2 Ростовского медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Галина Харсеева рассказала порталу Девичий-спецназ.рф о первом успешном применении этого лекарства.

Одним из первых, кого вылечили с помощью этого препарата, стал раненый в голень красноармеец с повреждением костей, у которого начался сепсис после ампутации бедра. Уже на шестой день применения пенициллина состояние безнадёжного больного значительно улучшилось, а посевы крови стали стерильными, что свидетельствовало о победе над инфекцией.

В 1943 году в СССР запустили массовое производство первого отечественного антибиотика. Созданный Ермольевой препарат помог спасти в будущем миллионы жизней. Благодаря ему смертность от ран и инфекций в армии снизилась на 80%, а количество ампутаций конечностей – на 20-30%, что позволило большему количеству солдат избежать инвалидности и вернуться в строй для продолжения службы.

В конце 1940-х годов зарубежные учёные, исследовав «Крустозин», пришли к выводу, что по своей эффективности он превосходит заокеанский пенициллин. В знак своего уважения заокеанские коллеги называли Зинаиду Ермольеву «Мадам Пенициллин».

В 1943 году Зинаиде Ермольевой была присуждена Сталинская премия. Деньги она отдала на нужды фронта, и уже через несколько месяцев в бой с фашистами вступил истребитель с надписью на борту «Зинаида Ермольева».

Она была скромной женщиной, не выпячивающей своих заслуг перед страной, не придавала она значения и тому, какой неоценимый вклад лично она внесла в Победу.

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