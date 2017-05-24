Люди, перемещающиеся во времени

Представьте себе, что вдруг у людей появилась возможность заглянуть в прошлое, чтобы уточнить какие-нибудь детали исторического события, а может, наоборот, перенестись на годы вперед, чтобы понять как их деятельность в настоящем повлияет на жизнь в перспективе. Причем осуществлять такое путешествие не через голубой экран кино и не посредством многостраничных фантастических бестселлеров, а перемещаясь во времени. На сегодняшний день набралось достаточно свидетельств таких реально произошедших случаев.

В конце прошлого века, на стыке 80-х и 90-х годов, произошла очень необычная история с китайским мальчиком, потерявшемся во времени. Несмотря на то, что в Китае строго пресекается любая огласка всего потустороннего и сверхъестественного, идущего в разрез с общепринятой материалистической концепцией в политике государства, но этот таинственный случай даже просочился в прессу. О путешествии во времени юноши Юн Ли Ченг написала одна из центральных гонконгских газетных изданий «Вен Вен По», а значит все сведения по данному событию тщательно проверялись журналистами.

Ученым из Гонконга в 1987 году привели для обследования странного подростка, который утверждал, что прибыл из далеких прошлых времен. Одет был юный странник во времени в одежду прошлых веков Древнего Китая. Он действительно в совершенстве владел старо китайским наречием, отлично знал все подробности жизни знаменитых людей Китая, хорошо разбирался в древней истории Китая и Японии. Однако завершить исследование не получилось. Спустя год юный путешественник во времени внезапно бесследно исчез.

Один из исследователей под именем Ин Ин Шао обратился к древним китайским рукописям и вдруг наткнулся на очень загадочную запись о подростке Юн Ли Ченг, исчезнувшему в том древнем мире на десять лет. Вернувшись обратно в свое время, странный мальчик рассказывал очевидцам о страшных больших железных летающих птицах, огромных домам коробках высотой до неба, о длинной змее, которая возила его с огромной скоростью. Из-за своих фантастических рассказов Юн Ли приняли сумасшедшим, и вскоре после возвращения в древний мир, мальчик погиб.

В конце 20-го века в Воронеже произошел фантастический случай с перемещением во времени. Ранним утром на одной из улиц этого города внезапно появилась молодая девушка, одетая в белый халат. Она была явно не в себе, ничего не подозревая, вошла в магазин и попыталась расплатиться денежными купюрами старого советского образца, давно вышедшими из обращения.

В 2000 году имя Джон Титр стало известным после появления нового участника в форуме под названием «Time Travel Institute». Незнакомец вошел сюда под ником «Time Travel Zero». Однако в 2001 году он так же неожиданно исчез. В своей переписке странник по времени сообщал, что он заехал в 2000 год увидаться с родственниками, затем обратно в свой 2036 год перенесется. Представлялся Титр «Zero» солдатом Америки будущего, участвующем в особом проекте военных по разработке путешествия по времени.

Конечно, первая мысль при этом возникает, ничего здесь необычного, ведь себя сейчас в Интернете кем только не представляют, и свои персональные блоги создают, чтобы привлечь внимание клиентов. Все дело в точном описании деталей. Странник описал свою миссию, согласно ей он заброшен был в прошлый 1975 год за первым миникомпьютером IBM-5100, который потребовался в будущем для расшифровки программного кода. Посты американца содержали такие физические термины и такие никому еще неизвестные в 2000 году точные сведения, что обнародованные значительно позднее в 2007 году они стали неоспоримым доказательством правоты путешественника.

В 2006 году произошел в Киеве очень необычный, не поддающийся логическому объяснению, случай путешествия во времени. На городской улице обнаружили парня в старомодной одежде с устаревшим пленочным фотоаппаратом на шее. Задержавшему его участковому парень предъявил только один имеющийся при нем документ в виде комсомольского билета образца 1956 года, выданный на имя Пономаренко Сергея. В связи со странным поведением незнакомца, в милиции приняли решение показать его психиатру.

У специалиста на приеме молодой человек говорил, что он помнит НЛО, которое сфотографировал своим фотоаппаратом марки ФЭД-2. Затем внезапная вспышка, и он очутился в неизвестном месте. Было решено проявить пленку. На полученных изображениях увидели гостя из прошлого со своей подругой, и действительно снимок НЛО. В кабинете психолога молодой человек внимательно рассмотрел фотографии, а затем пошел в палату, а потом внезапно бесследно пропал, как будто растворился в воздухе.

Занимаясь расследованием этого дела в 2006 году, участковый обратился к архивным документам и наткнулся на похожее дело в 1978 году, когда при невыясненных обстоятельствах без вести пропал полный тезка Пономаренко Сергея Валентиновича. В старом уголовном деле значилось, что пропавший молодой человек покинул дом, и не вернулся, при себе имел фотоаппарат марки ФЭД. Опираясь на материалы старого дела, участковый нашел повзрослевшую подругу исчезнувшего в прошлом человека.

Самым неожиданным поворотом в этой загадочной истории стал конверт от Пономаренко, который показала женщина милиционеру. В конверте находилось письмо от Сергея Валентиновича и фотография его самого, значительно постаревшего. Пожилой мужчина стоял на береговой полосе днепровского гидропарка на фоне Печерского холма в Киеве, застроенного современными высотными зданиями. Однако в 2006 году ничего подобного на этом месте ещё не было построено. Как говорится, следствие абсолютно зашло в тупик, и таинственное дело так и осталось не раскрытым.

Наш мир всё ещё полон загадок и необъяснимых фактов, будоражащих человеческое сознание, ведь он не ограничен только тремя известными параметрами – длина, ширина и высота, а многогранен и безмерен. Добавляя только четвертое измерение – время, человек лишь слегка приоткрывает завесу многомерности всего сущего на Земле, видимого и невидимого.

Источник: http://tainy.net/