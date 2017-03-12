Люди не хотят знать свое будущее

Психологи установили, что лишь один процент людей хотели бы знать свое будущее, независимо от обстоятельств и только десять процентов хотели бы иметь дар предсказывать негативные события. Как отмечает Герд Гигеренцер из берлинского Института развития человека, дочь Приама Кассандра обладала даром предвидения, однако ее прокляли и никто не хотел верить ее пророчествам. Ученые установили, что люди в большинстве своей скорее готовы отказаться от даров Аполлона, которые сделали Кассандру знаменитой, нежели принять их. Люди хотят избежать тех сожалений и страданий, которые может принести знание будущих событий, и чувствовать удовольствие от процесса ожидания приятных событий.

Людей всегда интересовало, как могла бы измениться жизнь, если бы они получили способность предсказывать будущие события, способствовать их возникновению или предотвращать нежелательные. Эта тема рассматривается и в негативной, и с позитивной стороны во множестве религиозных текстов и художественных произведений.

Известный немецкий психолог Гигернцер совместно со своей коллегой Марией Гарсия-Ретамеро из испанского университета Гренады решили определить, как простые жители Испании и Германии относятся к возможности обладания подобной суперспособностью.

В процессе исследования было опрошено около двух тысяч человек в этих двух странах. В результате были получены неожиданные выводы – из всех опрошенных лишь один процент людей хотели бы обладать абсолютной способностью предсказывать будущее, независимо от того, позитивное оно или негативное. Примерно 10 процентов опрошенных хотели бы иметь способность предсказывать негативные события, и 30 процентов – хотели бы обладать даром предсказывать благоприятные события.

Единственное исключение составило рождение ребенка – почти 62 процента опрошенных хотели бы знать время рождения и пол их первенца.

Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить о том, что люди в большинстве своем не хотят знать свое будущее и лишь небольшая их часть хотели бы иметь способность предсказывать грядущие события. Примечательно, что и среди жителей Германии, и среди испанцев наблюдался большой разброс в ответах, несмотря на религиозны, культурные и экономические различия между этими двумя народами.

Согласно предположениям ученых, нежелание людей знать свое будущее может объяснить боязнь многих делать тесты на ВИЧ-инфекцию, рак и множество других болезней, а также недоверие к устройствам, которые следят за их положением на карте и состоянием здоровья. Таким образом, заключил Гигеренцер, намеренное нежелание знать будущее, неведение не просто существует, оно является общечеловеческим фактором.

Источник: http://tainy.net/