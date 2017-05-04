Люди-марионетки, или магические способы подчинения человека

Магия и общение со сверхъестественными силами во все времена являлись той стороной человеческой жизни, что одновременно и притягивала и пугала, влекла своей загадочностью и возможностью заглянуть за грань, и отталкивала своей опасностью и непредсказуемостью.

С глубокой древности люди обращались к магическим ритуалам, преследуя различные цели: кто-то искал способы обрести долголетие или вечную молодость; кто-то желал увидеть события, которые произойдут в будущем; кто-то пользовался колдовскими чарами, чтобы найти семейное счастье, а кто-то больше всего на свете хотел получить власть над чужим разумом и чувствами.

За время тысячелетних магических практик люди нашли множество различных методов и путей оказывать влияние на чужое сознание. В наши дни, пожалуй, не найдется ни одного народа, у которого бы не сохранились старинные обряды и ритуалы, созданные для того, чтобы с помощью особых магических манипуляций подавить волю и чувства человека. Легенды и предания, повествующие о том, как, совершая те или иные магические действия, можно подчинить себе сознание другого, можно обнаружить во всех областях земного шара. Такие обряды есть у европейцев и азиатов, у индийцев и народов Африки, в Южной и северной Америке, в Австралии.

Насчитывается несколько десятков способов магического влияния на сознание жертвы, однако самыми часто используемыми и распространенными являются всевозможные любовные привороты, привязки и магия Вуду.