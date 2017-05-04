Люди-марионетки, или магические способы подчинения человека

Магия и общение со сверхъестественными силами во все времена являлись той стороной человеческой жизни, что одновременно и притягивала и пугала, влекла своей загадочностью и возможностью заглянуть за грань, и отталкивала своей опасностью и непредсказуемостью.
С глубокой древности люди обращались к магическим ритуалам, преследуя различные цели: кто-то искал способы обрести долголетие или вечную молодость; кто-то желал увидеть события, которые произойдут в будущем; кто-то пользовался колдовскими чарами, чтобы найти семейное счастье, а кто-то больше всего на свете хотел получить власть над чужим разумом и чувствами.
За время тысячелетних магических практик люди нашли множество различных методов и путей оказывать влияние на чужое сознание. В наши дни, пожалуй, не найдется ни одного народа, у которого бы не сохранились старинные обряды и ритуалы, созданные для того, чтобы с помощью особых магических манипуляций подавить волю и чувства человека. Легенды и предания, повествующие о том, как, совершая те или иные магические действия, можно подчинить себе сознание другого, можно обнаружить во всех областях земного шара. Такие обряды есть у европейцев и азиатов, у индийцев и народов Африки, в Южной и северной Америке, в Австралии.
Насчитывается несколько десятков способов магического влияния на сознание жертвы, однако самыми часто используемыми и распространенными являются всевозможные любовные привороты, привязки и магия Вуду.
Любовные привороты являются одними из самых популярных видов магии как среди профессиональных магов и экстрасенсов, так и среди простого населения. Они могут быть достаточно простыми в исполнении, или наоборот, требуют высокого мастерства колдуна, однако все привороты действуют по одному принципу: с помощью особых заклинаний и магических манипуляций экстрасенс или колдун меняет энергетическую оболочку своей жертвы. В результате чего, человек, подвергшийся магическому воздействию, теряет контроль над собственными чувствами и эмоциями, воспринимая за истину то, что ему внушили при совершении приворота. Так, некогда любящий и заботливый муж может неожиданно и без видимых причин уйти из семьи, выбрав себе в спутницы девушку, которой до этого не уделял никакого внимания. Однако любовные союзы, созданные с помощью приворотов, редко бывают прочными и счастливыми, так как жертва магического воздействия, даже не догадываясь о совершенном ритуале, начинает плохо себя чувствовать, теряет силы и интерес к жизни. Измененная аура человека становится тонкой и непрочной, поэтому он делается уязвимым для любой отрицательной энергетики, что нередко ведет к физическим болезням и ментальным расстройствам.
Еще одним видом магической манипуляции является «привязка». Этот вид магии очень напоминает любовный приворот, однако его отличительной особенностью является тот факт, что жертва обряда может «привязываться» не только к определенному человеку с целью создания с ним любовных связей и близких отношений. Часто привязка совершается с целью подавления воли одного из родственников, например, может возникнуть связь МАТЬ – ДОЧЬ или БРАТ – БРАТ. В этом случае один родственник насильно «привязывает» к себе второго, чтобы полностью получить контроль над его жизнью и лишить самостоятельности. Привязка также может совершаться и к неодушевленному предмету, например к дому или родительской могиле. В этих случаях человек, даже искренне желая поменять местожительство, никогда не сможет покинуть родительский дом или родной город.
Самым мощным и опасным методом сверхъестественного воздействия на чужую волю и разум является магия Вуду. Несмотря на тот факт, что это искусство условно подразделяется на «белое» и «черное», где «белое» считается безобидной и полезной магией, многие эзотерики уверены в том, что оба вида Вуду очень опасны и могут являться причиной фатальных и трагических событий.
Вуду является одним из самых древних и таинственных искусств. Основные манипуляции с жертвой обряда происходят через создание ее образа в виде примитивной фигурки из глины или воска, также могут использоваться тряпичные куклы. Во время обряда колдун создает невидимую связь между человеком и его примитивной копией, после чего, воздействуя на образ куклы, маг изменяет энергополе своей жертвы. Таким образом, к жертве может быть причинен вред в виде физической болезни, или его душу могут заселить демоны, кроме того, колдун может лишить человека эмоций и чувств, подавить его волю и желания, в некоторых случаях манипуляции с куклой Вуду могут привезти к летальному исходу жертвы.
Магия Вуду — это темное и опасное искусство, именно оно породило легенды и мифы о ходячих мертвецах. Неслучайно древние сказания о зомби встречаются на Африканском континенте, в Японии, на Гаити и Австралии. Дело в том, что часто для большего эффекта при работе со своими жертвами жрецы и маги Вуду использовали не только заклинания, но и особый порошок, сделанный из кожи и печени рыбы Фугу. Вещества, содержащиеся в органах этой рыбы, крайне ядовиты и обладают нейропаралитическим воздействием. В зависимости от дозы, этот яд способен лишить человека чувств и вызвать помутнение в его сознании, привести к потере памяти, при увеличении дозы наступает кома или даже смерть. Часто колдуны, совершая особые обряды, программировали свою жертву на определенные действия, после чего давали ему порошок Фугу, чтобы сымитировать смерть и устроить похороны несчастного, когда же действие яда заканчивалось, то всеми признанный мертвым человек вставал из могилы и под гипнозом совершал запрограммированное колдуном действие (например, убивал другого человека). Бесконтрольный и неуправляемый мертвец, вернувшийся в деревню, наводил страх и ужас на население. Так рождались легенды о ходячих покойниках.
К слову, не только эзотерикам и экстрасенсам доступны методы, направленные на подавление чужой воли и чувств. В современной психологии и психиатрии существуют целые институты, основанные для исследования функций мозга и способов его перепрограммирования. Так, нейролингвистическое программирование (НЛП), появившееся в начале ХХ века и базирующееся на основах гипнотического воздействия, по своей эффективности на человека не уступает древнейшим обрядам и заклинаниям, а это значит, что опасность потерять контроль над собственными чувствами и мыслями исходит не только от магов и колдунов.
Источник: http://tainy.net/