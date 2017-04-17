Любое желание исполнимо! Вот что нужно сделать…

Хотите, чтобы ваши заветные желания наконец-то исполнились и жизнь изменилась к лучшему? Оказывается, это вполне возможно! Магия, эзотерика, правильный психологический настрой… называйте как хотите, но главное, что это работает. Проверяла на личном опыте. Чуть больше, чем через месяц задуманное сбылось.

Не верите? Попробуйте данную технику сначала на легком, незамысловатом желании, а затем уже переходите на более сложные цели. Никаких магических принадлежностей, бубнов, молитв или заклинаний — только:

иголка

длинная нитка

ваша вещь

мечта и вера в ее осуществление.

Вденьте нитку в иглу, проговорив свое желание. Четко сформулируйте, ведь как исполнится тому, что вы сами не можете высказать? Нитка обязательно должно хватить на сорок стежков. В случае, когда нитки не хватает — не продолжайте. Вашему желанию на данный момент времени не суждено сбыться. Не загадывайте его пока.

Сделайте один стежок. Затем воткните иглу в шитье и отложите на день. Завтра сделайте еще один стежок. Стежки должны накладываться один на другой. Если вам удобнее сделать отступ — делайте, но помните, что линия должна получиться прямой и аккуратной — тогда желание исполнится легко и без препятствий.

Повторяйте эту процедуру 40 дней. В каждый — по одному стежку. Сделав последний, сороковой стежок, озвучьте свое желание еще 4 раза, обращаясь при этом на четыре стороны света. Только посте этого завяжите нить на узел.

Если вы все сделали верно, то через сорок дней после проведения ритуала ваша мечта сбудется.

Источник — mirkrasoty.life