Лунные ангелы и ваш лунный день

Луна – женская планета, в ней преобладает женское начало. Она обращена к Земле только одной стороной, вторая же считается тайной и загадкой, что присуще истинной женщине. Каждая женщина имеет постоянную астральную связь со всеми стражами лунного царства, но прежде всего с тем ангелом, который властвовал в день ее рождения. Как не печально, но со временем любая астральная связь может ослабевать. И эта статья поможет вам найти верный ключик к секретным дверям своей души.

Каждая женщина от природы немного колдунья, — утверждают маги, — а потому, приложив минимум усилий, может сделать так, чтобы исполнялись любые ее желания. Захотела получить хорошую работу – пожалуйста. Пожелала, чтобы рядом был умный, добрый, заботливый мужчина – нет проблем… Но что для этого нужно сделать? — спросите вы. Попробуйте призвать на помощь своего лунного ангела-хранителя.

29 стражей (по среднему количеству дней лунного месяца), выставленных ночным светилом, каждый со своим даром, каждый со своим характером, стоят на защите всех представительниц прекрасного пола. Чтобы узнать имя вашего личного покровителя, надо выяснить, в какой день лунного календаря вы родились. Для этого нужно воспользоваться таблицей.

Допустим, вы родились 2 апреля 1963 года. Новолуние в апреле 1963 года (29-й лунный день) приходилось на 23-е число. Отнимите от него дату вашего рождения:

23 – 2 = 21.

Теперь от 29 (количество дней лунного месяца) отнимаем получившееся число (21):

29 – 21 = 8

Это значит, что ваше рождение пришлось на 8-й лунный день.

Если же вы родились, например, 27 апреля 1963 года, достаточно будет отнять от этой даты дату новолуния:

27 – 23 = 4.

ОБЕРЕГ СЧАСТЬЯ

У каждого ангела-хранителя есть свой знак, который можно использовать в качестве талисмана. Назовем его оберегом счастья, потому что он действительно оберегает представительниц прекрасного пола от бед и разочарований, являясь стражем их благополучия и помощником во всех делах.

Лучший способ восстановить или поддерживать связь со своим ангелом — носить с собой оберег счастья, отлитый из серебра или, в крайнем случае, вырезанный из бумаги.

Но для того, чтобы талисман стал активно влиять на вашу судьбу, нужно провести особый ритуал. В ночь полнолуния выйдите на улицу или на балкон (на худой конец — подойдите к открытому окну). Держа изготовленный вами знак в руке и глядя на ночное светило, произнесите такие слова: «Луна над темной землей, миллионы звезд в пустоте Вселенной, через этот символ света и темноты дайте мне слух, чтобы услышать истину, зрение, чтобы видеть сквозь иллюзию, голос, чтобы определить тайну. Дайте мне ключ, чтобы отпереть врата вечности и войти в храм судьбы. Что было начато, то пусть завершится, что было сказано, пусть свершится».

После этого, прижав знак к груди, вдохновенно произнесите: «В печали и в радости, ночью и днем будь со мной, ангел неба и луны, ангел звезд и красоты, ангел счастья и любви».

Дело сделано! Теперь оберег счастья полностью обрел свое земное воплощение. Носите этот волшебный знак постоянно с собой, и силы, заложенные в вас природой, проснутся и заработают с полной отдачей.

Осталось узнать, какой страж каким лунным днем владеет, чем наделяет своих подопечных, и что женщина может получить от того или иного ангела-хранителя.

29 БРАТЬЕВ

1-й день луны находится под покровительством АВДАЛА. Он приносит удачу во всех делах и противостоит любому злу. Женщинам, находящимся под его покровительством, он дает ловкость, динамичность и быстрое мышление. Если вы прежде не замечали в себе этих качеств, носите при себе талисман АВДАЛА — и тогда вы обязательно станете стремительной, хваткой и прозорливой.

2-м днем заправляет ВАЛЬСАР — самый мудрый ангел лунного неба. Он наделяет своих подопечных не только гибким умом, но и умением правильно его применять.

КАРДО владеет 3-м днем луны, а заодно и общественным мнением. Его подопечные могут рассчитывать на лучшее место в земной жизни. Кроме того, этот ангел отвечает за женское здоровье.

4-м днем владеет ФУПРЕС — спаситель отчаявшихся душ. Он знает множество способов найти и удержать любовь и охотно откроет их вам. Женщины, рожденные в 4-й лунный день, никогда не будут одинокими.

Покровитель 5-го дня — РАПЕЛЬ. Он дает благополучие, обеспечивает и предвещает удачу. Если ваши дела в беспорядке или требуют большего внимания, этот лунный страж поможет выполнить всю черновую работу и/или обрести то, без чего ваш успех был бы неполным.

Страж 6-го дня — ЛОВКОР. Тем, кто родился в 6-й лунный день, достаточно носить при себе его знак, чтобы отовсюду выходить победительницами. Кроме того, эти дамы способны на великие поступки.

С приходом ФЭЖАЛА на 7-й день наступает самое лучшее и светлое время. Женщина, пользующаяся покровительством этого ангела совести, способна получить все земные блага и богатства, причем исключительно честными путями.

8-й день находится под властью ДЫТОЛА — покровителя адвокатов. Знак этого стража дает своим подопечным защиту и обеспечивает их неприкосновенность.

9-м днем правит ЮМАС — гений детских снов и ангел чистых душ. Страж всех маленьких девочек на свете, он следит за исполнением их желаний, а также способствует очищению душ взрослых.

На 10-й день луны свой взор к земле обращает ЯНАС — гений лабиринта. Попросив его о помощи, вы сумеете найти выход из любой запутанной ситуации.

На 11-й день на землю спускается НОРОТ — ангел любви и брака. Он покровительствует законным супругам и матерям.

ДОРОЛ — герой 12-го дня. Если вы решили открыть свое дело или сменить род деятельности, то лучшего союзника вам не сыскать: обратитесь к нему за помощью, и он раскроет перед вами новые пространства и связанные с ними возможности.

В 13-й день балом правит ПАГРУС, ведающий всеми земными союзами и объединениями. Своих подопечных ангел щедро награждает коммуникабельностью и жизнерадостностью, что делает их душой любой компании.

14-й день взял под свое крыло МУСАФ, отвечающий за исполнение чистых и невинных желаний.

КОВАС — ангел 15-го дня, способствует воплощению в реальную жизнь целомудренных помыслов.

ЗЕНОР — повелитель 16-го лунного дня и животного царства. Он защищает своих подопечных от опасностей, связанных с дикой природой. Женщинам, рожденным в этот день, можно не опасаться путешествий по дикой саванне, укусов змей, нападений хищников.

НЕДО — страж 17-го дня, гений надежды и ожиданий. Он покровительствует всем будущим мамам.

В 18-й день луны приходит ФЭЛЬ. Он дает своим крестницам власть над окружающими людьми.

День 19-й защищает СОМЕН. Будучи духом компромиссов, он примиряет врагов и оберегает своих прелестных подопечных от конфликтов.

С наступлением 20-го дня луны власть переходит в руки МАЛАРА — самого независимого духа лунного легиона. Это качество передается и тем дамам, которым повезло родиться в этот день.

Когда приходит черед 21-го дня луны, ее стражем становится ФЕРСАС — воинственный и свирепый разрушитель и покоритель сердец. Он помогает одолеть врагов и восстановить справедливость.

Две двойки в личном календаре Луны — знак ГИБЭРА. Тот, кто родился в 22-й лунный день, никогда ни в чем не будет нуждаться. Впрочем, та представительница прекрасного пола, которая будет носить при себе его талисман, тоже имеет все шансы упрочить свое материальное положение.

23-й день находится во власти ТИБА — защитника женских прихотей и переменчивого настроения. Хотите, чтобы ваши капризы исполнялись? Держите при себе его знак.

24-й день проходит под знаком РОСАЛЯ. Этот ангел дарит своим подопечным все земные блага и преимущества. Его главная задача — возбуждать любовь, приносить успех и счастье.

На 25-й день на сцену выходит АНВАР, ответственный за женскую интуицию. Он дарует дамам гибкость ума и быстрое мышление. Также к нему имеет смысл обращаться, когда требуется провернуть выгодную сделку или же раздобыть энную сумму денег.

26-й ангел-хранитель призван исцелять все женские болезни. Заодно САДЕН избавляет от лишних забот и неприятностей, защищает от врагов и освобождает от пленения и заточения.

На 27-й день луны приходит МАТЕР-триумфатор. Чтите его, не забывайте держать при себе его знак, и вы выйдете с победой из самой сложной и запутанной ситуации.

На 28-й день на небе появляется ангел мира ВАШЕТ, который отвечает за восстановление порядка и спокойствия. В его власти воссоединять семьи и укреплять союзы. Вспомните об этом, когда, не дай бог, в пух и прах разругаетесь с домашними.

И наконец, 29-м по счету, но не по значению, является ВЫДАШ — ангел возрождения, самый миролюбивый и дружелюбный лунный дух. Этот добряк избавит вас от многих неприятностей и бед, доведись вам попросить его об этом, и именно он защитит вас от любых темных сил.

Источник — tayni-mirozdaniya.ru