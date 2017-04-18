2 категории людей: «ЗА ЧТО?!» и «НАДО ЖЕ! КАКИЕ ВЕЩИ СЛУЧАЮТСЯ…»

Психологи подразделяют людей на всевозможные типы личности: руководители или подчинённые, флегматики и сангвиники, супруги в позиции взрослого или ребёнка и многие другие, однако, возможно, за всю историю человечества на земле существовали и продолжают существовать лишь две категории людей:

те, кого сбивают с ног, он падает на колени и начинает вопрошать в небеса «ЗА ЧТО?!» и

те, которых также сбивают с ног, они также оказываются на коленях перед лицом судьбы, только при этом ухмыляются и комментируют произошедшее «НАДО ЖЕ! КАКИЕ ВЕЩИ СЛУЧАЮТСЯ…», встают и продолжают путь.

Радуясь чему-либо, человек не склонен задаваться вопросом о причине своего удовольствия. Мы задаём себе вопрос о смысле жизни лишь тогда, когда в очередной раз чувствуем боль.

Рабы 16 века по ночам, прикладывая травяные настои к избитому телу, спрашивали себя о том, почему их судьбой является факт принадлежности к рабскому сословию.

Аристократы, семьи которых были уничтожены по причине смены политического строя страны, не могли понять, почему такая страшная судьба пришлась на их время.

Проститутки, большинство из которых составляют изнасилованные в детстве женщины, соглашаются с тем, что рождены для унижения, ибо сей факт, по-видимому, был предопределён им судьбой. Верующие ищут ответа на вопрос «ПОЧЕМУ МОЯ СУДЬБА ТАКОВА?!» с помощью молитв и ожидания жизни в раю. Эзотерики верят, что в следующей жизни на их долю выпадет лучшая участь. Власть имущие пытаются компенсировать свою горькую судьбу, выращивая свои банковские счёта. А дети всего мира смотрят на родителей и ждут объяснения того, почему же «у одних – всё, а у других – ничего»… А родители и сами не знают.

Когда человек проглатывает определённую порцию еды, его организм принимает её, перерабатывает и освобождается от остатков, получая удовлетворение. Но не вся еда может удовлетворить капризы человека, тем не менее, любое питание призвано поддерживать жизнь. Кроме того, сама тарелка, из которой эта еда будет потреблена, кажется, вообще не имеет значения в плане пользы организму. Если бы человек начал бороться с органической материей, необходимой для напитывания его тела полезными химическими элементами, или же если бы человек упорно отказывался от еды по причине неподходящей тарелки, вскоре такой человек просто умер бы.

Проблема человеческого сознания, неспособного насладиться той реальностью, которая, так сказать, выпала ему на долю, — в том, что человек разумный не желает принимать еду (и даже тарелку), которая позволила бы ему оставаться в живых и, следовательно, иметь возможность наслаждаться той жизнью, которую он способен создать в соответствие со своими желаниями.

Большинство всегда недовольно той эпохой, в которой каждый из недовольных был рождён, не согласно со своим социальным положением и грустит по поводу происхождения своих родителей из небогатых семей.

Большинство стран на планете недовольны своим положением на мировой арене, а коренные жители этих государств мечтают о лучшей доле за рубежом, не имея при этом ни малейшего представления о том, в каких условиях вынуждены проживать иммигранты вдали от страны, в которой были рождены. Многие из мечтающих о «райской загранице», в результате своей иммиграции, теряют душевную связь с родной страной аналогично ощущению неприятия чужеземного рая. Таким людям становится плохо везде, куда бы они не переселились. Они начинают чувствовать отсутствие дома в принципе. Есть одна русская народная пословица: где родился, там и пригодился.

Впрочем, жизнь коротка, и у печальных недовольных не остаётся другого выбора, нежели вступить в общину пессимистов, каждый из которых разряжает своё чувство горечи по поводу выпавшей на его долю судьбы своим, специфическим, образом. Кто-то решает почистить человеческий род как Гитлер, кто-то выбирает поменять ролями «белых» и «красных» (кто был ничем, тот станет всем!), другие садятся на иглу, ещё кто-то уходит в монастырь и молится за то, чтобы войны на земле, наконец, закончились, а иные идут к психологу, чтобы тот всё-таки ответил им на вопрос «ПОЧЕМУ ИХ СУДЬБА ТАКАЯ НЕСЧАСТНАЯ?»

Допустим, двух человек сбивают с ног и унижают. Один спрашивает «ЗАЧЕМ ЭТО МНЕ?», встаёт и идёт дальше. Суть в том, что он знает, куда хочет придти. Другой спрашивает «НУ ПОЧЕМУ ОПЯТЬ Я!?» и остаётся стоять на коленях.

Простая жизненная логика подсказывает, что первый из двух обиженных хочет жить для того, чтобы наслаждаться своей жизнью. Чего же хочет второй? Возможно, — того же самого, только — по результатам его самочувствия – неосознанно он продолжает выбирать позицию жертвы, которой в этой жизни кто-то чего-то недостаточно выдал. Несчастный не желает простить боль, которую ему пришлось ощущать в прошлом так же, как придётся иногда чувствовать на протяжение всей оставшейся жизни.

Он забывает о том, что боль не является единственным душевным ощущением из всего спектра человеческих чувств. Вероятно, этот человек так и умрёт (на коленях). Из всех цветов жизни у каждого из нас есть возможность насладиться не только чёрным. Радуга состоит, как минимум, из семи цветов.

Среди нас найдутся те, кто верит в бога, другие в дьявола, а кто-то верит в себя. Как известно, вера в себя является гарантией человеческого успеха в делах и в личной жизни. Чем же, по сути, является успех личности, которая способна зарабатывать уважительные денежные суммы с помощью своей собственной головы и которая чувствует себя любимой желанным партнёром? Чем объясняется осознанная улыбка того, кто в определённый момент времени является безработным и спит в одиночестве? Думаю, не стоит утверждать понятие успеха, как факт владения многочисленным имуществом, значительным счётом в банке или приподнесённой природой удачей владения внешностью топ-модели. Внешность обманчива. Среди обеспеченных людей с яркими данными достаточно много персонажей, которые заканчивают свой жизненный путь самоубийством или умирают от передозировки наркотика.

Действительно успешным является лишь человек, который чувствует себя по-настоящему счастливым вне зависимости от событий, происходящих с ним в его жизни. Успешный человек испытывает стабильно приподнятое настроение по одной простой причине: потому что он хочет прожить свою жизнь с чувством радости. Те, кто выбирает оставаться на коленях, обязательно сделают господу богу запрос о причине жизненной несправедливости: почему одни ощущают себя счастливыми, а другие плачут по ночам!? Ведь это нечестно!..

Проблема человека, рыдающего в подушку, заключается в его страхе изменить свои жизненные обстоятельства, вызывающие его позицию стойки на коленях. Этот человек не допускает присутствия в своей жизни ощущения душевной боли, как чувства, аналогичного радости, любви, успеху и проч. Человек рыдает от невыносимой тяжести, которую сам себя заставляет нести на протяжение всей жизни. Печальные скептики – это люди, осуждающие себя с рождения.

Те из нас, кто не желает простить любимых людей, способствовавших нашим болезненным переживаниям, обычно отказываются признавать тот факт, что сами они точно также могут стать причиной чьих-то слёз. Мы не способны предотвратить неприятные ощущения всех тех, кто живёт рядом с нами на планете Земля. Каждый из нас может лишь планировать свою жизнь таким образом, чтобы по ночам пришлось как можно меньше рыдать.

Ключ к ощущению себя, как успешного человека – в отсутствие самокритики по поводу и без повода. Когда человек чувствует ненависть к жизни, можно уверенно говорить о его чувстве ненависти к самому себе.

Человеческое сознание понимает жизнь лишь в качестве ощущения самого себя, как личности. Любящие себя субъекты, узнавая о раке головного мозга или раке матки у себя, реагируют так: я всегда побеждаю; рядом со мной – те, кому я нужен; я не имею права оставаться больным. И выздоравливают, несмотря на предписанные им несколько месяцев до окончания жизни. Два ребёнка, один из которых украл конфету, прореагируют на крик «конфета пропала!» по-разному: воришка покраснеет.

Дело в том, что он чувствует себя вором по факту решения, которое принял. Невозможно обидеть человека, который не хочет обижаться. Человек, который в глубине души не чувствует себя униженным, воспримет словесное оскорбление со смехом. Люди не способны совершать действия, надобности в которых они для себя не видят.

Логика жизни подсказывает, что автором своей реальности является сам человек. В одном известном русском художественном фильме, снятом в 20 веке по произведению Ильфа и Петрова «12 стульев» есть такая сцена: двое воришек, пользующиеся государственным имуществом, объясняют своё поведение следующим образом – «Краду и стыжусь… Стыжусь и краду…» — говорит один из них. Человечество поступает подобным образом: женщины молятся о прекращении войн на земле, а наутро провожают сыновей на войну, благословляя их неприкосновенность.

Пока мы ждём чуда, мы ненароком можем умереть от старости.

Если же человек выбирает быть счастливым, то его перестают волновать вопросы мироздания, в частности, вопросы о том, откуда он пришёл, куда уйдёт и вообще почему его судьба такая горькая. Во-первых, по вере воздастся. Если мы верим в достижение поставленной цели наиболее благополучным для нас образом, то мы перестаём замечать преграды, а результаты достигнутой цели ощущаем, как удовольствие пройденного пути. А во-вторых, у того, кто ищет в своей судьбе выгодные стороны и преимущества, не остаётся времени на то, чтобы плакать по ночам, испытывая чувство безысходности.

Счастливые люди живут настоящим. Они ежедневно совершают усилия, они решают уйму жизненных проблем, они радуются и любят, они переживают и находят выход из трудных ситуаций, они принимают бедствия также, как принимают приятные подарки от любимых людей. Счастливые люди не думают о своём успешном состоянии. Они просто наслаждаются самими собою на протяжение своей единственной жизни, которая им известна в настоящем. Несколько лет назад в России была популярной одна песенка, в которой с улыбкой пелось: Счастье есть! Его не может не быть…

Всё гениальное действительно просто. Счастьем является возможность человека чувствовать любовь и радость в той жизни, которую он живёт. Для свободного ощущения радости стоит также свободно позволять себе ощущения недовольства и боли. Чувства, которые человек испытывает, являются едой, необходимой его душе для здоровой жизнедеятельности. Психика индивида, способная поглотить эмоциональную еду, переработать её и избавиться от отходов, будет благодарна своему хозяину.

Пока индивид сражается со своим чувством боли, пока он верит в возможность искоренения из своей жизни проблем, как таковых, пока он отрицает неприятные чувства, он остаётся неспособным испытывать ощущения радости и любви также. В ином случае, если человек принимает психологическую еду такой, какая она есть, однако, испытывает трудности с освобождением от эмоций, в его душе возникает запор.

Душа (или, если хотите, психика) homo sapiens всегда выбирает лишь одно из двух чувств, как реакцию на внешние жизненные обстоятельства. Этим выбранным ощущением оказывается Любовь или Страх. Ещё Академик Павлов открыл, что животное реагирует на внешний стимул с помощью рефлекса. Любовь и страх – это две стороны одного психического рефлекса – реакции на стимул. Влюблённый человек выбирает смех, сексуальное желание, интерес к жизни, а испуганный человек выбирает чувствовать злость, недоверие, импотенцию или скептицизм. Испуганный человек не способен любить.

Проблема того, кто защищается от своей судьбы чувством страха, в том, что такой индивид живёт с чувством вины. Результатом его самоосуждения является постоянная критика других людей. Человек, недовольный самим собой, всегда недоволен той страной, в которой он родился или живёт, недоволен своим супругом, своими детьми… и вообще своей судьбой. Те же, кто выбирает доверие самому себе, самоуважение и заботу о своих жизненных условиях, — не видят смысла в самокритике, ни тем более в осуждении других. Люди, которые умеют любить, — это ценные для самих себя люди. Такие люди в этой жизни не склонны испытывать страх. По словам Рузвельта, единственное, чего стоит бояться, это самого страха.

Несчастные просят у судьбы денег или любви. Счастливые просят сил, чтобы продолжать двигаться. Возможно, последние обращают свои просьбы к самим себе. А это уже не мало. Человек, который испытывает любовь к себе, предпочитает жить в настоящем. Успешная личность видит смысл своей жизни в ежедневном присутствии в той реальности, которая является его судьбой. В той реальности, которую он властен создавать сам. Единственной силой, которую невозможно победить, является человеческая любовь.

Тот, кто выбирает любовь, ощущает удовольствие процесса разрешения жизненных проблем, как таковых. А чем же ещё является жизнь, как не чередой возникающих проблем?! Судьбой влюблённого в себя человека становится драгоценный металл, из которого он выплавляет необходимые ему фигуры или украшения.

Те, кто ждёт чудес свыше, надеется на то, что войны скоро закончатся, а люди начнут любить друг друга. А те, кто ничего ни от кого не ждёт, едут на Гаити, чтобы лично помочь пострадавшим от землетрясения жителям. Кто-то молится, а кто-то подписывает договор о прекращении войны. Кто-то обвиняет своих родителей в недостатке полученной в детстве любви, а кто-то приходит домой с работы и обнимает любимого партнёра со словами «Спасибо, что ты есть».

Вряд ли кто-то захочет поспорить с тем, что мы хотим лишь самого хорошего для тех, кого по-настоящему любим. Пока человек не ценит, не уважает свою личность и не заботится о себе, у него не возникает желания создавать благоприятные условия своей собственной жизни. Тот, кто не любит себя, обычно живёт прошлым (или будущим), а в редкие моменты ощущений своего настоящего он ищет ответа на вопрос о том, почему его судьбой оказалась та, которая ему была предложена. Далее он задаётся самым главным вопросом: кто же он – тот, кто ему такую печальную судьбу предложил… А далее – проблемы во взаимоотношениях, потом проблемы в бизнесе… потерянный вкус к жизни и, напоследок, как минимум, алкоголизм. Пока человек не удовлетворён собой, он будет проецировать своё неудовлетворение на своего сексуального партнёра. А когда оскорблённый партнёр уйдёт из дома, неудовлетворённый человек упадёт на колени и начнёт вопрошать «ЗА ЧТО? ПОЧЕМУ? СКОЛЬКО МОЖНО?»

Многие люди, особенно в пожилом возрасте, мучаются вопросом о том, ждёт ли человека некая компенсация (или наказание) после его смерти. Объяснением причины такого вопроса, возникающего у некоторых, является факт отсутствия реализации личности этих людей при жизни на земле.

Страх смерти испытывают те из нас, кто не сумел реализовать себя в своей жизни. Те, кто потратил всё своё время на борьбу со своей несчастной судьбой. «Жизнь моя – жестянка… А ну её в болото! А мне летать охота!..»

Если человек не ищет реализации себя в любви, в профессии или в позиции родителя, он никогда не найдёт себя в принципе. А тот, кто ищет, тот всегда находит. Религиозные люди ищут счастья в просьбах, обращённых к небесам. Только вот по их же собственным словам, бог почему-то не всегда отвечает. Точнее, редко слышит. При этом, в самой же библии есть мысли о том, что человеку страждущему стоит найти ответ в самом себе и что бог слышит только тех, кто просит о реализации своих истинных потребностей.

Этими истинными потребностями могут является лишь возможности развития своего духовного мира (Иоанн 5:14, Матфей 5:3). Безответственные люди похожи на бесправных детей: «Боже… Что же они со мной сделали!..» Те же, которые хотят получать удовольствие от своей жизни, смотрят на свою судьбу так: «Минуточку… Как я могу это исправить?» Ощущение духовной силы возникает у человека, благодаря его выбору испытывать любовь и уважение к самому себе. Те, кто заботится о себе, способны понять другого. А те, кто осуждает сам факт своего существования, — глядя на ослабленного жизненными передрягами прохожего, — презрительно насмехаются над ним. Мы дарим друг другу лишь то, в чём нуждаемся сами.

Разность человеческих желаний творить свой жизненный путь подчас в противоположных друг другу формах, каждая из которых доставляет удовольствие её творцу, объясняется неисчислимым количеством факторов, влияющих на человека с рождения. Вероятно, судьбой мы можем назвать факт рождения индивида в определённой семье, в определённое время и в определённой стране, а определённые физические параметры его тела и здоровья будут характеризовать условия развития его личности, её возможности и отсутствие таковых.

Через несколько лет после рождения человек уже в состоянии изменять, улучшать или поддерживать условия внешней реальности, вызывающей у него определённую реакцию, и тем более, модифицировать свой внутренний мир на правах абсолютного владельца. Обычно, люди, отказывающие себе в удовольствии взять на себя ответственность за происходящее с ними в жизни, жалуются на печальную судьбу.

Те же, кто вместо страха выбирает чувствовать любовь, интуитивно догадываются о том, что все их не до конца осознанные детские решения и поступки были направлены на формирование себя именно теми личностями, которыми эти люди являются на сегодняшний день, а также на создание факта сегодняшнего присутствия в том месте и в тех условиях, которые были ими запланированы вчера. Думаю, многие согласятся с мнением о том, что наше настоящее является результатом наших чувств, мыслей и действий в прошлом.

У одного русского писателя 20 века есть рассказ, ставшей притчей во-языцех для русского менталитета, рассказ называется «Суп из топора». Вероятно, ребята, варившие известный суп, не жаловались на то, что жизнь их является жестянкой. Как мы помним, ребята веселились, творчески подходя к процессу приготовления супа. И получилась, вроде бы, отменная похлёбка. Возможно, понятие судьбы стоит рассматривать с точки зрения ингредиентов, которые предложены каждому из живущих на протяжении существования человеческого рода.

Не важно, в какую эпоху и в каких условиях мы рождены, важно, как в дальнейшем, – находясь в этих условиях, — мы умудримся выбрать чувство себя, как успешной личности, которая способна любить и быть любимой, которая способна изменить уровень своих денежных доходов с минуса на плюс, которая в состоянии в одиночестве иммигрировать в чужую страну, чтобы искать своей профессиональной реализации, зная о предстоящих невзгодах и потерях и не пугаясь предстоящих проблем. Которая отпускает любимого — уходящего навсегда — с улыбкой и словами «Спасибо, что мы были вместе».

Если мы не принимаем обстоятельств своего рождения, не принимаем своих родителей, свою страну, свою эпоху, свой пол или свою болезнь, мы обязательно печалимся о своей несчастной судьбе. А когда мы верим, как минимум, в собственную неповторимость — тогда пропадает страх изменить свою реальность с той, которая не устраивает на ту, которая подтверждает любовь себя самого к себе самому. Любимые заслуживают самого лучшего. Как поёт Макаревич, не стоит прогибаться под изменчивый мир; пусть лучше он прогнётся под нас.

Источник: econet.ru