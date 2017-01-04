Лодка на подводных крыльях Quadrofoil Q2S Electric вышла в серию Видео

Словенский стартап Quadrofoil, специализирующийся на создании электрических плавательных средств, в течении последних нескольких лет обещал начать серийный выпуск своих лодок на подводных крыльях. И вот недавно стало известно, что компания уже распродала 100 экземпляров Q2S Electric Limited Edition, которые будут доставлены заказчикам в течении первого квартала 2017 года.

Гидрофойл (или судно на подводных крыльях, СПК) имеет конструкцию, которая позволяет снижать сопротивление и увеличивать скорость за счет поднятия корпуса лодки над водой. При движении на таком скоростном катере у пассажиров создаются ощущения парения над водой.

Сейчас Quadrofoil работает над созданием 2-х и 4-х местной версией своей электролодки. В декабре месяце компания завершила разработку коммерческого прототипа и выпустила видео, на котором показывает модель в действии:

«Летающий» катер Q2S Electric оснащен электромотором мощностью 5,5 кВт, который питается от блока литий-ионных батарей емкостью 10,4 кВт*ч. По словам производителя, силовая установка обеспечивает лодке запас хода порядка 100 км. Двухместный Quadrofoil имеет вес 335 кг и способен принять на борт пассажиров и груз общей массой 170 кг. Максимальная скорость судна составляет 40 км/ч (21 узел).

В качестве материала для корпуса гидрофойла Q2 использовались композиты. Таким образом, по заявлению авторов, лодка получилась «практически непотопляемой». Как передние, так и задние подводные крылья изготовлены из сплавов на основе алюминия и имеют особую форму, позволяющую «взлетать» судну над водой уже на скорости 12 км/ч.

Первые модели выйдут ограниченным тиражом в 100 единиц, которые будут доставлены покупателям к марту текущего года. Компания также заявила о получении дополнительных инвестиций в размере 1,2 млн евро, которые будут направлены на производство крупносерийных Quadrofoil Q2A и Q2S.

Цена катера на подводных крыльях – около $30 тысяч. Выход моделей для массового рынка планируется на 2018 год.

Интересно, что подобные плавсредства планируют использовать в Париже. Там «речные трамвайчики» SeaBubbles будут перевозить пассажиров по Сене используя энергию солнца. Причем со временем эти плавучие такси оборудуют полностью беспилотными системами управления.

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