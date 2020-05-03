Летом мир ждет биологическая атака

За два месяца пандемии Covid-19 про этот Covid-19 не высказал свои гениальные и умные мысли только ленивый. Хотя, когда всё только начиналось, даже когда жители Уханя стали падать на улицах – все эксперды были заняты какими-то другими, более важными делами. Разве что время от времени кто-то выбегал в телевизор и объяснял, что никакого коронавируса нет. А когда оказалось, что коронавирус есть – все эксперды сразу же стали прославленными врачами и вещают направо и налево, со всех углов, со всех ютубов и со всех телевизоров. Как следствие ценности у этих прогнозов никакой нет.

Тем не менее, одним из немногих, к чьим словам нужно прислушиваться в оба уха является создатель Microsoft, то есть господин Билл Гейтс, который еще в апреле 2018-го года предупреждал о надвигающейся на мир пандемии, к которой планета не готова. И для большей убедительности он даже показал видеоролик про то, как всё будет. То есть как вирус появится в Китае, как вырвется оттуда и как поглотит весь мир:

Узрел он это все в магическом хрустальном шаре или узнал из какого-то другого источника – этого мы не знаем, но всё идет согласно его прогнозам.

Следующий свой прогноз Гейтс озвучил в конце марта текущего года в одном из интервью, где сказал, что пандемия – это надолго, что людям для перемещений нужны будут некие “сертификаты о вакцинации”, в ходе которой и будут имплантировать чипы.

С тех пор пошел месяц и что мы видим? Мы видим, что “все врачи всего мира упорно работают над вакциной”, которую начнут раздавать прямо вот-вот. А блокировки всё продлевают и продлевают, хотя на момент интервью крайний срок карантинов был в районе начала апреля. То есть опять прогноз сбылся.

Возможно, он сбылся потому, что Билл Гейтс – гениальный пророк нашего времени, а возможно причина лежит в родословной великого программиста. Так его дедушка по материнской линии был…. вице-президентом Национального банка США. То есть вторым человеком (а некоторое время и первым) в организации, которая в те времена называлась Национальный банк США. Сейчас она называется Федеральная резервная система, которая, очевидно, и легла в основу системы Windows.

Теперь, в свете вышеизложенного, давайте послушаем, что нового сказал Билл в очередном интервью. Интервью брал Стивен Кольбер для своего шоу и, в конце предлагаемого вниманию фрагмента (2:48) Билл Гейтс сказал следующее:

Таким образом Билл говорит, что второй фазой пандемии станет атака террористов с применением биологического оружия. Естественно, это только как бы предположение никто ничего не уточняет, но – общая картина уже вырисовывается.

Сегодня все понимают, что цель блокировок и “карантина” – это не борьба с пандемией, а какая-то другая, поскольку последствия этой “борьбы” уже во много раз хуже самых плохих прогнозов по пандемии. То есть кто-то целенаправленно остановил мир, разрушил экономику. Для какой цели людей заперли по домам – никто не знает, но, какая бы ни была эта цель – она не достигнута. А между тем карантин уже повсеместно ослабляют. Зачем?

Ранее мы уже знакомили наших читателей с мнением по этому поводу независимых американских врачей. Как они предполагают – ослабление карантина нужно лишь для того, чтобы завинтить гайки еще жестче. То есть сейчас, когда снимут оцепление с мегаполисов люди разъедутся по своим странам, поедут в сельскую местность, где никакого коронавируса особо нет. Но, когда они туда приедут – тут же выяснится, что коронавирус есть уже и там. Количество заболевших резко возрастет, количество погибших прыгнет в разы, после чего власти скажут: ну мы же предупреждали, а вы протестовали! И сразу закрутят гайки – так, что ни одна мышь из города не выползет. А как только гайки будут закручены – начнут вакцинацию.

Оценка ситуации, на наш взгляд, дана американцами совершенно верная, однако, в свете выступления Билла Гейтса в эту гипотетическую схему нужно внести поправки. То есть вторая волна случится не из-за того, что карантин ослабят и заболеваемость возрастет – никакой особой второй волны от этого не будет. А вот применение биологического оружия так вполне даже может и быть.

То есть какие-то плохие террористы-рецидивисты распылят какой-то новый вирус, на фоне которого Covid-19 покажется всем легким гриппом. И тогда, когда трупы перед каждой больничкой будут складывать штабелями власти оторвутся по полной. А народ будет так перепуган, что согласится на любые меры – хоть вечный карантин, хоть любая прививка – лишь бы не отнесли на цугундер.

Не знаем, насколько такая ситуация вероятна, но, если карантины начнут вдруг повсеместно снимать – всё станет на такой сценарий похоже. Поэтому, даже если карантины ослабят – лично для себя лучше его продолжать и даже ужесточать. В мае скорее всего ничего особо не будет, но в начале лета, когда все расслабятся и забудут про пандемию – вот тогда новый штамм могут и включить, так что следим за развитием событий – то есть чего еще нового выдаст для ничего не видящих масс Билл.

Источник