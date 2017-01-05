Легенды о месте тайного захоронения царицы Тамары

Есть исторические имена, которые неизменно вызывают интерес к судьбе их носителя. Таким, несомненно, является имя царицы Тамары, о которой сложено множество песен, легенд и сказаний. В произведении М.Ю. Лермонтова она предстает собой кавказской красавицей, которая убивала каждого влюбленного в нее юношу, проведшего с ней ночь. Возможно, это просто выдуманная легенда, но в действительной жизни царицы Тамары было очень много таинственного и необычного. И самой первой тайной является дата ее рождения. А последней – время и место ее захоронения.

Тамара происходила из знаменитого рода Багратионов. Отцом будущей правительницы Грузии был царь Георгий III, а ее мать была дочерью осетинского царя — Бурдухан. Воспитанием Тамары занималась тетя девочки – Русудан. На долю царя Георгия III пришлись небывалые по своей разрушительности войны и постоянные смуты. В связи с этим, он принял очень сложное и мудрое решение – короновал свою дочь на царство еще при своей жизни. Сделал он это с единственной целью — избавить страну от распрей родственников, которые могли ввергнуть государство в хаос, стараясь занять освободившийся престол, после его смерти.

Во время коронования, Тамаре исполнилось всего 14 лет. Сразу после смерти отца, молодая царица столкнулась с противодействием высшей грузинской знати. И не смотря на юный возраст, она мудро шла на уступки. Ей пришлось отослать из двора многих своих верных людей, включая единственного родственника из ветви Багратиона и любимого человека – царевича Давида Сослани. Следующим ударом для правительницы стало решение, той же знати, выдать ее замуж. Ее руки просили султан алеппский, русский князь Юрий, византийские царевичи и даже персидский шах.

Грузинская знать остановила свой выбор на русском князе. Князь Юрий после смерти батюшки, князя Андрея Боголюбского, уехал из России и вместе с дружиной жил в Византии. Правительница Тамара была против, предложенного жениха, считала его «темной лошадкой», от которого неизвестно чего можно было ожидать. Вскоре Юрий прибыл в Грузию. Знать считала, что Юрий, в благодарность за престол, будет выполнять все их требования. Но русский князь не оправдал их надежд.

Современники описывали князя Юрия, как очень непорядочного человека с отвратительным характером, поэтому выбор его грузинской верхушкой, в качестве мужа царицы Тамары, был неудачным. Сама молодая царица не хотела выходить замуж за предложенного жениха, но ее мнение никого не интересовало…

Их брак не продлился долго. Юрий показал себя с самой плохой стороны: дебоширил, пил и устраивал пьяные разгулы. Царица вскоре потребовала развода. Но Юрий не смог уйти из семьи по-доброму. Собрав войско, совершил поход на Грузию, с целью забрать у бывшей жены трон, но был с позором изгнан. Тамара, несмотря на первое неудачное замужество, вышла замуж за друга детства – царевича Давида. Они любили и бережно относились к друг другу, прожили вместе долгие годы и считались очень хорошими правителями. Тамара была истинной царицей, обладая всеми необходимыми качествами для управления Грузией. Благодаря своему мужу – царевичу Давиду и верному военноначальнику Захарию грузинские войска одерживали многочисленные победы. Такой тандем оказался самым удачным.

В истории, эпоха правления царицы Тамары была достаточно сложной. Над многими странами тогда сгущались кровавые тучи. В степях Монголии Темучин (Чингизхан) приступил к созданию будущей империи. На Западе с огнем и мечом входили в города крестоносцы, втянув в разборки почти всю Европу. На Севере русские князья всеми силами защищали свои границы от нападения степняков.

Царица сумела обеспечить политическое господство своего государства в регионе Малой Азии. Она расширила и обезопасила границы Грузии, разгромив всех врагов. Ослабление позиций Византии позволило Грузии выйти к побережью Черного моря, где находилось много поселений с грузинскими племенами. Грузинские войска заняли причерноморские города. Созданную Трипизонскую империю возглавил ставленник Грузии. В 1206 году умер муж царицы – Давид Сослан. Царица решила передать часть полномочий по управлению государством своему сыну — Георгию-Лашу. В 2010 году грузинское войско совершило удачный поход вглубь территории Ирана, вернувшись с огромной добычей и продемонстрировав свою военную мощь.

Внутри государства правительница также решала множество вопросов. Царица своим указом отменила смертную казнь. Стоит отметить, что она заботилась не только о духовности своего народа, но и всячески принимала участие в поддержке и развитии культуры Грузии. Она часто общалась с художниками, писателями и поэтами. Особое расположение она выказывала писателю Шота Руставели, который и посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». До сих пор в Грузии в устной форме рассказывают множество легенд о любви поэта к прекрасной царице. А вот отвечала ли взаимностью царица Тамара поэту Шота – не известно.

Грузинская царица исповедовала православную веру и распространила эту религию по всей стране. За заслуги перед верой, царицу причислили к лику святых и теперь перед ее образом в храмах молятся за исцеление от всех болезней.

Царица была участницей всех значимых событий в Грузии, общалась со всеми слоями общества, не гнушалась беседовать с бедными и помогать им. Жила она очень скромно и ее уважали за мудрость, красоту, доброту и смирение. Жители страны называли ее царем, а не царицей и это была дань уважения к ней. Есть свидетельства, что о ней, как о мудрой правительнице, отзывался Иван Грозный.

Военные трофеи, привозимые с захваченных территорий, обогатили Грузию. Мудрая царица вкладывала эти богатства в строительство монастырей, школ, мостов, крепостей и кораблей. Царица Тамара прилагала максимальные усилия для повышения качества образования в государстве. Она считала, что только с образованным народом Грузия выйдет на высокий мировой уровень. Даже сегодня потрясает перечень обязательных дисциплин в школах при правлении царицы Тамары: арифметика, философия, история, богословие, еврейский и греческий языки, стихосложение, астрология, умение вести беседу.

Из исторических источников известно, что султан Нукардин, обратился к царице Тамаре с требованием принять ислам, а затем выйти за него замуж. Возмущенная царица ответила турецкому султану дерзким письмом. Оскорбленный Нукардин собрал армию и вышел в поход на Грузию. Царица сама возглавила свое войско и разбила армию султана. Есть предание, что побежденный несостоявшийся «жених» поклялся, добраться до нее после смерти, раз не удалось получить при жизни…

Последние годы жизни царица Тамара провела в пещерном монастыре. Она молилась в маленькой келье.

Официально считается, что царица Тамара похоронена в городе Гелати в царской усыпальнице, но ее тела там точно нет. В Ватикане утверждают, что захоронена она в Палестине, но это никакими свидетельствами не подтверждено. Странно, что место ее погребения неизвестно, ведь царей принято хоронить с большой почестью, но никак не тайно, тем более что речь идет о такой великой правительнице. Ведь ее могила могла бы стать местом поклонения святой и паломничества.

Возможно, это произошло из-за угрозы Нукардина, и царица боялась, что ее могила будет разорена. Говорят, что перед смертью она дала указание своим телохранителям и те в точности его выполнили. Телохранителей было семеро и изготовлено ровно семь гробов, только в одном из них было тело царицы, а остальные – пустые. Каждый из телохранителей сам захоронил один из гробов, а место знал только тот, кто опускал гроб в могилу. Выполнив последнее указание царицы, телохранители покончили с собой, чтобы сохранить в тайне место захоронения царицы Тамары.

После смерти царицы, для Грузии завершилось золотое время. Государство потеряло политический вес в своем регионе. Враги, которые так боялись царицу-воительницу, ринулись на незащищенное государство: монголо-татары, турки…

До сих пор память о царице Тамаре бережно хранится каждым жителем Грузии.

Восемь веков исследователи ищут место захоронения грузинской царицы. Были изучены все предполагаемы места: склоны горы Казбек, царское кладбище в Мцхете, пещеры в Карском ущелье и многие другие места. Постепенно поисковики, устав от многочисленных неудач, отказались от поиска.

Вначале 60-х годов прошлого столетия произошел случай, который дал надежду найти место последнего упокоения знаменитой грузинской царицы. Рассказывают, что рядом с селением Казбеги на Военно-грузинской дороге произошла крупная авария. На крутом повороте, водитель не смог удержать машину, и она вместе с пассажирами рухнула в ущелье. В спасательной операции принимали участие ребята из горноспасательного отряда. Им пришлось, используя альпинистское снаряжение, спускаться в ущелье. Под одним из карнизов, спасатели увидели вход в пещеру, закрытый ржавой металлической решеткой. Попытка приблизиться к ней не удалась. Ребята решили вернуться на это место позже. Но через год, все участники той спасательной операции погибли в горах. До сих пор эта пещера не обследована, а значит, не использован шанс совершить историческую находку огромного значения.